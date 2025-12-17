Videohinweise am Mittwoch

Lesen Sie hierzu auch auf den NachDenkSeiten von Tobias Riegel „Jetzt wird sogar Jacques Baud sanktioniert – Die EU bekämpft weiter die Meinungsfreiheit“ [LINK] und sehen Sie erneut das 36. Pleisweiler Gespräch mit Jacques Baud vom 8. Juli 2023 [LINK]

Hierzu auch von Harald Neuber in der Berliner Zeitung [LINK] „Die EU sanktioniert 14 Personen. Unter ihnen befindet sich auch ein Ex-Oberst Baud aus der Schweiz. Der Grund: Sie vertreten die falschen Narrative.“

Oberst Jacques Baud & Nathalie Yamb bestraft: Wird die EU sowjetisch?

Wie sind wir an den Punkt gelangt, an dem das Zitieren westlicher Quellen dazu führt, dass man als ausländischer Propagandist gebrandmarkt wird? Ist die Exekutive der EU jetzt völlig verrückt geworden und bestraft Andersdenkende ohne Gerichtsverfahren unter dem Vorwand, gegen „Propaganda“ zu kämpfen? Um diese orwellsche Entwicklung zu besprechen, habe ich mich mit meinem Freund und Kollegen Glenn Diesen zusammengesetzt. Als Professor an der Universität Südost-Norwegen und scharfsinniger geopolitischer Analyst bringt Glenn die nötige Tiefe mit, um zu verstehen, warum Europa scheinbar objektive Analysen kriminalisiert.

Kapitelmarken: 00:00:00 EU-Sanktionen gegen Oberst Jacques Baud 00:05:04 Der Zusammenbruch der Rechtsstaatlichkeit in Europa 00:10:49 Die Definition „pro-russischer“ Narrative 00:19:31 Der Fall Diana Panchenko 00:25:04 Panik und Machtspiele in Brüssel 00:33:51 US-amerikanische Sicherheitsstrategie & Europas Niedergang 00:41:07 Der rasche Verfall der Meinungsfreiheit 00:48:13 Widersprüche in der US-Außenpolitik 00:55:26 Fazit

Prof. Glenn Diesen auf X [LINK]

Neutrality Studies Substack [LINK]

Original Video [LINK]

Disclaimer: Read by A.I. Voices. Auto-translated.

Quelle: Neutrality Studies Deutsch, 17.12.2025

Prof. Glenn Diesen via X [LINK] »Die EU hat gegen Oberst a. D. Jacques Baud vom Schweizer Geheimdienst Sanktionen wegen der Verbreitung „russischer Propaganda“ verhängt. Zur Begründung führt die EU Bauds Behauptung an, die Ukraine inszeniere ihre eigene Invasion, um der NATO beitreten zu können. Tatsächlich hatte Baud lediglich Selenskyjs ehemaligen Top-Berater Oleksi Arestovych zitiert, der in einem Interview von 2019 argumentierte, die Drohung einer NATO-Erweiterung würde eine russische Invasion provozieren: „Mit einer Wahrscheinlichkeit von 99,9 % ist unser Preis für den NATO-Beitritt ein großer Krieg mit Russland.“ Die NATO würde der Ukraine helfen, Russland zu besiegen, und im Falle eines Sieges könnte die Ukraine der NATO beitreten. Die EU hat keine Gegenargumente zu Oberst Baud, nur Sanktionen. Willkommen im neuen Europa – wo die Meinungsfreiheit stirbt.« [Maschinelle Google-Übersetzung via X]

The EU has imposed sanctions on Colonel (ret.) Jacques Baud from Swiss intelligence for spreading "Russian propaganda" and the EU justifies this with the claim by Baud of Ukraine "orchestrating its own invasion in order to join NATO". In reality, Baud's crime was to quote… pic.twitter.com/Dqsod7R94q — Glenn Diesen (@Glenn_Diesen) December 16, 2025

Hierzu auch von Wikileaks [LINK]: „Nein heißt Nein“ – Russlands rote Linien bei der NATO-Erweiterung. Ukraine-Depesche von CIA-Direktor William J. Burns aus dem Jahr 2008, damals US-Botschafter in Moskau

Hierzu auch Pascal Lottaz via X [LINK]: »Es ist nun offiziell. Die EU verhängt Sanktionen gegen den pensionierten Schweizer Oberst und ehemaligen NATO-Berater Jacques Baud, der zuvor bei Neutrality Studies zu Gast war. Er gilt als einer der besonnensten und bestinformierten Analysten überhaupt. Grund: Baud verbreite russische Propaganda, so die EU. Das ist absurd. […] Ich stand gestern mit Baud in Kontakt und er prüft derzeit die rechtlichen Konsequenzen für ihn: „Ja, ich wurde wegen ‚russischer Propaganda‘ sanktioniert.“ Die Tatsache, dass ich für meine Bücher niemals russisches Material verwende, sondern ausschließlich ukrainische und westliche Informationen, und dass ich folglich Einladungen russischer Medien abgelehnt habe, macht mich immer noch zu einem “russischen Propagandisten”!« [Maschinelle Google-Übersetzung via X]

It is now official. The EU IS sanctioning the retired Swiss Army Col. and previous NATO advisor Jacques Baud who was on Neutrality Studies before. One of the most cool-headed and well-informed analysts out there. Reason: Baud is spreading Russian propaganda, the EU says. It is… pic.twitter.com/admrd8HYmP — Pascal Lottaz (@PLottaz) December 15, 2025

Sanktionen gegen Jacques Baud – Aktuelle Vorhaben der WHO – Absage Silvester-Konzert, Champs-Elysées

[Gernot Danowski im Gespräch mit: Michael von der Schulenburg, Peter Hoeres, Robert Kopp, Kommentar: Martina Binnig]

In dieser Sendung geht es um aktuelle politische Entscheidungen und ihre Folgen. Im Mittelpunkt steht ein neuer EU-Sanktionsbeschluss, der erstmals einen europäischen Einzelbürger betrifft: Jacques Baud, ehemaliger Oberst des Schweizer Nachrichtendienstes und militärischer Analyst. Wegen seiner öffentlichen Einordnungen zum Ukrainekrieg wurde er mit Reiseverboten und Vermögenssperren belegt. Kritik daran kommt unter anderem von Michael von der Schulenburg, Europaabgeordneter des Bündnis Sarah Wagenknecht. Er warnt vor rechtlichen und demokratischen Risiken und ordnet den Fall politisch ein. […]

00:00 Moderation Gernot Danowski 00:19 Adventskalender in Reimen 00:49 Moderation Gernot Danowski 03:10 Michael von der Schulenburg: Sanktionen gegen Journalisten – Jacques Baud 17:22 Peter Hoeres: Was ist konservativ? 32:01 Robert Kopp: Kapitulation vor der Gewalt: Absage eines SilvesterKonzerts auf den Champs-Elysées 46:32 Kommentar: Martina Binnig: Corona-Strategieplan der WHO 52:21 Verabschiedung Gernot Danowski

Kontrafunk aktuell, 17.12.2025

Quelle: Kontrafunk – Die Stimme der Vernunft, 17.12.2025

«Tod der Demokratie»: Petra Erler über die EU, den Fall Jacques Beau und die Meinungsfreiheit

Quelle: DIE WELTWOCHE, 17.12.2025

Jacques Baud im Weltwoche-Gespräch: Wer ist der von der EU sanktionierte Schweizer?

Dieses Gespräch wurde am 03.12.2023 [Anm.d.Red.: Roger Köppel sagt bei Sek. 45 eigentlich: Heute haben wir Do., den 30. November…] aufgezeichnet, bevor der ehemalige Nachrichtenoffizier und Schweizer Oberst Jacques Baud von der EU sanktioniert wurde.

Jacques Baud wird vorgeworfen, ein «Sprachrohr für prorussische Propaganda» zu sein.

Damit Sie sich selbst ein Bild von Jacques Baud machen können, publizieren wir das Gespräch erneut in voller Länge.

Quelle: DIE WELTWOCHE, 16.12.2025