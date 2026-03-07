Videohinweise am Samstag
Hier die Übersicht; Sie können mit einem Klick aufrufen, was Sie interessiert:
- Iran-Krieg, Preisschock, Deindustrialisierung – Wahlkampfrede von Sahra Wagenknecht in Stuttgart
- Larry Johnson: Bodentruppen, False Flags & Waffenknappheit
- Tanz auf dem Vulkan: Gabriele Krone-Schmalz über den Iran, Russland und die Doppelmoral des Westens
- Warum bombardieren die USA und Israel Schulen und Krankenhäuser im Iran? Sie wollen den Zusammenbruch der Gesellschaft
- Wer hat die Mädchenschule im Iran bombardiert? Reporter Nilo Tabrizy über das, was wir über das Massaker an 175 Menschen wissen
- Völkerrechtler zu Angriffen auf Iran: “Diese Luftangriffe sind völkerrechtswidrig”
- Olof Palme: Der politische Mord, der Schweden veränderte
- Prof. Jeffrey Sachs – Angriff auf Iran ist Angriff auf die UN
- Bald alle Impfungen auf mRNA-Basis – Punkt.PRERADOVIC mit Prof. Sucharit Bhakdi u. Dr. Helmut Sterz
- #Iran: Merz hat keine Cojones
- “Russifizierung” oder “Rückkehr nach Russland”? Reportage aus Mariupol
- Angriff auf den Iran | Dirk Pohlmann und Michael von der Schulenburg im MANOVA-Gespräch
- Dr. Jonas Tögel: Warum haben Israel und die USA den Iran angegriffen?
- “Die Linkspartei feiert Kriegstote und trotzdem steht sie hier auf unserer Demo.” » Schulstreik
- Veteran DRAGGED Out Of Iran Hearing
- “Humor wird von Humorlosen kontrolliert”: Helmut Schleich bei Monika Gruber | Die Gruaberin
- (Real-)Satire, Comedy und Co.
- Iran-Krieg, Preisschock, Deindustrialisierung – Wahlkampfrede von Sahra Wagenknecht in Stuttgart
Iran-Krieg, Energiepreisschock, beschleunigte Deindustrialisierung: Deutschland befindet sich in einer tiefen Krise – und die Bundesregierung schaut zu. Warum es das BSW als einzige politische Kraft, die sich konsequent für Frieden, gegen wirtschaftlichen Niedergang und Sozialkürzungen sowie für Meinungsfreiheit einsetzt, aktuell umso dringlicher braucht – die wichtigsten Ausschnitte meiner Wahlkampfrede in Stuttgart anlässlich der anstehenden Landtagswahl in Baden-Württemberg am 8. März.
Webseite [LINK]
Quelle: Sahra Wagenknecht, 05.03.2026
- Larry Johnson: Bodentruppen, False Flags & Waffenknappheit
Larry Johnson ist ein ehemaliger Geheimdienstanalyst der CIA, der auch im Büro für Terrorismusbekämpfung des US-Außenministeriums tätig war. Johnson erörtert, wie die USA nicht auf einen langen Krieg vorbereitet waren und wie ihnen nun entscheidende Waffen ausgehen. Die Lösung scheint darin zu bestehen, andere Staaten einzubeziehen und Stellvertreter als Bodentruppen einzusetzen. Alles deutet darauf hin, dass dieser Krieg sehr schlecht geplant war.
Prof. Glenn Diesen auf X [LINK]
Original Video [LINK]
Disclaimer: Read by A.I. Voices. Auto-translated.
Quelle: Glenn Diesen Deutsch, 06.03.2026
Lawrence Wilkerson: Rüstet die USA Kurden im Iran für einen Bürgerkrieg auf?
Lawrence Wilkerson ist ein pensionierter Oberst der US-Armee und ehemaliger Stabschef des US-Außenministers. Oberst Wilkerson erörtert, wie die rücksichtslosen Maßnahmen gegen den Iran die Region und die Welt verändern werden.
Prof. Glenn Diesen auf X [LINK]
Original Video [LINK]
Disclaimer: Read by A.I. Voices. Auto-translated.
Quelle: Glenn Diesen Deutsch, 05.03.2026
Anmerkung CG: Wenn Johnson und Wilkerson sich zu Wort melden, sollte man etwas genauer hinhören.
- Tanz auf dem Vulkan: Gabriele Krone-Schmalz über den Iran, Russland und die Doppelmoral des Westens
Quelle: DIE WELTWOCHE, 05.03.2026
- Warum bombardieren die USA und Israel Schulen und Krankenhäuser im Iran? Sie wollen den Zusammenbruch der Gesellschaft
Die USA und Israel bombardieren Schulen und Krankenhäuser im Iran. Das ist kein Zufall. Kriegsminister Pete Hegseth gab zu, dass sie so viel „Tod und Zerstörung” wie möglich anrichten wollen. Ihr Ziel ist der totale Zusammenbruch des iranischen Staates und der iranischen Gesellschaft. Ben Norton erklärt.
Themen: 0:00 (CLIP) US-Kriegsminister über den Iran 0:27 Bombardierung von Schulen und Krankenhäusern im Iran 2:14 Der Krieg der USA und Israels verstößt gegen das Völkerrecht 3:45 Der Iran bereitete KEINEN Angriff auf die USA vor 4:30 (CLIP) IAEO-Chef über Atomwaffen 4:53 Die Trump-Regierung rühmt sich mit einem „unfairen Kampf” 5:22 (CLIP) „Ihnen den Gnadenstoß versetzen” 5:49 Sadistische Rhetorik 6:18 (CLIP) „Tod und Zerstörung … den ganzen Tag lang” 6:49 Operation Epic Epstein Fury 7:39 (CLIP) Vergleich zwischen Iran und Irak-Invasion 8:09 Pete Hegseth, extremistischer „Kreuzritter” 9:09 US-Militär propagiert „heiligen Krieg” 9:42 Anti-Woke? Pro-Kriegsverbrechen 10:47 (CLIP) Hegseth fördert Kriegsverbrechen 11:40 USA torpediert iranisches Schiff in der Nähe von Indien 12:32 Die Grausamkeit ist der springende Punkt 13:12 Was ist das Ziel der USA und Israels? 13:43 Ali Khamenei 14:10 „Enthauptung“ iranischer Führer 15:45 USA und Israel wollen den Zusammenbruch des Staates 16:57 Israel gibt zu: Es strebt Chaos an 19:48 Imperialistischer Vernichtungskrieg 20:47 Outro
[Übersetz. d. Videobeschreibung CG]
Geopolitical Economy Report auf X [LINK]
Ben Norton auf X [LINK]
Quelle: Geopolitical Economy Report (Ben Norton), 06.03.2026
- Wer hat die Mädchenschule im Iran bombardiert? Reporter Nilo Tabrizy über das, was wir über das Massaker an 175 Menschen wissen
Nach einem Angriff auf eine Grundschule für Mädchen in Minab im Iran, bei dem mindestens 175 Menschen ums Leben kamen, fast alle junge Schulkinder, verbreiteten Online-Berichte Falschinformationen über den Angriff, darunter Behauptungen, dass die iranische Regierung selbst die Schule bombardiert habe. Der Journalist Nilo Tabrizy beschreibt, wie externe Reporter den Angriff trotz der Internetsperre im Iran überprüfen konnten, und sagt, dass weiterhin versucht wird, zu bestätigen, ob der Angriff den USA oder Israel zuzuschreiben ist.
[Übersetz. d. Videobeschreibung CG]
Quelle: Democracy Now!, 04.03.2026
Ein Krieg um Öl: Der Ökonom Michael Hudson über das Bestreben der USA, den weltweiten Ölhandel zu kontrollieren
Wir sprechen mit dem Ökonomen Michael Hudson, der detailliert beschreibt, wie Präsident Trump trotz Fortschritten bei den indirekten Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran beschlossen hat, den Iran anzugreifen. „Der einzige Grund, warum Amerika den Iran angegriffen hat, hat nichts mit dessen Atomwaffenprogramm zu tun“, sondern vielmehr mit dem Ziel der USA, die Kontrolle über das Öl zu erlangen, so Hudson. Die Trump-Regierung habe möglicherweise darauf abgezielt, Ländern, die sich nicht an die Außenpolitik der USA halten, „den Strom abzudrehen“, sagt er.
[Übersetz. d. Videobeschreibung CG]
Quelle: Democracy Now!, 03.03.2026
„Stoppt dieses Blutvergießen“: Der israelische Abgeordnete Ofer Cassif kritisiert Netanjahus „faschistische Regierung“ wegen Iran
Ofer Cassif, Mitglied der linken Hadash-Ta’al-Koalition im israelischen Parlament, spricht mit Democracy Now! aus Israel über den Krieg gegen Iran. Während US-amerikanische und israelische Regierungsvertreter behaupten, ihre Militäraktionen richteten sich gegen das Regime, sagt Cassif, ihr eigentliches Ziel sei die Verfolgung „imperialistischer Interessen“ auf „Kosten der Völker, einschließlich des iranischen und des israelischen Volkes“. Obwohl der Krieg zu tödlichen Anschlägen in Israel geführt habe, unterstütze die Mehrheit der Bevölkerung die Regierung und die Aggression gegen den Iran, stellt er fest.
[Übersetz. d. Videobeschreibung CG]
Quelle: Democracy Now!, 03.03.2026
- Völkerrechtler zu Angriffen auf Iran: “Diese Luftangriffe sind völkerrechtswidrig”
Verstößt der Angriff auf Iran gegen internationales Recht? Völkerrechtler Christoph Safferling erklärt, warum er in den Angriffen keine Selbstverteidigung Israels und der USA sieht.
Quelle 1: tagesschau Mediathek
Quelle 2: tagesschau via Youtube, 28.02.2026
- Olof Palme: Der politische Mord, der Schweden veränderte
40 Jahre nach dem Mord an Olof Palme: Warum ist das Attentat auf den schwedischen Ministerpräsidenten bis heute ungeklärt? Zeitzeugen, Aktivisten und Journalisten erinnern in Stockholm an den 28. Februar 1986 und stellen eine entscheidende Frage: Warum sind zentrale Spuren im Mordfall Olof Palme bis heute unzugänglich?
Im Gespräch geht es um:
– Den Mord an Olof Palme im Jahr 1986
– Die Rolle der schwedischen Sicherheitsbehörde Säpo
– Verschwundene Geheimdienstakten
– Die Theorie um den „Skandiamann“ Stig Engström
– Die mögliche Rolle von Stay-Behind-Strukturen
– Forderungen nach einer Wahrheitskommission
„Diese Akte können wir nicht finden. Die wurde wahrscheinlich irgendwann mal verbrannt.“ – Stefan Carlsson
Bis heute fehlt ein vollständiger Zugang zu wichtigen Geheimdienstinformationen und damit möglicherweise auch zu entscheidenden Hinweisen auf Täter und Hintergründe.
Die Demonstranten fordern: Eine unabhängige Wahrheitskommission / Zugang zu allen Geheimdienstakten / Historische Aufklärung des Attentats / Ein Bericht über Erinnerung, Demokratie und einen der größten ungeklärten politischen Morde Europas.
Quelle: Patrik Baab, 05.03.2026
- Prof. Jeffrey Sachs – Angriff auf Iran ist Angriff auf die UN
Dieser Podcast basiert auf einem Artikel des UN-Beraters und weltbekannten Wirtschaftswissenschaftlers Prof. Jeffrey Sachs sowie Sybil Fares. Darin analysieren sie den Angriff auf den Iran und argumentieren, dass die aktuellen Ereignisse weit über eine regionale Eskalation im Nahen Osten hinausgehen könnten. Sachs ordnet die Entwicklungen in einen größeren geopolitischen Kontext ein und warnt vor möglichen Folgen für die internationale Ordnung und die Rolle der Vereinten Nationen.
Dieser Artikel wurde von Jeffrey D. Sachs und Sybil Fares geschrieben und am 2. März 2026 auf Common Dreams veröffentlicht.
Besuchen Sie unsere Website www.acTVism.org, um das Transkript zu lesen.
ÜBER JEFFREY D. SACHS: Jeffrey D. Sachs ist Universitätsprofessor und Direktor des Zentrums für nachhaltige Entwicklung an der Columbia University, wo er von 2002 bis 2016 das Earth Institute leitete. Er ist Präsident des UN Sustainable Development Solutions Network, Ko-Vorsitzender des Council of Engineers for the Energy Transition, Kommissar der UN Broadband Commission for Development, Akademiemitglied der Päpstlichen Akademie für Sozialwissenschaften im Vatikan und Tan Sri Jeffrey Cheah Honorary Distinguished Professor an der Sunway University. Er war Sonderberater von drei Generalsekretären der Vereinten Nationen und arbeitet derzeit als SDG-Anwalt unter Generalsekretär António Guterres. Er war über zwanzig Jahre lang Professor an der Harvard University, wo er seinen B.A.-, M.A.- und Doktortitel erhielt.
Über unser Importprogramm: In diesem Programm veröffentlichen wir Inhalte von externen Autoren und Journalisten. Dazu gehören sowohl internationale als auch lokale Inhalte, die nach unserer redaktionellen Meinung in der Medienlandschaft nicht ausreichend berücksichtigt werden. Die Inhalte spiegeln nicht unbedingt die eigene redaktionelle Haltung von acTVism Munich wider.
Quelle: acTVism Munich, 04.03.2026
- Bald alle Impfungen auf mRNA-Basis – Punkt.PRERADOVIC mit Prof. Sucharit Bhakdi u. Dr. Helmut Sterz
Nach Corona ist vor Corona. Jetzt sollen so gut wie alle herkömmlichen Impfungen ebenfalls auf mRNA umgestellt werden, auch für Kinder. Der Facharzt für Mikrobiologie und Infektionsepidemiologie, Prof. Sucharit Bhakdi und der ehemalige Chef-Toxikologe von Pfizer, Dr. Helmut Sterz befürchten dann eine geringere Lebenserwartung und den Ausbruch von Krankheiten wie Krebs und Alzheimer selbst bei Jüngeren. Ein Gespräch auch über brandneue Erkenntnisse zur C-Spritze, die Veränderung des menschlichen Genoms und über die Frage: Kann mRNA dumm machen?
Quelle: Punkt.PRERADOVIC, 06.03.2026
- #Iran: Merz hat keine Cojones
Der Angriff auf den Iran zertrümmert das Völkerrecht endgültig. Wer meint, Völkerrecht gelte nur in der Ukraine, versteht nicht: Es bricht überall, wenn es an einer Stelle bricht. Ich erinnere mich noch gut an den Jubel beim Sturz von Saddams Statue – und an das Frohlocken bei Gaddafis Exekution. Stabilität und Demokratie haben weder der Irak noch Libyen bekommen. Stattdessen erreichte die Flüchtlingskrise Europa, nicht she USA. Das finstere Mullah-Regime hat eine Geschichte – und der Westen hat an ihr mitgeschrieben: CIA und britische Geheimdienste stürzten 1953 den demokratisch gewählten Premier Mossadegh. Das Schah-Regime herrschte autoritär und führte zur islamistischen Revolution. Heute träumt man im Westen wieder von einer Monarchie im Exil. Die Heuchelei kennt keine Grenzen. Völlig verrückt: Das gemeinsame Statement von Macron, Starmer und Merz droht Deutschland zur Kriegspartei zu machen. Die Nutzung deutscher Militärbasen für Angriffe auf den Iran wäre ein Bruch mit dem Grundgesetz – und muss sofort untersagt werden. Und wer die Rechnung bezahlt? Wir alle – an der Zapfsäule, in den Läden, in den Betrieben. Steigende Energiepreise, neue Teuerung, Genickbruch der deutschen Industrie.
Meine Position ist klar: Würde Merz deutsche und europäische Interessen vertreten, würde er wie Spanien die Nutzung von in Deutschland gelegenen Militärbasen für diesen Krieg untersagen. Zudem muss die Bundesregierung – eingebettet in einen Waffenstillstand – wieder russisches Öl und Gas importieren und die CO2-Abgabe streichen, die kaum ökologische Lenkungswirkung hat, um die Energiepreise zu bremsen.
Quelle: Fabio De Masi, 05.03.2026
- “Russifizierung” oder “Rückkehr nach Russland”? Reportage aus Mariupol
Im Januar 2026 besuchte ich die Stadt Mariupol. Organisiert wurde die Reise von der Gesellschaftskammer der russischen Stadt Iwanowo. Mit mir reisten zwei weißrussische Journalisten. Wir informierten uns über den Wiederaufbau der im Frühjahr 2022 schwer zerstörten Stadt. Wir fragten die Menschen, wie sie die militärischen Auseinandersetzungen im Frühjahr 2022 durchgestanden haben und wie sich der Übergang in ein neues Gesellschaftssystem anfühlt. War es eine “Russifizierung”, wie große deutsche Medien behaupten, oder “eine Rückkehr nach Russland”? Wir besuchten das wiederaufgebaute Theater, das immer noch zerstörte Haus der Kultur des Stahlwerkes Iljitsch, welches jetzt wieder aufgebaut wird. Außerdem besichtigten wir eine modernisierte Schule und einen neuen Wohnkomplex mit 4.000 Wohnungen. Beide Objekte wurden bereits 2022 fertiggestellt.
Inhalt: 00:00 Einleitung 00:44 Eingang zum Asow-Stahlwerk 02:46 Fahrt durch die Innenstadt 04:34 Wie haben sie 2022 überlebt? (Bauleiterin) 06:17 Neues Leben in der Universität 07:17 Wie haben sie 2022 überlebt? (Uni-Rektorin) 08:05 Rundgang durch die Universität 10:44 Statt ukrainisch jetzt auf Russisch 14:31 Wie haben sie 2022 überlebt? (Studenten, Professorin) 17:58 Das wiederaufgebaute Theater 19:29 “Ich bin froh, dass ich zurückgekehrt bin” (Stahlarbeiter im Ruhestand) 21:19 “Der Kindergarten ist weit weg” (Familie) 22:15 Besichtigung Haus der Kultur des Iljitsch Stahlwerkes 23:29 Besichtigung Schule Nr. 4 25:11 Besichtigung neuer Wohnkomplex “Newski”
Schriftliche Fassung der Reportage hier [LINK] und hier [LINK]
Quelle: Ulrich Heyden, 28.02.2026
- Angriff auf den Iran | Dirk Pohlmann und Michael von der Schulenburg im MANOVA-Gespräch
Im Manova-Gespräch mit Walter van Rossum ordnen der Publizist Dirk Pohlmann und der ehemalige Diplomat Michael von der Schulenburg die neusten Eskalationen im Nahen Osten ein.
Inhaltsverzeichnis: 00:00 Intro 01:06 Die aktuelle Situation im Iran 01:49 Ist die oberste Führung im Iran liquidiert? 02:59 Ist der Angriff durch Art. 51 UN-Charta gedeckt? 05:52 Angriff trotz Verhandlung / Wen hat der Iran (nicht) bedroht? 07:42 Die religiöse Komponente 08:25 Das Uran-Anreicherungsprogramm als Verhandlungsmasse 12:38 Warum es keinen Regime-Change geben kann 14:41 Rückkehr in das imperialistische 19. Jh. / Mafia-Logik 17:03 Zerfall der internationalen Rechtsordnung 20:30 Worum geht es beim Iran wirklich? 28:39 Die Offenbarung des Westens 31:14 Bündnisse gegen den Westen 34:04 Tangieren die iranischen Luftangriffe die Zivilbevölkerung? 35:34 Christlicher Zionismus 38:48 Trumps schwindender Rückhalt 39:45 Israelische Verzweiflungsschläge 41:07 Friedrich Merz‘s Statement 42:58 Wer protestiert im Westen gegen den Iran-Angriff? 43:52 Unrecht mit Unrecht begleichen 44:49 Alte, neue Gräuelpropaganda-Narrative 46:05 Die Rolle von Russland und China 50:22 Zeitdruck und Materialmangel der USA 53:23 Das Größenverhältnis des Irans 54:47 Wenn der Iran eine Woche durchhält, dann … 56:22 Blockierte Straße von Hormus / Ökonomische Folgen weltweit 58:19 Der Beginn eines 3. Weltkrieges? / Jeffrey Sachs 01:00:56 Wie steht es um die iranische Bevölkerung? 01:03:18 Kulturnation Iran – Ein Jahrtausende altes Erbe 01:03:58 Koloniales Bewusstsein
Quelle: Manova, 02.03.2026
- Dr. Jonas Tögel: Warum haben Israel und die USA den Iran angegriffen?
Aufgrund der vielen Anfragen, die mich zu dem Krieg der USA und Israels gegen den Iran derzeit erreichen, gibt es hier meine aktuelle Analyse.
Jonas Tögel Website [LINK]
Quelle: Dr. Jonas Tögel, 01.03.2026
- “Die Linkspartei feiert Kriegstote und trotzdem steht sie hier auf unserer Demo.” » Schulstreik
Stoppt den Krieg gegen den Iran! Gegen Wehrpflicht und imperialistischen Kriegswahnsinn! ‘ Der Kampf gegen die Wehrpflicht lässt sich nicht vom Kampf gegen die Kriege im Iran, der Ukraine und den Kriegsvorbereitungen gegen China trennen, die die Bundesregierung unterstützt. Die Wehrpflicht dient dazu, uns in solchen Kriegen zu verheizen.
#schulstreikgegenwehrpflicht #schulstreik #KeinKrieg
Schulstreik-Website [LINK]
Quelle: Hintergrund, 06.03.2026
- Veteran DRAGGED Out Of Iran Hearing
Website [LINK]
Quelle: Novara Media, 06.03.2026
- “Humor wird von Humorlosen kontrolliert”: Helmut Schleich bei Monika Gruber | Die Gruaberin
Wer bestimmt, was lustig ist? Ein intensives Gespräch zwischen Monika Gruber und Kabarettist Helmut Schleich über die Grenzen des Humors, politische Kontrolle und die Krise des Kabaretts in Deutschland. Helmut Schleich spricht Klartext: „Das Problem ist ja auch, dass der Humor inzwischen von Humorlosen kontrolliert wird… ein Wahnsinn!“
In dieser Folge von Die Gruaberin diskutieren die beiden über: Politischen Humor & Cancel Culture / Warum Kabarett heute immer wieder angegriffen wird / Die Macht von Medien und Politik über Satire / Dialekt, Parodie & zwischenmenschliche Geheimcodes / KI als neue Herausforderung für Humor und Kabarett / Warum „Querdenken“ einmal etwas ganz anderes bedeutete / Ein aufschlussreiches Gespräch über Meinungsfreiheit, Satire & gesellschaftliche Verantwortung – und warum wir gerade jetzt Kabarett dringender denn je brauchen.
Quelle: ServusTV On, 02.03.2026
- (Real-)Satire, Comedy und Co.
- Iran (So Far Away) – Official Music Video
- Watch 10 Years Of Trump Promising Not to Start New Wars
Sehen Sie sich an, wie Trump seit 10 Jahren verspricht, keine neuen Kriege zu beginnen
Quelle: PeaceNow, 06.03.2026
