Videohinweise am Samstag

Hier finden Sie in der Regel am Mittwoch und am Samstag einen Überblick über interessante Videobeiträge aus anderen Medien und Veröffentlichungen.



Hier die Übersicht; Sie können mit einem Klick aufrufen, was Sie interessiert:

Vorbemerkung: Wir kommentieren, wenn wir das für nötig halten. Selbstverständlich bedeutet die Aufnahme in unsere Übersicht nicht automatisch, dass wir mit den Aussagen der jeweils zitierten Beiträge anderer Medien einverstanden sind. Verantwortlich für die Richtigkeit der zitierten Aussagen sind die jeweiligen Quellen und nicht die NachDenkSeiten.

Wie EU und Bundesregierung den Rechtsstaat zerstören

Keine Straftat, keine Anklage, kein Urteil: Unter dem Vorwand der Bekämpfung „russischer Desinformation“ ist die EU im letzten Jahr erstmals dazu übergegangen, Sanktionen gegen ihre eigenen Bürger zu verhängen. Betroffen sind aktuell etwa der Berliner Journalist Hüseyin Doğru und der Schweizer Publizist Jacques Baud, der in Belgien lebt. Ihr einziges „Verbrechen“ besteht darin, eine vom Mainstream abweichende Haltung zu vertreten. Die Willkürmaßnahmen haben die ökonomische und soziale Vernichtung der Sanktionierten zur Folge: Ihre Konten werden eingefroren und Vermögen beschlagnahmt, sie dürfen das Land nicht mehr verlassen, Hilfsleistungen an sie werden unter Strafe gestellt. Welchen Zweck verfolgen EU und Bundesregierung mit ihrer Sanktionspolitik? Warum droht dieses faschistoide Vorgehen Demokratie und Rechtsstaat zu zerstören? Und wieso schweigen unsere „Qualitätsmedien“ zu diesem Frontalangriff auf die Presse- und Meinungsfreiheit? Darüber spreche ich in meiner aktuellen Wochenschau.

Quellennachweise:

Bundesregierung: „Neues Sanktionspaket gegen Russland“ [LINK]

Stern: „EU verhängt Sanktionen gegen prorussische Blogger aus Deutschland“ [LINK]

Berliner Zeitung: „EU-Sanktionen bringen Berliner Journalisten und seine Familie in ‚existenzbedrohende Lage‘“ [LINK]

EU: „EU restrictive measures in view of Russia’s destabilising activities“ [LINK]

Deutscher Bundestag: „Gesetz zu Sanktionen bei Verstößen gegen restriktive EU-Maßnahmen beschlossen“ [LINK]

NachDenkSeiten: „Juristisches Gutachten: EU-Sanktionen gegen deutsche Journalisten verstoßen gegen Grundrechte und rechtsstaatliche Prinzipien“ [LINK]

Frankfurter Rundschau: „Jacques Baud wegen Ukraine-Propaganda sanktioniert – Cancel Culture?“ [LINK]

Berliner Zeitung: „EU-Sanktionen bringen Berliner Journalisten und seine Familie in ‚existenzbedrohende Lage‘“ [LINK]

Auswärtiges Amt: „Erklärungen des Auswärtigen Amts in der Regierungspressekonferenz vom 17.12.2025“ [LINK]

WELT: „Es gibt kein Recht darauf, gefährlichen Unsinn zu verbreiten“ [LINK]

Taz: „Es gibt kein Recht auf Putin-Propaganda“ [LINK]

Norbert Häring: „Zeit-Redakteur nennt Weltwoche-Chef ‚Verräter‘ und wünscht sich EU-Sanktionen gegen ihn“ [LINK]

Website Sahra Wagenknecht [LINK]

Website BSW [LINK]

Quelle: Sahra Wagenknecht (676.000 Abonnenten), 04.02.2026

Scott Ritter: Das letzte Atomabkommen der Welt ist heute Geschichte

Scott Ritter ist ehemaliger Major, Nachrichtendienstoffizier, US-Marine und UN-Waffeninspektor. Ritter spricht über das Ende des New-START-Vertrags, das Jahrzehnte der nuklearen Rüstungskontrolle beendet hat. Ein neues Wettrüsten und möglicherweise ein Atomkrieg stehen bevor.

Prof. Glenn Diesen auf X [LINK]

Original Video [LINK]

Disclaimer: Read by A.I. Voices. Auto-translated.

Quelle: Glenn Diesen Deutsch, 06.02.2026 Lesen Sie hierzu auch auf den NachDenkSeiten von Alexander Neu „Der New-START-Vertrag läuft aus, wo bleiben die Bemühungen zur Rettung des Strategischen Gleichgewichts?“ [LINK]

Sportwetten: Hunderte Millionen verschoben? – MONITOR

Mehrere tausend Spieler verklagen Deutschlands größten Sportwettenanbieter Tipico – es geht um bis zu 150 Millionen Euro Schadenersatz. Der Vorwurf: Tipico soll jahrelang Sportwetten und Online-Glücksspiel ohne gültige Lizenz angeboten haben. Zahlreiche Gerichtsurteile geben den Kläger recht. Doch warum warten viele Betroffene bis heute auf ihr Geld?

Exklusive MONITOR-Recherchen zeigen: Durch Bilanz-Verschiebungen innerhalb der Tipico-Unternehmensstruktur könnten mögliche Rückzahlungen bereits außer Reichweite sein. Tipico weist alle Vorwürfe zurück und spricht von unlauteren Spekulationen. Fachleute warnen jedoch: Spieler könnten trotz berechtigter Forderungen leer ausgehen.

In diesem Video klären wir: Warum erhalten Kläger ihr Geld bislang nicht zurück? Welche Gerichtsurteile gegen Tipico gibt es – und was bedeuten sie? Was zeigen die Bilanzen der Tipico-Gesellschaften wirklich? Wie reagiert die deutsche Glücksspielaufsicht auf den Fall?

Ein investigativer Blick auf Sportwetten, Glücksspielrecht, Verbraucherschutz und mögliche Schlupflöcher im deutschen Lizenzsystem.

Quelle: WDR Monitor, 26.01.2026

Florian Warweg – Medien, Macht und Manipulation

In diesem Vortag in Frankfurt/Main am 23. Januar 2026 positioniert sich Florian Warweg als strategisches Korrektiv im politischen Medienbetrieb. Ausgehend von seiner Arbeit in der Bundespressekonferenz analysiert Warweg, wie Machtstrukturen, Regierungsnarrative und journalistische Routinen ineinandergreifen – und wo gezielte Fragen diese Architektur ins Wanken bringen. Im Fokus stehen die Mechanismen politischer Kommunikation, die Rolle etablierter Medien bei der Stabilisierung von Deutungsrahmen sowie die bewusste Erzeugung kognitiver Dissonanz als Hebel demokratischer Kontrolle. Warweg erläutert, warum kritischer Journalismus kein Begleitservice der Macht ist, sondern ein systemrelevantes Störsignal – insbesondere mit Blick auf Außen- und Friedenspolitik, Rüstungsausgaben und mediale Doppelstandards.

Der Vortrag wurde im Rahmen der Frankfurter Friedensgespräche aufgezeichnet, organisiert vom Deutschen Freidenker-Verband e.V. (Frankfurt/M.) in Kooperation mit den Frankfurter FriedensGesprächen, dem Gesprächskreis NachDenkSeiten Frankfurt und BSW Frankfurt.

Einordnung aktueller Medien- und Machtstrukturen aus erster Hand; Strategische Perspektiven auf kritische Fragestellungen in der Bundespressekonferenz; Argumentationslinien für eine informierte, oppositionelle Öffentlichkeit

NachDenkSeiten Frankfurt/Main [LINK]

TTV Blog [LINK]

Quelle: Frankfurter FriedensGespräche, 30.01.2026 Florian Warweg – Publikum fragt nach

Im Anschluss an den Vortrag von Florian Warweg stellen sich kritische Fragen aus dem Publikum. […]

Medienkritik und journalistische Verantwortung; Umgang mit Regierungskritik; politische Entscheidungsprozesse; Grenzen des öffentlichen Diskurses

Quelle: Frankfurter FriedensGespräche, 30.01.2026 Ein Interview mit Florian Warweg im Rahmen der Veranstaltung ist hier zu finden [LINK]

Alex Pretti: Offizielle ICE-Version bricht zusammen

In diesem Video, das exklusiv in deutscher Sprache auf unserem Kanal erscheint, analysiert der mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichnete Journalist Glenn Greenwald die widersprüchlichen Darstellungen zum tödlichen ICE-Einsatz in Minneapolis. Regierungsvertreter und Behörden verbreiteten früh eine klare Version der Ereignisse. Mehrere Videoaufnahmen und öffentliche Aussagen zeichnen jedoch ein deutlich anderes Bild. Greenwald legt dar, wie diese Diskrepanzen entstanden, welche Behauptungen öffentlich gemacht wurden und was die verfügbaren Aufnahmen tatsächlich zeigen.

Dieses Video wurde von System Update produziert und am 25. Januar 2026 auf dem YouTube-Kanal von Glenn Greenwald veröffentlicht. Wir haben es ins Deutsche übersetzt und veröffentlichen es heute erneut, um die Meinungsbildung zu diesem Thema in Deutschland und darüber hinaus zu fördern.

Besuchen Sie unsere Website www.acTVism.org, um das Transkript zu lesen.

ÜBER GLENN GREENWALD: Glenn Greenwald ist ehemaliger Verfassungsrechtler, Pulitzer-Preisträger und Autor mehrerer Bestseller, darunter With Liberty and Justice for Some (2011) und No Place to Hide: Edward Snowden, the NSA, and the U.S. Surveillance State – deutscher Titel: Die globale Überwachung: Der Fall Snowden, die amerikanischen Geheimdienste und die Folgen (2014).

Über unser Importprogramm: In diesem Programm veröffentlichen wir Inhalte von externen Autoren und Journalisten. Dazu gehören sowohl internationale als auch lokale Inhalte, die nach unserer redaktionellen Meinung in der Medienlandschaft nicht ausreichend berücksichtigt werden. Die Inhalte spiegeln nicht unbedingt die eigene redaktionelle Haltung von acTVism Munich wider.

Quelle: acTVism Munich, 02.02.2026

Rita Süssmuth im Gespräch mit Kayvan Soufi-Siavash

Die ehemalige Bundestagspräsidentin und Ministerin Rita Süssmuth ist im Alter von 88 Jahren verstorben. Im Juni 2024 hatte Süssmuth eine Brustkrebserkrankung öffentlich gemacht.

In Gedenken an Rita Süssmuth verweisen wir auf das Interview, das Kayvan Soufi-Siavash im Januar 2017 mit ihr geführt hat.

Hier die schriftliche Anmoderation zum damaligen Interview:

Rita Süssmuth ist eine Ikone der deutschen Politik. Das war nicht geplant. Die Frau kam aus der Wissenschaft und ist in ihrem Denken und Handeln stets unabhängig geblieben. Das machte sie oft unbequem. Vor allem für den Mann, der sie zweimal persönlich darum bat, ihn politisch zu unterstützen. Helmut Kohl. 1985 übernahm Prof. Dr. Dr. Rita Süssmuth als politische Quereinsteigerin das Bundesministerium für Jugend, Familie und Gesundheit und wurde so die erste Frauenministerin auf Bundesebene. Von 1988 bis 1998 stand sie dem Bundestag als Präsidentin vor. Sie und Richard von Weizsäcker spielen, was das ethische Credo angeht, in der selben Liga. Rita Süssmuth hat nie vergessen, was es bedeutet, Krieg zu erleben und zu überleben. Erlebnisse, wie ausgebombt oder verschollen zu sein, Hunger oder Trauma sind für sie keine abstrakten Worthülsen. Geschichte darf sich nicht wiederholen.

Im Gespräch mit KenFM zieht Rita Süssmuth nicht nur Bilanz über ihr ganz persönliches politisches Leben, ihre Erfolge, ihre Fehler. Sie appelliert auch an uns, alles dafür zu tun, um den Frieden in Europa und der Welt als das höchste Gut überhaupt zu verteidigen.

Rita Süssmuth fordert im Gespräch mit Ken Jebsen eine starke Friedensbewegung. Wir alle mögen uns als Individuen, als Menschen mit Rückgrat, den erneut erwachenden Interessen-Blöcken entgegenstellen. Gerade Deutschland darf den Gesprächsfaden vor allem mit Russland niemals abreißen lassen, so Süssmuth. „Wir können mehr.“

Quelle: apolut, aktualisiert am Feb. 1, 2026

Reaction: Die PROPAGANDA fliegt auf! Darum darf der UKRAINE-KRIEG nicht enden!

Unsere Parteivorsitzende Amira Mohamed Ali ist geschockt von der Menschenverachtung und dem Zynismus in der Phoenix-Talkshow „Internationaler Frühschoppen“. Doch man muss dem Tagesspiegel-Journalisten Christoph von Marschall auch dankbar sein. In seinem Statement legt er die wahren Gründe offen, warum die Bundesregierung und die EU weiterhin alles versuchen, um die Friedensverhandlungen im Ukraine-Krieg zu erschweren.

Tausende junge Männer müssten eben geopfert werden, so der Journalist, um der EU Zeit für eine milliardenschwere Aufrüstung zu kaufen. Ansonsten stünde Putin morgen in Litauen und übermorgen am Brandenburger Tor. Dass es sich dabei um eine Propaganda-Lüge handelt, bestätigte jüngst auch die „National Defense Strategy“ der USA. „Glücklicherweise“ seien die europäischen NATO-Staaten „erheblich mächtiger als Russland“, heißt es darin. Konkret komme Russland den europäischen Staaten „nicht einmal nahe“. „Moskau ist nicht in der Lage, um die Vorherrschaft in Europa zu konkurrieren.“

All das macht deutlich: Das BSW lag richtig, als es von Beginn an Friedensverhandlungen mit Russland forderte, um diesen Stellvertreterkrieg schnellstmöglich zu beenden. Jeder Tag, an dem der Krieg in der Ukraine fortgesetzt wird, führt zu weiteren Toten und Gebietsverlusten.

Was es jetzt braucht, ist Diplomatie und eine stabile Sicherheitsarchitektur in Europa, die es auf Dauer nur geben kann, wenn ukrainische und russische Interessen gleichermaßen berücksichtigt werden.

Quelle: BSW Bund (32.000 Abonnenten), 05.02.2026

Was bleibt vom Maduroismus? Vijay Prasad über Venezuela & den Niedergang der US-Macht

In diesem ausführlichen Interview bietet Vijay Prasad eine umfassende Analyse der Eskalation der USA gegen Venezuela, der angeblichen Entführung von Präsident Nicolás Maduro und des anhaltenden Erbes der Monroe-Doktrin in Lateinamerika.

Wir beginnen damit, zu untersuchen, wie die Vereinigten Staaten asymmetrische Macht ausüben – durch Sanktionen, Zwangsdiplomatie, Finanzkriegsführung und mediale Narrative – und wie diese Instrumente die Entwicklungen in Venezuela und im Globalen Süden prägen. Prasad erklärt, was vom Maduroismus heute noch übrig ist: die politischen Strukturen, die Volksunterstützung und die Widersprüche innerhalb des bolivarischen Prozesses Venezuelas.

Das Gespräch beleuchtet außerdem die Interventionen von Delcy Rodríguez, die Bedeutung von Souveränität unter Belagerung und die Frage, ob die US-Macht in eine Phase des strategischen Niedergangs eintritt – oder ob sie im Zuge ihrer Schwächung rücksichtsloser wird.

Über Venezuela hinaus untersuchen wir die Zukunft der US-Interventionen weltweit, die Grenzen konservativer Kritiken an Donald Trumps Außenpolitik und ob solche Kritiken für antiimperialistische Bewegungen überhaupt etwas Bedeutendes bieten.

Abschließend wendet sich Prasad strategischen Fragen zu: Kann die Linke Antikorporatismus und Antivermieterpolitik zu einer Massenbewegung vereinen? Ist eine sanfte Kritik am Imperialismus jemals nützlich – und gilt dieselbe Logik auch für Kritiken am Kapitalismus selbst? Welche Klarheit ist erforderlich, um heute eine internationalistische Linke wieder aufzubauen?

Dieses Interview ist ein unverzichtbarer Beitrag für alle, die das Verständnis der US-amerikanischen imperialen Macht, des lateinamerikanischen Widerstands und der strategischen Dilemmata der globalen Linken vertiefen möchten.

Original Video [LINK]

Quelle: India & Global Left Deutsch Gastbeiträge von Vijay Prashad auf den NachDenkSeiten sind hier zu finden [LINK]

BlackRock-Herrschaft: Macht Europa zur US-Wirtschaftskolonie | Rügemer

Zeitmarken: 00:00:00 Kredite im Ersten Weltkrieg & Der Dawes-Plan 00:10:33 Die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich & Der Zweite Weltkrieg 00:20:28 Der Marshallplan & Die NATO 00:24:49 Nachkriegsbesatzung & Die Gründung des BND 00:29:26 Wiedervereinigung & NATO-Erweiterung 00:33:39 BlackRock, Merz und moderne Integration 00:37:11 Strategische Verschwörung oder kapitalistische Natur? 00:39:53 Schlussfolgerung

Neutrality Studies Substack [LINK]

Original Video [LINK]

Disclaimer: Read by A.I. Voices. Auto-translated.

Quelle: Neutrality Studies Deutsch, 03.02.2026 Lesen Sie auf den NachDenkSeiten »„America First“: Trumps verzweifelter Anlauf zur neuen Weltherrschaft« [LINK]

Die Heuchelei des Westens wurde entlarvt: So funktioniert es

Donald Trumps Angriffe auf langjährige US-„Verbündete“ haben westliche Staats- und Regierungschefs gezwungen, ihre kriegstreiberische Außenpolitik als heuchlerisch einzugestehen. Der kanadische Premierminister Mark Carney sprach in seiner Rede beim Weltwirtschaftsforum in Davos Klartext: Die „regelbasierte Ordnung“ sei „falsch“. Ben Norton erläutert, wie sich das globale Machtgleichgewicht verschiebt.

Themen: 0:00 Heuchelei der westlichen Außenpolitik 1:05 „Regelbasierte internationale Ordnung“ 1:27 Donald Trump, Erzimperialist 3:00 Rede des kanadischen Premierministers Mark Carney in Davos 3:42 „Mittelmächte“ fürchten US-Angriffe 5:42 (Ausschnitt) Multilateralismus in Gefahr 6:04 Doppelmoral im Völkerrecht 6:35 (Ausschnitt) Die „regelbasierte Ordnung“ war falsch 6:58 US-amerikanische unipolare Dominanz 7:28 (Ausschnitt) Verteidigung der „amerikanischen Hegemonie“ 7:41 Finanzsystem und US-Dollar 8:34 (Ausschnitt) Bruch statt Übergang 9:13 Ausbeutung des Globalen Südens durch den Westen 9:36 Kanadas Komplizenschaft im Imperialismus 9:56 Gaza, Palästina, Israel 10:31 Kanada verkauft Waffen an Israel 11:54 Kanadas beschönigter Ruf 12:22 Kanadas heuchlerische UN-Abstimmungen 13:47 Der Westen stimmt gegen den Rest der Welt 14:21 Kanadische Konservative 15:03 Imperiale Heuchelei 15:36 Die USA unterstützen kanadische Separatisten 16:33 (CLIP) Wenn nicht am Tisch, dann auf der Speisekarte 16:48 Komplizen 17:34 Macrons Botschaft an Trump 18:38 Neue Phase des Imperialismus 19:38 Souveränität: Westfälisches System 20:40 Dekolonisierung 21:11 Neokolonialismus 22:08 Mark Carneys Reise nach China 23:09 Trump droht Kanada wegen China 23:51 Kanadas Handelsabhängigkeit von den USA 24:26 Ölexporte 24:59 Kanadas Ölpipelines 25:49 Investitionen der chinesischen Autoindustrie 27:41 Reduzierung Abhängigkeit 28:06 Europäische Staats- und Regierungschefs besuchen China 28:30 Heuchelei in Sachen Menschenrechte 29:07 Beziehungen der EU zu China 29:32 Abspann

Geopolitical Economy Report auf X [LINK]

Ben Norton auf X [LINK]

[Automatisierte Youtube-Übersetzung der Videobeschreibung]

[Automatisch synchronisiert: Audiotracks für einige Sprachen wurden automatisch erstellt. Audiospur – abhängig vom Standort – auswählbar über den Internet-Browser durch Klick auf das “Zahnrad” oder bei mobilen Endgeräten über die Youtube-App]

Quelle: Geopolitical Economy Report (Ben Norton), 04.02.2026

Alastair Crooke: Iran schlägt Aufstand nieder und stellt Abschreckung wieder her

Alastair Crooke ist ein ehemaliger britischer Diplomat und Gründer des in Beirut ansässigen „Conflicts Forum“. Zuvor war er Berater für Nahostfragen von Javier Solana, dem EU-Außenpolitikchef. Crooke erklärt, wer den Aufstand leitete, wie er besiegt wurde und warum die entschlossene Wiederherstellung der iranischen Abschreckung Trump vor einen Krieg stellt, den er sich weder leisten kann zu führen noch sich leisten kann, zu vermeiden.

Substack von Alastair Crooke [LINK]

Prof. Glenn Diesen auf X [LINK]

Original Video [LINK]

Disclaimer: Read by A.I. Voices. Auto-translated.

Quelle: Glenn Diesen Deutsch, 06.02.2026 Douglas Macgregor: Russland, China & Iran wollen das US-Militär bremsen

Douglas Macgregor ist ein pensionierter Oberst, Kriegsveteran und ehemaliger leitender Berater des US-Verteidigungsministers. Oberst Macgregor erklärt, wie die militärischen Abenteuer der USA eine stärkere militärische Zusammenarbeit zwischen Russland, China und Iran fördern.

Prof. Glenn Diesen auf X [LINK]

Original Video [LINK]

Disclaimer: Read by A.I. Voices. Auto-translated.

Quelle: Glenn Diesen Deutsch, 05.02.2026

Der TikTok-Verkauf – Zensur für Israel

In diesem Video, das exklusiv auf Deutsch auf unserem Kanal veröffentlicht wurde, analysiert der mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichnete Journalist Glenn Greenwald den politischen und legislativen Prozess, der zum erzwungenen Verkauf von TikTok in den Vereinigten Staaten geführt hat. Anhand von Medienberichten, offiziellen Stellungnahmen und öffentlichen Aussagen zeichnet er nach, wie sich die politische Dynamik rund um die Plattform nach dem 7. Oktober 2023 grundlegend verschob.

Im Fokus stehen die Mechanismen von politischem Druck, Inhaltsmoderation und Informationskontrolle, die zunehmend das Zentrum der TikTok-Debatte bildeten. Das Video ordnet ein, wie Machtinteressen, Regulierung und öffentliche Kommunikation ineinandergreifen – und warum die Auseinandersetzung um TikTok weitreichende Bedeutung für Medienfreiheit und politische Meinungsbildung hat.

Dieses Video wurde von System Update produziert und am 26. Januar 2026 auf ihrem YouTube-Kanal veröffentlicht. Wir haben es ins Deutsche übersetzt und veröffentlichen es heute erneut, um zur Meinungsbildung zu diesem Thema in Deutschland und darüber hinaus beizutragen.

Besuchen Sie unsere Website www.acTVism.org, um das Transkript zu lesen.

ÜBER GLENN GREENWALD: Glenn Greenwald ist ehemaliger Verfassungsrechtler, Pulitzer-Preisträger und Autor mehrerer Bestseller, darunter With Liberty and Justice for Some (2011) und No Place to Hide: Edward Snowden, the NSA, and the U.S. Surveillance State – deutscher Titel: Die globale Überwachung: Der Fall Snowden, die amerikanischen Geheimdienste und die Folgen (2014).

Quelle: acTVism Munich, 01.02.2026

Flucht aus Pokrowsk – eine Familie erzählt

Am 16. Januar war ich in Donezk als “Weihnachtsmann” oder “Väterchen Frost”, wie man in Russland sagt, an der Übergabe eines Neujahrsgeschenkes an das 14 Jahre alte Flüchtlingskind Denis Wedkal beteiligt. Die weißrussische Journalistin Ksenija Lebedeva spielte die Rolle des “Schneemädchens”, dass nach der russischen Tradition “Väterchen Frost” bei der Übergabe von Neujahrsgeschenken unterstützt. Nach der Geschenkübergabe erzählten Denis und seine Mutter, Inna, wie und warum sie im November 2025 aus der umkämpften Stadt Pokrowsk (in Russland heißt die Stadt Krasnoarmejsk) flüchteten. Während unseres Gesprächs bei der Familie Wedkal erfuhren wir etwas über die ukrainische Polizei-Einheit “White Angels”, die Kinder im Kriegsgebiet zwangsevakuiert. Die Idee, Denis zu beschenken, kam von Jekaterina Mesinowa, der Leiterin der russischen humanitären Organisation “Guter Engel”. Danke an Oleg, einen Kameramann aus Weissrussland, der die Geschenkübergabe filmte.

Inhalt: 00:00 Der Blick auf die andere Seite der Front (Vorwort) 02:58 Verkleidung der Schauspieler und Begrüßung 06:20 Auspacken der Geschenke 07:23 Beschuss während der Flucht 08:50 Suche nach Nahrungsmitteln 09:26 Zwangsevakuierung von Kindern 10:38 Leben im Keller 12:02 Drohne tötete den Großvater 14:09 Der Traum vom friedlichen Leben

Der erste Bericht über die Geschenkübergabe in Donezk erschien auf dem Schweizer Internetportal Globalbridge [LINK]

Quelle: Ulrich Heyden, 05.02.2026

Kontrafunk-Interview mit Julia Neigel | 18/20: Das Abendjournal – live mit Rommy Arndt

Ab 1:04:45: Sängerin Julia Neigel erzählt von ihrer aktuellen juristischen Auseinandersetzung wegen 2-G-Maßnahmen. […]

00:00 Begrüßung 04:28 Interview Stefan Weber 24:07 Interview Jürgen Aha 54:33 Nachrichten 59:59 Begrüßung 2. Stunde 01:04:51 Interview Julia Neigel 01:25:05 Interview Anna Diouf 01:43:11 Kommentar Oliver Stock 01:51:52 Verabschiedung

Quelle: Kontrafunk, am 29.01.2026 Julia Neigel: Waren die 2G-Regeln Unrecht? Gerichte spielen auf Zeit!

Julia Neigel kämpft seit 5 Jahren gegen den Freistaat Sachsen, der am härtesten mit seiner 2-G-Plus-Beschränkung gegen Kunst- und Kulturveranstaltungen vorging. Verstießen diese Maßnahmen des Landes Sachsen gegen Menschen- und Grundrechte?

Doch bevor genau diese Frage von den Gerichten überhaupt verhandelt wird, musste nun erst einmal festgestellt werden, ob die Klage von Julia Neigel verspätet war. Denn das Land Sachsen hatte plötzlich kurz vor dem Auslaufen der beklagten Corona-Verordnung plötzlich bereits eine neue Verordnung erlassen.

Die Gerichte spielen wohl auf Zeit. Denn selbst dann, wenn sich herausstellt, dass die 2-G-Regeln des Landes Sachsen rechtswidrig waren, sind Schadensansprüche nicht mehr geltend zu machen, weil alles Unrecht was geschah, dann längst verjährt ist.

Wir haben für Euch den Gerichtstag am Oberveraltungsgericht Bautzen begleitet.

Eine Dokumentation in Zusammenarbeit mit Mathias Tretschog.

Quelle: eingeSCHENKt.tv, 31.01.2026

Teilzeit-Verbot: DAS wären die Konsequenzen!

Die Union will das Recht auf Teilzeit einschränken und mit weniger Sozialleistungen bestrafen. Darum ist das ökonomisch dumm, politisch übergriffig und geschlechterpolitisch fatal.

Originalvideo [LINK]

Inhalt: (00:00:00) Intro (00:00:50) Angriff auf Teilzeit: Bin ich betroffen? (00:04:34) Gründe FÜR “Lifestyle” Teilzeit (00:07:59) Die Auswirkungen der Abschaffung von Teilzeit (00:10:26) Falsche Problemlösung der CDU (00:12:37) Wie nah steht Merz dem Vorschlag? (00:16:54) Fazit (00:18:14) Outro

Quelle: Geld für die Welt — Maurice Höfgen Anmerkung CG: Wenn er nicht gerade über Schröders „Russlandpsychose“ schwadroniert, sind die Sendungen von Maurice Höfgen, einem ehemaligen Mitarbeiter von Fabio De Masi aus dessen Zeit im Bundestag, meist kompetent und sehenswert.

Anti-russische Eurokraten liefern sich Trumps Schikane aus

Aaron Maté und Max Blumenthal von The Grayzone erklären, wie europäische Staats- und Regierungschefs, indem sie aus ideologischem Eifer einen Generationenkonflikt mit Russland begonnen haben, sich selbst schutzlos gegenüber dem Mobbing durch Donald Trump gemacht haben.

Website The Grayzone [LINK]

Original Video [LINK]

Disclaimer: Read by A.I. Voices. Auto-translated.

Quelle: The Grayzone Deutsch, 26.01.2026 The Grayzone von PayPal aus politischen Gründen gesperrt

Im Oktober hat Paypal das Konto von The Grayzone gesperrt, wodurch unser Publikum keine Spenden mehr an uns senden konnte – ohne jegliche Erklärung – und uns der Zugriff auf mehrere tausend Dollar, die sich bereits auf dem Konto befanden, verwehrt wurde.

Um den Zugang wiederzuerlangen, verlangt Paypal von uns, einen aufdringlichen Prozess zu durchlaufen, bei dem wir einen Lichtbildausweis, Steuerformulare und eine Erklärung zu zwei Spenden in Höhe von insgesamt 40 US-Dollar von einer Privatperson in Australien vorlegen müssen.

In diesem Video untersucht Max Blumenthal das verdächtige Verbot, indem er den kleinen Spender interviewt, der von Paypal markiert wurde. Was er herausfand, bestätigt, dass das Konto von The Grayzone aus politischen Gründen blockiert wurde, und wirft äußerst beunruhigende Fragen über die Rolle des globalen Überwachungsnetzwerks „Five Eyes“ bei der Untergrabung unabhängiger Medien auf.

Website The Grayzone [LINK]

Original Video [LINK]

Disclaimer: Read by A.I. Voices. Auto-translated.

Quelle: The Grayzone Deutsch, 05.02.2026

Merz und die Heeresgruppe Grönland

Friedrich Merz will Grönland vor Russland schützen. Eine Woche zuvor wollte er noch einen Interessenausgleich mit Russland finden, „unserem größten europäischen Nachbarn“. Welcher Merz ist nun der echte: Der Russland-Versteher oder der Merz, der Russland mit dem 3. Reich vergleicht und Diplomatie für eine Schwäche hält? Beide und keiner – Ivan Rodionov erklärt in seinem Kommentar die Merz-Dialektik.

Quelle: InfraRot – dein Durchblick im Nachrichtennebel, 28.01.2026

Als Arzt plötzlich Betroffener: Ein Kardiologe über Post-Vac, Therapien und offene Fragen

Was passiert, wenn medizinische Leitbilder und persönliche Erfahrung aufeinandertreffen? Michael Meyen spricht mit dem Kardiologen Jörg-Heiner Möller über einen Schicksalsschlag, neue Krankheitsbilder und offene medizinische Fragen. Ausgehend von seiner eigenen Biografie und seiner Arbeit mit Betroffenen beschreibt Möller, wie sich sein beruflicher Alltag seit 2021 verändert hat. Themen sind unter anderem das sogenannte Post-Vac-Syndrom, Unterschiede zu Post-Covid, therapeutische Möglichkeiten, Grenzen der aktuellen Forschung sowie die Rolle von Medizin, Politik und Öffentlichkeit.

Das Gespräch wirft grundlegende Fragen auf: Wie geht das Gesundheitssystem mit neuen oder wenig verstandenen Krankheitsbildern um? Welche Verantwortung tragen Ärzte? Und warum ist Aufarbeitung eine Voraussetzung für Vertrauen?

Kapitelübersicht: 00:00 – Einstieg 00:34 – Thema und Gesprächsrahmen 01:17 – Biografischer Hintergrund 02:30 – Resonanz auf eine medizinische Veröffentlichung 07:14 – Neue Beobachtungen und Einordnungen 10:40 – Arztberuf zwischen Anspruch und Alltag 18:55 – Langjährige klinische Erfahrungen 22:33 – Rückblick auf frühe Pandemiephase 26:01 – Persönliche Zäsur 31:18 – Austausch mit Fachkreisen und Betroffenen 35:19 – Wiederkehrende Symptomkonstellationen 44:44 – Medizinische Grenzen und offene Fragen 47:58 – Unterstützende Behandlungsansätze 58:55 – Öffentliche Wahrnehmung und Diskurs 1:06:55 – Medizinische Verantwortung und Ethik 1:08:58 – Forschungsperspektiven 1:12:09 – Visionen: Bodenständigkeit, Aufklärung, Aufarbeitung

Quelle: Michael Meyen, 12.01.2026 Disziplinarstrafe Nr. 2: Was mir vorgeworfen wird – und warum ich klage

In diesem Video erklärt der Medienforscher Michael Meyen, welche Vorwürfe ihm im zweiten Disziplinarverfahren gemacht worden sind und warum er sich entschieden hat, gegen beide Disziplinarstrafen vor dem Verwaltungsgericht zu klagen. Im Zentrum stehen unter anderem der Vorwurf der sogenannten „verfassungsschutzrelevanten Delegitimierung des Staates“, seine publizistische Tätigkeit sowie grundsätzliche Fragen zur Verfassungstreue, zur Rolle von Professoren in der Öffentlichkeit und zu den Grenzen von Wissenschafts- und Meinungsfreiheit. Michael Meyen schildert die Hintergründe des Verfahrens, ordnet die Argumentation der Behörden ein und erläutert, weshalb er die Vorwürfe für unbegründet hält.

Kapitelübersicht: 00:00 – Worum wird es gehen? 00:20 – „Verfassungsschutzrelevante Delegitimierung des Staates“ 00:42 – Spende an die Rote Hilfe 03:49 – Wochenzeitung „Demokratischer Widerstand“ 08:25 – Landesanwaltschaft und Verfassungstreue 10:43 – Disziplinarstrafe als Schock 13:47 – Was gehört zum Job eines Professors? 15:46 – Vorwurf: Pflicht zur Gesunderhaltung verletzt 17:15 – Knackpunkt: Öffentlichkeitswirksamkeit

[Umfangreiche Quellenangaben in der Youtube-Videobeschreibung]

Quelle: Michael Meyen, 02.02.2026

Darum wird es niemals Konsequenzen für die Lügen zu COVID geben (mit Jeffrey Sachs)

In diesem Interview erörtert Jimmy mit dem Ökonomen Jeffrey Sachs die Indizien dafür, dass COVID-19 höchstwahrscheinlich auf US-finanzierte Laborforschung zurückgeht, anschließend von der US-Regierung vertuscht und fälschlicherweise einem natürlichen Ausbruch auf einem Tiermarkt zugeschrieben wurde. Sachs führt Fördermittelunterlagen, Akteneinsichten nach dem Informationsfreiheitsgesetz (FOIA) und den raschen Sinneswandel prominenter Virologen von der Sorge um Laborlecks hin zu einer Erzählung über einen „natürlichen Ursprung“ als Belege für institutionelle Unehrlichkeit an und kritisiert gleichzeitig Dr. Fauci und das Versagen der US-Bundesregierung in Bezug auf die Rechenschaftspflicht. Die Diskussion weitet sich aus und thematisiert die Empörung über Zensur, Impfpflicht, die negativen Folgen von Lockdowns und das, was Jimmy als parteiübergreifendes Muster von Täuschung und ungezügelter Exekutivgewalt beschreibt. Viele der Kommentare greifen auch Tim Pools Äußerungen über die Einwanderungsbehörde ICE auf – insbesondere seine Behauptung, „ICEs Stiefel sind meine Stiefel“, während er gleichzeitig betonte, er sei „kein Speichellecker“ – als Beispiel für Widersprüche in den Medien und politischen ‘Tribalismus’.

Jeffrey Sachs’ Website [LINK]

[Automatisierte Youtube-Übersetzung der Videobeschreibung]

Quelle: The Jimmy Dore Show (1,78 Mio. Abonnenten), 02.02.2026