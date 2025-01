Videohinweise am Samstag

Hier finden Sie in der Regel am Mittwoch und am Samstag einen Überblick über interessante Videobeiträge aus anderen Medien und Veröffentlichungen. Wenn Sie auf “weiterlesen” klicken, öffnet sich das Angebot und Sie können sich aussuchen, was Sie anschauen wollen. Die Videohinweise sind auch auf unserer YouTube-Seite als spezielle Playlist verfügbar. (CG: Christian Goldbrunner)



Verdacht auf Marktmanipulation – Warum Gas- und Kohlekraftwerke in der Dunkelflaute keinen Strom lieferten

Mitte Dezember gab es in Deutschland eine sogenannte Dunkelflaute: Wetterbedingt lieferten Wind- und Solarkraftwerke kaum Strom. Kohle- und Gaskraftwerke kompensierten den Ausfall nicht. In der Folge explodierten die Preise an der Energiebörse. Wie konnte das passieren? „Plusminus“ geht auf Spurensuche: Etwa die Hälfte der Kohlekraftwerke hat während der Dunkelflaute nicht geliefert, bei den Gaskraftwerken waren fast zwei Drittel außer Betrieb. Obwohl ausreichend Kraftwerke vorhanden waren, haben sie keinen Strom angeboten. Bundesnetzagentur und Kartellamt ermitteln wegen des Verdachts auf Marktmanipulation.

Strahlendes Eis – Warum die USA Grönland für sich beansprucht

Ursula von der Leyen ist der größte anzunehmende Unfall | Heiner Flassbeck

Das Jahr 2024 ist vorüber und hat viele Fragen offengelassen. Wie kann man das scheidende Jahr einordnen? Und wie ist es ökonomisch einzuschätzen?

Roberto De Lapuente hat mit Heiner Flassbeck das Jahr 2024 beleuchtet.

Heiner Flassbeck studierte Volkswirtschaft in Saarbrücken und wurde 1987 an der FU Berlin promoviert. Er arbeitete im Stab des Sachverständigenrates zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung und danach im Bundesministerium für Wirtschaft. Im Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung in Berlin war er von 1988 bis 1998 Leiter der Abteilung Konjunktur. Im Jahr 1998 wurde Heiner Flassbeck zum beamteten Staatssekretär im Bundesministerium der Finanzen ernannt. Von August 2003 bis Dezember 2012 war er bei UNCTAD in Genf Direktor der Abteilung für Globalisierung und Entwicklungsstrategien. Mit Friederike Spiecker zusammen hat er in den Jahren 2020 und 2022 einen “Atlas der Weltwirtschaft” herausgebracht, der bei Westend erschienen ist.

Alle gegen TikTok: Mark Zuckerberg, Peter Thiel & der kommende KI-Gott | DIE RECHERCHE

Quelle: Grenzgänger Studios, 20.01.2025 Trump verkündet milliardenschweres KI-Projekt

Der neue US-Präsident Trump hat ein milliardenschweres Infrastrukturprojekt für künstliche Intelligenz angekündigt: Projekt „Stargate“. Mit dem von Tech-Firmen finanzierten Vorhaben sollen Innovationen gefördert und 100.000 Jobs in den USA geschaffen werden.

Sahra Wagenknecht und Alice Weidel diskutieren: Welche Pläne haben BSW und AfD? | maischberger

Von Wirtschaft bis Verteidigung: Welche Pläne haben BSW und AfD? Darüber diskutieren bei maischberger die Parteichefinnen und Spitzenkandidatinnen des BSW und der AfD, Sahra Wagenknecht und Alice Weidel.

00:00 Begrüßung & Intro

00:30 Sicht auf den Wahlsieg Donald Trumps

03:00 Über das Gespräch zwischen Alice Weidel und Elon Musk

08:40 Deutschland ein “Sklavenstaat” der USA?

16:18 Kurzfragen, u.a. über Krankenversicherung, Bitcoin, und Windräder

19:30 Steuerpolitik des BSW und der AfD im Vergleich

27:20 Gegenseitige Einschätzung BSW/AfD

28:20 Über Alice Weidels Aussage über Hitler

33:30 Über Björn Höcke

37:00 Mögliche Koalition von AfD und CDU?

Sahra Wagenknecht beschreibt den US-Präsidenten Donald Trump als „unberechenbar” und betont, dass es wichtig sei, dass Europa seine eigenen Interessen unabhängig von Washington definiere: „Wir müssen unsere Interessen sehen, das ist einfach eine Überlebensbedingung auch für unsere Wirtschaft.“ Alice Weidel hingegen äußert die Hoffnung, dass Trump den Krieg in der Ukraine beenden könnte. Sie betont: „Donald Trump war im Übrigen auch der einzige Präsident, der in seiner Amtszeit keinen Krieg begonnen hat.“

Mit Blick auf die Steuer- und Wirtschaftspolitik wirft Wagenknecht der AfD vor, eine Politik zu vertreten, die vor allem Wohlhabende begünstige. Sie kritisiert, dass die AfD für „eine Ellenbogengesellschaft“ stehe, indem die Partei durch niedrige Besteuerung von Vermögen und Einkommen die soziale Ungleichheit verstärke. Weidel verteidigt hingegen die Ablehnung von Substanzsteuern wie der Erbschaftssteuer und erklärt, dass diese insbesondere Familienunternehmen schaden würden: „Vermögenssteuern sind schon einmal besteuert worden. Also all das, was Sie ansparen, ist schon mal der Einkommensteuer unterlegen. Dementsprechend sollte es nicht doppelt besteuert werden.“

Beide Politikerinnen sind der Ansicht, dass der Meinungskorridor in Deutschland enger werde, bewerten jedoch den Einfluss von Elon Musk unterschiedlich. Bezogen auf die „Fan Girl“-Vorwürfe von Sahra Wagenknecht hebt Weidel hervor: „Ich bin ein Fan Girl von der Meinungsfreiheit. […] Ich finde es extrem wichtig, dass jemand wie Elon Musk als erfolgreicher Unternehmer Geld in die Hand genommen hat und das auch nicht wenig. Es waren 44 Milliarden US Dollar, um Twitter heute zu kaufen.“ Wagenknecht kritisiert, dass Musk keine ausreichenden gesellschaftlichen Lösungen anbiete und wirtschaftlich vor allem auf staatliche Subventionen setze: „Auf der einen Seite will er den Staat überall zurückdrängen. […] Aber auf der anderen Seite hat Elon Musk zum Beispiel in seiner Biografie auch für Tesla, für seine Unternehmen immer wieder zugegriffen, wenn staatliche Subventionen in Aussicht standen.”

Im Hinblick auf die Verteidigungspolitik erklärt Alice Weidel, dass Deutschland seine Verpflichtungen in der NATO nicht erfüllt habe und die Bundeswehr ertüchtigt werden müsse: „Wir sind nicht einmal zur Landesverteidigung fähig.” Wagenknecht widerspricht einer Erhöhung der Verteidigungsausgaben und weist darauf hin, dass Forderungen nach fünf Prozent des Bruttoinlandsprodukts „auch nur mit Schulden am Ende finanziert werden.”

Angesprochen auf ihre Aussage, Hitler sei Kommunist gewesen, erklärt Weidel, es gebe Parallelen mit dem Kommunismus und sozialistischen Systemen: „Er war im Geiste ein Linker“, so Weidel. Diese Einordnung kritisiert Wagenknecht scharf und betont: „Der Mann ist von deutschen Industriellen gefördert worden. […] Die erste Partei, die er verboten hat, war die Kommunistische Partei, danach die Sozialdemokratische. Er hat zigtausende Kommunisten und Sozialdemokraten in die KZs und in die Zuchthäuser geschickt.”

Beim Thema mögliche Koalitionen betont Weidel, dass die AfD offen für eine Zusammenarbeit mit der CDU sei, während Wagenknecht die AfD als unzuverlässig in ihren Positionen darstellt: „Das Problem der AfD ist eben, dass sie jetzt durch den Weg an die Seite von Trump und Elon Musk ganz offensichtlich ein Gesellschaftsmodell verliert.“

Sanktionen – EU hat sich von Trump erpressbar gemacht

In den USA erleben wir eine wahre Zeitenwende, eine Weltordnung geht zu Ende. Aber die Europäische Union steht völlig nackt da. Frau Von der Leyen bunkert sich ein und verweigert sich der Realität. Zeit für ein paar klare Ansagen im Europa-Parlament!

Quelle: Fabio De Masi, 22.01.2025 Polnische Ratspräsidentschaft: Verrückte Ideen für Europa

Präsident Tusk hat die Prioritäten der polnischen Ratspräsidentschaft genannt: Verteidigungsausgaben erhöhen, die Sanktionen verschärfen und vollständig auf russische Energieimporte verzichten. In Deutschland konkurrieren Grüne und AfD darum, wer den Wünschen von Herrn Trump am meisten entspricht. Doch gleichzeitig gibt es einen massiven Filz in der Rüstungsindustrie. Frau von der Leyen ist Kommissionspräsidentin geworden, weil sie zuvor für den Beschaffungsfilz bei der Bundeswehr verantwortlich war. Wir geben bereits jetzt das Dreifache der Rüstungsausgaben Russlands aus. Währenddessen fahren in Deutschland die Züge nicht mehr pünktlich und in unseren Schulen lernen Kinder nicht mehr richtig rechnen und lesen und die Wirtschaft steckt in einer tiefen Krise. Mit den Sanktionen haben wir uns zudem vollständig von Donald Trump abhängig und erpressbar gemacht.

Karin Leukefeld, “Im Krieg seit mehr als 100 Jahren”. Akteure und Interessen im Krieg gegen Gaza

Inhalt: 00:00 Carsten Hokema (Christuskirche Altona) 02:40 Beate Griebner (FriedA) 05:44 Holger Griebner (Hamburger Forum) 09:15 Karin Leukefeld – Einführung 10:31 Levante 12:11 Alte Seidenstraße 13:38 Erster Weltkrieg (Imperialismus und Kolonialismus) 17:07 1915 – Das falsche Versprechen (Damascus Protocol) 19:00 1916 – Sykes-Picot Geheimabkommen 20:56 1917 – Balfour Erklärung 21:59 King-Crane Kommission 27:32 1920 – Aufteilung des Mittleren Ostens 29:32 1922 – Rat des Völkerbundes 31:10 1923 – Aufteilung Palästinas 33:19 1947 – UN-Teilungsplan 34:47 1947 – Die Nakba 35:28 1948 – Gründung Staat Israel 36:36 Flüchtlingsbewegungen 38:36 Die tiefe Wunde Palästina 38:55 Der 7. Oktober 2023 41:41 Internationale Unterstützung Israels 42:09 Deutschland – strategischer Partner 44:14 Geopolitik – Akteure und Interessen 45:57 US-Interessen 48:52 Europäische Nachbarschaftspolitik 50:27 EU, Deutschland und Nato 52:52 Teile und Herrsche 54:10 BICS – Kooperation statt Konfrontation 59:31 War on terror 01:02:11 Aus Weizenfeldern werden Schlachtfelder 01:04:27 Syrien 01:06:18 Sanktionen 01:12:21 Al Qaida im Anzug 01:17:18 Israel’s Angriff auf Syrien 01:18:38 Baerbock im Auftrag der EU

Donnerstag, den 16. Januar, 19-21 Uhr, Vortrag und Diskussion: “Im Krieg seit mehr als 100 Jahren”:

Akteure und ihre Interessen im Nahostkonflikt und die deutsche Staatsräson im Krieg gegen Gaza

mit Karin Leukefeld, freiberufliche Korrespondentin in der Region

Die Region zwischen dem östlichen Mittelmeer und dem Persischen Golf erlebt einen der gefährlichsten Konflikte, der zu einem Weltkrieg führen könnte. Auch Deutschland hat hier Interessen und ist in die Entwicklung involviert. Seit mehr als 100 Jahren verwüstet ein Krieg nach dem anderen das einst hoch entwickelte Land des „Fruchtbaren Halbmonds“, das wegen seiner Brückenfunktion zwischen Ost und West, seinen Ressourcen und drei der wichtigsten Meerengen weltweit von Bedeutung ist.

Der schmutzige Krieg gegen die Palästinenser, der seit mehr als einem Jahr vor den Augen der Welt kein Ende nimmt und auch den Libanon erfasst hat, bedeutet das Versagen sämtlicher internationaler Regeln und Mechanismen der UN-Charta, die nach dem Ende des 2. Weltkrieges weitere Kriege verhindern sollten.

Gibt es einen Ausweg aus dem Krieg? Wer kann vermitteln? Wie kann die beschämende Komplizenschaft (nicht nur) der deutschen Regierung im Gaza- und im Libanonkrieg überwunden werden? Welche Rolle hat die UNO?

Ort: Christuskirche Altona, Suttnerstr. 18 (Nähe S-Bahn Holstenstr.)

Veranstalter: Hamburger Forum, Friedensinitiative Altona (FRIED:A), 3 Mitglieder der Hamb. Bürgerschaft: Martin Dolzer, Metin Kaya, Mehmet Yildiz, NachDenkSeiten-Gesprächskreis in Hamburg

Moshe Zuckermann direkt aus Tel Aviv: Ist der Waffenstillstand nur eine Atempause?

Zwischen Israel und der Hamas trat am 19. Januar 2025 ein Abkommen in Kraft, das eine 42-tägige Feuerpause, einen Gefangenenaustausch und die Wiederaufnahme von Hilfslieferungen für die Bevölkerung des Gazastreifens vorsieht.

Im Gespräch mit Sabine Kebir erläutert Moshe Zuckermann, was der endlich erreichte Waffenstillstand für den weiteren Verlauf des Konflikts zwischen Israel und den Palästinensern bedeuten kann. Das schon vor Monaten mögliche Abkommen kam jetzt nur auf Druck der USA zustande, für den es in der Geschichte einige – heute wenig bekannte – Präzedenzfälle gab. In Israel selbst löste das Abkommen ein politisches Beben aus. Der rechtsradikale Minister Ben Gvir trat aus der Regierungskoalition aus und Finanzminister Smotrich rang Ministerpräsident Benjamin Netanjahu das Versprechen ab, den Krieg auf jeden Fall wieder aufzunehmen. Unsicher bleibt, wohin Donald Trump steuert. Eine von seinem Vorgänger immerhin verbal geforderte Zwei-Staaten-Lösung zur Beendigung des israelisch-palästinensischen Konflikts hat er noch nie zum Ziel erklärt. Zur Sprache kommt auch das aktuelle Kräfteverhältnis zwischen Israel und der Hamas, der Hizbohllah sowie den jemenitischen Huthis.

RA Philipp Kruse – WHO-Pläne: Gefahr für Handlungsfähigkeit des Staates

Start (00:00)

Begrüßung & thematische Hintergründe (00:13)

Rechtliche Einordnung (01:14)

Offizielle Position des Bundesrates (05:12)

Massgebende Interpretation I (05:51)

Rückblende (08:59)

Massgebende Interpretation II (12:56)

Wichtigste Änderungen der IGV von 2024 (14:34)

Verletzung zwingenden Rechts (21:27)

Exkurs I: Informationshoheit der WHO (23:51)

Exkurs II: Kantone & Gemeinden (25:52)

Zusammenfassung, Bewertung der Änderungen & Schlussplädoyer (26:23)

15. Januar 2025, Muri (AG). «Volk im Schatten» Der Bundesrat und internationale Verträge im Fokus. Souveränität und Mitbestimmung sind unverhandelbar.

US plant mehr Stellvertreterkriege: Sanktionen gegen unwillige Bauern | Wilkerson

[Teil 1 von 2] Nachdem Georgien immer wieder zum Ausdruck gebracht hat, dass es Teil des Westens sein und die bestmöglichen Beziehungen zur EU haben möchte, debattieren die Führungskräfte in Brüssel und Washington nun offen darüber, das gesamte Land mit Sanktionen zu belegen, weil es keine aggressiveren Führer gegenüber Russland wählen möchte. Ein gutes Verhältnis zum Westen zu wollen, reicht nicht aus. Man muss auch bereit sein, das nächste Aufmarschgebiet für einen Stellvertreterkrieg gegen Russland zu werden, um als “loyaler Verbündeter” des Westens zu gelten. Ungehorsam ist etwas, das die transatlantischen neokonservativen Eliten nicht dulden wollen. In diesem Gespräch diskutieren wir über Georgien, die Sanktionssysteme und die größeren geopolitischen Ziele des US-amerikanischen Deep State. Um dies zu besprechen, habe ich wieder meinen Freund und Kollegen Lasha Kasradze, einen georgischen Analysten in den USA, und zum ersten Mal Colonel Lawrence Wilkerson, einen pensionierten US-Armeeoffizier, ehemaligen Stabschef des Außenministers und Mitglied der Aktivistengruppe Veteran Intelligence Professionals for Sanity, eingeladen.

Quelle: Neutrality Studies Deutsch, 17.01.2025 Der Waffenstillstand bringt keinen Frieden: Mehr Krieg ist sicher | Wilkerson

[Teil 2 von 2] Während die Medien das Waffenstillstandsabkommen zwischen Hama und Israel als großen Durchbruch darstellen und sich mehr damit beschäftigen, wer es vermittelt hat, Biden oder Trump, ist die wahre Geschichte eine viel düsterere. Nicht nur sind die Chancen, dass der Waffenstillstand “Frieden” in den verwüsteten Gazastreifen bringt, äußerst gering, er leitet auch eine neue Phase in Israels Bestreben ein, seine gesamte Nachbarschaft in Brand zu setzen, da Kapazitäten freigesetzt werden, die nun gegen den Iran gerichtet werden können. Allerdings könnte die USA ihren Angriffshund in Westasien zum letzten Mal missbrauchen, um einen strategischen Rivalen zu bekämpfen, den sie nicht besiegen kann. Sobald dieser Krieg den Weg aller US-Auslandsabenteuer geht, könnte Tel-Aviv auf die harte Tour lernen, dass es in der Beziehung keineswegs der Meister ist, sondern ein entbehrliches Werkzeug der Großmachtpolitik.

Um dies zu diskutieren, habe ich wieder meinen Freund und Kollegen Lasha Kasradze bei mir, einen georgischen Analysten in den USA, und zum ersten Mal Colonel Lawrence Wilkerson, einen pensionierten US-Armeeoffizier, ehemaligen Stabschef des Außenministers und Mitglied der Aktivistengruppe Veteran Intelligence Professionals for Sanity.

Lasha Kasradze ist ein Analyst für internationale Beziehungen mit dem Schwerpunkt auf den Staaten der ehemaligen Sowjetunion. Er konzentriert sich auf die Angelegenheiten des Südkaukasus und des Schwarzen Meeres. Als aufmerksamer Beobachter regionaler Angelegenheiten hat er auf der YouTube-Plattform über die widersprüchlichen geopolitischen Interessen zwischen dem Westen und den regionalen Mächten diskutiert. Lasha hat auch seine Analysen im geopolitischen Podcast der Stratfor/Rene-Firma, einem Unternehmen für geopolitische Analysen, geteilt.

Im Jahr 2020 wurde er vom Rektor der Sokhumi State University (SSU) in Tiflis, Georgien, gebeten, akademischer Berater und strategischer Geschäftsentwicklungsbeauftragter für die SSU zu werden. Lasha ist ein unabhängiger Analyst für internationale Beziehungen. Er ist ein starker Befürworter des Austauschs von Ideen und des kritischen Denkens. Zu diesem Zweck hat er exklusive Interviews mit prominenten Gästen aus den USA geführt, um einen freien Fluss objektiver Analysen innerhalb der Gesellschaft seines Heimatlandes Georgien zu fördern.

Lasha hat für das Center for New America geschrieben und seine Artikel wurden auch in New Eastern Europe und The National Interest veröffentlicht. Er hat Abschlüsse vom Rollins College und der Fletcher School of Law and Diplomacy der Tufts University in Internationalen Beziehungen.

Israel Continues Deadly Attack on Jenin; Trump Lifts Sanctions on Extremist West Bank Settlers

[Israel setzt tödliche Angriffe auf Dschenin fort; Trump hebt Sanktionen gegen extremistische Siedler im Westjordanland auf. Während der Waffenstillstand im Gazastreifen weitgehend hält, intensiviert Israel seine Angriffe auf das besetzte Westjordanland. Bei einer groß angelegten Militäroperation gegen Dschenin, die am Dienstag begann, als israelische Truppen die Stadt nach sechswöchiger Belagerung mit Hilfe von Luftangriffen, Drohnen und US-amerikanischen Apache-Hubschraubern stürmten, hat das israelische Militär mindestens 13 Menschen getötet. Unterdessen wurden israelische Siedler im Westjordanland durch Trumps Aufhebung der Sanktionen gegen rechtsextreme israelische Siedlergruppen „ermutigt“. Weitere Gewalt wird immer wahrscheinlicher, sagt Mariam Barghouti, eine palästinensische Schriftstellerin und Journalistin mit Sitz in Ramallah im besetzten Westjordanland. „Wir sehen, wie Israel einen Krieg führt, der den Praktiken im Gazastreifen sehr ähnlich ist“, und die Palästinenser sind ‚völlig wehrlos‘, sagt sie. „Es ist ein sehr langsames Abschlachten von Palästinensern. Wenn man eine Kugel überlebt, weiß man nicht, ob man das tägliche Leben überleben wird.“ Übersetz. d. Videobeschreibung CG]

Quelle: Democracy Now!, 23.01.2025 “Let Them Smile When They’re Being Killed” | Gaza Teacher Speaks Out

Novara Live broadcasts every weekday from 6PM on YouTube and Twitch. Episodes of Downstream are released Sundays at 3PM on YouTube.

Quelle: Novara Media, 22.01.2025

Die unerzählte Geschichte Israels – Prof. Chomsky, Prof. Finkelstein & Prof. Katttan

Dieses Video ist Teil unserer REWIND-Reihe, in der wir Videos aus unserem Archiv zusammenstellen, um die Probleme, mit denen die Menschheit heute konfrontiert ist, in einen historischen Kontext zu setzen. In diesem Video halten Prof. Chomsky, Prof. Kattan und Prof. Finkelstein Vorträge, in denen sie den Israel-Palästina-Konflikt in einen historischen Zusammenhang stellen. Das Datum, an dem jeder Vortrag gehalten wurde, wird im Video vor Beginn angegeben.

ÜBER NOAM CHOMSKY: Noam Chomsky ist ein weltweit anerkannter politischer Dissident, Anarchist, Linguist, Autor und emeritierter Professor am Massachusetts Institute of Technology (MIT), wo er seit über einem halben Jahrhundert lehrt. Chomsky hat mehr als 100 Bücher geschrieben, das jüngste unter dem Titel „Because We Say So“. Chomsky war währen seiner gesamten Karriere eine enorm einflussreiche akademische Persönlichkeit und wurde zwischen 1980 und 1992 öfter vom Arts and Humanities Citation Index (A&HCI) zitiert als jeder andere lebende Wissenschaftler. Seine Arbeit hat eine Vielzahl von Bereichen beeinflusst, darunter Künstliche Intelligenz, Kognitionswissenschaft, Computerwissenschaft, Logik, Mathematik, Musiktheorie und Analyse, Psychologie und Immunologie.

ÜBER VICTOR KATTAN: Victor Kattan ist Assistenzprofessor für öffentliches internationales Recht an der University of Nottingham School of Law. Victor ist Mitglied des Editorial Board des Asian Journal of International Law und ist Area Editor für den Nahen Osten und den Islam bei Oxford Bibliographies of International Law. Er wurde mit dem ersten Younger Scholar Prize der Asian Society of International Law für den besten im Asian Journal of International Law veröffentlichten Artikel ausgezeichnet.

ÜBER DR. NORMAN FINKELSTEIN: Norman G. Finkelstein wurde 1953 in Brooklyn, USA, geboren. Er promovierte 1988 an der Abteilung für Politik der Princeton University. Viele Jahre lang lehrte er politische Theorie und den israelisch-palästinensischen Konflikt. Er schreibt und hält Vorträge und ist der Autor von neun Büchern, die in 50 ausländische Ausgaben übersetzt wurden.

Interviewthemen:

0:00 Einführung

1:05 Prof. Chomsky & Prof. Kattan

1:22:05 Prof. Finkelstein

Faktenchecks und “die Wahrheit”

Von Friedrich Merz bis Robert Habeck, von der FAZ bis zur taz: Die polit-mediale Klasse ist sich einig, dass Deutschland und Europa weiter Faktenckecker brauchen, ganz egal, was Elon Musk und Mark Zuckerberg in den USA gerade veranstalten. Ich erkläre in diesem Video, warum das eine Mogelpackung ist, wer die Faktenchecker braucht und warum der Weg zur Wahrheit für jeden von uns mit Anstrengung gepflastert ist.

Plan B für das Klima | Gerd Ganteför

Es wird wärmer und die Ursache ist das Kohlendioxid aus der Verbrennung von Kohle, Gas und Öl. Ein globaler Umstieg auf erneuerbaren Energien ist aber weder technisch noch finanziell rechtzeitig zu schaffen. Wir brauchen einen Plan B um Zeit zu gewinnen. Eine Chance bieten die Ozeane und Landpflanzen, die jedes Jahr rund die Hälfte der CO2 Emissionen absorbieren. Damit würde es zunächst genügen, die Emissionen auf die Hälfte zu senken und die CO2 Konzentration in der Atmosphäre bliebe konstant. Vielleicht könnten die natürlichen Senken sogar noch verstärkt werden. Das Buch lotet die Möglichkeiten dieses Plan B auf der Basis des heutigen Wissens aus. Es wäre ein bürgerfreundlicher Weg in die Zukunft, dem auch ärmere Länder folgen können.

Professor Dr. Gerd Ganteför, geboren am 3. November 1956, studierte von 1977 bis 1984 Physik an der Universität Münster und promovierte 1989 an der Universität Bielefeld im Bereich Nanotechnologie. Diesem Gebiet blieb er sowohl als Postdoktorand in den USA als auch während seiner Habilitation am Forschungszentrum Jülich treu. 1997 wurde er an die Universität Konstanz berufen, an der er bis zum Ende seiner Dienstzeit 2022 forschte und lehrte. Seither widmet er sich der Leitung seiner Consulting-GmbH mit Sitz in Kreuzlingen im Thurgau.

Journalisten als Staatsdiener – das Schriftleitergesetz

Wissen Sie, warum der Journalismus kein “geschützter Beruf” ist? Warum also keine bestimmte Ausbildung zugrunde liegen muss? Das liegt an Artikel 5 unseres Grundgesetzes, „Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten und sich aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten.“ Das ist unsere Pressefreiheit. Deshalb wird auch immer wieder Kritik laut, wenn Journalistenschulen zu eindeutig von bestimmten Stiftungen oder der öffentlichen Hand, ergo der amtierenden Parteien finanziert werden.

Vor 91 Jahren trat das „Schriftleitergesetz“ im dritten Reich in Kraft. Die Nationalsozialisten regelten, wer für die Öffentlichkeit schreiben durfte. Die NS-Ideologie hatte dadurch leichtes Spiel.

Sabrina Khalil erinnert daran und liest den 2018 erschienen Beitrag bei der Bundeszentrale für politische Bildung. Titel: NS-Schriftleitergesetz: Journalisten als Staatsdiener

