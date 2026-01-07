Videohinweise am Mittwoch

Artikel auf den NachDenkSeiten zu Venezuela sind hier zu finden [LINK]

Prof. Jeffrey Sachs: Scharfe Kritik an den USA vor der UN wegen Venezuela

Dieser Podcast basiert auf einer Rede des weltbekannten Ökonomen und UN-Beraters Prof. Jeffrey Sachs, die er am 6. Januar 2026 vor dem UN-Sicherheitsrat hielt. Anlass war die Eskalation rund um Venezuela nach der Festnahme von Nicolás Maduro. In seiner Stellungnahme übt Sachs scharfe Kritik an der US-Interventionspolitik und warnt eindringlich vor deren geopolitischen Folgen.

ÜBER JEFFREY D. SACHS: Jeffrey D. Sachs ist Universitätsprofessor und Direktor des Zentrums für nachhaltige Entwicklung an der Columbia University, wo er von 2002 bis 2016 das Earth Institute leitete. Er ist Präsident des UN Sustainable Development Solutions Network, Ko-Vorsitzender des Council of Engineers for the Energy Transition, Kommissar der UN Broadband Commission for Development, Akademiemitglied der Päpstlichen Akademie für Sozialwissenschaften im Vatikan und Tan Sri Jeffrey Cheah Honorary Distinguished Professor an der Sunway University. Er war Sonderberater von drei Generalsekretären der Vereinten Nationen und arbeitet derzeit als SDG-Anwalt unter Generalsekretär António Guterres. Er war über zwanzig Jahre lang Professor an der Harvard University, wo er seinen B.A.-, M.A.- und Doktortitel erhielt.

Quelle: acTVism Munich, 06.01.2026



Angriff auf Venezuela: Wie Trump sich über internationales Recht stellt | ZDFheute live

In der Nacht zu Samstag haben die USA Venezuela angegriffen. Spezialkräfte stürmten schließlich den Präsidentenpalast und nahmen Maduro und seine Ehefrau fest. Beide wurden in die USA ausgeflogen, wo sie wegen schwerer Vorwürfe wie Narco‑Terrorismus und Drogenschmuggel angeklagt sind. Die USA werfen Maduro Drogen-Terrorismus und den Handel in die Vereinigten Staaten vor. International sind die Reaktionen auf den Angriff gespalten. Wie geht es jetzt in Venezuela weiter? Welche internationalen Konsequenzen hat der Angriff? Wer übernimmt die Führung im Land? Bei ZDFheute live spricht Kay-Sölve Richter mit dem Völkerrechtler Markus Krajewski, Lateinamerika-Experte Wolfgang Muno sowie den ZDF-Korrespondenten Elmar Theveßen in Washington und Christoph Röckerath in Rio de Janeiro.

00:00 Intro 02:04 ZDF-Korrespondent Christoph Röckerath zur aktuellen Situation in Venezuela 13:48 ZDF-Korrespondent Elmar Theveßen zu Venezuelas Präsident Maduro 26:46 Internationale Reaktionen zum Angriff auf Venezuela 28:44 Völkerrechtler Markus Krajewski: „Mehrere klare Verstöße gegen das Völkerrecht“ 41:52 Lateinamerika-Experte Wolfgang Muno über die Rolle des Militärs in Venezuela 52:57 Lateinamerika-Experte Wolfgang Muno über die Rolle des Öls in Venezuela

Quelle: ZDFheute Nachrichten, 04.01.2026



Anmerkung CG: Interessant ab Minute 28:44 die Einschätzung des Völkerrechtlers Markus Krajewski.

CIA-Analyst deckt Plan A & B für Venezuela auf

Wie demontiert man über Nacht ein Regime? Hat die CIA buchstäblich einfach die Loyalität der venezolanischen Generäle gekauft, um den Weg für eine Extraktion freizumachen? Und wenn die „Drogenrazzia“-Erzählung nur eine Nebelkerze ist – handelt es sich dann in Wirklichkeit um einen verzweifelten, milliardenschweren Versuch, den Petrodollar zu retten?

Um die Mechanismen des gestrigen Angriffs zu entschlüsseln, habe ich jemanden hinzugezogen, der die Geheimdienstmaschinerie von innen kennt. Ron Aledo ist nicht nur ein Beobachter; als pensionierter Offizier der US-Armee und ehemaliger Analyst für die CIA und DIA seziert er die Operation mit der Präzision eines Mannes, der genau weiß, wo die Leichen – und die Bestechungsgelder – vergraben sind.

Zeitmarken: 00:00:00 Einführung & Operative Analyse 00:09:24 Trumps Plan A & Plan B 00:15:01 Risiken des Bürgerkriegs & Widerstand 00:21:49 Zukünftige US-Beteiligung & Rodriguez’ Dilemma 00:27:30 Öffentliche Stimmung & Das Ende des Chavismus 00:34:01 Reaktion Lateinamerikas & Finanzielle Kosten 00:38:29 Strategische Ziele: Öl & Der Dollar 00:40:56 Dynamik der US-Regierung: Gabbard & Rubio 00:46:34 Geopolitische Implikationen: Israel & Iran

Quelle: Neutrality Studies Deutsch, 04.01.2026



Riesige Menschenmengen strömen nach US-Luftangriffen und Festnahme Maduros auf die Straßen von Caracas

Huge crowds take to Caracas streets after US airstrikes and Maduro capture

[Riesige Menschenmengen von Regierungsanhängern marschierten am Sonntag durch die Straßen von Caracas, einen Tag nachdem US-Streitkräfte Luftangriffe auf die venezolanische Hauptstadt durchgeführt hatten. Die Angriffe richteten sich in den frühen Morgenstunden des 3. Januar gegen wichtige militärische Einrichtungen und führten zur Festnahme von Präsident Nicolás Maduro und seiner Frau, die in die Vereinigten Staaten geflogen wurden, um sich in New York wegen Drogenhandels vor einem Bundesgericht zu verantworten. Die Demonstranten schwenkten venezolanische Flaggen, skandierten Parolen zur Unterstützung Maduros und riefen angesichts der von ihnen als ausländische Aggression bezeichneten Ereignisse zur nationalen Einheit auf. Übersetz. d. Videobeschreibung CG]

Quelle: Middle East Eye, 04.01.2026



Regierung im Gangsterstil – „The Grayzone“ live

Max Blumenthal und Anya Parampil diskutieren über den von den USA geführten Regimewechselkrieg gegen Venezuela, die Entführung von Präsident Nicolás Maduro und Trumps Behauptung, das Land übernommen zu haben.

Quelle: The Grayzone Deutsch, 04.01.2026



Wurde Maduro verraten und verkauft? | Von Tilo Gräser

Die venezolanische Führung hat anscheinend nach jahrelangem Wirtschaftskrieg und wachsendem militärischen Druck der USA kapituliert – trotz russischer sowie chinesischer Unterstützung – und aus Selbsterhaltungstrieb den eigenen Präsidenten geopfert. Ein Kommentar von Tilo Gräser.

Quelle: apolut, Jan. 7, 2026

