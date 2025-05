dazu: Klingbeil widerspricht Kurswechsel bei Reichweitenbeschränkung für Ukraine

Vizekanzler Lars Klingbeil hat dem Eindruck widersprochen, dass es einen Kurswechsel bei der Reichweitenbeschränkung für von Deutschland an die Ukraine gelieferte Waffen gebe. “Was die Reichweite angeht, will ich noch sagen, da gibt es keine neue Verabredung, die über das hinausgeht, was die bisherige Regierung gemacht hat”, sagte der SPD-Politiker auf Nachfrage bei einer Pressekonferenz in Berlin.

Quelle: n-tv

Anmerkung André Tautenhahn: Was Merz gemeint hat, ist also unklar. Vielleicht will er auch nur von dem gescheiterten Ultimatum ablenken.

dazu auch: Merz droht Ungarn und Slowakei wegen Russlandnähe

Die Russlandpolitik Ungarns und der Slowakei ist den anderen EU-Staaten ein Dorn im Auge. Ihr Vetorecht ermöglicht es den beiden Ländern, Sanktionen zu blockieren oder abzuschwächen. Bundeskanzler Merz will das nicht mehr länger hinnehmen. […]

“Da könnte es durchaus noch etwas deutlichere Worte, vielleicht sogar härtere Konflikte geben.” Er selbst habe vergangene Woche mit dem ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orban gesprochen. Merz betonte, dass die EU sehr wohl Möglichkeiten habe, um die beiden Regierungen unter Druck zu setzen.

