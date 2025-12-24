Schöne Weihnachtstage und ein friedliches und glückliches Neues Jahr …

… das wünschen Ihnen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der NachDenkSeiten. Wir wünschen Ihnen Gesundheit, wenig Sorgen und viele Menschen in Ihrer Umgebung, mit denen auszutauschen sich lohnt und Freude macht. Und wir wünschen uns, dass wir auch im kommenden Jahr Ihre Lust auf interessante Informationen und Debatten stillen können, dass wir den Nerv der Zeit treffen und den vielen täglichen Manipulationsversuchen auf die Schliche kommen.



Vor 22 Jahren haben wir zum ersten Mal mit den NachDenkSeiten und mit den damaligen Leserinnen und Lesern dem Neuen Jahr entgegengesehen. Was die Überlebensfähigkeit unseres Projektes betrifft, hatten wir keine klare Vorstellung, weder eine pessimistische noch eine optimistische. Glücklicherweise wäre offensichtlich Optimismus angebracht gewesen. Das Projekt blüht und gedeiht. Das ist nicht nur unserer Arbeit zu verdanken, sondern auch dem Zuspruch und dem Interesse der NachDenkSeiten-Leserschaft. Danke, und auf ein Neues!