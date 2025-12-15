dazu: Im Westen wird die Zwangsmobilisierung (Busifizierung) in der Ukraine meist verschwiegen Erstaunlich ist, wie wenig in den Medien hierzulande über die Mobilisierung in der Ukraine berichtet wird, obwohl das Interesse der Ukraine-Unterstützer darin liegt, den Krieg weiterzuführen, um eigene Sicherheitsinteressen durchzusetzen. Dass dazu die Ukrainer mittlerweile gezwungen werden müssen, soll aber kein Thema sein, man schätzt die heldenhaften Freiheitskämpfer und schweigt über die auch manchmal schon tödliche Wut oder Verzweiflung, die den Militärs der Rekrutierungszentren (TCC) entgegenschlägt. Es gibt zahlreiche Beschwerden, auch in der Ukraine wird das Problem heruntergespielt oder auf „russische Narrative und Desinformationen“ zurückgeführt. Quelle: Overton Magazin

dazu: Sahra Wagenknecht: „Das Wehrdienstgesetz kann noch gestoppt werden“

BSW-Politikerin Sahra Wagenknecht sieht trotz der bereits beschlossenen Reform die Möglichkeit, das Wehrdienstgesetz bei der finalen Abstimmung im Bundesrat am kommenden Freitag zu kippen. Gegenüber der Berliner Morgenpost erklärte sie: „Das Wehrdienstgesetz kann noch gestoppt werden. Regierungen mit BSW, Linken oder Grünen haben die Mehrheit in der Länderkammer.“ Sie forderte insbesondere die Grünen und die Linke auf, „nicht schon wieder umzufallen, sondern die Wehrpflicht in der Länderkammer abzulehnen“. Wagenknecht stützt ihre Hoffnung darauf, dass in neun von 17 Landesregierungen mindestens eine der genannten Parteien mitregiert und damit das Abstimmungsverhalten im Bundesrat beeinflussen könne. Sie verweist darauf, dass die Grünen im Bundestag bereits gegen das Wehrdienstgesetz gestimmt hätten und ein entsprechender Parteitagsbeschluss eine Zustimmung ausschließe. Auch die Linke dürfe sich „nicht wieder umfallen wie bei den Aufrüstungskrediten im Frühjahr“, so Wagenknecht weiter. Das BSW selbst werde die Wehrpflicht im Bundesrat „gesichert ablehnen“.

Quelle: Berliner Zeitung

dazu auch: Kreis Görlitz: Kreistag erneuert Werbeverbot für die Bundeswehr

Der Kreistag hat auf seiner Sitzung am Mittwoch in Görlitz zum zweiten Mal für ein Werbeverbot der Bundeswehr in Einrichtungen und Flächen des Kreises gestimmt. 35 Kreisräte stimmten dafür, darunter die Fraktionen von BSW und AfD sowie einzelne Kreisräte von Bündnis Oberlausitz und der Linkspartei. 25 Kreisräte stimmten mit Nein, zwei enthielten sich der Stimme.

Zu der Abstimmung war es gekommen, da der Görlitzer Landrat, Stephan Meyer, gegen den ursprünglichen Beschluss vom 1. Oktober Widerspruch eingelegt hatte. Seiner Ansicht nach kommt es dem Kreistag nicht zu, eine Entscheidung über Landes- oder Bundespolitik zu treffen. (…)

Die BSW-Fraktion hielt aber an ihrem Antrag fest, sodass der Kreistag ein zweites Mal darüber abstimmte. Landrat Meyer kündigte an, erneut in Widerspruch zu gehen. Darüber entscheidet nun die Landesdirektion Sachsen. In vergleichbaren Fällen hatte die Behörde die Beschlüsse von Kreistagen wegen Nicht-Zuständigkeit aufgehoben.

Quelle: Sächsische.de

Anmerkung unseres Lesers B.E.: Zum 3. Mal ist das Veto des Landrates gegen einen Antrag des BSW gescheitert. BSW hatte einen Beschluss im Kreistag Görlitz durchgebracht, nach dem Werbung für militärische Dienste und Rüstungsgüter auf kreiseigenen Flächen künftig nicht mehr erwünscht ist. Mehr dazu hier. Die Brisanz dieser Situation liegt nunmehr darin, dass Landrat Meyer (CDU) den Beschluss als rechtswidrig deklariert hat und zur Prüfung der Rechtsaufsicht über die Landkreise vorlegen will. Was dabei herauskommt, kann man sich unschwer vorstellen. Für mich ist der Fall ein Gradmesser dafür, was diese unsere ‘Demokratie” noch wert ist. Die Frage “Krieg oder Frieden?” ist die elementarste Frage, über die der Souverän mitzuentscheiden hat. Das soll allem Anschein nach hier ausgehebelt werden.

und: Debatte um Wehrpflicht: Beispiele aus Lateinamerika

Während in Deutschland und einigen Staaten der NATO die Einführung einer Wehrpflicht diskutiert wird, gibt es nur wenige Staaten in Mittel- und Südamerika, in denen es überhaupt einen verpflichtenden Wehrdienst gibt. Einige Staaten der Region, wie etwa Panama, haben noch nicht einmal eine Armee. In lediglich wenigen Staaten, wie beispielsweise Peru, gibt es derzeit – entgegen dem regionalen Trend – Diskussionen, eine Wehrpflicht einzuführen.

Überhaupt gibt es in nur wenigen Ländern südlich des Rio Grande eine Wehrpflicht, die auch konsequent umgesetzt wird. Darunter sind vor allem Kuba, Kolumbien und Paraguay. Im Falle Kubas lässt sich das durch die ständige Bedrohung durch die USA und im Falle Kolumbiens durch den Jahrzehnte andauernden Bürgerkrieg erklären.

Quelle: amerika21