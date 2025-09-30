Pleisweiler Gespräch „Vom Jetpiloten zum Pazifisten“ war interessant

Die Aufzeichnung stellen wir am Donnerstag, den 2. Oktober, ins Netz. Davon wollten wir Sie unterrichten, damit Sie nicht unnötig suchen. – Übrigens, auch zu Ihrer Information: Hinter uns liegt ein arbeitsreiches Wochenende von Donnerstagabend bis Sonntag. Am vergangenen Donnerstag begann die jährlich einmal stattfindende Redaktionsklausur, am Samstag Nachmittag traf sich der Förderverein der NachDenkSeiten, also der IQM e.V., und am Sonntag um 11:00 Uhr folgte das Pleisweiler Gespräch. – Es war interessant, aber wir alle waren danach auch „platt“. Albrecht Müller – für die Redaktion, den Förderverein und den Kreis der Unterstützer der Pleisweiler Gespräche. Ohne sie wäre diese für unsere Region vergleichsweise große Veranstaltung nicht zu schultern. Danke vielmals.



Titelbild: Redaktion der NachDenkSeiten