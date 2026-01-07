Videohinweise am Mittwoch
Hier finden Sie in der Regel am Mittwoch und am Samstag einen Überblick über interessante Videobeiträge aus anderen Medien und Veröffentlichungen. Wenn Sie auf “weiterlesen” klicken, öffnet sich das Angebot und Sie können sich aussuchen, was Sie anschauen wollen. Die Videohinweise sind auch auf unserer YouTube-Seite als spezielle Playlist verfügbar. (CG: Christian Goldbrunner)
Hier die Übersicht; Sie können mit einem Klick aufrufen, was Sie interessiert:
- Vertriebene Familien in Gaza kämpfen in überfluteten Zelten gegen Winterstürme
- US-Angriff auf Venezuela: Was kommt als Nächstes?
- EU verfolgt Bürger in Deutschland – Tod durch Sanktionen
- Anne Brorhilker: Cum/Ex, Milliarden und Moral | Podiumsgespräch vom 02.12.2025
- Fall Jacques Baud – EU sanktioniert und Schweiz schaut zu!
- «Das ist Kafka, ein Albtraum»: EU-Sanktionsopfer Nathalie Yamb über haltlose Vorwürfe aus Brüssel
- Oskar Lafontaine: Merz zerstört unser Land!
- Prof. Jeffrey Sachs – Angriff auf Putins Residenz & warum Europa keinen Frieden will
- Hinter Israels Skigebiet im Golan: Wasser, Krieg und Besatzung?
- Die Schuld An 27 Millionen Toten Sowjetbürgern Treibt Deutschland Zum Nächsten Krieg | Ulrich Heyden
- “Wir sind hier nicht beim Kinderkanal!” – Der mediale Jahresrückblick bei Sachlich Richtig
- Geheimdienst von Burkina Faso vereitelt Putschversuch
Vorbemerkung: Wir kommentieren, wenn wir das für nötig halten. Selbstverständlich bedeutet die Aufnahme in unsere Übersicht nicht automatisch, dass wir mit den Aussagen der jeweils zitierten Beiträge anderer Medien einverstanden sind. Verantwortlich für die Richtigkeit der zitierten Aussagen sind die jeweiligen Quellen und nicht die NachDenkSeiten. Sie können uns bei der Zusammenstellung der Videohinweise unterstützen, indem Sie interessante Fundstücke an die Adresse [email protected] schicken. Wenn Sie diese Übersicht für hilfreich halten, dann weisen Sie doch bitte Ihre Bekannten auf diese Möglichkeit der schnellen Information hin.
- Vertriebene Familien in Gaza kämpfen in überfluteten Zelten gegen Winterstürme
Gaza’s displaced families face winter storms in flooded tents
[Starke Regenfälle und heftige Winde haben den Gazastreifen heimgesucht und die Zelte, in denen vertriebene palästinensische Familien untergebracht sind, überflutet und zerstört, während sich die winterlichen Bedingungen verschlechtern. Die Familien, die in provisorischen Zelten leben, verbringen ihre Nächte wach, während Wasser durch die Stoffwände sickert und sich unter ihnen auf dem Boden sammelt. Die Eltern schauen immer wieder nach ihren Kindern, aus Angst, dass das Hochwasser bis zu ihren Schlafplätzen vordringen könnte. Da Matratzen, Decken und trockene Kleidung knapp sind, sind viele gezwungen, direkt auf dem kalten, nassen Boden zu schlafen. Allein Mitte Dezember wurden mehr als 42.000 Zelte und provisorische Unterkünfte beschädigt, wodurch fast eine Viertelmillion Menschen betroffen waren. Seit Beginn des Winters sind mehrere Kinder an der Kälte gestorben, darunter der zwei Monate alte Arkan Firas Musleh. Andere kamen ums Leben, als während Stürmen schwache Konstruktionen einstürzten. Da sie nur begrenzten Zugang zu Baumaterialien und Grundversorgungsgütern haben, sagen die vertriebenen Familien, dass sie dem Winter mit wenig Schutz vor Kälte, Regen oder Wind entgegensehen und darum kämpfen, Bedingungen zu ertragen, die ihnen Wärme und Sicherheit nehmen. Übersetz. d. Videobeschreibung CG]
Quelle: Middle East Eye (3,45 Mio. Abonnenten), 02.01.2026
- US-Angriff auf Venezuela: Was kommt als Nächstes?
Quelle: Michael Lüders [BSW], 91.100 Abonnenten, 06.01.2026
Artikel auf den NachDenkSeiten zu Venezuela sind hier zu finden [LINK]
Prof. Jeffrey Sachs: Scharfe Kritik an den USA vor der UN wegen Venezuela
Dieser Podcast basiert auf einer Rede des weltbekannten Ökonomen und UN-Beraters Prof. Jeffrey Sachs, die er am 6. Januar 2026 vor dem UN-Sicherheitsrat hielt. Anlass war die Eskalation rund um Venezuela nach der Festnahme von Nicolás Maduro. In seiner Stellungnahme übt Sachs scharfe Kritik an der US-Interventionspolitik und warnt eindringlich vor deren geopolitischen Folgen.
Besuchen Sie unsere Website www.acTVism.org, um das Transkript zu lesen.
ÜBER JEFFREY D. SACHS: Jeffrey D. Sachs ist Universitätsprofessor und Direktor des Zentrums für nachhaltige Entwicklung an der Columbia University, wo er von 2002 bis 2016 das Earth Institute leitete. Er ist Präsident des UN Sustainable Development Solutions Network, Ko-Vorsitzender des Council of Engineers for the Energy Transition, Kommissar der UN Broadband Commission for Development, Akademiemitglied der Päpstlichen Akademie für Sozialwissenschaften im Vatikan und Tan Sri Jeffrey Cheah Honorary Distinguished Professor an der Sunway University. Er war Sonderberater von drei Generalsekretären der Vereinten Nationen und arbeitet derzeit als SDG-Anwalt unter Generalsekretär António Guterres. Er war über zwanzig Jahre lang Professor an der Harvard University, wo er seinen B.A.-, M.A.- und Doktortitel erhielt.
ENG: To view the English version [LINK] https://www.actvism.org/en/
Quelle: acTVism Munich, 06.01.2026
Angriff auf Venezuela: Wie Trump sich über internationales Recht stellt | ZDFheute live
In der Nacht zu Samstag haben die USA Venezuela angegriffen. Spezialkräfte stürmten schließlich den Präsidentenpalast und nahmen Maduro und seine Ehefrau fest. Beide wurden in die USA ausgeflogen, wo sie wegen schwerer Vorwürfe wie Narco‑Terrorismus und Drogenschmuggel angeklagt sind. Die USA werfen Maduro Drogen-Terrorismus und den Handel in die Vereinigten Staaten vor. International sind die Reaktionen auf den Angriff gespalten. Wie geht es jetzt in Venezuela weiter? Welche internationalen Konsequenzen hat der Angriff? Wer übernimmt die Führung im Land? Bei ZDFheute live spricht Kay-Sölve Richter mit dem Völkerrechtler Markus Krajewski, Lateinamerika-Experte Wolfgang Muno sowie den ZDF-Korrespondenten Elmar Theveßen in Washington und Christoph Röckerath in Rio de Janeiro.
00:00 Intro 02:04 ZDF-Korrespondent Christoph Röckerath zur aktuellen Situation in Venezuela 13:48 ZDF-Korrespondent Elmar Theveßen zu Venezuelas Präsident Maduro 26:46 Internationale Reaktionen zum Angriff auf Venezuela 28:44 Völkerrechtler Markus Krajewski: „Mehrere klare Verstöße gegen das Völkerrecht“ 41:52 Lateinamerika-Experte Wolfgang Muno über die Rolle des Militärs in Venezuela 52:57 Lateinamerika-Experte Wolfgang Muno über die Rolle des Öls in Venezuela
Quelle: ZDFheute Nachrichten, 04.01.2026
Anmerkung CG: Interessant ab Minute 28:44 die Einschätzung des Völkerrechtlers Markus Krajewski.
CIA-Analyst deckt Plan A & B für Venezuela auf
Wie demontiert man über Nacht ein Regime? Hat die CIA buchstäblich einfach die Loyalität der venezolanischen Generäle gekauft, um den Weg für eine Extraktion freizumachen? Und wenn die „Drogenrazzia“-Erzählung nur eine Nebelkerze ist – handelt es sich dann in Wirklichkeit um einen verzweifelten, milliardenschweren Versuch, den Petrodollar zu retten?
Um die Mechanismen des gestrigen Angriffs zu entschlüsseln, habe ich jemanden hinzugezogen, der die Geheimdienstmaschinerie von innen kennt. Ron Aledo ist nicht nur ein Beobachter; als pensionierter Offizier der US-Armee und ehemaliger Analyst für die CIA und DIA seziert er die Operation mit der Präzision eines Mannes, der genau weiß, wo die Leichen – und die Bestechungsgelder – vergraben sind.
Rons X (Twitter) [LINK]
Neutrality Studies Substack [LINK]
Zeitmarken: 00:00:00 Einführung & Operative Analyse 00:09:24 Trumps Plan A & Plan B 00:15:01 Risiken des Bürgerkriegs & Widerstand 00:21:49 Zukünftige US-Beteiligung & Rodriguez’ Dilemma 00:27:30 Öffentliche Stimmung & Das Ende des Chavismus 00:34:01 Reaktion Lateinamerikas & Finanzielle Kosten 00:38:29 Strategische Ziele: Öl & Der Dollar 00:40:56 Dynamik der US-Regierung: Gabbard & Rubio 00:46:34 Geopolitische Implikationen: Israel & Iran
Original Video [LINK]
Disclaimer: Read by A.I. Voices. Auto-translated.
Quelle: Neutrality Studies Deutsch, 04.01.2026
Riesige Menschenmengen strömen nach US-Luftangriffen und Festnahme Maduros auf die Straßen von Caracas
Huge crowds take to Caracas streets after US airstrikes and Maduro capture
[Riesige Menschenmengen von Regierungsanhängern marschierten am Sonntag durch die Straßen von Caracas, einen Tag nachdem US-Streitkräfte Luftangriffe auf die venezolanische Hauptstadt durchgeführt hatten. Die Angriffe richteten sich in den frühen Morgenstunden des 3. Januar gegen wichtige militärische Einrichtungen und führten zur Festnahme von Präsident Nicolás Maduro und seiner Frau, die in die Vereinigten Staaten geflogen wurden, um sich in New York wegen Drogenhandels vor einem Bundesgericht zu verantworten. Die Demonstranten schwenkten venezolanische Flaggen, skandierten Parolen zur Unterstützung Maduros und riefen angesichts der von ihnen als ausländische Aggression bezeichneten Ereignisse zur nationalen Einheit auf. Übersetz. d. Videobeschreibung CG]
Quelle: Middle East Eye, 04.01.2026
Regierung im Gangsterstil – „The Grayzone“ live
Max Blumenthal und Anya Parampil diskutieren über den von den USA geführten Regimewechselkrieg gegen Venezuela, die Entführung von Präsident Nicolás Maduro und Trumps Behauptung, das Land übernommen zu haben.
Weitere Berichterstattung unter https://thegrayzone.com
Original Video [LINK]
Disclaimer: Read by A.I. Voices. Auto-translated.
Quelle: The Grayzone Deutsch, 04.01.2026
Wurde Maduro verraten und verkauft? | Von Tilo Gräser
Die venezolanische Führung hat anscheinend nach jahrelangem Wirtschaftskrieg und wachsendem militärischen Druck der USA kapituliert – trotz russischer sowie chinesischer Unterstützung – und aus Selbsterhaltungstrieb den eigenen Präsidenten geopfert. Ein Kommentar von Tilo Gräser.
Quelle: apolut, Jan. 7, 2026
- EU verfolgt Bürger in Deutschland – Tod durch Sanktionen
Die Europäische Union hat begonnen, die Anti-Russland-Sanktionen als repressives Instrument zu nutzen, um den Widerspruch der Zivilgesellschaft im Westen zu unterdrücken. Letzte Woche wurde Oberst Jacque Baud, ein ehemaliges Mitglied der Schweizer Armee und NATO-Berater, sanktioniert – ebenso wie mehrere andere vor ihm, darunter Aktivisten und Journalisten. Einer von ihnen ist Hüseyin Doğru, ein deutscher Staatsbürger, der bereits im Mai sanktioniert wurde. Heute ist er bei uns, um über seinen Fall zu sprechen.
Links: X (Twitter) [LINK]; Neutrality Studies Substack [LINK]
Zeitmarken: 00:00:00 Einführung 00:01:25 Die Sanktionierung eines EU-Bürgers 00:05:43 Sanktionen als außergerichtliches Instrument 00:11:28 Die Brutalität, eine „Nicht-Person“ zu sein 00:16:31 Humanitäre Hilfe und staatliche Kontrolle 00:23:23 Repression als Instrument sozialer Kontrolle 00:35:41 Die Instrumentalisierung von „Desinformation“ 00:41:15 Die Anfechtung des Europäischen Gerichtshofs 00:52:30 Empfehlungen für kollektives Handeln
Original Video [LINK]
Original Transcript [LINK]
Translated Transcript [LINK]
Disclaimer: Read by A.I. Voices. Auto-translated.
Quelle: Neutrality Studies Deutsch, 25.12.2025
Hierzu auch auf den NachDenkSeiten von Sevim Dağdelen »EU-Sanktionen gegen kritische Stimmen: Vom deutschen Journalisten bis zum Schweizer Ex-Oberst – Angriff auf Presse- und Meinungsfreiheit?« [LINK] und von Florian Warweg »Skandal in der BPK: Bundesregierung diffamiert deutschen Journalisten Hüseyin Doğru als „Desinformationsakteur“« [LINK]
- Anne Brorhilker: Cum/Ex, Milliarden und Moral | Podiumsgespräch vom 02.12.2025
Warum tut sich der Staat so schwer, die #CumEx-Milliarden zurückzufordern? Das haben Anne Brorhilker, Katie Gallus, Norbert Walter-Borjans, Volker Votsmeier und Kilian Wegner am 2. Dezember 2025 in der UraniaBerlin vor einem Live-Publikum diskutiert. Hier kannst Du die Aufzeichung der gesamten Veranstaltung nachschauen.
Mit ihrem Buch „Cum/Ex, Milliarden und Moral” öffnet Anne Brorhilker Türen zu einer Welt, die sonst oft verschlossen bleiben. In der Podiumsdiskussion ging es darum, welch gigantisches Ausmaß der CumEx-Skandal hat, wie er so lange unter dem Radar bleiben konnte und warum sich der Staat so schwer damit tut, die #Milliarden zurückzufordern. Und vor allem: Wie wir als #Gesellschaft gemeinsam darauf antworten können.
Mehr Informationen zum Buch „Cum/Ex, Milliarden und Moral” von Anne Brorhilker [LINK]
Quelle: Finanzwende, 15.12.2025
- Fall Jacques Baud – EU sanktioniert und Schweiz schaut zu!
Die Entscheidung der EU, den ehemaligen Schweizer Oberst Jacques Baud auf ihre Sanktionsliste zu setzen, ist mehr als ein diplomatisches Randdetail. Sie wirft grundlegende Fragen auf zu Meinungsfreiheit, politischer Einflussnahme und zur Rolle Europas im Ukrainekrieg.
Festzuhalten ist, dass Jacques Baud nicht wegen gewalttätiger Handlungen oder strafbarer Aktivitäten sanktioniert wurde. Der Vorwurf lautet vielmehr, er habe prorussische Narrative verbreitet. Damit geht es nicht um Taten, sondern um Meinungen und Analysen. In einer Demokratie müssen jedoch auch unbequeme und kontroverse Einschätzungen ausgehalten werden. Gerade dann, wenn sie nicht der offiziellen Linie entsprechen.
Besonders problematisch ist, wie rasch die EU heute politische Bewertungen vornimmt. Wer vom vorherrschenden Narrativ abweicht, wird schnell als Desinformant abgestempelt. Anstatt sich argumentativ mit kritischen Stimmen auseinanderzusetzen, greift man zu Sanktionen. Das ist kein Zeichen von Stärke, sondern von Unsicherheit. Eine solche Praxis fördert keine sachliche Debatte, sondern schürt Misstrauen und Polarisierung.
Jacques Baud ist zudem kein anonymer Blogger. Er war Oberst der Schweizer Armee, arbeitete für den strategischen Nachrichtendienst sowie für internationale Organisationen und verfügt über langjährige sicherheitspolitische Erfahrung. Dass eine solche Person allein wegen ihrer Einschätzungen politisch sanktioniert wird, sollte auch in der Schweiz zu denken geben.
Der Fall zeigt, wie weit sich die EU mittlerweile von rechtsstaatlichen Grundsätzen entfernt. Personen werden nicht mehr wegen konkreter Handlungen belangt, sondern wegen ihrer öffentlichen Positionen. Das ist ein gefährlicher Weg, der die Meinungsfreiheit aushöhlt und demokratische Prinzipien untergräbt.
Gerade aus Schweizer Sicht ist Zurückhaltung angebracht. Wer heute applaudiert, wenn Brüssel kritische Stimmen sanktioniert, könnte morgen selbst betroffen sein. Eine offene Gesellschaft muss unterschiedliche Sichtweisen aushalten können. Auch und gerade in geopolitisch schwierigen Zeiten.
Ausschnitt aus SRF Tagesschau vom 23. Dezember 2025
Quelle: SRF, ReUpload Franz Grueter [SVP-Außenpolitiker], 24.12.2025
Markus Schefer [Prof. für Staats- und Verwaltungsrecht, Uni Basel; Auszug transkribiert CG]: Aus Sicht der Meinungsfreiheit dürfen Behörden Meinungen nicht einfach deshalb einschränken, weil sie ihnen nicht passen oder weil sie ihnen zutiefst zuwider sind. Sondern erforderlich ist, dass eine Meinungsäusserung Dritte zu Handlungen aufruft, die dann ganz konkret sich in schwerwiegenden Verletzungen hochwertiger Rechtsgüter niederschlagen, wie beispielsweise Leib und Leben.”
Rechtsstaat in der EU am Ende – Jetzt kann es jeden treffen!
Mit ihrer Sanktionsliste hat die EU stillschweigend das mittelalterliche Konzept der „Acht“ im Herzen des modernen Europas wiederbelebt. Warum darf ein geheimes Verwaltungsorgan sämtliche rechtsstaatlichen Schutzmechanismen umgehen, um einen Bürger finanziell auszulöschen? Schreckliche Realitäten treten in jenen Institutionen zutage, die eigentlich geschaffen wurden, um unsere grundlegendsten Freiheiten zu schützen. Ich spreche erneut mit Michael von der Schulenberg, einem deutschen Abgeordneten im EU-Parlament, der einen seltenen, unmittelbaren Einblick in die unkontrollierten Machtverhältnisse gibt, die derzeit die rechtlichen Grundlagen des Kontinents verschieben.
Kapitelmarken: 00:00:00 Einführung 00:00:13 Die Sanktionierung von EU-Bürgern 00:04:22 EU-Entscheidungsprozesse und Mangel an Transparenz 00:12:05 Kann das Europäische Parlament eingreifen? 00:22:21 Rechtliche Herausforderungen für sanktionierte Personen 00:25:14 Strategien für die öffentliche Reaktion 00:33:28 Das politische Klima in Brüssel 00:43:14 Ratschläge für EU-Bürger und abschließende Gedanken
Neutrality Studies Substack [LINK]
Original Video [LINK]
Disclaimer: Read by A.I. Voices. Auto-translated.
Quelle: Neutrality Studies Deutsch, 21.12.2025
«Im Kern totalitär»: Joachim Steinhöfel über die EU-Sanktionen gegen Jacques Baud
Die Weltwoche: Das ist die andere Sicht! Unabhängig, kritisch, gut gelaunt.
«Im Kern totalitär»: Joachim Steinhöfel über die EU-Sanktionen gegen Jacques Baud und die Meinungs-Unfreiheit in Europa
Quelle: DIE WELTWOCHE, 23.12.2025
- «Das ist Kafka, ein Albtraum»: EU-Sanktionsopfer Nathalie Yamb über haltlose Vorwürfe aus Brüssel
«Das ist Kafka, ein Albtraum»: EU-Sanktionsopfer Nathalie Yamb im Gespräch mit Weltwoche-Redaktor Alex Baur über die haltlosen Vorwürfe aus Brüssel und ihr Leben als vermeintliche Agentin Russlands
Quelle: DIE WELTWOCHE, 04.01.2026
- Oskar Lafontaine: Merz zerstört unser Land!
Oskar Lafontaine rechnet ab: Friedrich Merz zerstört unser Land! In diesem exklusiven Interview erklärt die Politik-Legende, warum der CDU-Chef zur größten Gefahr für unseren Wohlstand und den Frieden geworden ist.
Deutschland steckt in der tiefsten Krise seit Jahrzehnten: Deindustrialisierung, explodierende Energiepreise und ein verlorener Wirtschaftskrieg. Doch statt Lösungen zu bieten, treibt Friedrich Merz das Land weiter in den Abgrund. Oskar Lafontaine nimmt kein Blatt vor den Mund und enthüllt, wieso die aktuelle Politik der “Kriegstreiberei” und der Konfrontation mit Russland uns endgültig ruinieren wird.
In diesem Video erfährst du:
Die Merz-Analyse: Warum Lafontaine sagt: “Es wäre ein Segen, wenn dieser Mann morgen verschwinden würde.”
Ukraine & Russland: Die unbequeme Wahrheit darüber, warum wir den Krieg längst verloren haben.
Wirtschaftskollaps: Warum unsere Industrie ohne russische Rohstoffe stirbt.
Renten-Lüge: Wie das System gegen die Bürger arbeitet und was wir von Österreich lernen müssen.
Ein absolutes Pflicht-Video für jeden, der verstehen will, warum es “5 vor 12” für Deutschland ist.
Buchempfehlung: Oskar Lafontaine „Ami, it’s time to go: Plädoyer für die Selbstbehauptung Europas“ [LINK]
Kapitel:
00:00 Intro: “Ein Segen, wenn Merz verschwindet”
01:06 Deutschland am Abgrund & der verlorene Krieg
02:24 Die Energie-Lüge: Warum wir russisches Gas brauchen
03:39 Rente: Warum Österreich viel mehr zahlt als Deutschland
06:35 Anzeige: Einladung zum Webinar (Finanzielle Freiheit)
08:00 Demografie ist keine Ausrede!
09:35 Wortbruch & Lügen: Friedrich Merz im Visier
11:35 Historischer Vergleich: Die “Blühenden Landschaften”
12:50 Unfähige Karrieristen: Die Kritik an Habeck & Baerbock
15:30 Der Bildungsverfall unserer politischen Elite
17:15 Forderung: Korrupte Politiker per Volksentscheid abwählen
20:25 Der totale Werteverfall & Nihilismus im Westen
23:22 Die “ungeheure Heuchelei” beim Russland-Hass
25:50 Demokratie vs. Autokratie: Wo liegt die Zukunft?
28:10 Die Macht der US-Rüstungsindustrie
31:30 Warum wählen die Deutschen immer noch weiter so?
32:40 Propaganda & Medienmanipulation wie vor 100 Jahren
36:40 Frieden schaffen: Was wir von Willy Brandt lernen müssen
41:00 Ist Putin noch Europäer oder gehört er China?
43:00 Wer hat die Verträge wirklich gebrochen? (Minsk & NATO)
46:30 Donald Trump & Europas letzte Chance auf Frieden
48:45 Schlusswort: Warum niemand auf die “Alten” hört
Quelle: Balthasar Becker, 22.12.2025
- Prof. Jeffrey Sachs – Angriff auf Putins Residenz & warum Europa keinen Frieden will
In dieser Folge von Die Quelle spricht unser Gründer und unterstützender Redakteur Zain Raza mit Prof. Jeffrey Sachs, dem weltbekannten Ökonomen und UN-Berater, über die jüngsten Friedensgespräche zur Ukraine – und eine bemerkenswerte Entwicklung, die diese untergraben hat: Russlands Behauptung, die Ukraine habe versucht, die Residenz von Präsident Wladimir Putin anzugreifen.
Anschließend wird die zunehmende Militarisierung Deutschlands thematisiert, die durch Behauptungen in den deutschen Medien und im politischen Diskurs vorangetrieben wird, Russland stelle eine direkte Sicherheitsbedrohung dar und beabsichtige, in Europa einzumarschieren – und es wird untersucht, was diese Darstellung für die deutsche Wirtschaft und die langfristige Sicherheit bedeutet.
Besuchen Sie unsere Website www.acTVism.org, um das Transkript zu lesen.
ENG: To view the English version [LINK]
Quelle: acTVism Munich, 05.01.2026
- Hinter Israels Skigebiet im Golan: Wasser, Krieg und Besatzung?
Behind Israel’s Golan ski resort: water, war and occupation?
[Hinter Israels Skigebiet in den besetzten Golanhöhen in Syrien verbirgt sich eine strategische Realität: die Kontrolle über Wasser, Land und militärisch wichtige Höhenlagen. Was wie Tourismus aussieht, basiert auf einem Gebiet, das Syrien entrissen wurde, wo Wasserressourcen, Siedlungsausbau und regionale Machtkämpfe aufeinander treffen. Übersetz. d. Videobeschreibung CG]
Quelle: Middle East Eye (3,45 Mio. Abonnenten), 04.01.2026
- Die Schuld An 27 Millionen Toten Sowjetbürgern Treibt Deutschland Zum Nächsten Krieg | Ulrich Heyden
Es ist ein Trauma—ein Trauma das verdrängt bleiben muss. Während der Kniefall Willy Brands in Warschau sich in’s kollektive Gedächtnis eingebrannt hat und die Erinnerung an 6 Millionen Toten im Holocaust den Kern der Deutschen “Erinnerungskultur” bilden, ist die Deutsche Schuld gegenüber den 27 Millionen toten Bürgern der Sowjetunion noch immer ein Tabuthema, gerade jetzt da sich Europa für den nächsten Grosskrieg gegen den Osten wappnet. Darüber und über die Erfahrungen meines Gastes während über 30 Jahren in Russland wollen wir heute reden.
Heute habe ich den Buch-Autor und Moskau-Korrespondenten Ulrich Heyden bei mir. Herr Heyden ist seit 1992 in Russland für verschiedene zeitungen tätig und publiziert im Moment für die Nachdenkseiten und andere deutschsprachige Internetportale.
Neutrality Studies Substack [LINK]
Disclaimer: Read by A.I. Voices. Auto-translated.
Quelle: Neutrality Studies Deutsch, 23.12.2025
- “Wir sind hier nicht beim Kinderkanal!” – Der mediale Jahresrückblick bei Sachlich Richtig
Vieles wird anders bei “Sachlich richtig” im kommenden Jahr. Was genau, verraten wir am Ende dieser Folge. Aber so viel schon an dieser Stelle: Annekatrin Mücke, Alexander Teske und Peter Welchering schlüpfen unter das Dach einer bekannten Marke und bekommen einen weiteren Mitstreiter. Vorher geht es in dieser launigen Folge des Medien-Podcasts um Weihnachtstraditionen von Journalisten, es gibt etwas zu gewinnen und wir schauen auf einige mediale Höhepunkte des Jahres zurück. Mit dabei: Der BBC-Skandal, die linke Kritik am ÖRR durch die Lobos oder Jakob Augstein, das Correctiv-Debakel und die Preisverleihung der Bischöfe für eine ARD-Doku über das angebliche Potsdamer Geheimtreffen. Natürlich dürfen auch die ARD-Sendungen “Die 100” und die “Die Wahlarena” sowie die Gebührengeld-Großverdienerin Claudia Nothelle und die Doppelkassiererin Nadia Kailouli nicht fehlen.
Quelle: SACHLICH RICHTIG, 26.12.2025
- Geheimdienst von Burkina Faso vereitelt Putschversuch
Am Sonntag, dem 4. Januar 2026, erlebte Burkina Faso einen eindrucksvollen Moment nationaler Solidarität, als sich die Bürger nach der Abwehr eines geplanten Putschversuchs zur Unterstützung ihrer Führung mobilisierten. Glaubwürdigen Geheimdienstinformationen zufolge wurde der Putschversuch abgefangen, bevor er ausgeführt werden konnte. Sicherheits- und Geheimdienste überwachten demnach die Kommunikation, identifizierten Ziele und zerschlugen das Netzwerk ohne Schusswechsel oder Konfrontation. Die Festnahmen erfolgten friedlich in den späten Abendstunden und deckten Koordinierungsbemühungen auf, an denen mutmaßlich externe Akteure und interne Komplizen beteiligt waren. In Städten wie Bobo-Dioulasso versammelten sich Bürger spontan, um ihre Unterstützung für die MPSR II-Regierung und Hauptmann Ibrahim Traoré zu bekräftigen und zu erklären, dass Burkina Faso Destabilisierung, Manipulation und ausländische Einmischung nicht länger dulden werde.
Dieser Bericht geht über die Schlagzeilen hinaus. Die Sendung untersucht: Wie moderne Staatsstreiche im Stillen, nicht mit Panzern, geplant werden; Die Rolle von Geheimdiensten und frühzeitigem Abfangen; Warum wiederholte Destabilisierungsversuche scheitern; Was dies für die afrikanische Souveränität und die regionale Sicherheit bedeutet
Zeitstempel: 00:00 – Nachrichteneinführung & Kontext 02:10 – Wie der Staatsstreich geplant wurde 05:20 – Geheimdienstliche Abfangmaßnahmen & Verhaftungen 08:30 – Öffentliche Mobilisierung in Bobo-Dioulasso 11:00 – Regionale & kontinentale Auswirkungen 13:20 – Zuschauerfragen & Aufruf zum Handeln
[Automatisierte Youtube-Übersetzung der Videobeschreibung]
[Automatisch synchronisiert: Audiotracks für einige Sprachen wurden automatisch erstellt. Audiospur – abhängig vom Standort – auswählbar über den Internet-Browser durch Klick auf das “Zahnrad” oder bei mobilen Endgeräten über die Youtube-App]
Quelle: UNITED STATES OF AFRICA, 05.01.2026
Hierzu von Hermann Ploppa “Im Schatten der Ereignisse in Venezuela scheiterte in Burkina Faso ein lange vorbereiteter Putschversuch gegen die Regierung unter Ibrahim Traoré. Man hält sich dezent bedeckt, wer die Drahtzieher dieses Putschversuchs gewesen sein könnten. USA? Frankreich? Etwas mehr Transparenz wäre hilfreich.”