Videohinweise am Samstag

B&B #137 Burchardt & Böttcher: Tausend Lebensjahre glücklich und gesund (Danke, KI!)

Der erste Tausendjährige ist bereits geboren. Sagt Ray Kurzweil, KI-Chef von Google, dessen Prognosen sich seit 30 Jahren immer wieder als verblüffend treffsicher erwiesen haben. Vor der Verlängerung des Menschenlebens auf 1000 Jahre liegen nun nur noch ein paar kleinere Entwicklungen – die 100.000fache Explosion unseres Wissens (vor 2040), die Singularität 2029 (der Tag, an dem wir die KI im Gespräch nicht mehr von einem Menschen unterscheiden können), Nanobots in jedermanns Blutbahn (2050). Sogar wir “Boomer” können also mit etwas Glück zumindest die Torte für unseren 150sten Geburtstag anpeilen. Kurz: Alles wird phantastisch, dank KI besiegen wir Hunger, Krieg, Krankheit und die ultimative Beleidigung, unseren eigenen Tod. Eines der beiden Bs möchte all das dringend erleben, und unsterblich werden noch viel dringender, das andere B möchte all das dringend nicht. Daher gilt diesmal im besonderen: Wir müssen reden. (Dass die KI uns verwirrt, manipuliert und zeitnah alle arbeitslos macht, wird natürlich auch besprochen, aber diesmal darf es auch gern ein bisschen über die aktuelle Lage hinausgehen. Es lockt ja immerhin das ewige Leben, das ist ja keine Kleinigkeit).

Quelle: B&B – Burchardt & Böttcher – Wir müssen reden, 28.09.2025



Gescheiterte Persönlichkeiten im September – Küppersbusch TV [Kompakt]

Im September sind wir zurück aus unserer kleinen Sommerpause gekommen! Und am liebsten wären wir direkt wieder gegangen: Friedrich Merz musste sich im Realitätscheck seiner Koalition von ProSieben/Sat1/Joyn/Berlusconi-Gruppe wilden Fragen aussetzen. Hat da eigentlich jemand vorher recherchiert? Und wen trifft’s mal wieder? Richtig, die Menschen, die vom Bürgergeld leben. Was ein Zufall… Annalena Baerbock war gefangen zwischen der Catcalling-Debatte, Instagram-Auftritten und internationaler Politik als Präsidentin der Uno-Generalversammlung. Dazu ein Blick auf alte Bundestagsreden, neue Vergesslichkeit und die Frage: Bewerbung oder Verdrängung? Und weil Politik nicht nur in New York passiert, geht’s auch um Dortmunds Kommunalwahl, SPD-Dauerherrschaft, fragwürdige Kandidaten und ein paar sehr deutsche Skandale. Und dann ist Charlie Kirk gestorben und das Internet brannte. Eine wichtige Frage scheint nicht geklärt zu sein: Links oder Rechts? Also der Attentäter. Die US-amerikanische Regierung ist sich sicher, wir beleuchten mal die Begriff Akzelerationismus. Außerdem: Die Partei “Die Partei” hat einen Maulwurf bei der AfD eingeschleust und alle – vor allem Beatrix von Storch und NIUS – sind drauf reingefallen sowie blaue Augen bei den Kommunalwahlen in NRW. Und zuletzt: Was passiert mit unseren Steuergeldern im Bundespressamt? Offiziell soll es uns informieren – in Wahrheit fließen Millionen in fragwürdige Lobby-Organisationen und Thinktanks. Vom „Zentrum Liberale Moderne“ über die „Atlantische Gesellschaft“ bis hin zu Republik 21: Statt Pressearbeit wird Propaganda finanziert. Viel Spaß und gute Unterhaltung!

0:00 Viele Fragen 0:22 Urlaubs-VLOG 1:56 Drecksarbeit 6:42 @GertScobelYouTube 11:52 Küppis musikalisches Quiz (04.09.2025) 12:47 Deutsche bei Sex and the City? 18:59 Wen wählen? 23:02 Küppis musikalisches Quiz (11.09.2025) 23:46 Eindeutig Lechts…äh…Rinks 28:30 Blaue Augen 28:51 EXKLUSIVER LEAK 30:59 Küppis musikalisches Quiz (18.09.2025) 31:34 Donald Trump ist und bleibt Donald Trump 33:42 Der geheime Geldfluss 41:00 Küppis musikalisches Quiz (25.09.2025)

Die gezeigten Quellen findet ihr hier [LINK]

Quelle: Küppersbusch TV, 02.10.2025



Pflegegrad 1 soll gestrichen werden – Regierung spart bei den Schwächsten

Quelle: Der Störfaktor, 28.09.2025



Maschek – Eskalation bei der UNO – WÖ_651

Bundespräsident, Bundeskanzler und Außenministerin sind bei der UNO-Vollversammlung in New York. Kommt Österreich bald in den Sicherheitsrat?

(aus Willkommen Österreich, Folge 650, 30. September 2025, ORF 1)

Quelle: Maschek, 30.09.2025

