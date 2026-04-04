Videohinweise am Samstag

Hier finden Sie in der Regel am Mittwoch und am Samstag einen Überblick über interessante Videobeiträge aus anderen Medien und Veröffentlichungen. Wenn Sie auf “weiterlesen” klicken, öffnet sich das Angebot und Sie können sich aussuchen, was Sie anschauen wollen. Die Videohinweise sind auch auf unserer YouTube-Seite als spezielle Playlist verfügbar. (CG: Christian Goldbrunner)



Hier die Übersicht; Sie können mit einem Klick aufrufen, was Sie interessiert:

Vorbemerkung: Wir kommentieren, wenn wir das für nötig halten. Selbstverständlich bedeutet die Aufnahme in unsere Übersicht nicht automatisch, dass wir mit den Aussagen der jeweils zitierten Beiträge anderer Medien einverstanden sind. Verantwortlich für die Richtigkeit der zitierten Aussagen sind die jeweiligen Quellen und nicht die NachDenkSeiten. Sie können uns bei der Zusammenstellung der Videohinweise unterstützen, indem Sie interessante Fundstücke an die Adresse [email protected] schicken. Wenn Sie diese Übersicht für hilfreich halten, dann weisen Sie doch bitte Ihre Bekannten auf diese Möglichkeit der schnellen Information hin.

Der Markt-Irrsinn und warum DU zahlst | Heiner Flassbeck

Gibt es bald Inflation und werden die Zinsen in Kürze steigen? Heiner Flassbeck warnt alle Beteiligten davor, die Fehler von 2022 zu wiederholen, weil das eine politische Katastrophe bedeutete. Wiederum geht es nicht um Inflation, sondern um Preissteigerungen, die im Inland niemand zu verantworten hat. Deswegen muss man sich politisch zusammensetzen und Wege finden, eine wirkliche Inflation zu verhindern. Lässt man es so weit kommen, dass die EZB die Zinsen erhöht, ist das Kind im Brunnen, die Rezession in Deutschland wird noch viel länger und die AfD ist von absoluten Mehrheiten in den Parlamenten nicht mehr zu fernzuhalten.

Heiner Flassbeck zeigt, warum Preise auf Rohstoffmärkten längst nicht mehr durch Angebot und Nachfrage bestimmt werden, sondern durch Erwartungen, Spekulation und globale Finanzströme. Die Folgen sind gravierend: Preise entfernen sich über lange Zeiträume von der Realität – mit realen Konsequenzen für Wirtschaft und Gesellschaft.

Im neuen Format auf dem Kanal des Westend Verlags analysiert Flassbeck wöchentlich die entscheidenden Entwicklungen der Weltwirtschaft – ruhig, präzise und jenseits gängiger Narrative.

Heiner Flassbeck studierte Volkswirtschaft in Saarbrücken und wurde 1987 an der FU Berlin promoviert. Er arbeitete im Stab des Sachverständigenrates zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung und danach im Bundesministerium für Wirtschaft. Im Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung in Berlin war er von 1988 bis 1998 Leiter der Abteilung Konjunktur. Im Jahr 1998 wurde Heiner Flassbeck zum beamteten Staatssekretär im Bundesministerium der Finanzen ernannt. Von August 2003 bis Dezember 2012 war er bei UNCTAD in Genf Direktor der Abteilung für Globalisierung und Entwicklungsstrategien. Mit Friederike Spiecker zusammen hat er in den Jahren 2020 und 2022 einen “Atlas der Weltwirtschaft” herausgebracht, der bei Westend erschienen ist.

Quelle: Westend Verlag, 25.03.2026 Externer Inhalt Beim Laden des Videos werden Daten an Youtube übertragen. Inhalt von Youtube zulassen Inhalte von Youtube nicht mehr zulassen

Bericht aus dem Iran: Westliche Medien schweigen – Das Massaker von Minab

In diesem Video berichtet der Investigativjournalist und Menschenrechtsanwalt Dimitri Lascaris aus Minab im Iran. Vor Ort spricht er mit Familien, die bei einem Angriff auf eine Mädchenschule und ein angrenzendes Wohngebiet Angehörige verloren haben – insgesamt 168 Tote und 95 Verletzte, die meisten davon Kinder.

Während er die Begräbnisstätten besucht und mit Betroffenen spricht, stellt sich eine zentrale Frage: Warum haben weder westliche Journalisten noch US-Beamte oder Vertreter internationaler Organisationen diese Familien aufgesucht – und warum wird ihr Leid weiterhin ignoriert?

Dieses Video wurde von Reason2Resist produziert und am 31. März 2026 auf deren YouTube-Kanal veröffentlicht [LINK]. Wir haben es ins Deutsche übersetzt und veröffentlichen es heute erneut, um die Meinungsbildung zu diesem Thema in Deutschland und darüber hinaus zu fördern.

Besuchen Sie unsere Website www.acTVism.org, um das Transkript zu lesen.

ÜBER DIMITRI LASCARIS: Dimitri Lascaris ist Journalist und Rechtsanwalt. Als Anwalt ist er auf Sammelklagen, internationales Recht und Menschenrechte spezialisiert. Er war Mitglied der Schattenkabinette der Grünen Parteien Kanadas und Quebecs. Im Jahr 2020 kandidierte er für den Vorsitz der Grünen Partei Kanadas und belegte den zweiten Platz. Er ist außerdem Gründer und Herausgeber des YouTube-Kanals „Reasons 2 Resist with Dimitri Lascaris: @reason2resist

Über unser Importprogramm: In diesem Programm veröffentlichen wir Inhalte von externen Autoren und Journalisten. Dazu gehören sowohl internationale als auch lokale Inhalte, die nach unserer redaktionellen Meinung in der Medienlandschaft nicht ausreichend berücksichtigt werden. Die Inhalte spiegeln nicht unbedingt die eigene redaktionelle Haltung von acTVism Munich wider.

ENG: To view the English version [LINK]

Quelle: acTVism Munich, 02.04.2026 Externer Inhalt Beim Laden des Videos werden Daten an Youtube übertragen. Inhalt von Youtube zulassen Inhalte von Youtube nicht mehr zulassen

„Zwei Versionen des Christentums“: Papst Leo ruft zum Frieden auf, während die USA Religion zur Rechtfertigung eines Krieges gegen den Iran instrumentalisieren

Während sich Christen weltweit auf die Feier des Ostersonntags vorbereiten, reisen wir nach Palästina, um mit Pfarrer Munther Isaac zu sprechen, dem Pastor der lutherischen Kirche in Ramallah und Direktor des Bethlehem-Instituts für Frieden und Gerechtigkeit, das sich in der Geburtsstadt Jesu Christi befindet. Die diesjährigen Ostervorbereitungen finden vor dem Hintergrund des US-amerikanisch-israelischen Krieges gegen den Iran statt, den viele christliche Nationalisten in den USA, darunter Verteidigungsminister Pete Hegseth, mit extremistischen religiösen Begriffen begründen. Pfarrer Isaac bezeichnet den von Hegseth und anderen vertretenen christlichen Zionismus als „eine Theologie des Krieges, der Gewalt“ und hebt die Bemühungen von Papst Leo XIV. hervor, dem in den USA geborenen Oberhaupt der katholischen Kirche, der sich vehement sowohl gegen den Krieg als auch gegen Hegseths Rhetorik ausgesprochen hat, um den Frieden in der Region zu fördern.

Isaac kommentiert auch den jüngsten Versuch der israelischen Behörden, den lateinischen Patriarchen von Jerusalem am Palmsonntag daran zu hindern, die Grabeskirche zu betreten, da Israel während des Krieges Versammlungen an religiösen Stätten verboten hatte. Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu gewährte nach weltweiter Kritik rasch Zugang zur Kirche. Doch „brauchen wir wirklich die Erlaubnis einer Besatzungsmacht?“, fragt Isaac. „Israel hat keine Souveränität über Jerusalem und sollte auch keine haben. … Wir beten hier seit Jahrhunderten, ohne Unterbrechung.“

[Automatisierte Übersetzung der Videobeschreibung]

Quelle: Democracy Now!, 01.04.2026 Externer Inhalt Beim Laden des Videos werden Daten an Youtube übertragen. Inhalt von Youtube zulassen Inhalte von Youtube nicht mehr zulassen

Scott Ritter: Iran greift 200 US-Soldaten auf saudischer Basis an – Trump kippt in Hormuz-Frage

Scott Ritter reagiert auf die neuesten Entwicklungen in Irans Vergeltungsmaßnahmen und erklärt, warum Trump eine Pressekonferenz abhält, nachdem er eingeräumt hat, dass die USA sich möglicherweise aus dem Krieg zurückziehen, selbst wenn die Straße von Hormus unter Teherans Kontrolle bleibt.

Website von Scott Ritter [LINK]

Original Video [LINK]

Disclaimer: Read by A.I. Voices. Auto-translated.

Quelle: Danny Haiphong Deutsch, 02.04.2026 Externer Inhalt Beim Laden des Videos werden Daten an Youtube übertragen. Inhalt von Youtube zulassen Inhalte von Youtube nicht mehr zulassen

David Gibbs: Steht uns ein neuer Energieschock wie 1973 bevor?

David N. Gibbs ist Professor für Geschichte an der University of Arizona. Prof. Gibbs erörtert die historischen Parallelen zwischen der bevorstehenden Krise und der Ölkrise von 1973.

Prof. Glenn Diesen auf X [LINK]

Original Video [LINK]

Disclaimer: Read by A.I. Voices. Auto-translated.

Quelle: Glenn Diesen Deutsch, 29.03.2026 Externer Inhalt Beim Laden des Videos werden Daten an Youtube übertragen. Inhalt von Youtube zulassen Inhalte von Youtube nicht mehr zulassen

Preis der Dummheit: Kauft endlich Gas und Öl aus Russland

Die EU hat vollständig kapituliert und stößt die eigene Industrie in den Abgrund.

Im Europäischen Parlament wird ein Zoll-Deal mit den USA vorangetrieben, der den USA Null-Prozent-Zölle zusichert und für europäische Unternehmen bis zu 50 Prozent vorsieht. Die EU hat sich mit ihrem Verzicht auf billiges russisches Gas und Öl in eine strategische Sackgasse manövriert, da Trump sie nun mit der Drosselung von Flüssiggas erpresst. Während Trump, der ebenso wie Putin einen völkerrechtswidrigen Krieg führt, Einfuhren von Öl aus Russland und Iran erlaubt, hat die EU beschlossen selbst dann auf russische Energie zu verzichten, wenn es einen Frieden in der Ukraine gibt. Das ist ökonomischer Selbstmord. Zudem hätten große EU-Staaten steuerpolitische Instrumente, um sich gegen Trumps Erpressung zu wehren, verzichten aber darauf.

Gleichzeitig ist die sogenannten Chatkontrolle im Europäischen Parlament erneut gescheitert. Unter dem Vorwand der Bekämpfung des Kindesmissbrauchs drohte eine anlasslose Überwachung von Millionen Bürgern.

Ich berichte direkt aus dem EU-Parlament: Warum dieser Deal eine Kapitulation gegenüber Trump ist; Weshalb die EU ihre eigenen wirtschaftlichen Interessen untergräbt; Und warum die Chatkontrolle nicht überzeugt.

Europa braucht endlich eine Politik, die seine Interessen verteidigt – statt sich wirtschaftlich zu unterwerfen!

Lesetipp zur Chatkontrolle: Netzpolitik.org [LINK]

Quelle: Fabio De Masi, 29.03.2026 Externer Inhalt Beim Laden des Videos werden Daten an Youtube übertragen. Inhalt von Youtube zulassen Inhalte von Youtube nicht mehr zulassen

EU Energieminister äußern sich zu den Auswirkungen des Irankriegs auf die Energieversorgung Europas

Führende EU-Energiepolitiker halten im Anschluss an eine Videokonferenz eine hybride Pressekonferenz ab, um die globalen energiepolitischen Herausforderungen angesichts des anhaltenden Konflikts im Nahen Osten zu erörtern. Die Kommissare Damianos und Jorgensen sprechen über die Diversifizierung der Versorgung, Maßnahmen zur Nachfragereduzierung und langfristige Strategien zum Schutz der europäischen Haushalte und Industrien.

Quelle: russland.RU, 01.04.2026 Externer Inhalt Beim Laden des Videos werden Daten an Youtube übertragen. Inhalt von Youtube zulassen Inhalte von Youtube nicht mehr zulassen Dan Jørgensen (EU-Kommissar für Energie und Wohnen) [Auszüge transkribiert, CG]: „Wir sollten uns keinerlei Illusionen darüber machen, dass die Folgen dieser Krise für die Energiemärkte nur von kurzer Dauer sein werden, denn das werden sie nicht. Deshalb ist es äußerst wichtig, dass wir gemeinsam und in enger Abstimmung handeln und dass wir fragmentierte nationale Reaktionen und störende Signale an den Markt vermeiden. […] Natürlich hoffen wir alle auf einen möglichst schnellen Frieden, aber was ich für äußerst wichtig halte, ist so klar wie möglich zu sagen, dass selbst wenn dieser Frieden morgen eintritt, wir dennoch in absehbarer Zukunft nicht zur Normalität zurückkehren werden. Was die tatsächliche Nachfragereduzierung betrifft, [akustisch unverständlich] Maßnahmen. Die IEA hat einen 10-Punkteplan empfohlen, der unter anderem das Arbeiten von zu Hause aus womöglich beinhaltet. Reduzieren Sie die Tempolimits auf Autobahnen um mindestens 10 km. Fördern Sie den öffentlichen Nahverkehr. Regeln Sie den Zugang privater Autos zu Straßen in Großstädten auf unterschiedliche Weise. Erhöhen Sie das Carsharing und setzen Sie effiziente Fahrpraktiken um. Effizientes Fahren für Straßen, Nutzfahrzeuge und die Auslieferung von Waren und einige weitere Maßnahmen, die ebenso nützlich sind.“ Anmerkung CG: Unfassbar, was EU-Technokraten so alles an Maßnahmen diskutieren, anstatt zusätzlich zur Diversifizierung auch wieder mehr günstiges, über Jahrzehnte – auch während des Kalten Krieges – zuverlässig geliefertes Öl und Gas aus Russland zu beziehen. Man fragt sich, ob diese Personen wirklich im Sinne der Interessen der Bürger der EU-Mitgliedsstaaten handeln.

Oberst Jacques Baud: So würde eine US-Bodeninvasion im Iran WIRKLICH aussehen

Original Video [LINK]

Disclaimer: Read by A.I. Voices. Auto-translated.

Quelle: Dialogue Works Deutsch, 01.04.2026 Externer Inhalt Beim Laden des Videos werden Daten an Youtube übertragen. Inhalt von Youtube zulassen Inhalte von Youtube nicht mehr zulassen «USA und Israel haben den Iran unterschätzt»: Strategieexperte Jacques Baud über den Krieg in Nahost

Quelle: DIE WELTWOCHE, 22.03.2026 Externer Inhalt Beim Laden des Videos werden Daten an Youtube übertragen. Inhalt von Youtube zulassen Inhalte von Youtube nicht mehr zulassen Anmerkung CG: Gewohnt fachkundige und besonnene Analysen von Baud. JACQUES BAUD – „BAUDschafter“ des Friedens sanktioniert von der EU, gefeiert von Menschen

Diese Videomedizin dokumentiert die Solidaritätsmission einer über zwanzigköpfigen Schweizer Reisegruppe, die den von der EU sanktionierten, langjährigen Schweizer Nachrichtendienstoffizier und Mediator Jacques Baud in seinem „Freiluftgefängnis“ in Brüssel sowie die dort ansässige Schweizer Botschaft mit Hirthemden, Glocken und Transparenten heimsuchte.

Leider war der Schweizer Botschafter, Leiter der Schweizer Mission bei der NATO und Kubrick-Filmfan Jacques Pitteloud, nicht vor Ort. Doch vielleicht erreicht das Videoheilmittel aus dem Schrank der Videoapotheke von Transition TV in Zeiten globaler Anarchie auch den Ornithologen und ehemaligen Koordinator der Nachrichtendienste Pitteloud – und vermag es, ihn kurz vor der Pension aus seiner behaglichen Konformitätszone zu locken.

Die therapeutische Videoberichterstattung orientiert sich an den Prinzipien der offiziellen Hymne der Europäischen Union – der „Ode an die Freude“ aus Beethovens 9. Sinfonie – und vermittelt durch den Zusammenschnitt in den ersten 22 Minuten den Geist der Solidaritätsmission:

Zeitmarken: 00:00 Schlüsselbotschaften von Jacques Baud 02:58 Kurzbiografie von Baud mit Fotocollage 04:06 Zu den EU-Sanktionen mit kleinem Medienspiegel 05:04 Bauds Bücher sowie Medien- und Kundgebungsauftritte 06:47 Schweizer Botschaft (Teil 1) & Engagement von Patrik Baab 08:31 Wie es zur Solidaritätsmission in Brüssel kam 09:18 Tränen & Musik aus dem Lieblingsfilm des NATO-Botschafters Jacques Pitteloud 10:09 Reflexion zum Besuch bei der Schweizer Botschaft 12:12 Brief an Jacques Pitteloud & „Das Narrenschiff“ 14:55 Parteischer Jacques Pitteloud vs. neutraler Jacques Baud? 17:11 Warum Jacques Baud heute kein guter Botschafter wäre 18:41 Besorgte und freudvolle Stimmen aus Brüssel 20:09 Warum die EU Angst vor der Meinungsfreiheit hat 22:24 2. Teil: Jacques Bauds Schilderung seiner Biografie

Quelle: Transition TV, 29.03.2026 Externer Inhalt Beim Laden des Videos werden Daten an Youtube übertragen. Inhalt von Youtube zulassen Inhalte von Youtube nicht mehr zulassen

Trumps Krieg gegen den Iran geht nach hinten los und schwächt die globale Vorherrschaft der USA [mit Michael Hudson]

Der Krieg der USA und Israels gegen den Iran verändert die geopolitische Ordnung und könnte sogar eine globale Wirtschaftskrise auslösen. Der Konflikt hat den größten Ölschock der Geschichte verursacht, die Märkte durcheinandergebracht und die Preise für Kraftstoff und Lebensmittel in die Höhe getrieben. Um die Auswirkungen auf die Welt besser zu verstehen, interviewte Ben Norton, Herausgeber des Geopolitical Economy Report, den Ökonomen Michael Hudson, der erläuterte, wie der Iran die Dominanz des US-Dollars in Frage stellt und Washingtons Kontrolle über die globale Ölindustrie untergräbt, die eine wichtige Säule der US-Außenpolitik darstellt.

Lesen Sie das Transkript hier [LINK]

Themen: 0:00 Einleitung 4:29 Höhepunkte 7:21 Das Interview beginnt 10:10 US-Plan zur Kontrolle des Öls 12:25 US-Kriegsstrategie 18:55 Kampf um Souveränität 21:06 Warum der Krieg gerade jetzt begann 26:05 Petrodollar-System 30:16 Straße von Hormus 32:02 Größte Ölkrise aller Zeiten 34:14 Energie- und Nahrungsmittelkrise 37:10 Schuldenkrise 39:31 Ausklang

Geopolitical Economy Report auf X [LINK]

Ben Norton auf X [LINK]

[Automatisierte Übersetzung der Videobeschreibung]

[Automatisch synchronisiert: Audiotracks für einige Sprachen wurden automatisch erstellt. Audiospur – abhängig vom Standort – auswählbar über den Internet-Browser durch Klick auf das “Zahnrad” oder bei mobilen Endgeräten über die Youtube-App]

Quelle: Geopolitical Economy Report (Ben Norton), 29.03.2026 Externer Inhalt Beim Laden des Videos werden Daten an Youtube übertragen. Inhalt von Youtube zulassen Inhalte von Youtube nicht mehr zulassen

Von der Dominanz zur Krise: Der Westen unter Druck | Patrick Kaczmarczyk

Die globale Ordnung steht vor einem historischen Umbruch. Während westliche Staaten an überholten Machtstrukturen festhalten, fordern Länder des Globalen Südens zunehmend Mitsprache, Gerechtigkeit und politische Selbstbestimmung. Die bestehenden wirtschaftlichen und geopolitischen Strukturen geraten ins Wanken.

In seinem Vortrag zeigt Patrick Kaczmarczyk, warum das bisherige System seine Stabilität verliert und welche Kräfte hinter der aktuellen Machtverschiebung stehen. Er analysiert die Rolle von Finanzmärkten, internationalen Institutionen und geopolitischen Interessen – und erklärt, weshalb der Westen seine dominante Stellung nicht mehr selbstverständlich behaupten kann.

Ein Vortrag über den Zerfall der alten Ordnung, den Aufstieg neuer Mächte und die Frage, wie die Welt von morgen aussehen wird.

Das Buch von Patrick Kaczmarczyk “ZERFALL DER WELTORDNUNG. Die Ignoranz des Westens und der Aufstand des globalen Südens” erhalten Sie bei Ihrem Buchhändler vor Ort oder beispielsweise via Buchkomplizen [LINK].

Quelle: Westend Verlag, 29.03.2026 Externer Inhalt Beim Laden des Videos werden Daten an Youtube übertragen. Inhalt von Youtube zulassen Inhalte von Youtube nicht mehr zulassen

Staatsbesuch aus Syrien: „Allahu-Akbar“-Rufe im Berliner Ritz-Carlton

Allahu-Akbar-Rufe im Ritz-Carlton: Jubel bei Syriens Staatsbesuch in Deutschland

Syriens Übergangspräsident Ahmed al-Scharaa ist zu einem Staatsbesuch in Deutschland in Berlin. Im Ritz-Carlton wird er von Teilen der syrischen Gemeinde mit „Allahu Akbar“-Rufen empfangen, während politische Gespräche mit der Bundesregierung geplant sind. Im Mittelpunkt stehen Themen wie der Wiederaufbau Syriens und die mögliche Rückführung von Geflüchteten.

Quelle: BILD, 30.03.2026 Externer Inhalt Beim Laden des Videos werden Daten an Youtube übertragen. Inhalt von Youtube zulassen Inhalte von Youtube nicht mehr zulassen Dschihadist auf Staatsbesuch

Der Berlin-Besuch von Ahmed al-Scharaa löst heftige Kritik aus: Ein Politiker mit Vergangenheit in einer dschihadistischen Miliz wird auf internationaler Bühne empfangen, obwohl ihm schwere Verbrechen vorgeworfen werden – für viele ein Signal der möglichen Normalisierung und Straflosigkeit. Gleichzeitig treibt Deutschland die Annäherung voran und prüft wirtschaftliche Kooperationen mit Syrien, etwa beim Wiederaufbau, in Infrastrukturprojekten und bei neuen Handelsbeziehungen. Kritiker betonen zudem, dass Berlin bislang schweigt über entführte Journalist:innen durch die syrische Armee, was die Debatte um Moral und Interessen noch verschärft.

Quelle: junge welt, 31.03.2026 Externer Inhalt Beim Laden des Videos werden Daten an Youtube übertragen. Inhalt von Youtube zulassen Inhalte von Youtube nicht mehr zulassen Vom Kopfgeldjäger zum Staatschef: Syriens Übergangspräsident Ahmed al-Scharaa in Berlin

Syriens Übergangspräsident Ahmed al-Scharaa besucht Berlin. Der frühere HTS-Führer trifft die deutsche Regierung zu Gesprächen über Wiederaufbau, wirtschaftliche Zusammenarbeit und geopolitische Fragen. Minderheiten- und Frauenorganisationen protestieren gegen den Besuch.

Quelle: Tagesspiegel, 30.03.2026 Externer Inhalt Beim Laden des Videos werden Daten an Youtube übertragen. Inhalt von Youtube zulassen Inhalte von Youtube nicht mehr zulassen Umstrittener Besuch: Syriens Übergangspräsident Ahmed al-Scharaa in Berlin | WDR aktuell

Der syrische Übergangspräsident Ahmed al-Scharaa wird heute (30.03.2026) in Berlin empfangen. Sein Besuch ist umstritten. Bundesaußenminister Johann Wadephul hat dem syrischen Übergangspräsidenten Unterstützung beim Wiederaufbau Syriens zugesichert. Der ehemalige Dschihadistenführer Ahmed al-Scharaa vertritt eine islamistische Agenda. Ihm werden Menschenrechtsverletzungen, Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit vorgeworfen. Unter anderem die Linken-Politikerin Cansu Özdemir äußerte Kritik: Sie bezeichnete das Treffen in Berlin als “moralischen Bankrott” und warf Bundeskanzler Friedrich Merz vor, Islamisten zu normalisieren. Auch in der jüngsten Vergangenheit kam es in Syrien immer wieder zu massiver Gewalt gegen einzelne Bevölkerungsgruppen – gegen Drusen, Alawiten und Kurden. Außenminister Johann Wadephul sah bei seinem Syrien-Besuch im Sommer aus erster Hand, dass Syrien noch weit davon entfernt ist, ein stabiles Land zu sein. Er argumentierte, er sehe aber keine andere politische Kraft anstelle des Präsidenten al-Scharaa, die jetzt das vollbringen könnte: “Deswegen setzen wir auf diese Karte.”

Quelle: WDR aktuell, 30.03.2026 Externer Inhalt Beim Laden des Videos werden Daten an Youtube übertragen. Inhalt von Youtube zulassen Inhalte von Youtube nicht mehr zulassen Anmerkung CG: Auch “WDR aktuell” erwähnt die Allahu-Akbar-Rufe nicht. Auf Ahmed al-Scharaa (Abu Muhammad al-Dschaulani) war übrigens ein Kopfgeld von 10 Millionen US-Dollar ausgesetzt, das die USA im Dezember 2024 zurückzogen. Er gründete den syrischen Ableger von al-Qaida, nämlich die al-Nusra-Front, und war damit eng mit al-Qaida verbunden. Später trennte er die Nusra-Front von al-Qaida und benannte bzw. entwickelte sie weiter in Richtung HTS. Es gibt zahlreiche, gut dokumentierte Hinweise darauf, dass Ahmed al-Scharaa (Abu Muhammad al-Dschaulani) und die Gruppierungen, die er geführt hat, Kriegsverbrechen und extrem brutale Gewalt eingesetzt haben – darunter auch Exekutionen mit Kopfabschneiden und Massaker an Zivilisten. Woher die Dschihadisten nur all die Waffen hatten…? Lesen Sie hierzu auch „Timber Sycamore“ auf Wikipedia (deutsche Version) [LINK] und Wikipedia (ausführlicher, englische Version) [LINK]

„Folter und Völkermord“: UN-Expertin Francesca Albanese prangert israelische Misshandlungen von Palästinensern an

Der jüngste Bericht der UN-Expertin Francesca Albanese warnt davor, dass Israel Palästinenser systematisch in einem Ausmaß foltert, das „auf kollektive Rache und zerstörerische Absichten hindeutet“, und dass „Folter seit Oktober 2023 faktisch zur staatlichen Politik geworden ist“.

[Automatisierte Übersetzung der Videobeschreibung]

Quelle: Democracy Now!, 31.03.2026 Externer Inhalt Beim Laden des Videos werden Daten an Youtube übertragen. Inhalt von Youtube zulassen Inhalte von Youtube nicht mehr zulassen

Epstein: Es ist noch widerlicher, als wir glauben

Die Epstein-Files gelten als eine der größten Enthüllungen unserer Zeit. Millionen von Dokumenten sollen zeigen, was hinter dem widerwärtigsten Skandal der westlichen Welt steckt. Tahir Chaudhry ist tiefer in dieses Rabbit Hole hinabgestiegen als jeder andere deutschsprachige Journalist vor oder nach ihm. Seit Jahren recherchiert er zu dem Mann, der zur Symbolfigur eines bizarren Netzwerks kranker Machenschaften wurde. Was er mir in unserem Gespräch schildert, ist nicht nur zutiefst verstörend. Es zeigt auch deutlich: Hier wird nicht enthüllt. Hier wird in großem Stil vertuscht.

Was verschweigen uns die Medien? Welche Rolle spielt Donald Trump wirklich? Und was hat das Ganze mit dem Krieg im Nahen Osten zu tun?

Tahir spricht über handfeste Belege dafür, dass Epstein eng mit amerikanischen und nicht-amerikanischen Geheimdiensten zusammengearbeitet hat und Teil eines Systems war, das mit seinem Tod noch lange nicht endet. Wenige Dinge haben mich bisher so sehr erschüttert, wie einige kaum bekannte Details aus den Missbrauchsfällen der involvierten Machteliten. Als es dabei auch noch um Säuglinge geht, gefriert mir sprichwörtlich das Blut in den Adern.

KAPITEL: 00:00:00 – Intro 00:01:43 – Wer ist Jeffrey Epstein? 00:09:04 – Geheimdienste, Verbindungen und der Sweetheart-Deal 00:21:51 – Das Netzwerk: Partys, Anwerber und die Kunst der Kompromittierung 00:43:02 – Kameras, Erpressung und das Leben auf der Insel 01:04:58 – Macht, Moral und die Verwahrlosung der Eliten 01:20:13 – Medien, Vertuschung und die Epstein-Files 01:46:51 – Deutschland, Ghislaine Maxwell und offene Fragen 02:09:29 – Konsequenzen, neue Weltordnung und geopolitischer Ausblick

Aufnahmedatum: 4. März 2026

Tahir Chaudhrys neues Buch [LINK]

Deutschland-Tour über den Fall Epstein [LINK]

Quelle: {ungeskriptet} by Ben (722.000 Abonnenten), 14.03.2026 Externer Inhalt Beim Laden des Videos werden Daten an Youtube übertragen. Inhalt von Youtube zulassen Inhalte von Youtube nicht mehr zulassen Reich, mächtig, skrupellos – Der Aufstieg Jeffrey Epsteins | auslandsjournal – die doku

Prominente Politiker, Künstler und Reiche sind in das Missbrauchsnetzwerk von Jeffrey Epstein verstrickt. Aber wie gelang dem Sexualstraftäter der Aufstieg in den Kreis der Mächtigen?

Hier auf ZDFheute Nachrichten erfahrt ihr, was auf der Welt passiert und was uns alle etwas angeht: Wir sorgen für Durchblick in der Nachrichtenwelt, erklären die Hintergründe und gehen auf gesellschaftliche Debatten ein. Diskutiert in Livestreams mit uns und bildet euch eure eigene Meinung mit den Fakten, die wir euch präsentieren.

Quelle: ZDFheute Nachrichten, 07.03.2026 Externer Inhalt Beim Laden des Videos werden Daten an Youtube übertragen. Inhalt von Youtube zulassen Inhalte von Youtube nicht mehr zulassen

Nachtritt: Iran-Krieg, Wehrpflicht, FDP

Die FDP liegt am Boden, belästigt die Zuschauer der deutschen Medienindustrie aber weiterhin. Warum diese Partei weiterhin eingeladen wird, ist unklar. In diesem Video geht es um die FDP-Ideologie in Bezug auf den Iran-Krieg, Krieg im Allgemeinen und ihre hoffentlich kurze Zukunft. Die Linke ist mit Jan van Aken vertreten, der Agnes Strack-Zimmermann gegenübersitzt.

Quelle: Medienindustrie, 30.03.2026 Externer Inhalt Beim Laden des Videos werden Daten an Youtube übertragen. Inhalt von Youtube zulassen Inhalte von Youtube nicht mehr zulassen

Was ist eigentlich „links“? Michael Sailer über Freiheit, Staat und Macht

Was bedeutet eigentlich „links“? Warum verstehen viele heute “Sozialismus” vollkommen falsch? Und welche Rolle spielen Freiheit, Staat und Macht in dieser politischen Tradition? Im dritten Gespräch mit Michael Meyen spricht der Münchener Künstler Michael Sailer über seine politische Sozialisation und über Konflikte, die die Bundesrepublik geprägt haben – etwa den Radikalenerlass oder Debatten über politische Gewalt. Außerdem geht es um die Frage, wie die Begriffe „Sozialismus“, „libertär“ oder „links“ heute verwendet werden und warum politische Etiketten häufig mehr verdecken als erklären.

Ein Gespräch über Geschichte, politische Begriffe und die Bedeutung von Freiheit.

Kapitelübersicht: 00:00 – Worum wird es gehen? 01:01 – Was war (ist) „links“? 04:09 – Politisierung in der Jugend 11:01 – Gewalt als politisches Mittel? 16:31 – Radikalenerlass: Folgen 20:19 – Freiheit, links, Sozialismus 25:00 – Öffnung der höheren Bildung 32:01 – Haben wir eine linke, sozialistische Regierung? 40:59 – DDR 2.0: eine „gigantische Ablenkung“ 46:12 – Etikettenschwindel bei der Linkspartei 47:31 – Was ist Freiheit? 50:11 – Libertäre = Steinzeitkapitalismus?

Quelle: Michael Meyen, 23.03.2026 Externer Inhalt Beim Laden des Videos werden Daten an Youtube übertragen. Inhalt von Youtube zulassen Inhalte von Youtube nicht mehr zulassen

Hüseyin Dogru: Sollen seine hungernden Kinder doch Kuchen essen!

Der Fall des deutschen Journalisten Hüseyin Dogru ist in Deutschland kaum bekannt. Der Grund: Die Medien schweigen breitflächig und konsequent. Dogrus „Vergehen“: Er hat als Journalist die „falsche Meinung“ vertreten. Inzwischen spitzt sich aufgrund der EU-Sanktionen gegen Dogru die Lage so sehr zu, dass Hunger und Obdachlosigkeit drohen. Es ist nicht der erste und nicht der letzte Fall. Wer glaubt, auf der sicheren Seite zu sein, weil er ja die „richtige Meinung“ vertritt, sollte nicht zu entspannt sein, denn wer weiß schon, wann man selbst plötzlich mit seiner Meinung im Fokus von Regierungen und Europäischer Union stehen? Dieser Fall – und all die anderen – müssen bekannt gemacht werden! Denn die Spirale dreht sich weiter, und plötzlich kann alles ganz schnell gehen – Konto weg, Job weg, Geld weg, Wohnung weg.

Nachtrag: Die in diesem Video indirekt angedeuteten Sanktionen gegen Jeffrey Sachs gibt es (noch) nicht. Dennoch wird auch auf Sachs erheblicher Druck ausgeübt, er wird seltener eingeladen und öffentlich als “umstritten” und mit ähnlichen Bezeichnungen tituliert.

Quelle: wohlstandsneurotiker – der podcast, 27.03.2026 Externer Inhalt Beim Laden des Videos werden Daten an Youtube übertragen. Inhalt von Youtube zulassen Inhalte von Youtube nicht mehr zulassen

Der hilflose Antifaschismus des Marc-Uwe Kling

Das kommunistische Känguru ist zurück, doch scheint es nicht mehr kommunistisch zu sein. In der neuen Folge von “Wohlstand für Alle”-Literatur sprechen wir über “Die Känguru-Rebellion” von Marc Uwe Kling, den fünften Band der Känguru-Chroniken. Dieses Mal sollen sich alle zusammenschließen, die die Zustände nicht länger ertragen, um zu rebellieren.

Was aber ist mit diesen Zuständen gemeint? Gewarnt wird vor dem Rechtsruck im Allgemeinen und der AfD im Speziellen, vor Trump, den Tech-Oligarchen und den bösen Milliardären. Reformvorschläge zu Steuern und Umverteilung werden angesprochen, aber selbst wohlwollend gelesen ist das nicht einmal ein sozialdemokratischer Kurs. Wie auch?

Alle gegen die AfD bedeutet: Es gibt sonst keine Konflikte darüber hinaus. Der Kapitalismus ist offenbar kein Problem mehr.

In der neuen Folge analysieren Ole Nymoen und Wolfgang M. Schmitt das neue Buch von Marc-Uwe Kling.

Quelle: Wohlstand für Alle, 31.03.2026 Externer Inhalt Beim Laden des Videos werden Daten an Youtube übertragen. Inhalt von Youtube zulassen Inhalte von Youtube nicht mehr zulassen