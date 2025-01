Anmerkung Jens Berger: Eine sehr interessante Meldung. Es kommt nicht zufällig, dass ausgerechnet Italien eine chinesische KI-App sperrt, die von den US-Techgiganten und ihren Kapitalgebern als große Bedrohung gesehen wird. Giorgia Meloni ist schließlich eine sehr enge politische Verbündete von Elon Musk und Peter Thiel, die beide sehr massiv in die US-KI-Industrie investiert sind. Hätten wir eine AfD-Regierung unter einer Kanzlerin Weidel, würde Deutschland den Zugang zu Deepseek sicher auch sperren. Wir sollten aufhören, uns im Zusammenhang mit der AfD über irgendwelche Nazi-Folklore aufzuregen. Die größere Gefahr ist die enge Nähe der AfD zu den paläolibertären Kreisen in den USA – politische Extremisten mit direkten Einfluss auf das Weiße Haus, die “nebenbei” den IT-Sektor kontrollieren, und nicht milliarden-, sondern billionenschwer sind.

dazu auch: Wie mit Giffey und Lukaschenko: Kreml-Komiker legen CDU-Politiker Wadephul rein Der Merz-Vertraute Wadephul dachte, er spräche mit Selenskyj-Berater Jermak. Doch dem war nicht so. Er verriet in dem Gespräch die Ukrainepläne der CDU. Quelle: Berliner Zeitung

Anmerkung unseres Lesers J.A.: Die gesetzliche Rente funktioniert nicht, und jetzt hilft nur noch kapitalgedeckte Vorsorge? Hmm.. das werden die hier betroffenen Zahnärzte ganz anders sehen, und sogar im Artikel wird die gesetzliche Rentenversicherung als theoretischer Ausweg angesprochen (in der Praxis/Realität können die Zahnärzte nicht wechseln). Wenn eine kapitalgedeckte Vorsorge nur dann *scheinbar* die Renditen erwirtschaften kann, wenn sie sehr riskante Geschäfte eingeht, ist das doch das Gegenteil einer sicheren Altersvorsorge – und in diesem Fall komplett schiefgegangen.

dazu auch: Allianz Leben darf Riester-Rente nicht nachträglich kürzen

Das Oberlandesgericht Stuttgart hat entschieden, dass eine entsprechende Vertragsklausel unwirksam ist. Die Allianz darf sie künftig nicht mehr verwenden oder sich auf sie berufen.

Quelle: Handelsblatt

Anmerkung unseres Lesers J.A.: Wie dreist ist das denn? Die Allianz Versicherung verspricht in ihrem Versicherungsvertrag einen bestimmten (eh schon niedrigen) Auszahlungsbetrag für die Riesterrente, aber wenn sie den nicht zahlen kann oder will, dann kürzt sie nach Belieben? Also definierte Beiträge, aber Auszahlung “schaun wir mal”… Und diese Leute behaupten obendrein frech und faktenwidrig, dass die gesetzliche Rente nicht sicher sei?