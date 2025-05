Hinweise des Tages II

dazu: 11-jährige Influencerin in Gaza getötet: Sie war ein Leuchtfeuer der Hoffnung

Yaqeen Hammad war Influencerin und vermittelte Hoffnung im überbordenden Leid von Gaza. Am vergangenen Freitag wurde die 11-Jährige getötet.

Quelle: taz

dazu auch: Krise im Gazastreifen: „Ich habe geweint, als der Preis für Instantnudeln stieg“

Auch unser Autor leidet im Gazastreifen Hunger. Und die Art, wie die Gaza Humanitarian Foundation nun HIlfsgüter verteilt, empfindet er als Demütigung.

V or einigen Monaten arbeitete ich als Coach für literarisches Erzählen mit einer Gruppe von Kindern in der Stadt Chan Junis. Wir trafen uns zweimal pro Woche, um gemeinsam das Geschichtenerzählen zu lernen. Jede Sitzung hatte ein eigenes Thema, das wir gemeinsam besprachen, bevor sich die Kinder ans Schreiben ihrer eigenen Geschichten dazu machten. An einem Tag wollten wir über Essen schreiben. Doch die Kinder senkten ihre Blicke. Ihre Mienen sprachen Bände: „Du hast eine Wunde aufgerissen. Darüber können wir nicht sprechen.“ Die Kinder glaubten, ich könne mir alles kaufen, was ich wollte, weil ich einen Job hatte. Doch ich verstand ihr Gefühl sofort. Ich erzählte ihnen, dass wir alle dasselbe erleben: Auch meine Familie und ich hatten Hunger gelitten, tagelang nichts zu essen gehabt. Wir alle teilen denselben Schmerz – die israelische Besatzung tut uns das an.

Anmerkung unserer Leserin A.F.: Allerdings glaube ich nicht wie der Autor, dass Israel dann die Palästinenser unter einer anderen arabischen Regierung dort bleiben dürften. Man muss sich nur ansehen, was im Westjordanland geschieht, auch dort passiert ethnische „Säuberung“. Solange Israel niemand Einhalt gebietet und es endlich sanktioniert, stehen die Palästinenser auf verlorenem Posten, ob mit oder ohne Hamas.