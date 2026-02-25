Videohinweise am Mittwoch

Anmerkung CG: Der WDR macht diesen äußerst lobenswerten Beitrag, aber verzichtet auf den wichtigen Hinweis, dass im September 2025 die Experten der vom UN-Menschenrechtsrat eingesetzten unabhängigen Untersuchungskommission zu dem Schluss gekommen sind, dass Israel in Gaza Völkermord begeht. Lesen Sie hierzu erneut auf den NachDenkSeiten »Fazit der UN-Untersuchungskommission zu Gaza: „Israel begeht Genozid am palästinensischen Volk“« [LINK]

Avi Shlaim äußerte im September 2025 gegenüber der israelischen Zeitung ‘Haaretz’ [LINK]: „Zuerst zögerte ich, den Terminus Genozid zu benutzen. Es ist ein großes Wort. Aber als Israel sich geweigert hat, humanitäre Hilfe für Zivilisten nach Gaza hereinzulassen und Hunger als Waffe benutzte, verwendete ich den Begriff. Wenn das nicht Genozid ist, was ist dann Genozid? Ich zögere nicht mehr, dieses Wort zu verwenden nach allem, was Israel systematisch tut. Es ist keine Frage von Zahlen, sondern von Absicht.“

„Es ist immer noch ein Völkermord“: Der Dichter Mosab Abu Toha über die Realität des „Waffenstillstands“ in Gaza

“It’s Still a Genocide”: Poet Mosab Abu Toha on Reality of “Ceasefire” in Gaza

Wir sprechen mit Mosab Abu Toha, dem mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichneten palästinensischen Dichter und Autor aus Gaza, der auf die jüngsten Entwicklungen in der Region reagiert, darunter die Politik der Trump-Regierung gegenüber Palästina, einen aktuellen Bericht, wonach die Zahl der Todesopfer des Völkermords viel höher ist als ursprünglich berichtet, und vieles mehr.

Quelle: Democracy Now!, 23.02.2026