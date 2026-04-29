Videohinweise am Mittwoch
Hier finden Sie in der Regel am Mittwoch und am Samstag einen Überblick über interessante Videobeiträge aus anderen Medien und Veröffentlichungen. Wenn Sie auf “weiterlesen” klicken, öffnet sich das Angebot und Sie können sich aussuchen, was Sie anschauen wollen. Die Videohinweise sind auch auf unserer YouTube-Seite als spezielle Playlist verfügbar. (CG: Christian Goldbrunner)
Hier die Übersicht; Sie können mit einem Klick aufrufen, was Sie interessiert:
- Michael Hudson: Irankrieg entfacht globales Finanzchaos – YouTube
- Berletic: Irans Aktion schockt Trump – US-Imperium am Einsturz!
- Todesstrafe für Palästinenser:„Barbarisch und menschenverachtend“ [Melanie Schweizer]
- Europa am Abgrund: Kriegsvorbereitungen auf ALLEN Ebenen | Prof. Ulrike Guérot
- Hat Orbán die EU ausgetrickst, Frau Péli?
- Die libanesische Journalistin Amal Khalil bei israelischem Angriff getötet
- Javier Milei: Verkauft er Argentinien an Israel?
- ANTI-KRIEGS-DEMONSTRATION: Vor der Royal-Air-Force-Basis Fairford in Großbritannien kommt es zu massiven Protesten gegen US-Bomber
- Wie die Zivilgesellschaft auf den Krieg vorbereitet wird – Dr. Stefan Luft
- Webinar mit dem Botschaftsrat der Russischen Föderation
- Abgesägt: Sturz des ehrbaren Ministerialen | Prof. Homburg
- So gefährlich sind Fertiggerichte für unsere Gesundheit | NANO Doku
- Der Mediziner sollte den Menschen sehen, nicht die Krankheit | Albert Jakob
- Kabarett, (Real-)Satire, Comedy und Co.
Vorbemerkung: Wir kommentieren, wenn wir das für nötig halten. Selbstverständlich bedeutet die Aufnahme in unsere Übersicht nicht automatisch, dass wir mit den Aussagen der jeweils zitierten Beiträge anderer Medien einverstanden sind. Verantwortlich für die Richtigkeit der zitierten Aussagen sind die jeweiligen Quellen und nicht die NachDenkSeiten. Sie können uns bei der Zusammenstellung der Videohinweise unterstützen, indem Sie interessante Fundstücke mit Quellenangabe an die Adresse [email protected] schicken. Bitte senden Sie keine Videos an uns, sondern nur Links, da wir in dieser Zusammenstellung ausschließlich zitieren und keine Videos veröffentlichen. Wenn Sie diese Übersicht für hilfreich halten, dann weisen Sie doch bitte Ihre Bekannten auf diese Möglichkeit der schnellen Information hin.
- Michael Hudson: Irankrieg entfacht globales Finanzchaos – YouTube
Prof. Michael Hudson, ein weltweit renommierter klassischer Ökonom, erläutert, warum der Krieg gegen den Iran die globale Wirtschaft dauerhaft verändert hat. Bitte unterstützen Sie Michael Hudsons wichtige Arbeit auf: patreon.com/michaelhudson
Den finanziellen Winter der Welt hinauszögern – aber wie lange noch? [LINK]
Prof. Glenn Diesen auf X [LINK]
Original Video [LINK]
Disclaimer: Read by A.I. Voices. Auto-translated.
Quelle: Glenn Diesen Deutsch, 26.04.2026
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Anmerkung unseres Lesers M. D.: Ein aufschlussreiches Gespräch von Prof. Glenn Diesen mit Prof. Michael Hudson über die „Westliche Neo-Liberale Demokratie und Autokratie“
- Berletic: Irans Aktion schockt Trump – US-Imperium am Einsturz!
Brian Berletic von The New Atlas reagiert auf Trumps chaotische Kriegsbereitschaft gegenüber dem Iran und erörtert, warum die USA trotz deutlicher Anzeichen von Niederlage und Zusammenbruch in die Offensive gehen. Brian argumentiert, dass ein Dritter Weltkrieg mit China bevorsteht und der Iran nur das Vorspiel ist. Erfahre, warum das so ist und was die US-Mainstream-Medien in diesem ausführlichen Interview verschweigen!
Original Video [LINK]
Disclaimer: Read by A.I. Voices. Auto-translated.
Quelle: Danny Haiphong Deutsch, 27.04.2026
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- Todesstrafe für Palästinenser:„Barbarisch und menschenverachtend“ [Melanie Schweizer]
Rechtsanwältin Melanie Schweizer bewertet das israelische Gesetz zur Todesstrafe für ausschließlich Palästinenser als „barbarisch und menschenverachtend“. Es verstoße gegen Menschenrechte und das Völkerrecht, betont sie im Interview mit TRT Deutsch. Sie sieht zudem eine zunehmende Radikalisierung der israelischen Gesellschaft.
Das Ende März im israelischen Parlament verabschiedete Gesetz sieht die Todesstrafe für Palästinenser vor, die aus „terroristischen“ Motiven Israelis töten. Es gilt primär für Palästinenser in den besetzten Gebieten, die vor Militärgerichten verurteilt werden. Die Todesstrafe wird dadurch zum Standardstrafmaß. Kritiker betrachten das Gesetz als diskriminierend und Ausdruck von Apartheidpolitik.
TRT ist Teil des türkischen öffentlich-rechtlichen Rundfunks.
Quelle: TRT Deutsch, 16.04.2026
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- Europa am Abgrund: Kriegsvorbereitungen auf ALLEN Ebenen | Prof. Ulrike Guérot
Deutschland under Merz tut alles um Europa in einen Krieg mit Russland zu bringen. Die Vorbereitungen laufen bis in die Kirchen hinein und die Kriegspropaganda grassiert auf Hochtouren.
Heute spreche ich mit Dr. Ulrike Guérot über den beängstigenden Zustand der Deutschen und Europäischen Psyche zu Krieg und Frieden mit Russland.
Website EuropeanPeaceProject [LINK]
[Umfangreiche Quellenangaben in der Youtube-Videobeschreibung]
Neutrality Studies Substack [LINK]
Quelle: Neutrality Studies Deutsch, 29.04.2026
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- Hat Orbán die EU ausgetrickst, Frau Péli?
Warum wurde Viktor Orbán so deutlich abgewählt? Ist Péter Magyar wirklich eine politische Alternative – oder am Ende nur Orbáns „Ziehkind“? Und was wollen die Menschen in Ungarn heute tatsächlich?
Journalist Roberto De Lapuente spricht mit der in Berlin lebenden ungarischen Journalistin Éva Péli über die politische Lage in Ungarn, das Verhältnis zur EU und die Zukunft des Landes.
Ist Péter Magyar echter Herausforderer oder Teil des Orbanismus?
Hat Orbán die EU politisch ausgetrickst?
Wie denken die Ungarn über Europa und Brüssel?
Warum bleibt Orbán trotz Kritik so stark?
Eva Péli ist ungarische Journalistin und lebt in Berlin. Sie beobachtet die politische Entwicklung in Ungarn sowie das Verhältnis des Landes zur Europäischen Union.
Quelle: Overton Magazin, 28.04.2026
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Lesen Sie hierzu auch auf den NachDenkSeiten von Gábor Stier (übersetzt von Éva Péli) “Stimmen aus Ungarn: Der Erbe des Systems: Warum Péter Magyar kein ungarischer Liberaler ist” [LINK]
- Die libanesische Journalistin Amal Khalil bei israelischem Angriff getötet
Israelische Streitkräfte haben am Mittwoch die bekannte libanesische Journalistin Amal Khalil getötet, obwohl zwischen Israel und dem Libanon ein Waffenstillstand bestand. Khalil und ihre Kollegin, die Fotografin Zeinab Faraj, berichteten gerade aus dem Südlibanon, als eine israelische Drohne ein Auto in ihrer Nähe traf und zwei Zivilisten tötete. Khalil und Faraj suchten Schutz in einem nahegelegenen Gebäude, doch dann griff Israel auch dieses Gebäude an. Rettungs- und Sanitätskräfte retteten Faraj, gerieten jedoch unter Beschuss, bevor sie Khalil retten konnten, und wurden vom israelischen Militär über sechs Stunden lang daran gehindert, zurückzukehren. Khalil war bereits tot, als ihre Leiche unter den Trümmern geborgen wurde.
[Automatisierte Übersetzung der Videobeschreibung]
Quelle: Democracy Now!, 24.04.2026
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Israel ermordet Journalistin bei Doppelangriff während Waffenruhe
Am 22. April wurde die libanesische Journalistin Amal Khalil während einer Waffenruhe im Südlibanon ermordet. Berichten zufolge geschah dies bei einem gezielten Doppelangriff. Stundenlang konnten Rettungskräfte nicht zu ihr vordringen. Was geschah an diesem Tag wirklich und welche Folgen hat dieser Vorfall für die ohnehin angespannte Lage in der Region?
Dimitri Lascaris spricht mit der libanesischen Journalistin Marwa Osman über die Hintergründe des Angriffs, die zunehmenden Verstöße gegen den Waffenstillstand und die Frage, ob eine neue Eskalation bevorsteht.
Dieses Video wurde von Reason2Resist produziert und am 23. April 2026 auf deren YouTube-Kanal veröffentlicht. Wir haben es ins Deutsche übersetzt und veröffentlichen es heute erneut, um in Deutschland und darüber hinaus zur Meinungsbildung zu diesem Thema beizutragen.
ÜBER MARWA OSMAN: Marwa Osman ist Dozentin an der Lebanese International University und der Maaref University. Sie moderiert und produziert die politische Sendung „The MidEaStream“.
ÜBER DIMITRI LASCARIS: Dimitri Lascaris ist Journalist und Rechtsanwalt. Als Anwalt ist er auf Sammelklagen, internationales Recht und Menschenrechte spezialisiert. Er war Mitglied der Schattenkabinette der Grünen Parteien Kanadas und Quebecs. Im Jahr 2020 kandidierte er für den Vorsitz der Grünen Partei Kanadas und belegte den zweiten Platz. Er ist außerdem Gründer und Herausgeber des YouTube-Kanals „Reasons 2 Resist with Dimitri Lascaris: @reason2resist
Über unser Importprogramm: In diesem Programm veröffentlichen wir Inhalte von externen Autoren und Journalisten. Dazu gehören sowohl internationale als auch lokale Inhalte, die nach unserer redaktionellen Meinung in der Medienlandschaft nicht ausreichend berücksichtigt werden. Die Inhalte spiegeln nicht unbedingt die eigene redaktionelle Haltung von acTVism Munich wider.
ENG: To view the English version [LINK]
Quelle: acTVism Munich, 29.04.2026
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- Javier Milei: Verkauft er Argentinien an Israel?
Oscar Leon von The Grayzone interviewt den argentinischen Journalisten Sebastian Salgado über die Bedeutung des bizarren Besuchs von Präsident Javier Milei in Israel in diesem Monat.
Salgado beschreibt das Entstehen eines Projekts, das darauf abzielt, die nationale Souveränität Argentiniens zu untergraben, indem die Kontrolle über das Wasser des Landes an ein israelisches Unternehmen übergeben wird. Gleichzeitig sollen israelische Expats begünstigt werden, während öffentliche Vermögenswerte des Landes an wohlhabende Investoren und multinationale Konzerne verkauft werden.
Salgado geht auf beunruhigende Gerüchte über einen Plan ein, der die Umsiedlung von bis zu 300.000 Israelis nach Argentinien ermöglichen soll, sowie auf die wachsende Anziehungskraft der Region Patagonien auf diese Außenstehenden. Er argumentiert, dass Mileis letztendliches Vermächtnis die Balkanisierung des Landes durch einen wirtschaftlichen Auftragsmann sein wird, der einer sektiererischen ultraorthodoxen religiösen Bewegung treuer ergeben ist als den Interessen seiner eigenen Nation.
Website The Grayzone [LINK]
Original Video [LINK]
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Quelle: The Grayzone Deutsch, 28.04.2026
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- ANTI-KRIEGS-DEMONSTRATION: Vor der Royal-Air-Force-Basis Fairford in Großbritannien kommt es zu massiven Protesten gegen US-Bomber
Hunderte von Anti-Kriegs-Aktivisten versammelten sich am Samstag vor der RAF-Basis [Royal Air Force] Fairford in Gloucestershire, um gegen die Nutzung des Stützpunkts durch US-Streitkräfte für Militäroperationen im Zusammenhang mit dem Iran zu protestieren. Die Demonstranten warfen der britischen Regierung vor, ausländische Militäraktionen von britischem Boden aus zu ermöglichen, und schwenkten palästinensische und iranische Flaggen, während sie den Umzäunungszaun umringten. Die von der Campaign for Nuclear Disarmament und der Stop the War Coalition organisierte Demonstration forderte ein Ende der US-Bomberoperationen und ein stärkeres diplomatisches Engagement im Nahen Osten. Die britische Regierung hatte zuvor eine begrenzte Nutzung britischer Stützpunkte zu Verteidigungszwecken genehmigt, während US-Beamte die Einschränkungen bei der operativen Unterstützung kritisiert hatten. Die Behörden beobachteten die Demonstration, während die Spannungen aufgrund regionaler Konflikte weltweit weiter eskalieren.
[Automatisierte Übersetzung der Videobeschreibung]
Quelle: Times Now World (1,21 Mio. Abonnenten), 26.04.2026
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- Wie die Zivilgesellschaft auf den Krieg vorbereitet wird – Dr. Stefan Luft
Deutschland rüstet auf – und wer widerspricht, wird mundtot gemacht. Ist das noch Demokratie?
Dr. Stefan Luft, Privatdozent der Universität Bremen, analysiert den Operationsplan Deutschland und die Militarisierung der Gesellschaft und stellt eine entscheidende Frage: Wird hier eine russische Bedrohung an die Wand gemalt, um eine großflächige Militarisierung der Gesellschaft anzuschieben?
Im Gespräch geht es um: Den geheimen Operationsplan Deutschland und die Vorbereitung der Zivilgesellschaft auf den Krieg // Die Militarisierung des Bildungssystems – von der Schule bis zur Universität // Zensur, Einschüchterung und die Politik der Angst als Herrschaftsinstrument // Die Rolle transatlantischer Netzwerke bei der Gleichschaltung der Politik // Jacques Baud und die außerlegalen EU-Sanktionen als Einschüchterungsstrategie // Warum 40–50% des Bundeshaushalts für Rüstung die Gesellschaft zerstören würde
„Es kann in niemandes politischen Interesse sein in Deutschland, jemals wieder Konflikte mit Russland militärisch auszutragen.”
Wer heute für Diplomatie eintritt, wird als Moskau-Connection diffamiert. Dr. Luft zeigt, wie systematisch der Meinungskorridor verengt wird – und was das für die Demokratie bedeutet.
Dr. Stefan Luft fordert: Rückkehr zu einer auf nationalen Interessen basierenden Außenpolitik // Diplomatische Gespräche mit Russland statt militärischer Eskalation // Schutz der Meinungs- und Wissenschaftsfreiheit gegen staatlichen Druck
Ein Gespräch über Militarisierung, Zensur, Angstpolitik und die Zukunft der deutschen Demokratie.
Quelle: Patrik Baab, 19.04.2026
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- Webinar mit dem Botschaftsrat der Russischen Föderation
Vor 85 Jahren, am 22. Juni 1941, hat Deutschland die Sowjetunion überfallen, Wehrmacht und SS haben dort barbarisch gewütet. Dieses Kapitel der deutschen Geschichte wird weitgehend mit Schweigen übergangen. Wir schauen hin, wir vergessen nicht.
Heute soll Deutschland wieder kriegstüchtig werden – gegen Russland. Auf Russland zielen auch die US-amerikanischen MIttelstreckenraketen, die auf deutschem Boden stationiert werden sol-len. Ob ein möglicher Krieg mit ihnen oder mit deutschen Soldaten geführt wird, unter dem Dach der NATO oder von einer Koalitionen der Willigen: Er wäre ein erneutes Menschheitsverbrechen; dieses Mal mit der Gefahr, uns alle zu vernichten. Dagegen leisten wir Widerstand.
Wir wollen den Reichtum und die Schönheit unseres Kontinents in Geschichte und Kultur erhalten und leben. Dafür sparen wir, mit Bert Brecht, Anmut nicht noch Mühe, Leidenschaft nicht noch Verstand.
Kriegstüchtig? Nicht in unserem Namen!
Quelle: weltnetzTV, 22.04.2026
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- Abgesägt: Sturz des ehrbaren Ministerialen | Prof. Homburg
Nur wer infolge sexuellen Missbrauchs einen Dachschaden habe, könne die erfolgreiche Lockdownpolitik bezweifeln. Dies insinuierte der Ravensburger CDU-Abgeordnete Axel Müller in einer turbulenten Sitzung mit viel Militär und Polizei.
[Umfangreiche Quellenangaben in der Youtube-Videobeschreibung]
Quelle: Prof. Stefan Homburg, 26.04.2026
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Lesen Sie hierzu auch auf den NachDenkSeiten von Maike Gosch “Unterste Schublade” [LINK]
- So gefährlich sind Fertiggerichte für unsere Gesundheit | NANO Doku
Spaghetti Bolognese ohne #Fleisch und Schnitzel, die zu 21 % aus gespritztem Wasser bestehen? Was wir in Kantinen und zu Hause essen, hat oft mehr mit #Labor als mit Küche zu tun. Doch ist Convenience Food so schlecht wie sein Ruf?
Küchenleiter Lorenz Drozda sagt: „Es gibt schlechte #Convenience aber auch gute Convenience“. Verarbeitete #Lebensmittel seien nicht per se schlecht. Die Medizinerin Maira Bes-Rostrollo von der Universität Navarra hat eine groß angelegte Studie durchgeführt. Sie kommt zu dem Ergebnis: Wer viele #Fertiggerichte isst, stirbt früher. Menschen, die viele Softdrinks, Snacks, Fertiggerichte oder Süßwaren verzehrten, hatten ein doppelt so hohes Risiko, an #Bluthochdruck zu erkranken.
Das Problem an hochverarbeiteten Lebensmitteln ist der hohe Gehalt an Fett, Zucker und Salz. Und wir haben uns teilweise schon an den Geschmack von Fertiggerichten gewöhnt. Der Ernährungswissenschaftler Guido Ritter von der Fachhochschule Münster konnte im Experiment zeigen: Die meisten Menschen können Fertiggerichte von frisch gekochten unterscheiden. Aber den Geschmack der Fertigprodukte bewerten viele gar nicht schlechter.
Der Lebensmittelchemiker Hauke Hilz von der Hochschule Bremerhaven zeigt, mit welchen Tricks die #Lebensmittelindustrie arbeitet. Fleisch und Fisch wird mit Wasser und #Phosphat „aufgepumpt“, um das Gewicht zu erhöhen – und die Gewinnspanne. In großen Mengen kann Phosphat beim Menschen zu Nierenschäden führen.
Quelle: 3sat NANO, 14.04.2026
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- Der Mediziner sollte den Menschen sehen, nicht die Krankheit | Albert Jakob
Nur wenige Sekunden bleibt einem Orthopäden im hiesigen Gesundheitsbetrieb, um eine Diagnose zu stellen. Was fehlt, ist eine Medizin, die die Ganzheit im Blick hat.
Darüber und über andere Themen hat Roberto De Lapuente mit dem renommierten Physiotherapeuten und Masseur Albert Jakob gesprochen.
Quelle: Overton Magazin, 31.03.2026
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- Kabarett, (Real-)Satire, Comedy und Co.
- MC Fidi – Keiner mag mich
Veränderte oder synthetische Inhalte. Audio- oder visuelle Inhalte wurden stark bearbeitet oder digital generiert.
Quelle: Snicklink, 29.04.2026
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- Die Merz-Rente bei Rheinmetall? | Die Wahrheits-Schau #8
Willkommen zu einer neuen Ausgabe der «Wahrheits-Schau» – dem Nachrichtenmagazin, das tiefer blickt, wo andere wegschauen. Heute widmen wir uns den brennenden Themen unserer Zeit, präsentiert von unseren preisgekrönten (und absolut lebensechten) KI-Sprechern Kai und Wicki.
In dieser Folge beleuchten wir unter anderem:
Warum niedrige Löhne im Osten laut Arbeitgeberverbänden eine „pädagogische Maßnahme“ gegen die AfD sind.
Wie die Datenspeicherung von IP-Adressen den Weg in eine „sichere“ digitale Zukunft ebnet – solange man die richtigen Worte wählt.
Den visionären Rentenplan von Bundeskanzler Friedrich Merz und die Rolle von Rheinmetall als „sicherer Hafen“ für das Alter.
Warum die „Brandmauer“ gegen rechts das Lebenselixier für die gemäßigte Mitte ist.
Quelle: Diether Dehm, 28.04.2026
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- B&B #155 Burchardt & Böttcher. Tanz in die MAID: Auftakt zum großen “Männerschreddern”
Endlich Freiheitsenergie! Ganz ohne Plastik, Glas und Männer geht es besser ** Legal, scheißegal, Buckelwal: Was die Deutschen bewegt ** Endlich Klarnamen in der Fußgängerzone: Stalking für alle dank Meta-Brille ** Skandal: Nur 14,2% mehr für Pensionäre ** 12 Uhr mittags und nicht mehr niedlich: Die Tanksau greift an ** Not-Operationsplan Deutschland: Angriff der leitenden Reichen ** Bürgerkrieg auf der Drehscheibe ** Bauernopfer beim 4D-Schach China vs. USA: Europa ** Soylent Green 2.0: Rentner als Basissicherung *** Lagebild Mittelstand: Wie redet man mit blinden Taubstummen?
Quelle: B&B – Burchardt & Böttcher – Wir müssen reden, 26.04.2026
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