und: Europa fordert “eiserne Sicherheitsgarantien” Die EU bleibt bei ihrem harten Kurs gegenüber Moskau. Gleichzeitig kämpft sie vor dem Gipfeltreffen zwischen Trump und Putin um ihren Einfluss. Auch von der NATO kommt Gegenwind. Quelle: tagesschau

dazu: Bis vor kurzen wurde man für diese Meinung noch verunglimpft. Jetzt sagt sogar die #NATO, dass der Krieg in der Ukraine nur durch Verhandlungen beendet werden kann und dass die russische Kontrolle über besetzte Gebiete in der #Ukraine nicht zu vermeiden ist. Hätte man das früher eingesehen, würden tausende Menschen noch Leben und die Ukraine wäre in einer besseren Verhandlungsposition. Die #USA ziehen sich außerdem aus der Finanzierung zurück. Wenn der Krieg weitergehen soll, sollen das die europäischen Länder allein bezahlen. Dieser Krieg darf aber nicht weitergehen! Friedensverhandlungen jetzt! Stoppt die Waffenlieferungen. Es braucht #Diplomatie statt Eskalation! Quelle: Amira Mohamed Ali via Twitter/X

Anmerkung Jens Berger: Genau über solche Leitartikel hatte ich erst vorgestern einen kritischen Artikel geschrieben. Eigentlich ist es sinn- und witzlos, sich über solche journalistischen Minderleistungen aufzuregen. Genau dieses Szenario, eine „bis an die Zähne bewaffnete Ukraine“, in der „westliche Ausbilder oder sogar Soldaten“ stationiert sind, ist es doch, das Russland fürchtet und dem es niemals zustimmen würde. Da nutzt es auch nichts, wenn der „Kollege“ den Konjunktiv verwendet. Solange man in Deutschland randständige Maximalforderungen als ernsthafte Verhandlungspositionen ansieht, muss man sich wahrlich nicht wundern, dass man zu den echten Verhandlungen nicht einmal eingeladen wird.

dazu auch: Trump und Putin verhandeln über die Ukraine: Die gedemütigten Staaten von Europa

Am Freitag verhandeln der US-Präsident und der Kremlchef über eine Waffenruhe in der Ukraine. Die Europäer können bloß zuschauen. Daran sind sie selbst schuld. […]

In einer Welt, in der immer häufiger die Gesetze des Dschungels gelten, muss sich die EU endlich auf die eigenen Stärken besinnen. Ohne grundlegende Reformen wird das allerdings nicht gelingen. Während Trump in den USA mit Dekreten regieren kann, muss sich die EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen auf der Suche nach dem kleinsten Nenner mit 27 Regierungen abmühen.

Will die Union eine Zukunft haben, muss die Zusammenarbeit in allen Bereichen verstärkt und Machtstrukturen verschoben werden. Der Krieg in der Ukraine und die erfolgreiche Erpressung durch Trump zeigen zudem, dass Europa endlich eine gemeinsame Sicherheitsstruktur und schlagkräftige Verteidigung aufbauen muss.

Die EU muss die lähmende Kleinstaaterei endlich überwinden – viele Weckrufe wird es nicht mehr geben.

Quelle: Tagesspiegel

Anmerkung André Tautenhahn: Wie darf man das verstehen? Noch mehr Macht für eine EU-Kommission, die von Leuten geführt wird, die niemand gewählt hat? Soll man von der Leyen nicht nur den Vertragsschluss per SMS straffrei durchgehen lassen, sondern auch den roten Knopf anvertrauen?