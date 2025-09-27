Videohinweise am Samstag
- Luftraumverletzung, Drohnenangriff, GPS-Attacke – Der Russe war’s! Oder doch nicht?
Verletzungen des NATO-Luftraums, Drohnenangriff, GPS-Attacke, Brandsätze, zerstörte Unterseekabel – egal ob es Belege gibt oder nicht, wenn es irgendwo knallt und stinkt, ist für die deutsche Politik und die Mainstreammedien sofort klar: Der Russe war‘s! Dass es oft keine Belege gibt, der Verdacht im Nachhinein zuweilen sogar explizit widerlegt wird – kein Problem, dann wird einfach nicht mehr darüber berichtet. Hängen bleibt im öffentlichen Bewusstsein das Gefühl: Putin führt Krieg gegen uns, wir müssen unbedingt aufrüsten und „kriegstüchtig“ werden. Was es mit all den „Attacken“ Russlands auf sich hat und warum wir aufpassen müssen, nicht in einen großen Krieg hineingelogen zu werden – darum geht es in meiner neuen Wochenschau.
Quelle: Sahra Wagenknecht, 24.09.2025
- Die letzte Chance der UNO: Menschenrechtsanwalt Craig Mokhiber packt aus
Am 16. September 2025 hat eine unabhängige Untersuchungskommission der UN einen Bericht rausgebracht, in dem Israel Völkermord beschuldigt wird. In diesem Interview redet Dimitri Lascaris mit dem ehemaligen UN-Menschenrechtsanwalt Craig Mokhiber über die Möglichkeiten, die die Vereinten Nationen haben, um auf solche Ergebnisse zu reagieren. Sie reden auch über den letzten Angriff Israels auf Katar und die Reaktionen der arabischen und muslimischen Staaten.
Dieses Video wurde von Reason2Resist produziert und am 18. September 2025 auf ihrem YouTube-Kanal veröffentlicht.
ÜBER CRAIG MOKHIBER: Craig Mokhiber ist ein ehemaliger hochrangiger Menschenrechtsanwalt der Vereinten Nationen, der während seiner jahrzehntelangen Karriere verschiedene Führungspositionen innehatte, darunter die des Direktors des New Yorker Büros des Hohen Kommissars für Menschenrechte. Im Oktober 2023 trat er zurück und begründete dies mit Bedenken hinsichtlich des Umgangs der UNO mit dem Krieg in Gaza. Mokhiber ist für seine Arbeit in den Bereichen Völkerrecht, Menschenrechte und Mechanismen der Rechenschaftspflicht bekannt.
ÜBER DIMITRI LASCARIS: Dimitri Lascaris ist Journalist und Rechtsanwalt. Als Anwalt ist er auf Sammelklagen, internationales Recht und Menschenrechte spezialisiert. Er war Mitglied der Schattenkabinette der Grünen Parteien Kanadas und Quebecs. Im Jahr 2020 kandidierte er für den Vorsitz der Grünen Partei Kanadas und belegte den zweiten Platz. Er ist außerdem Gründer und Herausgeber des YouTube-Kanals „Reasons 2 Resist with Dimitri Lascaris: @reason2resist
Quelle: acTVism Munich, 24.09.2025
Anmerkung CG: Wie angenehm das doch ist, die Übersetzungen von einem echten Menschen, einem Sprecher vorgelesen zu bekommen…
- Italien und Spanien entsenden Kriegsschiffe, nachdem Drohnen wiederholt die Flottille nach Gaza angegriffen haben
Italy, Spain Deploy Naval Ships After Drones Repeatedly Attack Gaza-Bound Flotilla
[Spanien und Italien entsenden Kriegsschiffe, um die Global Sumud Flottilla auf ihrem Weg nach Gaza zu schützen, nachdem Aktivisten angaben, dass Drohnen ihre Boote am Mittwoch in der Nähe von Griechenland wiederholt angegriffen hätten. Aktivisten sagten, dass dies bereits der siebte Angriff auf die Schiffe der Solidaritätsbewegung gewesen sei. Die Global Sumud Flotilla ist der größte humanitäre Konvoi in der Geschichte, der das Mittelmeer überquert, sagt David Adler, Co-Generalkoordinator der Progressive International, der sich von der Flotte aus bei Democracy Now! meldet. „Wir sind nicht hier, um die Hilfsgüter abzuliefern, nach Hause zu fahren und uns selbst auf die Schulter zu klopfen. Wir sind hier, um einen humanitären Korridor zu schaffen, damit die Staaten selbst ihre Verantwortung übernehmen und die Hilfsgüter in dem Umfang liefern, den Gaza benötigt.“ Übersetz. d. Videobeschreibung CG]
Quelle: Democracy Now!, 25.09.2025
- Trump fordert Abschuss russischer Jets
Oberstleutnant Daniel Davis ist vierfacher Kriegsveteran, Träger des Ridenhour-Preises für Wahrhaftigkeit und Gastgeber des YouTube-Kanals “Daniel Davis Deep Dive”. Oberstleutnant Davis analysiert Trumps aggressive Äußerungen über Russland und dessen Eintreten für einen Sieg über Russland auf dem Schlachtfeld.
Prof. Glenn Diesen auf X [LINK]
Quelle: Glenn Diesen Deutsch, 25.09.2025
- USA Wollen Raus: Europa in Panik | Gen. Harald Kujat
Heute habe ich einen ganz besonderen Gast bei mir; nämlich den brilliantine General im Ruhestand, Harald Kujat. Herr Kujat war in den frühen 2000er Jahren der ranghöchste Offizier der Bundeswehr und Vorsitzender des NATO-Militärausschusses.
Quelle: Neutrality Studies Deutsch, 25.09.2025
- Ist Orbán der beste Staatschef Europas? | Éva Péli & Tilo Gräser
Victor Orbán stellt sich häufig gegen Brüssel. Für viele Menschen in Europa gilt er daher als Hoffnungsträger, denn es scheint, als bewahre er sein Land vor den Bürokraten der EU, die keine nationalen Interessen kennen. Ist dieser Orbán ein Volkstribun? Oder doch nur einer, der die Klaviatur der Macht blendend beherrscht?
Roberto De Lapuente sprach mit dem Journalistenpaar Éva Péli und Tilo Gräser.
Éva Péli ist gebürtige Ungarin und lebt seit 2010 in Berlin. Bis Februar 2022 arbeitete sie anderthalb Jahre als Korrektorin, Lektorin und Autorin für das Nachrichtenportal Sputnik News Agency (SNA). Sie schreibt und übersetzt für Online- und Printmedien, hauptsächlich zu Themen Mittel- und Osteuropa, insbesondere Ungarn und Russland. Éva Péli ist promovierte Sprachwissenschaftlerin, nach ihrem Lehramtstudium für Deutsch und Russisch als Fremdsprachen in Ungarn studierte sie von 1997 bis 2003 in Moskau. Anschließend arbeitete sie bis 2010 in Spanien und in Großbritannien.
Tilo Gräser ist Diplom-Journalist. Er hat als Korrespondent für RIA Novosti Deutschland/Sputniknews gearbeitet und war bereits für verschiedene Medien und als Pressesprecher tätig. Seine Schwerpunkte sind Politik, Soziales und Geschichte.
Quelle: Overton Magazin, 22.09.2025
- Washingtons arabische Marionetten – Wie sie Israels Interessen dienen
In dieser Folge von Reason2Resist spricht Dimitri Lascaris mit Dr. Foad Izadi, außerordentlicher Professor am Institut für Amerikanistik der Universität Teheran, über den jüngsten Angriff Israels auf Katar. Bis jetzt haben die vom Westen unterstützten arabischen Regime fast keinen Schritt unternommen, um Israels Aggression in der gesamten Region Westasien einzudämmen. Im Gegenteil, sie haben viele Verbrechen Israels aktiv begünstigt. Nach der Untersuchung des Problems, diskutierten Lascaris und Dr. Izadi über Berichte, dass die iranische Regierung der IAEO die Wiederaufnahme der Nuklearinspektionen im Land gestatten werde. Sie diskutierten auch über die Gefahr von sogenannten ‚Snapback‘-Sanktionen gegen den Iran, die neuen Raketenkapazitäten des Landes sowie über die Möglichkeit, dass das iranische Militär einen Präventivschlag gegen Israel in Erwägung ziehen könnte.
Dieses Video wurde von Reason2Resist produziert und am 12. September 2025 auf ihrem YouTube-Kanal veröffentlicht.
ÜBER DR. FOAD IZADI: Dr. Foad Izadi ist außerordentlicher Professor am Institut für Amerikanistik der Universität Teheran.
ÜBER DIMITRI LASCARIS: Dimitri Lascaris ist Journalist und Rechtsanwalt. Als Anwalt ist er auf Sammelklagen, internationales Recht und Menschenrechte spezialisiert. Er war Mitglied der Schattenkabinette der Grünen Parteien Kanadas und Quebecs. Im Jahr 2020 kandidierte er für den Vorsitz der Grünen Partei Kanadas und belegte den zweiten Platz. Er ist außerdem Gründer und Herausgeber des YouTube-Kanals „Reasons 2 Resist with Dimitri Lascaris: @reason2resist
Quelle: acTVism Munich, 21.09.2025
- Oskar Lafontaine: „Dumm & erbärmlich“ – Klartext über AfD, Ukraine & Trump
Oskar Lafontaine redet, wo andere schweigen: Über Ukraine, Gaza, AfD, Trump und die Grünen. Er spricht Themen an, die im ÖRR kaum vorkommen – und erklärt, warum er lieber ausstieg, statt Prinzipien zu verraten.
Ein Gespräch über Politik, Medien und den Mut, Haltung zu zeigen.
Timestamps:
00:00 – Deutschlands „erbärmlicher“ Zustand – härter denn je?
02:00 – 2 Monate Finanzminister: Mut oder Flucht?
04:10 – Prinzipien vs. Staatsräson: Wann kippt Politik?
06:00 – Grüne: Vom Pazifismus zur NATO – Verrat?
07:45 – „Sondervermögen“: Politischer Taschentrick?
09:30 – AfD an der Macht = Systempartei?
11:20 – Gibt es noch Idealisten in der Politik?
13:00 – Trump: Genie oder genialer Zocker?
15:00 – „Trump-Momente“: Hätte Lafontaine mehr Massen gebraucht?
17:00 – Orban & Alaska-Gipfel: Frieden oder Show?
19:00 – Ukraine: Sabotieren wir den Frieden?
22:00 – Öl & Gas: Russland verdient, wir zahlen
25:00 – „Schlachtfeld Amerika“: Deutschlands Rolle im Krieg?
28:00 – Eskalation ohne Ende: Rote Linien oder Bluff?
31:00 – Ami go home – aktueller denn je?
34:00 – Gaza: Doppelstandard der westlichen Politik?
39:00 – Groß-Israel-Phantasien – religiöser Größenwahn?
41:00 – Arabisches Leben weniger wert? Provokante Frage
43:00 – Milei, Neoliberalismus & Lafontaines Vermächtnis
Quelle: Meet Your Mentor, 31.08.2025
- Israel tötete 31 Journalisten im Jemen bei dem tödlichsten Angriff auf die Presse seit 16 Jahren
Israel Killed 31 Journalists in Yemen in Deadliest Attack on Press in 16 Years
[Das Komitee zum Schutz von Journalisten gibt an, dass bei den jüngsten israelischen Angriffen auf Zeitungsredaktionen im Jemen 31 Journalisten und Medienmitarbeiter getötet wurden. Damit handelt es sich um den tödlichsten Angriff auf Journalisten weltweit seit 16 Jahren und den zweit tödlichsten Angriff auf die Presse, den die Organisation jemals verzeichnet hat. „Das sind Zivilisten“, sagt Niku Jafarnia, Forscher für den Nahen Osten und Nordafrika bei Human Rights Watch. „Wie viele andere Organisationen haben wir im Zusammenhang mit Gaza ein Kriegsverbrechen nach dem anderen sowie Akte des Völkermords und der Ausrottung dokumentiert.“ Übersetz. d. Videobeschreibung CG]
Quelle: Democracy Now!, 25.09.2025
- Syrische Stimmen kritisieren einseitige Berichterstattung von Democracy Now!
Während der ehemalige Anführer von Al-Qaida in Syrien, der zum syrischen Präsidenten wurde, die Vereinigten Staaten besucht, reagieren zwei Mitglieder gezielter syrischer Minderheitengemeinschaften – die Alawiten und die Drusen – auf einseitige Berichterstattung über den schmutzigen Krieg und sogar offene sektiererische Anstiftung, die in der progressiven Nachrichtensendung Democracy Now! ausgestrahlt wurde.
Gäste:
Dr. Morhaf Ibrahim, Vorsitzender der Alawitischen Vereinigung der Vereinigten Staaten.
Hibbah Jarmakani, eine drusische Syrisch-Amerikanerin, ursprünglich aus der Provinz Suweida in Syrien.
Vollständiges Interview im Englischen Original “US hosts Syria’s former Al Qaeda leader amid sectarian violence” [LINK]
Original Video [LINK]
Original Transcrip [LINK]
Übersetztes Transcript [LINK]
Quelle: The Grayzone Deutsch, 25.09.2025
- Panzer statt Autos? Das ist ökonomischer Selbstmord!
Volles Haus in Darmstadt! Bei „BSW im Dialog“ diskutierten: Fabio De Masi (EU-Abgeordneter), Shervin Haghsheno (stellv. Bundesvorsitzender), Prof. Michael Hartmann (Soziologe)
Themen des Abends: Wie kommt Deutschland aus der Wirtschaftskrise? Wie beleben wir das Aufstiegsversprechen? Braucht unsere Demokratie eine Erneuerung?
Rund 200 Gäste nutzten die Gelegenheit, Fragen zu stellen und mit Fabio & Shervin ins Gespräch zu kommen.
Quelle: Bündnis Sahra Wagenknecht, 07.09.2025
- SafeVac-Nebenwirkungsdaten laut Ministerium nicht aussagekräftig
Das Gesundheitsministerium erklärt nun, die Daten aus seiner SafeVac-App seien doch nicht aussagekräftig. Drei Fachleute schätzen die Qualität der Überwachung der Sicherheit der Corona-Impfstoffe durch das Paul-Ehrlich-Institut ein.
Wir erleben den nächsten Paukenschlag im Skandal um die SafeVac-App des Paul-Ehrlich-Instituts (PEI): Nach der enormen Verzögerung der Veröffentlichung der zugehörigen Studie sowie der Rohdaten betont das Gesundheitsministerium nun mit einem Mal, dass sich aus den per App aktiv gesammelten Daten zu Impfnebenwirkungen angeblich doch keine validen Aussagen über die Sicherheit von Impfstoffen ableiten lassen. Außerdem wird nun klar, dass das PEI seit Jahren nicht seiner Pflicht nachkommt, Verdachtsfälle von Nebenwirkungen an die zuständige EU-Datenbank zu übermitteln. Beworben und bezahlt wurde die App jedoch genau dafür.
Quelle: Bastian Barucker, 21.09.2025
Lesen Sie hierzu auch auf den NachDenkSeiten “Eilantrag gegen das Paul-Ehrlich-Institut: Anwältin verlangt per Eilentscheidung Zugang zu den Rohdaten der SafeVac2.0-App” [LINK]
Podcast: SafeVac-App: Warum werden amtliche Daten zur Impfstoffsicherheit geheim gehalten?
«Das Paul-Ehrlich-Institut lancierte im Dezember 2020 eine eigene Studie zur aktiven Überwachung der Sicherheit der Corona-Impfstoffe. Ergebnisse wurden aber bis heute nicht veröffentlicht. Die Behörde und das Bundesgesundheitsministerium mauern. Eine Juristin klagt seit Jahren auf Herausgabe der Daten.»
von Lena Böllinger
Artikel [LINK]
Quelle: Bastian Barucker, 29.08.2025
- Gaza: Dying for Food – BBC World Service Documentaries
As the UK and others officially recognise a Palestinian state at the United Nations, Panorama and BBC Eye investigate the desperate shortages of food in Gaza and the allegations of war crimes.
With Israel expanding its military campaign in the Gaza Strip and blaming Hamas for the shortages of food there, Jeremy Bowen, the BBC’s international editor, asks what all this means for the million or so Palestinians who now face being displaced from their homes in Gaza City and the prospect of having to flee again.
Gaza: Dying for Food tells the stories of civilians on the ground as well as speaking to medics and humanitarian organisations. As most international aid organisations find themselves sidelined, and in some cases, replaced by the Gaza Humanitarian Foundation, the film investigates this new organisation and the claims that hundreds of civilians have been shot at or near its distribution sites while seeking food.
00:00 Shortage of food in Gaza
01:32 Gaza: Dying for food
03:18 “When I lost him, I lost my backbone”
04:11 Gaza is in a famine
06:00 The establishment of the GHF
08:04 Red and green lines
11:50 Abdallah died while getting food
13:58 18 civilians killed near the aid site
16:38 Aid site casualties in hospitals
19:23 GHF whistleblower
24:14 Allegations of war crimes
26:38 Risk of famine worsening
Quelle: BBC World Service, 23.09.2025
Der Kommentar mit den meisten Zustimmungen unter dem YouTube-Video stammt von @87zz4: “BBC zu wenig, zu spät. 2 Jahre zu spät mit der Berichterstattung.”
- Viren? Eine falsche Interpretation! Interview mit Prof. Stefan Hockertz
Von Viren, weiteren interessanten Interpretationen und selbst replizierender mRNA:
Wir leben in Zeiten der Permakrise. Über Ängste lassen sich die Menschen steuern. Der molekulare Immuntoxikologe, Biologe und Pharmakologe Prof. Stefan Hockertz, hat diesen Begriff immer wieder gerne zitiert, weil die Auswirkungen dieser Krisen auch auf das Immunsystem, also unsere gesamte Gesundheit so gravierend sind. Unsere Redakteurin Eva Schmidt bat Professor Stefan Hockertz erneut zum Gespräch, denn sie treibt weiterhin um, wie sich weltweit eine Gesellschaft in eine solche Erzählung mit gravierendsten Folgen für alle Lebensbereiche schraubt, beziehungsweise schrauben lässt. Denn sie meint, wenn wir nur diesen Mechanismus verstanden haben, sind wir vor weiteren Manipulationen gefeit. Bevor sie zu den Viren kommt, will sie von ihrem Gesprächspartner zunächst wissen woher er den Begriff der Permakrise eigentlich hat.
Quelle: Radio München, 23.09.2025
- Geheime Unterrichtsstunden: Impfprojekt an Heidelberger Schulen bleibt unter Verschluss
An einer öffentlichen Schule Unterricht durchzuführen, dessen Inhalt geheim bleiben soll – das ist eigentlich unvorstellbar. In Heidelberg jedoch geschah genau das. Dort wurde im Rahmen eines Projekts, getragen vom Verein „Impf-Dich“, dem Gesundheitsamt sowie weiteren Partnern wie der Stadt Heidelberg ein spezieller Unterricht für Siebtklässler durchgeführt. […]
Artikel [LINK]
Quelle: Initiative für Demokratie und Aufklärung e.V., 21.09.2025
- Kabarett, (Real-)Satire, Comedy und Co.
- Esser&Schleich:Unrasiert&fern der frühkindlichen Sozialisierungseinheit
Am Ende des Sommers 2025 teilen die Herren Franz Esser und Helmut Schleich ihre Gedanken über verlorene Heimat, die jetzt eben frühkindliche Sozialisierungseinheit heißen soll, über Humor, Cat, Dog, Woman & Black-Facing und dergleichen Dinge mehr.
Helmut Schleich Website [LINK]
Franz Esser Website [LINK]
Quelle: Franz Esser, 14.09.2025
- Der tote Briefkasten der Regierung: Millionen für Thinktanks – Küppersbusch TV
Was passiert mit unseren Steuergeldern im Bundespressamt? Offiziell soll es uns informieren – in Wahrheit fließen Millionen in fragwürdige Lobby-Organisationen und Thinktanks. Vom „Zentrum Liberale Moderne“ über die „Atlantische Gesellschaft“ bis hin zu Republik 21: Statt Pressearbeit wird Propaganda finanziert. Viel Spaß und gute Unterhaltung!
0:00 Ganz fehlerfrei! 0:27 Donald Trump ist und bleibt Donald Trump 2:35 Der geheime Geldfluss 9:54 Küppis musikalisches Quiz
Die gezeigten Quellen findet ihr hier [LINK]
Quelle: Küppersbusch TV, 25.09.2025
- Google gesteht Zensur – YouTube muss Accounts freischalten #störfaktor
Quelle: Der Störfaktor, 25.09.2025
