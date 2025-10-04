Videohinweise am Samstag
Hier die Übersicht; Sie können mit einem Klick aufrufen, was Sie interessiert:
- Die US-STIKO nimmt die Corona-Impfempfehlung zurück & weitere Neuigkeiten | Dr. med. Konietzky | ÄFI
- Die Ukraine ist verloren – und die USA wissen es
- Mahmoud Khalil reagiert auf Gerichtsurteil gegen Trump in wegweisendem Fall zur Meinungsfreiheit
- Israels Vorgehen gegen Gaza-Flotte löst internationale Protestwelle aus
- Dröhnende Drohnen | Mathias Bröckers, Dirk Pohlmann und Jürgen Rose im MANOVA-Gespräch
- Netanyahus Milliardärsfreunde greifen nach US-Medien
- Tausende fordern Verhaftung Netanjahus und demonstrieren vor der UNO gegen Völkermord in Gaza
- “Friedensplan” als Propaganda: Schuldumkehr im Gaza-Krieg
- Europa in Aufruhr: USA ziehen sich aus Ukraine-Krieg zurück
- Klaus von Dohnanyi warnt: Europa zerstört sich selbst
- Im Gespräch: Rudolph Bauer | Ist Satire in Deutschland mittlerweile verboten?
- Eine Frage an Christian Drosten
- Wie die Rechte ihren eigenen „Cancel Culture“-Krieg führt
- Corona – das vertuschte Verbrechen? Im Visier der UNO.
- Thorsten Stelzner: Gerüchte
- Kabarett, (Real-)Satire, Comedy und Co.
- Musik trifft Politik
Die US-STIKO nimmt die Corona-Impfempfehlung zurück & weitere Neuigkeiten | Dr. med. Konietzky | ÄFI
Statement der Ärztinnen und Ärzte für individuelle Impfentscheidung e. V. (ÄFI):
“Es lebe die individuelle Impfentscheidung. Die amerikanische Stiko, die ACIP, hat die allgemeine Impfempfehlung für die COVID-19-Impfstoffe zurückgezogen. Damit entscheidet in den USA künftig jeder für sich selbst im Informed consent, ob er die neuartige modRNA-Technologie mit Genveränderungspotential zur Vermeidung einer Erkältungskrankheit braucht oder eben nicht – während hier in Deutschland den Ärzten, die Vorhaltepauschale gekürzt wird, wenn sie im Quartal nicht genügend geimpft haben. Beide Themen haben wir in unseren Veröffentlichungen der letzten Tage und in unserem aktuellen Newsletter ausführlich behandelt.
Nun möchte ich Sie auf unsere turnusmäßige Aktualisierung unserer Fachbeiträge und in diesem speziellen Fall des Fachbeitrags zu den Corona-Impfstoffen aufmerksam machen. Am bekannter Stelle können Sie wie gewohnt die neuesten Fakten zu diesem brisanten Thema nachlesen. Neu ist allerdings hierbei: Mit dieser Aktualisierung starten wir eine weitere qualitätssichernde Maßnahme. Es wird nun zu jeder Aktualisierung ein wissenschaftliches Hintergrundpapier geben aus dem ersichtlich wird, wie die Suchanfrage gestellt wurde, welche Studien es in die Aktualisierung geschafft haben und welche aus welchen analytisch dargelegten Gründen nicht in dem Beitrag vorkommen. Dies erhöht die Transparenz für Sie als Leser und für alle wissenschaftlich arbeitenden Kollegen, die sich kritisch mit unseren Beiträgen befassen möchten.
Transparenz und ein gesundes Fehlermanagement stünden auch dem Paul-Ehrlich-Institut und der Bundesregierung gut zu Gesicht. Die Ergebnisse der SafeVac 2.0 Studie sind bis heute nicht veröffentlicht und die Enquete-Kommissionen tagt in Teilen unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Vertrauen schaffen sieht nach unserem dafürhalten anders aus. Wir setzen uns auch durch ein Angebot in der Fortbildung für eine transparente Wissensvermittlung und einen umfänglichen Kenntnisstand in Themengebieten der Impfung ein. In diesem Sinne, es lebe die individuelle Entscheidung. Vielen Dank.”
Weitere Informationen:
Aktualisierung des COVID-19-Fachbeitrags & Rücknahme der Impfempfehlung gegen COVID-19 in den USA [LINK]
Zu den wissenschaftlichen Hintergrundpapieren von ÄFI [LINK]
Zur Kürzung der Vorhaltepauschale [LINK]
Quelle: Ärztinnen und Ärzte für individuelle Impfentscheidung e.V. (ÄFI), 30.09.2025
Die Ukraine ist verloren – und die USA wissen es
Während Trump öffentlich Putin beschimpft und mit Sanktionen droht, brodelt es in den Hinterzimmern vor Gesprächen über eine ausgehandelte Einigung in der Ukraine. Ist das ganze Spektakel nur „Lippenstift auf einem Schwein“, um eine historische Niederlage für die USA und die NATO zu kaschieren? Und während ein Brandherd scheinbar erlischt, könnte ein verzweifeltes Israel kurz davor stehen, einen katastrophalen Krieg mit dem Iran zu entfachen?
Um darüber und mehr zu sprechen, spreche ich heute erneut mit Ray McGovern, einem ehemaligen CIA-Analysten, der für die Vorbereitung der täglichen Briefings des US-Präsidenten verantwortlich war.
Wir analysieren Trumps beispiellose Ansprache an seine obersten Generäle und was sie über Loyalität im Gegensatz zum militärischen Eid auf die Verfassung verrät. Außerdem beleuchten wir die „Dr. Jekyll und Mr. Hyde“-Natur seiner Außenpolitik: den Versuch, einen Deal in der Ukraine zu erzielen, während er gleichzeitig den Völkermord im Nahen Osten ermöglicht. Wir sprechen über das Versenken ziviler Schiffe als verzweifeltes Machtdemonstrationsmittel, die Geschichte westlicher Verrätereien, die uns an diesen Punkt gebracht haben, und die drohende Gefahr eines israelischen Angriffs auf den Iran, der die Welt in einen größeren Konflikt stürzen könnte.
Kapitelmarken: 00:00:00 Vorschau & Einführung 00:01:19 Trumps Ansprache an die Generäle & der militärische Eid 00:06:37 Das Versenken venezolanischer Schiffe & die Rechtmäßigkeit militärischer Befehle 00:12:55 Was sind Trumps außenpolitische Prioritäten? 00:27:19 Gibt es ein „Schatten-Spiel“ von US-Russland-Verhandlungen? 00:44:11 Wie geht Russland mit einem unzuverlässigen Westen um? 00:58:03 Ist Venezuela eine Ablenkung? Der drohende Krieg mit dem Iran 01:04:16 Wo man Ray McGoverns Arbeit verfolgen kann
Quelle: Neutrality Studies Deutsch, 02.10.2025
Mahmoud Khalil reagiert auf Gerichtsurteil gegen Trump in wegweisendem Fall zur Meinungsfreiheit
Mahmoud Khalil Responds to Court Ruling Against Trump in Landmark Free Speech Case
[Ein von Reagan ernannter Richter hat ein scharfes Urteil gefällt, in dem er die Trump-Regierung für ihre gezielte Verfolgung pro-palästinensischer Studenten rügt. Richter William G. Young bezeichnete den Fall AAUP gegen Rubio als „den vielleicht wichtigsten, der jemals in die Zuständigkeit dieses Bezirksgerichts gefallen ist” und entschied, dass entgegen den Behauptungen des Außenministeriums „Nichtstaatsbürger, die sich rechtmäßig hier in den Vereinigten Staaten aufhalten, tatsächlich die gleichen Rechte auf freie Meinungsäußerung haben wie wir alle”. Für weitere Informationen begrüßen wir den Anwalt Alex Abdo, der an dem Fall gearbeitet hat, Todd Wolfson, Präsident der klagenden American Association of University Professors, und den palästinensischen Aktivisten Mahmoud Khalil, dessen Verhaftung und Verfolgung durch die Trump-Regierung im März eine verstärkte Überprüfung von Einwanderern, die auf US-amerikanischen College-Campus leben und arbeiten, ausgelöst hat. Übersetz. d. Videobeschreibung CG]
Quelle: Democracy Now!, 01.10.2025
Israels Vorgehen gegen Gaza-Flotte löst internationale Protestwelle aus
Straßenproteste, ausgewiesene Diplomaten und ein aufgekündigtes Freihandelsabkommen: Das Abfangen von 13 Aktivisten-Booten durch die israelische Marine stößt weltweit auf Kritik. Die Organisatoren sprechen von einem „Akt der Piraterie“.
Quelle: Handelsblatt, 02.10.2025
Lesen Sie hierzu auch auf den NachDenkSeiten von Florian Warweg “Gaza-Flotilla: Das Desinteresse der Bundesregierung gegenüber Hilferuf der eigenen Staatsbürger” [LINK]
LIVE: Global Sumud Flotilla – Boats Being Brought into Port of Ashdod
Our journalist Kieran Andrieu was on Adara ship as part of the Global Sumud Flotilla.
Quelle: Novara Media, Livestream gestartet am 01.10.2025
Dröhnende Drohnen | Mathias Bröckers, Dirk Pohlmann und Jürgen Rose im MANOVA-Gespräch
Im Manova-Exklusivgespräch diskutiert Walter van Rossum mit den Autoren Mathias Bröckers, Dirk Pohlmann und dem Oberstleutnant a. D. Jürgen Rose über die unbemannten Flugobjekte, die zwischen Katar und Dänemark ihr Unwesen treiben.
Stefan Luft, Jan Opielka, Jürgen Wendler „Mit Russland: Für einen Politikwechsel“
Inhaltsverzeichnis: 00:00 Einleitung 00:40 Angriff auf Katar / Expansives Selbstverständnis Israels 12:23 Israels Verbrechen und die Mitmacher 21:28 Keine Friedensperspektiven 22:44 Donald Trumps vermeintlicher Kurswechsel 27:40 Russische Drohnen im polnischen Luftraum 34:15 Die Unmöglichkeit der Drohnenabwehr 40:07 EU im Kriegsmodus 42:03 Luftraumverletzungen 45:42 Die „Kunst der Provokation“ 47:45 Drohnen über dem Flughafen von Kopenhagen 50:05 Die Zukunft Israel und Palästinas / Ein-Staaten-Lösungen 55:48 Will die EU wirklich Krieg? / Kriegstüchtigkeit gegen Sozialstaat 59:42 Ideologisch „sortenreines“ Führungspersonal 01:02:02 Stefan Lufts neues Buch / Skandal um Schweizer Innensenator bei der Buchvorstellung 01:03:20 Schlusswort (Mearsheimer)
Quelle: Manova, 26.09.2025
Netanyahus Milliardärsfreunde greifen nach US-Medien
Max Blumenthal und Aaron Mate von The Grayzone diskutieren über den geplanten Kauf von CBS News, TikTok und anderen großen US-Nachrichtenorganisationen durch ein Konsortium pro-israelischer Milliardäre, die Netanyahu nahestehen, und was dies für die Zukunft der US-Medien bedeutet.
Original Video [LINK]
Quelle: The Grayzone Deutsch, 27.09.2025
Quelle: The Grayzone Deutsch, 27.09.2025
Tausende fordern Verhaftung Netanjahus und demonstrieren vor der UNO gegen Völkermord in Gaza
Thousands Call to Arrest Netanyahu, March at U.N. Against Gaza Genocide
[Democracy Now! war vor Ort, als Tausende am Freitag in New York City zur UNO marschierten, während der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu vor der Generalversammlung sprach. Obwohl Netanjahu wegen Kriegsverbrechen in Gaza vom Internationalen Strafgerichtshof gesucht wird, konnte er ohne Zwischenfälle zur UNO reisen, da die Vereinigten Staaten die Zuständigkeit des IStGH nicht anerkennen. Wir sprachen mit Demonstranten, die die Verhaftung Netanjahus und ein Ende des Völkermords Israels in Gaza forderten. Übersetz. d. Videobeschreibung CG]
Quelle: Democracy Now!, 29.09.2025
"Friedensplan" als Propaganda: Schuldumkehr im Gaza-Krieg
Am 29. September gaben Donald Trump und Benjamin Netanjahu in Washington eine gemeinsame Pressekonferenz, um einen neuen „20-Punkte-Friedensplan” vorzustellen. Das einzige Problem mit diesem „Friedensplan” ist, dass die Palästinenser ihn nicht akzeptiert haben – und es praktisch keine Aussicht auf eine solche Akzeptanz besteht. Dimitri Lascaris argumentiert, dass der Plan darauf ausgelegt war, abgelehnt zu werden. Sein eigentlicher Zweck besteht darin, das vorherrschende Narrativ rund um den Völkermord Israels in Gaza zu verändern.
Dieses Video wurde von Reason2Resist produziert und am 30. September 2025 auf ihrem YouTube-Kanal veröffentlicht. Wir haben es ins Deutsche übersetzt und veröffentlichen es heute erneut, um die Meinungsbildung zu diesem Thema in Deutschland und darüber hinaus zu fördern.
ÜBER DIMITRI LASCARIS: Dimitri Lascaris ist Journalist und Rechtsanwalt. Als Anwalt ist er auf Sammelklagen, internationales Recht und Menschenrechte spezialisiert. Er war Mitglied der Schattenkabinette der Grünen Parteien Kanadas und Quebecs. Im Jahr 2020 kandidierte er für den Vorsitz der Grünen Partei Kanadas und belegte den zweiten Platz. Er ist außerdem Gründer und Herausgeber des YouTube-Kanals „Reasons 2 Resist with Dimitri Lascaris: @reason2resist
Über unser Importprogramm: In diesem Programm veröffentlichen wir Inhalte von externen Autoren und Journalisten. Dazu gehören sowohl internationale als auch lokale Inhalte, die nach unserer redaktionellen Meinung in der Medienlandschaft nicht ausreichend berücksichtigt werden. Die Inhalte spiegeln nicht unbedingt die eigene redaktionelle Haltung von acTVism Munich wider.
ENG: To view the English version [LINK]
Quelle: acTVism Munich, 02.10.2025
Europa in Aufruhr: USA ziehen sich aus Ukraine-Krieg zurück
Oberst Jacques Baud ist ein ehemaliger Analyst für militärische Aufklärung in der Schweizer Armee und Autor zahlreicher Bücher. Baud spricht über das strategische Vakuum in Europa und die Panik, da Trump seine Hände vom Ukraine-Krieg wäscht. Europa, gefangen in seinen eigenen Kriegsnarrativen, hat sich auf selbstzerstörerische Politiken festgelegt.
Original Video [LINK]
Quelle: Glenn Diesen Deutsch, 27.09.2025
Prof. Glenn Diesen auf X [LINK]
Quelle: Glenn Diesen Deutsch, 27.09.2025
Klaus von Dohnanyi warnt: Europa zerstört sich selbst
97 Jahre Politik – und immer noch unbequem klar! Klaus von Dohnanyi spricht im exklusiven Gespräch über die größten Lügen im Ukrainekrieg, über Amerikas Interessen, Trumps Rolle als möglicher Friedensstifter und die Frage: Haben wir in Deutschland das strategische Denken komplett verloren?
Zeitangaben: 00:00 – „97 Jahre und nichts gelernt?“ 00:48 – „Die größte Lüge im Ukrainekrieg“ 01:35 – „Russland stärker denn je“ 02:20 – „Sabotieren Politiker bewusst den Frieden?“ 03:04 – „Wir leben von Feindbildern“ 04:00 – „Trump bringt den Frieden?“ 05:30 – „Rote Linien im Ukrainekrieg“ 07:02 – „Deutschland – Schlachtfeld amerikanischer Interessen?“ 08:11 – „Putin marschiert bis Berlin? Quatsch!“ 09:23 – „Deutschland – außenpolitische Amateure?“ 09:37 – „Gab es je wertebasierte Außenpolitik?“ 10:56 – „Warum kämpft die Jugend nicht für Frieden?“ 12:44 – „Narrative, Social Media & Mut zur Haltung“ 15:25 – „Privatisierter Krieg – Waffen als Startup“ 16:06 – „Trump als letzte Friedenschance?“ 17:07 – „Die wichtigste Lehre aus 100 Jahren“ 17:36 – „Nie vereinnahmt, nie verbogen – Dohnanyi“
Quelle: Meet Your Mentor, 27.08.2025
Im Gespräch: Rudolph Bauer | Ist Satire in Deutschland mittlerweile verboten?
Ist Satire in Deutschland mittlerweile zu einem unkalkulierbaren Risiko geworden? Abgesehen einmal von der Realsatire, die die politische Klasse täglich abliefert und die kein Kabarettist übertreffen kann. Wie steht es um die künstlerische und politische Freiheit des Individuums „im besten Deutschland aller Zeiten“? Angeblich ist die Kunst-, Meinungs- und Wissenschaftsfreiheit nach Art. 5 GG gesichert. Wer jedoch Politikern durch künstlerische Aktionen oder Werke zu nahe kommt, sodass sie sich beleidigt fühlen, bekommt es in Deutschland schnell mit einer politischen Justiz zu tun. Wo stehen wir in Deutschland? Gelten diese Freiheiten noch irgendetwas oder sind wir bereits in einem absolutistischen Neofeudalstaat angekommen, der mithilfe seiner Justiz „Majestätsbeleidiger“ verfolgt und den Staat vor seinen Bürgern schützt? So scheint es! Damit aber längst nicht genug. Im Laufe der letzten 30 Jahre wurde unsere Sprache massiv unterwandert, ja malträtiert und zahlreiche Begriffe erhielten neue Bedeutungsinhalte, um das Bewusstsein der Bürger zu schleifen und sie darüber hinwegzutäuschen, dass sich Deutschland, ja Europa insgesamt, auf der abschüssigen Bahn hinein in einen neuen Totalitarismus befinden. Man kann es auch anders ausdrücken: Die herrschenden Klassen befinden sich in einem „von oben“ inszenierten Bürgerkrieg gegen das Volk.
Über all diese Fragen spricht Ullrich Mies mit dem Sozialwissenschaftler, Künstler und „Justizopfer“ Prof. Dr. Rudolph Bauer.
Quelle: apolut, Sep. 15, 2025
Eine Frage an Christian Drosten
Die Unschärfen des Christian Drosten – Ein Vortrag in Heidelberg
Kritik an der „Gain-of-Function“-Forschung sieht Drosten als Ausdruck von Wissenschaftsfeindlichkeit. Die „Unschärfen“ in Definitionen, die er anderen vorwirft, sind für ihn selbst jedoch ein Grundprinzip. In Heidelberg präsentierte er seinem Publikum eine verwirrende Mischung aus gentechnischen Trivialitäten und längst widerlegten Behauptungen.
Zum Artikel:
Die Frage des Immunologen Dr. Kay Klapproth wurden im Livestream abrupt beendet. Das vollständige Video der Verantstaltung ist aber bei DauerwelleDemoReport zu finden [LINK; Dr. Kay Klapproth ab Minute 35:36]
Akademievorlesung 2025: Christian Drosten über „Gentechnische Forschung nach Covid-19“ [LINK]
Quelle: Initiative für Demokratie und Aufklärung e.V., 29.09.2025
Wie die Rechte ihren eigenen „Cancel Culture"-Krieg führt
In diesem Video, das exklusiv auf Deutsch auf unserem Kanal veröffentlicht wurde, interviewt der Journalist Lee Fang den Autor Thomas Chatterton Williams zu den sich wandelnden Debatten über Meinungsfreiheit und „Cancel Culture“. In ihrem Gespräch untersuchen sie, wie kulturelle und politische Bewegungen den öffentlichen Diskurs in den letzten Jahren beeinflusst haben, wie das gesamte politische Spektrum darauf reagiert hat und welche Herausforderungen es mit sich bringt, in polarisierten Zeiten einen offenen Dialog aufrechtzuerhalten.
Dieses Video wurde von System Update produziert und am 18. September 2025 auf ihrem YouTube-Kanal veröffentlicht. Wir haben es ins Deutsche übersetzt und veröffentlichen es heute erneut, um die Meinungsbildung zu diesem Thema in Deutschland und darüber hinaus zu fördern.
ÜBER LEE FANG: Lee Fang ist ein investigativer Journalist, der ausführlich über Politik, Lobbyismus und Einflussnahme in den Vereinigten Staaten geschrieben hat. Er hat Beiträge für Medien wie The Intercept und The Nation verfasst, wobei er sich auf Konzernmacht, Wahlkampffinanzierung und bürgerliche Freiheiten konzentriert hat. In seinen Berichten untersucht er häufig die Schnittstelle zwischen Geld, Politik und demokratischer Rechenschaftspflicht.
ÜBER THOMAS CHATTERTON WILLIAMS: Thomas Chatterton Williams ist Redakteur bei The Atlantic und Autor mehrerer Bücher, darunter Self-Portrait in Black and White und Summer of Our Discontent. In seinen Werken beschäftigt er sich mit Themen wie Identität, Rasse, Kultur und Liberalismus in der heutigen Gesellschaft. Neben seiner journalistischen Tätigkeit hat er an Universitäten in den Vereinigten Staaten und Europa unterrichtet und Vorträge gehalten.
Über unser Importprogramm: In diesem Programm veröffentlichen wir Inhalte von externen Autoren und Journalisten. Dazu gehören sowohl internationale als auch lokale Inhalte, die nach unserer redaktionellen Meinung in der Medienlandschaft nicht ausreichend berücksichtigt werden. Die Inhalte spiegeln nicht unbedingt die eigene redaktionelle Haltung von acTVism Munich wider.
ENG: To view the English version [LINK]
Quelle: acTVism Munich, 29.09.2025
Corona – das vertuschte Verbrechen? Im Visier der UNO.
Wie es wirklich um den Corona-Aufarbeitungswillen der deutschen Bundesregierung bestellt ist, erkennt man spätestens am Staatenbericht über den Zustand der Menschenrechte im eigenen Land. Im Staatenbericht, den die Regierung der BRD alle 5 Jahre bei der UNO abliefern muss, wurden die Coronamaßnahmen und ihre schweren Folgen nicht mit einem Wort erwähnt. Und das, obwohl ausgerechnet über den Zeitraum 2018 – 2023 zu berichten war. “Es ist so, als ob es diese Zeit nicht gegeben hätte, mit den Lockdowns, mit den Schulschließungen, mit der Test- und Maskenpflicht”, so RA Ralf Ludwig vom ZAAVV. Über 20 Sprecher von NGO-Bündnissen brachten auf unterschiedlichen Sektoren Beschwerden gegen die Bundesrepublik Deutschland vor, aber nur das ZAAVV befasste sich mit Corona und reichte hierzu vor Ort einen ergänzenden Parallelbericht ein.
Quelle: Die Jaworskis, 23.09.2025
UNO-Parallelbericht über Deutschland vom ZAAVV
Rechtsanwalt Ralf Ludwig berichtet über den Parallelbericht, der vom ZAAVV beim UN-Ausschuß für Menschenrechte eingereicht wurde [LINK]
18.09.2025 in Genf
Quelle: DauerwelleDemoReport, 25.09.2025
Thorsten Stelzner: Gerüchte
“Poetry Slam”, mit diesem Begriff würde man heute wohl die Auftritte des Lyrikers bezeichnen. Aktuell hat er einen absoluten Durchbruch mit seinen Gedichten bei “Tic Toc”. Dort erzielte dieses Gedicht aus dem Jahre 1992 unerwartete Zuschauerresonanz: Gedicht über einen Menschen, der angesichts der Katastrophen, Krisen, Kriege, der Hoffnungs- und Perspektivlosigkeit keinen Sinn mehr sieht … und “flieht” – was bleibt sind nur Gerüchte! Wir sollten alles tun, damit nachfolgende Generationen in ihrem “Hier und Jetzt” noch Perspektiven und noch etwas Sinnstiftendes sehen!
Quelle: weltnetzTV, 27.09.2025
- Kabarett, (Real-)Satire, Comedy und Co.
B&B #137 Burchardt & Böttcher: Tausend Lebensjahre glücklich und gesund (Danke, KI!)
Der erste Tausendjährige ist bereits geboren. Sagt Ray Kurzweil, KI-Chef von Google, dessen Prognosen sich seit 30 Jahren immer wieder als verblüffend treffsicher erwiesen haben. Vor der Verlängerung des Menschenlebens auf 1000 Jahre liegen nun nur noch ein paar kleinere Entwicklungen – die 100.000fache Explosion unseres Wissens (vor 2040), die Singularität 2029 (der Tag, an dem wir die KI im Gespräch nicht mehr von einem Menschen unterscheiden können), Nanobots in jedermanns Blutbahn (2050). Sogar wir “Boomer” können also mit etwas Glück zumindest die Torte für unseren 150sten Geburtstag anpeilen. Kurz: Alles wird phantastisch, dank KI besiegen wir Hunger, Krieg, Krankheit und die ultimative Beleidigung, unseren eigenen Tod. Eines der beiden Bs möchte all das dringend erleben, und unsterblich werden noch viel dringender, das andere B möchte all das dringend nicht. Daher gilt diesmal im besonderen: Wir müssen reden. (Dass die KI uns verwirrt, manipuliert und zeitnah alle arbeitslos macht, wird natürlich auch besprochen, aber diesmal darf es auch gern ein bisschen über die aktuelle Lage hinausgehen. Es lockt ja immerhin das ewige Leben, das ist ja keine Kleinigkeit).
Quelle: B&B – Burchardt & Böttcher – Wir müssen reden, 28.09.2025
Gescheiterte Persönlichkeiten im September – Küppersbusch TV [Kompakt]
Im September sind wir zurück aus unserer kleinen Sommerpause gekommen! Und am liebsten wären wir direkt wieder gegangen: Friedrich Merz musste sich im Realitätscheck seiner Koalition von ProSieben/Sat1/Joyn/Berlusconi-Gruppe wilden Fragen aussetzen. Hat da eigentlich jemand vorher recherchiert? Und wen trifft’s mal wieder? Richtig, die Menschen, die vom Bürgergeld leben. Was ein Zufall… Annalena Baerbock war gefangen zwischen der Catcalling-Debatte, Instagram-Auftritten und internationaler Politik als Präsidentin der Uno-Generalversammlung. Dazu ein Blick auf alte Bundestagsreden, neue Vergesslichkeit und die Frage: Bewerbung oder Verdrängung? Und weil Politik nicht nur in New York passiert, geht’s auch um Dortmunds Kommunalwahl, SPD-Dauerherrschaft, fragwürdige Kandidaten und ein paar sehr deutsche Skandale. Und dann ist Charlie Kirk gestorben und das Internet brannte. Eine wichtige Frage scheint nicht geklärt zu sein: Links oder Rechts? Also der Attentäter. Die US-amerikanische Regierung ist sich sicher, wir beleuchten mal die Begriff Akzelerationismus. Außerdem: Die Partei “Die Partei” hat einen Maulwurf bei der AfD eingeschleust und alle – vor allem Beatrix von Storch und NIUS – sind drauf reingefallen sowie blaue Augen bei den Kommunalwahlen in NRW. Und zuletzt: Was passiert mit unseren Steuergeldern im Bundespressamt? Offiziell soll es uns informieren – in Wahrheit fließen Millionen in fragwürdige Lobby-Organisationen und Thinktanks. Vom „Zentrum Liberale Moderne“ über die „Atlantische Gesellschaft“ bis hin zu Republik 21: Statt Pressearbeit wird Propaganda finanziert. Viel Spaß und gute Unterhaltung!
0:00 Viele Fragen 0:22 Urlaubs-VLOG 1:56 Drecksarbeit 6:42 @GertScobelYouTube 11:52 Küppis musikalisches Quiz (04.09.2025) 12:47 Deutsche bei Sex and the City? 18:59 Wen wählen? 23:02 Küppis musikalisches Quiz (11.09.2025) 23:46 Eindeutig Lechts…äh…Rinks 28:30 Blaue Augen 28:51 EXKLUSIVER LEAK 30:59 Küppis musikalisches Quiz (18.09.2025) 31:34 Donald Trump ist und bleibt Donald Trump 33:42 Der geheime Geldfluss 41:00 Küppis musikalisches Quiz (25.09.2025)
Die gezeigten Quellen findet ihr hier [LINK]
Quelle: Küppersbusch TV, 02.10.2025
Pflegegrad 1 soll gestrichen werden – Regierung spart bei den Schwächsten
Quelle: Der Störfaktor, 28.09.2025
Maschek – Eskalation bei der UNO – WÖ_651
Bundespräsident, Bundeskanzler und Außenministerin sind bei der UNO-Vollversammlung in New York. Kommt Österreich bald in den Sicherheitsrat?
(aus Willkommen Österreich, Folge 650, 30. September 2025, ORF 1)
Quelle: Maschek, 30.09.2025
- Musik trifft Politik
LASST UNS DIE ERDE DEN KINDERN ÜBERGEBEN
Diesem Video liegt die Vertonung eines Gedichtes von Nazim Hikmet zu Grunde. Beschreibt es eine Utopie? Oder ist es eine versteckte Anklage gegen gesellschaftliche Verhältnisse, in denen die Unmenschlichkeit herrscht? Bei der Erstellung des Videos dachte ich immer wieder an die Tausenden Kinder in Gaza, die zu Waisen geworden sind, denen Gliedmaße amputiert wurden, die erschossen, verbrannt und zerbombt wurden oder verhungern mussten. Wir werden nichts vergessen. Wir halten an der Menschlichkeit fest. Worte, Musik und Bilder können uns dabei ermutigen. Hört und seht selbst!
Quelle: GEGENSTIMMEN – HERZOG-WEBER-MUSIKTHEATER, 02.10.2025