Videohinweise am Samstag
Hier finden Sie in der Regel am Mittwoch und am Samstag einen Überblick über interessante Videobeiträge aus anderen Medien und Veröffentlichungen. Wenn Sie auf “weiterlesen” klicken, öffnet sich das Angebot und Sie können sich aussuchen, was Sie anschauen wollen. Die Videohinweise sind auch auf unserer YouTube-Seite als spezielle Playlist verfügbar. (CG: Christian Goldbrunner)
Hier die Übersicht; Sie können mit einem Klick aufrufen, was Sie interessiert:
- Morsche Supermacht USA: Was will Trump?
- Jeffrey Sachs: Davos – Das US-Imperium außer Kontrolle & Europas Unterordnung
- Wär gern nur Komödiant geblieben…
- Regierung droht kritischen Journalisten – Punkt.PRERADOVIC mit Florian Warweg
- Wie Iran den US-Israel-Regimewechsel stoppte | Hugh Miles
- Einmal alles über Merzosur
- Mercosur, Grönland und das Ende der westlichen Weltordnung
- Ruth Firmenich über die rechtswidrigen Sanktionen der EU gegen Jacques Baud und andere Dissidenten
- 2026 Schweizer Sicherheitsstrategie: Weg in die NATO & Militarisierung | Christoph Pfluger
- Das Ende der Wissenschaft? Ein Vortrag von Dr. Kay Klapproth
- ChatGPT im Roboter macht das, wovor der Top-KI-Forscher warnte
- Der Plan zur Auslöschung der Menschheit: Totale Vernichtung ist real | Dr. I. Hughes & Dr. S. Starr
- Kriegsdienstblocker – Aikido gegen den Staat – mit Markus Bönig
- Kabarett, (Real-)Satire, Comedy und Co.
Vorbemerkung: Wir kommentieren, wenn wir das für nötig halten. Selbstverständlich bedeutet die Aufnahme in unsere Übersicht nicht automatisch, dass wir mit den Aussagen der jeweils zitierten Beiträge anderer Medien einverstanden sind. Verantwortlich für die Richtigkeit der zitierten Aussagen sind die jeweiligen Quellen und nicht die NachDenkSeiten. Sie können uns bei der Zusammenstellung der Videohinweise unterstützen, indem Sie interessante Fundstücke an die Adresse [email protected] schicken. Wenn Sie diese Übersicht für hilfreich halten, dann weisen Sie doch bitte Ihre Bekannten auf diese Möglichkeit der schnellen Information hin.
- Morsche Supermacht USA: Was will Trump?
Überfall auf Venezuela, Annektionspläne für Grönland, Drohungen gegen Europa, Selbstlob ohne Ende in Davos – die US-Regierung unter Donald Trump macht aus ihren Machtinteressen keinen Hehl. Glaubt man dem politisch-medialen Mainstream in Deutschland, ist die Lage klar: Vor Trump stand die amerikanische Außenpolitik auf der Seite des Guten, der Moral und der westlichen Werte. Seit Trump ist nun alles anders, jetzt steht der amerikanische Präsident auf der dunklen Seite der Macht und verfolgt egoistische Ziele. Aber ist das Vorgehen der aktuellen US-Regierung wirklich so neu? Und wodurch unterscheidet sich Trumps Außenpolitik eigentlich von der seiner Vorgänger? In meiner aktuellen Wochenschau spreche ich darüber, wie scheinheilig die Reaktionen auf Trumps imperiales Gebaren sind und warum Deutschland und Europa endlich ihre Unterwürfigkeit gegenüber den USA beenden müssen.
[Umfangreiche Quellenangaben in der Youtube-Videobeschreibung]
Quelle: Sahra Wagenknecht, 21.01.2026
Anmerkung CG: Interessant, ab Minute 15 geht es um die US-Verteidigungsstrategie von ’94-’99 »United States Department of Defense: „Defense Planning: Guidance FY 1994-1999“« [LINK] und um die sogenannte »Wolfowitz Doctrine«. Die anschließend diskutierten Artikel dürften vielen noch nicht bekannt gewesen sein: »Global Dashboard: „Bruce Jackson: the man who took NATO east“« [LINK] und »New York Times: „Arms Contractors Spend To Promote An Expanded NATO“« [LINK] und „Arms Makers See Bonanza In Selling NATO Expansion“ [LINK].
Lesen Sie hierzu auch auf den NachDenkSeiten von Jens Berger »Trumpverstehen für Anfänger« [LINK] und von Alexander S. Neu »Wenn der Westen plötzlich von „Trump-Regime“ spricht: Die neue Nationale Sicherheitsstrategie der USA« [LINK]
- Jeffrey Sachs: Davos – Das US-Imperium außer Kontrolle & Europas Unterordnung
Prof. Jeffrey Sachs erörtert, wie Davos ein gespaltenes Westen offenbart: Das US-Imperium ist außer Kontrolle, Kanada wehrt sich, Europa reiht sich ein.
Prof. Glenn Diesen auf X [LINK]
Original Video [LINK]
Disclaimer: Read by A.I. Voices. Auto-translated.
Quelle: Glenn Diesen Deutsch, 23.01.2026
NATO and Trump negotiate Greenland without Greenland/Denmark
The Duran: Episode 2444
Quelle: The Duran, 22.01.2026
Die USA und das Völkerrecht
Ich finde das erstaunlich: Der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz behauptet, die USA würden sich jetzt, im Jahr 2026, von einer “regelbasierten Weltordnung” sowie dem “Völkerrecht” abwenden und eine reine Machtpolitik verfolgen.
Ich halte diese Aussage für falsch. Meiner Meinung nach verfolgen die USA spätestens seit 1945, und damit seit mehr als 80 Jahren, eine reine Machtpolitik ohne jegliche Rücksicht auf das Völkerrecht.
In meinem Buch “Kognitive Kriegsführung” erkläre ich das ausführlich, auch anhand einer Studie des US-Kongresses, welche die Auslandseinsätze der USA von 1798‒2022 untersuchte.
Ergebnis: die USA haben seit 1798 insgesamt 469 Auslandseinsätze zu verzeichnen. Mehr als die Hälfte davon (251 Auslandseinsätze) davon seit dem Ende des Kalten Krieges 1991.
Videoquelle ZDF heute [LINK]
Quelle: JonasTögel via X, 23.01.2026
Ich finde das erstaunlich: Der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz behauptet, die USA würden sich jetzt, im Jahr 2026, von einer "regelbasierten Weltordnung" sowie dem "Völkerrecht" abwenden und eine reine Machtpolitik verfolgen.
Ich halte diese Aussage für falsch. Meiner… pic.twitter.com/AQ7ovVkWIQ
— Dr. Jonas Toegel (@JonasToegel) January 23, 2026
- Wär gern nur Komödiant geblieben…
Das Phänomen Hallervorden: 80 % der Mainstream-Medien versuchen ihn niederzumachen, über 80 % der Menschen stehen hinter ihm. Ein paar Fans würden ihn gerne vielleicht wieder als Didi und nur komisch sehen. Einem solchen (fiktiven) Fan antwortet er hier. #frieden #antifaschismus #freiheit
Quelle: weltnetzTV, 23.01.2026
Lesen Sie hierzu auch auf den NachDenkSeiten von Diether Dehm »Dieter Hallervorden – Künstler für den Frieden (IV)« [LINK]
- Regierung droht kritischen Journalisten – Punkt.PRERADOVIC mit Florian Warweg
Wenn Florian Warweg zur Bundespressekonferenz kommt, schauen die Journalisten-Kollegen zu Boden. Wohl auch, weil der Parlaments-Korrespondent der Nachdenkseiten als einziger kritisch die Arbeit der Bundesregierung hinterfragt. Ein Gespräch über Ausgrenzung, Journalismus-Simulation der Hauptstadtpresse, Einschüchterung durch die Bundesregierung, undemokratische Maßnahmen gegen unliebsame Fragesteller, neue Zeitung für Ostdeutsche und warum es in den Augen der gehorsamen Berliner Journaille ein „Verbrechen“ ist, sich über Annalena Baerbock lustig zu machen.
Quelle: Punkt.PRERADOVIC, 23.01.2026
Lesen Sie hierzu auch »NachDenkSeiten-Redakteur Florian Warweg wechselt zur Ostdeutschen Allgemeinen Zeitung« [LINK]
- Wie Iran den US-Israel-Regimewechsel stoppte | Hugh Miles
Wie schafft es eine „zusammengewürfelte“ Opposition, 50.000 Starlink-Terminals in eine stark sanktionierte Festung zu schmuggeln? Das jüngste Chaos in Teheran war kein echter Aufstand, sondern eine von den USA und Israel orchestrierte Operation zum Regimewechsel. Ihr Scheitern bedeutet viel für die US-Hegemonie in der Region.
Um diesen Nebel des Krieges zu durchdringen, habe ich mich mit dem investigativen Journalisten und preisgekrönten Autor Hugh Miles zusammengesetzt. Als Gründer von ArabDigest.org verfolgt Hugh seit Jahrzehnten den Puls des Nahen Ostens, und seine jüngste Analyse bietet einen scharfsinnigen Blick darauf, wie Teheran den Angriff überstand und was dieses historische Scheitern für das zusammenbrechende zionistische Projekt bedeutet.
Kapitelmarken: 00:00:00 Einführung: Versuch eines Regimewechsels im Iran 00:00:54 Anatomie des „Hybridkriegs“-Angriffs 00:10:27 Propaganda in sozialen Medien & Narrativbildung 00:15:28 Warum der Militärputsch scheiterte 00:19:27 Hat Trump die Neokonservativen sabotiert? 00:23:42 US-Rückzug aus Syrien 00:27:55 Zukünftige Angriffe auf den Iran & östliche Allianzen 00:31:29 Israels Lage & das „Friedensgremium“ 00:35:18 Der strategische Niedergang Israels 00:53:18 Schlussfolgerung
ArabDigest-Artikel [LINK]
Neutrality Studies Substack [LINK]
Original Video [LINK]
Disclaimer: Read by A.I. Voices. Auto-translated.
Quelle: Neutrality Studies Deutsch, 23.01.2026
„Zeigt das Filmmaterial“: Dr. Marandi WEHRT SICH gegen Medienlügen über die Proteste im Iran
“Show the Footage”: Dr. Marandi FIRES BACK At Media Lies About Iran Protests
Katie spricht mit Dr. Mohammad Marandi darüber, wie westliche Medien den Iran diffamieren und insbesondere im Hinblick auf die jüngste Protestwelle eine Zustimmung herbeiführen.
00:00 Falschinformationen über Proteste im Iran, bei denen Menschen getötet wurden
03:13 Infiltrationen unter den Demonstranten, die Polizeibeamte töteten
05:01 Westliche Medien beharren darauf, dass es sich um friedliche Proteste handelte
06:07 Die Financial Times gibt zu, dass es sich um einen Aufstand handelte
08:02 Unschuldige ältere Männer werden geschlagen und in Brand gesetzt
09:02 Pompeo prahlt und der Mossad gibt zu, dass sie vor Ort waren
11:02 Elon Musk behauptete, die Videos seien gefälscht
11:48 Aufnahmen zeigen einen mit dem Mossad in Verbindung stehenden Terroristen, der einen Polizisten in Teheran ermordet
13:29 Westliche Medien zeigen dieses Filmmaterial nicht, weil dann klar würde, was wirklich passiert ist
14:19 Die Ironie der Reaktionen auf die ICE-Proteste und die Iran-Proteste
15:34 Der einzige Grund dafür ist, einen Vorwand für einen Krieg zu schaffen
Dr. Mohammad Marandi ist Professor für englische Literatur und Orientalistik an der Universität Teheran.
[Übersetz. d. Videobeschreibung CG]
[Automatisch synchronisiert: Audiotracks für einige Sprachen wurden automatisch erstellt. Audiospur – abhängig vom Standort – auswählbar über den Internet-Browser durch Klick auf das “Zahnrad” oder bei mobilen Endgeräten über die Youtube-App]
Quelle: Katie Halper (404.000 Abonnenten), 23.01.2026
- Einmal alles über Merzosur
Friedrich Merz hat die Kommission gerade aufgefordert, das EU-Parlament und den EuGH zu übergehen und den Mercosur-Deal vorläufig anzuwenden.
Der Sprecher der frz. Regierung warnte in diesem Zusammenhang vor einer “Vergewaltigung der Demokratie”.
Wir sagen: demokratischer Geisterfahrer!
Smiley
Quelle: Martin Sonneborn, 22.01.2026
- Mercosur, Grönland und das Ende der westlichen Weltordnung
In meinem Bericht aus dem EU Parlament geht es um die geheuchelte Aufregung über die Abstimmung zum Handelsabkommen mit lateinamerikanischen Staaten #Mercosur und die Unfähigkeit der EU, sich vom Rockzipfel der USA zu lösen.
Außerdem: Milliardäre in Davos und meine Forderung nach einer international koordinierten Besteuerung von 3.000 Milliardären! Noch nicht berücksichtigen konnte ich das erneute Misstrauensvotum gegen von der Leyen, dass wir unterstützen.
Mehr Informationen gibt es auf meiner Webseite: fabio-de-masi.de
Quelle: Fabio De Masi, 22.01.2026
Anmerkung CG: Die bei Minute 1:40 zitierten Äußerungen des kanadischen Premiers Mark Carney zur sogenannten “regelbasierten Ordnung” sind interessant. Allerdings muss man wohl einschränkend dazu sagen, solange man zum “Club” gehörte, hat sich Kanada nicht beschwert…
- Ruth Firmenich über die rechtswidrigen Sanktionen der EU gegen Jacques Baud und andere Dissidenten
Ruth Firmenich sitzt für das Bündnis Sahra Wagenknecht als fraktionslose Abgeordnete im Europäischen Parlament. Sie kämpft gegen die rechtswidrigen Sanktionen der EU, mit denen Jacques Baud und 58 weitere Personen belegt worden sind – Menschen, deren Analysen, Texte und Recherchen nicht in das offizielle Narrativ passen. In diesem Gespräch spricht sie über den Angriff auf Meinungs- und Pressefreiheit, über das Ende des Rechtsstaates in Europa und über die Furcht der politischen Eliten vor abweichenden Stimmen. Es geht um Demokratie, Zensur, Macht – und um den Mut, sich nicht zu beugen.
Link zu Open Petiton [LINK]
Kapitel: 0:00 – Einleitung 16:38 – Schritte zur Unterstützung Betroffener 24:32 – Politische Maßnahmen und öffentliche Kampagne
Hinweis: Dieses Interview dient der politischen Meinungsbildung und freien Meinungsäußerung gemäß Art. 5 GG.
Quelle: Patrik Baab, 22.01.2026
- 2026 Schweizer Sicherheitsstrategie: Weg in die NATO & Militarisierung | Christoph Pfluger
Die Schweiz auf dem Pfad Finnlands und Schwedens: Wie die Schweizer Regierung in ihrer neuen Sicherheitsstrategie den Weg in die NATO ebnet und die ganze Gesellschaft in einen Zustand der Sicherheitsstarre versetzen will.
Das besagte Strategiepapier lesen/downloaden sie hier [LINK]
Neutrality Studies Substack [LINK]
Disclaimer: Read by A.I. Voices. Auto-translated.
Quelle: Neutrality Studies Deutsch, 15.01.2026
- Das Ende der Wissenschaft? Ein Vortrag von Dr. Kay Klapproth
Am 8.12.2025 lud die Initiative für Demokratie und Aufklärung zu einem Vortragsabend mit Dr. Beate Pfeil, Dr. Gunter Frank und Dr. Kay Klapproth ein. Unter dem Titel „Organisatoren der Unfreiheit“ boten die Referenten unterschiedliche Perspektiven auf die Frage, wie unser Rechtstaat sich schrittweise in einen totalitären Krisenstaat zu verwandeln droht.
Im Eröffnungsvortrag stand die Rolle der Wissenschaft im Zentrum. Die These des Wissenschaftlers Klapproth: Die Wissenschaft ist am Ende. An aktuellen Beispielen zeigte er, dass in der heutigen „Forschung“ die gewünschte Botschaft wichtiger ist als die kritische Methode.
So erscheinen Studien, die belegen sollen, dass die Corona-Impfstoffe harmlos seien, das Sterberisiko senken oder sogar gegen Krebs helfen. Das ist gut für die Pharmaindustrie und dient als nachträgliche Legitimierung einer verfehlten Politik und katastrophaler Corona-Maßnahmen.
Der Immunologe Dr. Kay Klapproth erläuterte in seinem Vortrag, wie sich das Wissenschaftssystem verändert hat – von einer Methode des Erkenntnisgewinns zu einem Instrument der politischen Herrschaftsabsicherung.
Seine Diagnose: Die eigentlichen Feinde der Wissenschaft sitzen inzwischen in Universitäten und Fachgesellschaften. Sie missbrauchen das gesellschaftliche Vertrauen in die Wissenschaft, um „Folgebereitschaft“ zu erzeugen und kritische Debatten zu unterdrücken.
Quelle: Initiative für Demokratie und Aufklärung e.V., 14.01.2026
- ChatGPT im Roboter macht das, wovor der Top-KI-Forscher warnte
Der Fortschritt von KI und Robotern macht einen gefährlichen Sprung. Deutsche Bearbeitung und Stimme: Karl Olsberg
[Umfangreiche Quellenangaben in der Youtube-Videobeschreibung]
Quelle: Digital Engine und Pindex auf Deutsch
- Der Plan zur Auslöschung der Menschheit: Totale Vernichtung ist real | Dr. I. Hughes & Dr. S. Starr
Seit 80 Jahren arbeiten unsere Führer an den Waffen und Plänen, um den Planeten zu vernichten und uns alle zu töten. Und sie sind darin sehr gut geworden. Professorin Ivana Hughes und Professor Steven Starr erklären in dieser meisterhaften Präsentation, was ein Atomkrieg wirklich bedeutet.
Neutrality Studies Substack [LINK]
Original Video [LINK]
Disclaimer: Read by A.I. Voices. Auto-translated.
Quelle: Neutrality Studies Deutsch, 18.01.2026
- Kriegsdienstblocker – Aikido gegen den Staat – mit Markus Bönig
Das Grundgesetz ist ein teils sehr widersprüchliches Provisorium, das zudem nie vom eigentlichen Souverän, den Bürgern, bestätigt wurde. Beispielsweise widerspricht eine Kriegsdienstpflicht (Artikel 12a) nur für Männer eklatant dem Gleichheitsgrundsatz (Artikel 3), ist also eine klare Diskriminierung von Männern. Zudem ist dieses Übergriffsrecht des Staates gegenüber den Bürgern absolut unvereinbar mit dem Grundrecht auf Menschenwürde (Artikel 1). Dass Artikel 12a nie aus dem Grundgesetz gestrichen wurde, nicht einmal im Zuge der Integration der ehemaligen DDR, belegt zudem die Ignoranz und antidemokratische Haltung der herrschenden Klasse. Von Mitte 2011 bis Ende 2025 war die Kriegsdienstpflicht in Deutschland zumindest ausgesetzt. Nun möchte eine Kriegswilligkeits-Koalition aus CDU/CSU und SPD die Kriegsdienstpflicht wieder einführen – entgegen dem großen Mehrheitswillen der Bürger. Nach dem „Gesetz zum Neuen Wehrdienst“ sollen ab 2026 junge Männer wieder auf ihre Kanonenfutter-Eignung geprüft werden. Wie sich Betroffene dagegen wehren können, damit befasst sich Markus Bönig von der Freiheitskanzlei. Bekannt und berüchtigt wurde er während der Corona-Hysterie mit seinem „Test-Express“ sowie 2025 mit einer Aktion gegen die GEZ-Zwangsgebühren. Filmisch porträtiert wurde Markus Bönig in der Reihe „Friedfertige Krieger“ von Kai Stuht. Radio-München-Autor Jonny Rieder hat mit Markus Bönig über sein Projekt „Kriegsdienstblocker“ (kriegsdienstblocker.de) gesprochen. Zunächst wollte er wissen, welche Motivation dahinter steckt und wie der Blocker funktioniert…
Quelle: Radio München, 19.01.2026
Anmerkung CG: Selbstverständlich kann – anders als hier dargestellt – eine auf jahrzehntelange Erfahrung beruhende, kompetente und persönliche Beratung bei der DFG/VK hilfreich sein [LINK]. Auch die DFG hat einen Online-Hilfeservice entwickelt [LINK].
- Kabarett, (Real-)Satire, Comedy und Co.
- Schließlich war ›Krieg‹ ja mal unsere Kernkompetenz!
Reiner Kröhnert als Merz, Pistorius und Hitler In diesem Video seht ihr unseren Kabarettisten Reiner Kröhnert mit einer satirischen Rede über deutsche Politik, Kriegstüchtigkeit und den Umgang mit der Ukraine. In seinen Bühnenfiguren überdreht er Begriffe wie „Zeitenwende“, „mehr Krieg wagen“ und die Diskussion um Taurus-Marschflugkörper, um die aktuelle Rhetorik pointiert auf die Spitze zu treiben. Mit typischen Anspielungen auf historische Figuren und heutige Politikerinnen und Politiker spielt Kröhnert mit Sprache, Übertreibung und schwarzem Humor und sorgt so für scharfe Pointen und bissige Seitenhiebe. Das ist klassisches politisches Kabarett: frech, provokant und mit viel Wortwitz!
Quelle: weltnetzTV, 22.01.2026
- Er meint das wirklich so – Küppersbusch TV
Die Welt wirkt plötzlich erschreckend vertraut. Trump, Merz, Russland und ein Moment, der an 1913 erinnert.
Es geht wieder mal um politische Grenzverschiebungen, gefährliche Sprachbilder und Aussagen, die vor wenigen Jahren noch undenkbar waren. Donald Trump spricht über Grönland und „Daddy“-Momente, Friedrich Merz nennt Russland einen baldigen Freund und westliche Politiker verabschieden sich offen von der alten Weltordnung. Außerdem: 1913 oder 2026? Geschichte wiederholt sich nicht, oder? Viel Spaß und gute Unterhaltung!
0:00 Wetten, dass… 0:33 Trumps Denklogik: Zwischen Größenwahn und Realpolitik 6:07 Historischer Vergleich 7:58 Telefonische Krankschreibung (feat. Jürgen Ohls) 11:11 Unser Star für Davos 11:33 Küppis musikalisches Quiz
Die gezeigten Quellen findet ihr hier [LINK]
Quelle: Küppersbusch TV, 22.01.2026
- Das Ende der Kolonien
Quelle: Dieter Hallervorden (Offiziell), 17.01.2026
- Schließlich war ›Krieg‹ ja mal unsere Kernkompetenz!