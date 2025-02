Videohinweise am Samstag

SPALTET DIE GRÖNLAND-KRISE DEN WESTEN?

Was wäre, wenn es tatsächlich zu einer militärischen Konfrontation zwischen den USA und Dänemark kommt? US-Präsident Donald Trump scheint ernst zu machen mit der Annexion Grönlands. Am Samstag betonte er bei einer Ansprache in Las Vegas: “Unser Land wird bald deutlich größer werden”. Dänemark hingegen ist fest entschlossen, die Kontrolle über die größte Insel der Welt zu behalten. Ein Telefonat zwischen Trump und der dänischen Premierministerin Mette Frederiksen endete vergangene Woche in einem diplomatischen Fiasko. Und auch die EU will mitmischen – insbesondere bei der Ausbeutung der grönländischen Rohstoffe. Am Wochenende veröffentlichte die WELT ein Interview mit dem obersten General der EU, Robert Brieger: “Aus meiner Sicht wäre es durchaus sinnvoll, in Grönland, nicht nur wie bisher US-Streitkräfte zu stationieren, sondern künftig auch eine Stationierung von EU-Soldaten in Erwägung zu ziehen. Das wäre ein starkes Signal und könnte zur Stabilität in der Region beitragen.” Ist die EU wirklich bereit, Trump und den USA Paroli zu bieten?

Quelle: Gegenpol, 27.01.2025