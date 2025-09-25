und: Krisentreffen mit Klingbeil und Reiche: Die Stahlindustrie dringt auf Hilfe Die IG Metall schlägt Alarm. Stahlunternehmen schrumpfen, Überkapazitäten, Billigimporte und Energiepreise gefährden die Branche. Nun laufen die Vorbereitungen für einen Stahlgipfel mit dem Kanzler. Quelle: Tagesspiegel

dazu auch: Stimmung bei den Unternehmen trübt sich überraschend ein Nach mehreren guten Monaten schauen die Unternehmen in Deutschland nun mit Skepsis auf die wirtschaftliche Entwicklung. Der Ifo-Geschäftsklimaindex ist im September gesunken – ganz anders, als es Experten erwartet hatten. Quelle: DER SPIEGEL

dazu: Wie sich Militär und Medizin in Deutschland verflechten

Deutschland sei «Aufmarschland» geworden, lernen die dortigen Ärzte. Die Nato rechnet mit 500 bis 2000 verletzten Soldaten täglich.

Das US-Verteidigungsministerium soll neu «Kriegsministerium» heissen. «Wir müssen bis 2029 kriegstüchtig sein», forderte der deutsche Verteidigungsminister Boris Pistorius im Juni 2024. Er sagte «kriegstüchtig» anstelle von «verteidigungsfähig» – und benützte damit ein Wort, das 1944 schon der Nationalsozialist Joseph Goebbels und die Nationalsozialistische Wochenzeitung «Das Reich» verwendet hatten. Darauf wies ein Artikel in der Zeitschrift «Wissenschaft und Frieden» hin, der sich kritisch mit der «schleichenden Militarisierung der Medizin» auseinandersetzt.

Quelle: Infosperber

Anmerkung unseres Lesers H.M.: Statt alles auf eine Karte zu setzten – Gespräche, Deeskalation, Verhandlungen zu führen zur Beendigung des schrecklichen wie überflüssigen Krieges in der Ukraine (aber auch anderswo wie Gaza) – machen sich hierzulande die Blätter von Angehörigen der Gesundheitsberufe (betrifft immerhin gut betuchte Ärzte, Apotheker etc.) das Thema Kriegsvorbereitung ohne Not zu eigen, tragen unbewusst dazu bei, Kriege, Aufrüstung, Wehrpflicht wieder salonfähig zu machen.

Vermutlich alles unterstützt und gefördert durch finanziell gut ausgestattete, aber unsichtbar wirkenden Think Tanks, PR- und Werbeagenturen im Hintergrund. Was aktuell auffällt: Nach den von der EU torpedierten Gesprächen über ein Ende des Krieges in der Ukraine nimmt eine antirussische Berichterstattung und Propaganda in unseren Medien an Fahrt auf. Zur besten Sendezeit strahlte das ZDF einen 90-Minuten-Beitrag über den “Paten von St. Petersburg” aus, in der BILD steht ein Bericht mit der Überschrift “Putin lernte von einer Ratte”.

Schon seit einiger Zeit berichten die Wirtschaftsseiten der Tageszeiten über Innovationen von Rüstungsfirmen wie über neue Puddingsorten von Dr. Oetker. Beschämend, wie viele Journalisten, PR-Berater, Politiker, Unternehmer hier mitmachen. Und beängstigend, dass die übergroße Mehrheit der Deutschen das nicht merken – weil diese Themen nicht bzw. nur in kleinen Kreisen diskutiert, von den Leitmedien gefördert bzw. einfach ignoriert werden.