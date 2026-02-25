Videohinweise am Mittwoch
Hier die Übersicht; Sie können mit einem Klick aufrufen, was Sie interessiert:
- Trump und Netanjahu: Was passiert gerade in Gaza?
- Huckabee wegen Äußerungen zu Israel in Tucker Carlson-Interview kritisiert
- „Nur noch mehr [Gaza] plattmachen. Wir haben Berlin plattgemacht. Wir haben Tokio plattgemacht.“ [Lindsey Graham]
- Epstein-Akten: Enthüllungen machen Netzwerk von Machteliten sichtbar [Michael Hartmann]
- “Historische Fehlentscheidung!” Heiner Flassbeck: Abrechnung mit deutscher Wirtschaftspolitik!
- Die dänische Ministerpräsidentin Mette Frederiksen will, dass Waffen tief nach Russland hinein schießen.
- Bundespressekonferenz: Was macht ein deutsches Spionageflugzeug auf US-Stützpunkt in Abu Dhabi
- Hat die USA eine geheime Anklage gegen Venezuelas Delcy?
- Brasilien trotzt Washington: Atomdeal mit Russland erschüttert den Westen
- Sie versagen seit Jahrzehnten: Journalisten verstehen Staatsschulden nicht!
- Der Kampf der Julia Neigel
- Im Gespräch: Peter Welchering | KI-Fake-Video im Heute Journal | Apolut
- Kabarett, (Real-)Satire, Comedy und Co.
Netanjahus Regierung hat die Regeln für internationale Hilfsorganisationen in Gaza verschärft, jetzt müssen dutzende von ihnen die Arbeit einstellen – es droht eine weitere humanitäre Notlage. Währenddessen plant die Trump Regierung bereits ein zweites Dubai auf den Kriegstrümmern.
Wir wollten wissen: Was passiert jetzt mit den Menschen in Gaza? Aber Journalist:innen wie uns lässt die israelische Regierung immer noch nicht einreisen, deswegen hat ein lokales Team für uns gedreht. Die Menschen erzählen von Angst vor weiterer Vertreibung und dass irgendwann niemand mehr da ist, der hilft, wenn es drauf ankommt.
In diesem Video erfahrt ihr:
Was passiert mit den Menschen in Gaza, die dringend medizinische Versorgung brauchen?
Warum müssen internationale Hilfsorganisationen raus aus Gaza?
Was steckt hinter Trumps „Board of Peace“?
Das Video gibt den Stand vom 20.02.2026 wieder.
Quelle: WDR MONITOR, 23.02.2026
Anmerkung CG: Der WDR macht diesen äußerst lobenswerten Beitrag, aber verzichtet auf den wichtigen Hinweis, dass im September 2025 die Experten der vom UN-Menschenrechtsrat eingesetzten unabhängigen Untersuchungskommission zu dem Schluss gekommen sind, dass Israel in Gaza Völkermord begeht. Lesen Sie hierzu erneut auf den NachDenkSeiten »Fazit der UN-Untersuchungskommission zu Gaza: „Israel begeht Genozid am palästinensischen Volk“« [LINK]
Avi Shlaim äußerte im September 2025 gegenüber der israelischen Zeitung ‘Haaretz’ [LINK]: „Zuerst zögerte ich, den Terminus Genozid zu benutzen. Es ist ein großes Wort. Aber als Israel sich geweigert hat, humanitäre Hilfe für Zivilisten nach Gaza hereinzulassen und Hunger als Waffe benutzte, verwendete ich den Begriff. Wenn das nicht Genozid ist, was ist dann Genozid? Ich zögere nicht mehr, dieses Wort zu verwenden nach allem, was Israel systematisch tut. Es ist keine Frage von Zahlen, sondern von Absicht.“
„Es ist immer noch ein Völkermord“: Der Dichter Mosab Abu Toha über die Realität des „Waffenstillstands“ in Gaza
“It’s Still a Genocide”: Poet Mosab Abu Toha on Reality of “Ceasefire” in Gaza
Wir sprechen mit Mosab Abu Toha, dem mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichneten palästinensischen Dichter und Autor aus Gaza, der auf die jüngsten Entwicklungen in der Region reagiert, darunter die Politik der Trump-Regierung gegenüber Palästina, einen aktuellen Bericht, wonach die Zahl der Todesopfer des Völkermords viel höher ist als ursprünglich berichtet, und vieles mehr.
[Übersetz. d. Videobeschreibung CG]
Quelle: Democracy Now!, 23.02.2026
Huckabee criticised for Israel comments on Tucker Carlson interview
Der US-Botschafter in Israel, Mike Huckabee, ist heftig kritisiert worden, nachdem er angedeutet hatte, es sei akzeptabel, wenn Israel das gesamte Gebiet „zwischen Nil und Euphrat” einnehmen würde, da dieses Land in der Bibel von Gott versprochen worden sei. Mehrere arabische Länder haben diese Äußerungen als „absurd” und „provokativ” verurteilt, zumal Politiker in Netanjahus Regierung offen mit dem Gedanken eines „Greater Israel” jenseits der derzeitigen Grenzen spielen.
[Übersetz. d. Videobeschreibung CG]
Quelle: Middle East Eye (3,51 Mio. Abonnenten), 22.02.2026
Das gesamte Gespräch ist hier zu finden:
Tucker Confronts Mike Huckabee on America’s Toxic Relationship With Israel
The Mike Huckabee interview, and the truth about America’s deeply unhealthy relationship with Israel.
Quelle: Tucker Carlson (5,25 Mio. Abonnenten), 20.02.2026
In einem Interview mit Sky News Arabia am 18. Februar verteidigte US-Senator Lindsey Graham Israels ‘Völkermord’ im Gazastreifen und verglich ihn mit den Aktionen der USA und ihrer Verbündeten im Zweiten Weltkrieg. Als die Journalistin Hadley Gamble sagte, Israel habe Gaza dem Erdboden gleichgemacht, antwortete Graham: „Einfach dem Erdboden gleichmachen.“
[Automatisierte Google-Übersetzung via X]
Quelle: The Cradle via X, 20.02.2026
VIDEO | “Just flatten [Gaza]. We flattened Berlin. We flattened Tokyo.”
In an interview with Sky News Arabia on 18 February, US Senator Lindsey Graham defended Israel’s genocide in Gaza, comparing the actions used by the US and its allies during World War II. When journalist… pic.twitter.com/XRTp6QCXbL
— The Cradle (@TheCradleMedia) February 20, 2026
Bei Elite-Netzwerken geht es vor allem um Macht und Geld, sagt der Soziologe Michael Hartmann. Dass es auch um Sex geht, wie im Fall von Jeffrey Epstein, sei eher die Ausnahme. Aber solche Verbindungen machten es möglich, geltende Regeln zu umgehen.
Schulz, Josephine | 07. Februar 2026
Quelle: Deutschlandfunk
Heiner Flassbeck zur aktuellen Wirtschaftspolitik: Eine Analyse
Im aktuellen Interview äußert sich der Ökonom kritisch zur wirtschaftspolitischen Ausrichtung Deutschlands. Er zeigt sich besorgt über die jüngsten Entwicklungen und analysiert, welche Folgen die aktuellen Entscheidungen aus seiner Sicht für Bürger und Unternehmen haben könnten.
Das Gespräch beleuchtet Flassbecks Perspektive auf zentrale Themen wie die Mehrwertsteuer, die Schuldenbremse und die allgemeine Industriepolitik. Er erläutert dabei ausführlich, warum er die derzeitigen Maßnahmen für ökonomisch riskant hält.
Die Kernthemen des Interviews:
Steuerpolitik: Heiner Flassbecks Einschätzung zu einer möglichen Erhöhung der Mehrwertsteuer.
Finanzrahmen: Warum der Ökonom die deutsche Schuldenbremse kritisch hinterfragt.
Wirtschaftsstandort: Eine Analyse der aktuellen Industriepolitik aus Flassbecks Sicht.
aufkraft: Was die aktuelle Inflation für die Reallöhne in Deutschland bedeutet.
Handlungsempfehlungen: Welche wirtschaftspolitischen Kurskorrekturen Flassbeck vorschlägt.
In diesem Interview bietet Heiner Flassbeck eine tiefgehende Einordnung komplexer ökonomischer Zusammenhänge und erklärt, wo er dringenden Reformbedarf sieht.
00:00 Highlight und Begrüßung 01:12 Was macht die Regierung falsch? 13:06 Soll der Staat mehr Schulden machen statt Steuern zu senken? 15:07 Energiepreise & Fachkräftemangel – nur Ausreden? 16:38 USA: Wenn Staat und Unternehmen gleichzeitig verschuldet sind 22:16 Deutsche Billionen-Ersparnisse – hat Merz recht? 24:02 Ist die Schuldenbremse ein Denkfehler? 27:09 Müssen junge Generationen die Schulden zahlen? 28:34 Die „schwäbische Hausfrau“ – gefährlicher Mythos? 29:43 Explodiert der Haushalt durch immer neue Schulden? 34:32 USA: Droht dort die Schuldenkrise? 38:46 Müssen Reiche stärker besteuert werden? 40:41 Arbeiten die Deutschen zu wenig? 45:37 Droht Deutschland die Deindustrialisierung? 48:08 Hilft Entbürokratisierung wirklich? 50:40 Schwächt der Sozialstaat den Binnenmarkt? 51:46 Rentensystem vor dem Kollaps? 56:23 Wie senkt man wirklich die Arbeitslosigkeit? 58:45 Sind Exportüberschüsse gegen die Marktwirtschaft? 01:02:04 Fazit & Verabschiedung
Quelle: Finanzexperten im Interview – biallo, 19.02.2026
Und sie will das Kriegsland Ukraine gern in der NATO sehen. Warum wollen so viele europäische Regierungschefs unbedingt den 3. Weltkrieg?
Quelle: Peter Borbe via X, 16.02.2026
Die dänische Ministerpräsidentin Mette Frederiksen will, dass Waffen tief nach Russland hinein schießen. Und sie will das Kriegsland Ukraine gern in der NATO sehen. Warum wollen so viele europäische Regierungschefs unbedingt den 3. Weltkrieg?pic.twitter.com/L6lPlfj791
— Peter Borbe (@PeterBorbe) February 16, 2026
und wird Deutschland die USA bei Angriff auf Iran unterstützen oder ähnlich wie die Briten die Nutzung von Basen dafür untersagen? Fragen über Fragen…
Quelle: Florian Warweg
#Bundespressekonferenz: Was macht ein 🇩🇪 Spionageflugzeug auf US-Stützpunkt in Abu Dhabi und wird #Deutschland die #USA bei Angriff auf #Iran unterstützen oder ähnlich wie die Briten die Nutzung von Basen dafür untersagen? Fragen über Fragen… pic.twitter.com/rHt7fC0Dx0
— Florian Warweg (@FWarweg) February 23, 2026
Anmerkung CG: Florian Warwegs gewohnt seriöser Hintergrundartikel in der OAZ hierzu: „Wird Deutschland die USA bei Angriff auf Iran unterstützen?“ [LINK]. NachDenkSeiten-Leser könnten allerdings irritiert sein wegen des massiven Werbebanner-Bling-Bling – gefühlt besteht die Hälfte des Artikels aus Werbung. Außerdem werden unsere Leser vermutlich schmerzlich den Auszug aus dem BPK-Wortprotokoll vermissen sowie den Podcast – gelesen von echten Menschen statt von „KI“. Aber vermutlich wird auch dieser gute Hintergrundartikel samt Video, wie die vorausgegangenen auch, nach kurzer Zeit hinter der OAZ-Bezahlschranke verschwinden und somit ausschließlich Abonnenten zur Verfügung stehen – weshalb ich von dieser Stelle aus künftig nicht mehr auf solche Artikel hinweisen werde.
Max Blumenthal von The Grayzone gibt einen Vorgeschmack auf seinen Bericht über die mafiösen Taktiken, mit denen die Trump-Regierung versucht, Venezuelas amtierende Präsidentin Delcy Rodríguez unter Druck zu setzen.
Website The Grayzone [LINK]
Original Video [LINK]
Disclaimer: Read by A.I. Voices. Auto-translated.
Quelle: The Grayzone Deutsch, 15.02.2026
Was wie ein technisches Nuklearabkommen aussieht, könnte tatsächlich auf eine bedeutende geopolitische Neuausrichtung hindeuten.
Bei Gesprächen in Brasília traf sich der russische Premierminister Michail Mischustin mit dem brasilianischen Präsidenten Lula da Silva, um die Zusammenarbeit im Bereich der friedlichen Nutzung der Kernenergie auszubauen – einschließlich kleiner modularer Reaktoren, Brennstoffkreislauf-Dienstleistungen und fortschrittlicher Infrastruktur. Der Zeitpunkt ist entscheidend, da Brasilien über die Zukunft von Angra 3 nachdenkt, einem seit Langem verzögerten Kernkraftprojekt, das nun neuen Schwung erhalten könnte.
Über den Energiesektor hinaus spiegelt das Abkommen eine tiefere Koordination innerhalb der BRICS-Staaten und ein breiteres Streben nach strategischer Autonomie in einer multipolaren Welt wider. Der Handel zwischen Brasilien und Russland nimmt zu, und die Zusammenarbeit erstreckt sich über Landwirtschaft, Pharmazeutik und Technologie.
Für Washington wirft dies schwierige Fragen hinsichtlich seines Einflusses in Lateinamerika auf, der seit langem vom Erbe der Monroe-Doktrin geprägt ist.
Definiert Brasilien die Souveränität in der westlichen Hemisphäre neu? Sehen Sie sich die vollständige Analyse an.
Lenas Substack [LINK]
Original Video [LINK]
Disclaimer: Read by A.I. Voices. Auto-translated.
Quelle: Weltgeschehen im Kontext – Deutsch, 18.02.2026
Seit Jahrzehnten versagen private wie öffentlich-rechtliche Medien dabei, Staatsschulden verständlich zu erklären.
Ich gehe Schritt für Schritt durch, wie Geld entsteht und was Staatsschulden sind – schematisch, verständlich und so nah an der Realität wie möglich.
Diese Erklärung hätte ich mir immer von den Öffentlich-Rechtlichen gewünscht – oder zumindest eine ernsthafte, ausführliche Diskussion darüber, wie sich Staaten tatsächlich finanzieren. Stattdessen wird dieses Thema ausgeblendet; wie bei so vielen anderen bleibt es bei Schlagwörtern und Mythen.
#cdu #staatsschulden #schulden #schuldenbremse #merz
Quellen:
Bundesbank: Wie entsteht Geld? – Teil II: Buchgeld [LINK]
Bundesbank: Wie entsteht Geld? – Teil III: Zentralbankgeld [LINK]
Wissenschaftliche Dienste / Deutscher Bundestag: Verfahren und Wirkungen bei der Emission von Bundeswertpapieren [LINK]
Dirk Ehnts und Maurice Höfgen: Woher kommt das Geld, das die deutsche Bundesregierung ausgibt? [LINK]
Quelle: Medienindustrie, 22.12.2025
Effektiver Rechtsschutz – eine Mogelpackung!?
Waren die Corona-Verordnungen wie 2G rechtmäßig? Will man diese Frage beantwortet haben, kann man als Bürger eine Normenkontrollklage einreichen. Die Sängerin Julia Neigel kämpft seit inzwischen 5 Jahren stellvertretend für die gesamte Musik- und Künstlerszene, um die Feststellung, dass der Freistaat Sachsen, der am härtesten von allen Bundesländern gegen diese „systemirrelevante Gruppe“ einschritt, mit seinen Corona-Verordnungen Menschen- und Grundrechte missachtete.
Statt sich mit diesen Kernfragen auseinanderzusetzen, verlor sich der Senat des OVG Bautzen bisher 4 Jahre lang in der Frage, ob die Klage von Julia Neigel verspätet war, weil Sachsen kurz vor Auslaufen der angegriffenen Corona-Verordnung eine neue Verordnung erließ. Merkwürdigerweise geschah dies an einem späten Sonntagabend als Entwurf und auch nur im Internet hinter einer vorgetäuschten Bezahlschranke, was Prof. Dr. Martin Schwab aufdeckte.
Wenngleich Julia Neigel anklagt, dass sich der Senat bis heute nicht mit den inhaltlichen Fragen auseinandersetzt, wie z.B. die herbeifantasierte Effektivität von „Impfung“ und Masken als Basis für sämtliche Verordnungen, ist dieses Verfahren zumindest auf einer anderen Ebene aufschlussreich. Denn es zeige den Klüngel zwischen Politik und Justiz auf und wieviel „Dreck und Staub unter jedem Teppich liegt, den man hochhebt“, so die Klägerin.
Ob ihre Klage zugelassen wird, stellt sich bald heraus.
Hier die Gerichtsreportage vom 29.01.2026
Website Julia Neigel [LINK]
Quelle: Die Jaworskis, 31.01.2026
Das ZDF sendet einen Beitrag im Heute Journal mit KI-Phantasievideoschnipseln. Etwas, was im Nachrichtenjournalismus nicht auftreten darf, es sei denn man berichtet genau über die Möglichkeiten von KI-Videos.
Noch schlimmer war das Krisenmanagement des ZDF. Vom Pressesprecher und der stellvertretenden Chefredakteurin wurden gleich zwei verschiedene Versionen des Entschuldungsversuchs dem Zuschauer angeboten. Was soll man nun glauben?
Zu diesem Thema befragt Markus Fiedler den erfahrenen Journalisten Peter Welchering. Er war Jahrzehnte in der Journalistenausbildung tätig und ordnet für uns die aktuellen Geschehnisse beim ZDF ein.
Quelle 1: apolut (3870 Abonnenten), 21.02.2026
Quelle 2: wikihausen (48.900 Abonnenten), 23.02.2026
Ole Nymoen und Simon David Dressler
Quelle: Simon David Dressler via X, 12.2.2026
Herzlich willkommen zu der neuen Talkshow „3 Gäste, 1 Meinung“ 😍 @nymoen_ole https://t.co/BceNr1qeJo pic.twitter.com/U4ZoRb9gLO
— Simon David Dressler (@simondressler) February 12, 2026
- Lanz und seine „sehr geschätzte Kollegin“ Mariam Lau
Quelle: _horizont_, 05.02.2026
- Klarnamenpflicht durch die Hintertür – CDU plant die digitale Kontrolle #störfaktor
Quelle: Der Störfaktor, 18.02.2026
- Leistungslos an die Macht / Steimles Aktuelle Kamera / Ausgabe 218 / Uwe Steimle
Na, können Sie es glauben? Zur 218. Sendung der Aktuellen Kamera schlägt die “Kontextualisierung” wieder voll zu! Haben Sie sich eigentlich auch schon gefragt, ob man in Dresden bald ganz vergisst, wer die Frauenkirche wirklich kleingekriegt hat – oder ob am Ende gar die Wehrmacht selbst schuld war, nur weil es gerade so schön ins Narrativ passt?
Und was ist eigentlich mit unserem sächsischen Lithium im Erzgebirge los? Warum dürfen ausländische Investoren dort den Speck abgreifen, während unser Wirtschaftsminister sich lieber den Bart wachsen lässt? Ist das dieser neue „Mindset“, von dem jetzt alle reden – also dieses Phänomen, dass man im Westen satt ist und im Osten aus nichts Gold machen muss?
Wussten Sie eigentlich, dass sogar das Kondom und der Teebeutel sächsische Erfindungen sind? Warum landet so viel genialer Erfindergeist eigentlich ständig bei chinesischen Investoren, während wir hier auf den Abraumhalden sitzen bleiben? Und wenn wir schon beim Thema “leistungslos” sind: Werden Ricarda Lang und Kevin Kühnert eigentlich die neuen Experten für die Rente ohne Arbeit? Kann sich Olaf Scholz bei seinen Memoiren überhaupt noch an den Cum-Ex-Skandal erinnern, oder ist das Papier dann doch eher für die Galerie?
Was haben eigentlich Heidi Klum und Bill Gates in denselben Akten zu suchen und warum misst man heutzutage die Fürze von Kühen, während die Windräder im Wald feststecken? Ist es am Ende wahr, dass die Liebe über das Eis siegt, so wie damals bei der Schneekönigin in Maxen? Und wenn Gott neuerdings „queer“ ist, muss der Teufel dann konsequenterweise divers sein?
Fragen über Fragen, auf die wir heute gemeinsam blicken. Bleiben Sie hungrig, bleiben Sie kritisch und vor allem: Bleiben Sie ganz normal – auch wenn das heutzutage fast schon als Krankheit gilt!
Und wer von diesem Wahnsinn nicht genug bekommt, sollte sich den wichtigsten Termin der Woche rot im Kalender markieren: Wir sehen uns am Sonntag um 19:00 Uhr auf Uwe Steimles YouTube-Kanal „Steimles Welt“!
Quelle: Steimles Welt, 22.02.2026
- Herzlich willkommen zu der neuen Talkshow „3 Gäste, 1 Meinung“