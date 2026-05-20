Videohinweise am Mittwoch
Hier finden Sie in der Regel am Mittwoch und am Samstag einen Überblick über interessante Videobeiträge aus anderen Medien und Veröffentlichungen. Wenn Sie auf “weiterlesen” klicken, öffnet sich das Angebot und Sie können sich aussuchen, was Sie anschauen wollen. Die Videohinweise sind auch auf unserer YouTube-Seite als spezielle Playlist verfügbar. (CG: Christian Goldbrunner)
Hier die Übersicht; Sie können mit einem Klick aufrufen, was Sie interessiert:
- Trump befiehlt Angriff – Panik bricht aus, Iran schlägt zurück | Johnson & Wilkerson
- Scott Ritter: Russland wird bald Europa ins Visier nehmen
- NGOs und Faktenchecker militärisch geführt – Punkt.PRERADOVIC mit Dr. Norbert Häring
- Evo Morales bei The Grayzone: „Das Volk hat den Wendepunkt erreicht“
- Jean-Luc Melenchon: “Iran verteidigt sich nur – wir würden dasselbe tun.”
- Trumps China-Reise war ein FEHLSCHLAG. Und zwar aus folgenden Gründen
- Klimaforschung gibt zu, übertrieben zu haben? | Grenzen des Wissens
- Nakba-Tag: Muhammad Shehada über Israels ethnische Säuberung im Gazastreifen und die anhaltende Widerstandskraft der Palästinenser
- Leo Ensels “Wörterbuch der Kriegstüchtigkeit – Krieg heißt Töten”
- Ein unterirdischer Beitrag: Der Sender RTL diffamiert mich als “Verschwörungstheoretiker”, weil ich mich für Frieden einsetze und über die “Kognitive Kriegsführung” der NATO aufkläre.
- BPK: 6 Wochen Quarantäne für asymptomatische Kontaktpersonen beim #HantaVirus und kein Freitesten möglich.
- Was man Ihnen über Venezuela verschweigt
- Lass mal quatschen #48– Patrik Baab: Wie uns die Transatlantiker in den Krieg gegen Russland treiben
- Chemiker vs. Pandemiemodellierer: Sächsischer Untersuchungsausschuss
- Kabarett, (Real-)Satire, Comedy und Co.
Vorbemerkung: Wir kommentieren, wenn wir das für nötig halten. Selbstverständlich bedeutet die Aufnahme in unsere Übersicht nicht automatisch, dass wir mit den Aussagen der jeweils zitierten Beiträge anderer Medien einverstanden sind. Verantwortlich für die Richtigkeit der zitierten Aussagen sind die jeweiligen Quellen und nicht die NachDenkSeiten. Sie können uns bei der Zusammenstellung der Videohinweise unterstützen, indem Sie interessante Fundstücke mit Quellenangabe an die Adresse [email protected] schicken. Bitte senden Sie keine Videos an uns, sondern nur Links, da wir in dieser Zusammenstellung ausschließlich zitieren und keine Videos veröffentlichen. Wenn Sie diese Übersicht für hilfreich halten, dann weisen Sie doch bitte Ihre Bekannten auf diese Möglichkeit der schnellen Information hin.
- Trump befiehlt Angriff – Panik bricht aus, Iran schlägt zurück | Johnson & Wilkerson
Der ehemalige CIA-Analyst Larry Johnson und Oberst Lawrence Wilkerson sind in der Sendung zu Gast, um über den jüngsten Angriffsbefehl Trumps gegen den Iran zu sprechen und darüber, wie dieser auf überraschende Weise zu massiver Panik geführt hat.
Larry Johnsons Blog [LINK]
Substack [LINK]
Original Video [LINK]
Disclaimer: Read by A.I. Voices. Auto-translated.
Quelle: Danny Haiphong Deutsch, 20.05.2026
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- Scott Ritter: Russland wird bald Europa ins Visier nehmen
Original Video [LINK]
Disclaimer: Read by A.I. Voices. Auto-translated.
Quelle: Daniel Davis Deep Dive Deutsch, 15.05.2026
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Lesen Sie hierzu auch auf den NachDenkSeiten von Jens Berger: Die Tauben müssen aufwachen – bevor es zu spät ist [LINK] und von Gert-Ewen Ungar: Moskauer Nächte und Qualität aus Deutschland [LINK]
- NGOs und Faktenchecker militärisch geführt – Punkt.PRERADOVIC mit Dr. Norbert Häring
Eine Armada von staatsfinanzierten NGOs und Faktenchecker betreibt Zensur und Ausspähung im Internet nicht nur in Deutschland, sondern in allen westlichen Ländern. Der Volkswirt und Wirtschaftsjournalist Norbert Häring benennt sie in seinem neuen Buch „Der Wahrheitskomplex“. Organisiert werde das globale Propaganda- und Zensur-Netzwerk von der Nato und Geheimdiensten. Auch klassische Medien, Journalisten und Influencer gehören dazu. Finanziert wird dieser Wahrheitskomplex in erster Linie aus Steuergeldern, die bei uns EU und Regierung verteilen. Ziel der Nato-Operation: Zu bestimmen, was die „Wahrheit“ ist und unerwünschte Meinungen zu canceln.
Quelle: Punkt.PRERADOVIC, 01.05.2026
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Lesen Sie hierzu auch auf den NachDenkSeiten die Rezension von Maike Gosch: Wessen Wahrheit? – Buchrezension „Der Wahrheitskomplex“ [LINK]
- Evo Morales bei The Grayzone: „Das Volk hat den Wendepunkt erreicht“
Oscar Leon von The Grayzone interviewt Evo Morales, den ehemaligen Präsidenten Boliviens und Anführer der indigenen und bäuerlichen Bevölkerungsgruppen des Landes, über den nationalen Aufstand, der nun das Überleben der Regierung des neoliberalen Präsidenten Rodrigo Paz bedroht.
Morales spricht über die Faktoren hinter der wachsenden Rebellion und die Weigerung der pro-US-Regierung in La Paz, auf deren Forderungen einzugehen. Er beschreibt die Regierung von Paz als Sumpf der Korruption, die zahlreiche Drogenschmuggelskandale beaufsichtigt hat, während sie versucht, das Land an den höchstbietenden ausländischen Käufer zu verkaufen.
Schließlich spricht Morales darüber, wie er unter der sogenannten Donroe-Doktrin der Trump-Regierung ins Visier genommen wurde, nachdem durchgesickerte Dokumente Pläne enthüllten, ihn in Zusammenarbeit mit der DEA zu entführen.
Website The Grayzone [LINK]
Original Video [LINK]
Disclaimer: Read by A.I. Voices. Auto-translated.
Quelle: The Grayzone Deutsch, 19.05.2026
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- Jean-Luc Melenchon: “Iran verteidigt sich nur – wir würden dasselbe tun.”
Vorsitzender von La France Insoumise
Paris, 14. Mai 2026
Quelle: Gegenpol
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- Trumps China-Reise war ein FEHLSCHLAG. Und zwar aus folgenden Gründen
Donald Trump bezeichnete seinen Besuch in China als Erfolg, doch es gelang ihm nicht, Peking zu nennenswerten Zugeständnissen zu bewegen. Ben Norton überprüft die Behauptungen des Weißen Hauses und zeigt auf, wie sich Washingtons Handelskrieg für die US-Wirtschaft als schwerer Bumerang erwiesen hat.
Quellen und Links hier [LINK]
Themen: 0:00 Trumps Besuch in China 0:41 US-Handelskrieg 2:01 Die Reise war ein Fehlschlag 3:17 CEOs von US-Unternehmen 4:24 Iran & Straße von Hormus 7:42 Handel & Investitionen 9:14 Seltene Erden 11:58 Scheitern des Handelskriegs 12:42 Boeing-Flugzeuge 13:52 Agrarprodukte 15:05 Nvidia & Chips 18:19 Die USA haben versagt 20:05 Trumps leere Drohungen 20:35 Probleme in der US-Wirtschaft 22:38 Outro
Geopolitical Economy Report auf X [LINK]
Ben Norton auf X [LINK]
[Automatisierte Youtube-Übersetzung der Videobeschreibung]
[Automatisch synchronisiert: Audiotracks für einige Sprachen wurden automatisch erstellt. Audiospur – abhängig vom Standort – auswählbar über den Internet-Browser durch Klick auf das “Zahnrad” oder bei mobilen Endgeräten über die Youtube-App]
Quelle: Geopolitical Economy Report (Ben Norton), 18.05.2026
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- Klimaforschung gibt zu, übertrieben zu haben? | Grenzen des Wissens
In der neuen Version der Zukunftsszenarien der Klimaforschung kommt das Extremszenario SSP5-8.5 nicht mehr vor. Die Autoren der entscheidenden Publikation geben zu, dass das Extremszenario nun nicht mehr plausibel erscheint. Das alte Extremszenario war die Grundlage der Horrormeldungen der Klimabewegung. Als Begründung für die Rücknahme geben sie aber nicht zu, dass das Szenario von Anfang an unrealistisch war. Sie geben andere Gründe an. Aber immerhin: Teile der Klimaforschung nehmen Abstand vom übertriebenen Klimahorror.
0:00 Einleitung
2:15 Die neue Version der Szenarien
4:01 Das alte Extremszenario: 130 Gt
8:19 Konzentration 1100 ppm und Temperatur 5 Grad
10:20 Jubelmeldungen
11:59 Das neue Extremszenario
13:10 Text der Rücknahme
13:34 Nur noch 80 Gt maximal
19:25 Nur noch 3,5 Grad
21:40 Nur noch 700 ppm
24:22 Fazit
Ganteförs Homepage [LINK]
Quelle: Grenzen des Wissens (140.000 Abonnenten), 03.05.2026
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Anmerkung Jens Berger: Ganteförs Ausführungen sind überzeugend. Als Ökonom möchte ich jedoch gerne einen Gedankengang von ihm um die ökonomische Perspektive erweitern. Es geht um den Zusammenhang von Angebot, Nachfrage und Preisen. Gerade beim Erdöl ist das langfristige Angebot stark an die Preisprognosen gekoppelt – bestimmte Förderungsmethoden sind halt sehr teuer und werden nur umgesetzt, wenn die Preise dauerhaft hoch sind. Je höher die Nachfrage, desto höher die Preise für fossile Energieträger. Je höher die Preise für fossile Energieträger, desto höher ist aber auch die Nachfrage nach regenerativer Energieerzeugung als preiswerteren Ersatz. Umgekehrt gilt das jedoch auch! Sollten regenerative Energien z.B. in Asien sehr erfolgreich ausgebaut werden, sinkt die globale Nachfrage nach fossilen Energieträgern und damit deren Preis, was wiederum den Anreiz zum Wechsel auf Regenerative senkt. Oder um es kurz zu machen: Am wahrscheinlichsten ist, dass sich die Nutzung fossiler und regenerativer Energien in einem bestimmten Korridor einpendelt. Und genau das ist m.E. auch das schlagkräftigste Argument gegen die Extremszenarien, mit denen vor allem die Medien gerne Panik schüren – sie sind schlichtweg ökonomisch nicht plausibel.
- Nakba-Tag: Muhammad Shehada über Israels ethnische Säuberung im Gazastreifen und die anhaltende Widerstandskraft der Palästinenser
Palästinenser auf der ganzen Welt begehen den Nakba-Tag, 78 Jahre nachdem ihre erzwungene Massenvertreibung zur Gründung des Staates Israel mit jüdischer Mehrheit führte. Auch Jahrzehnte später sind die Palästinenser nach wie vor weit verbreiteter Unterdrückung und Gewalt durch den israelischen Staat ausgesetzt, der sein Expansionsprojekt fortsetzt. „Israel hat seit 1948 bis heute versucht, uns als Volk, als Gruppe zu vernichten, und ist dabei gescheitert. Unser Volk ist immer noch da, widerstandsfähig“, sagt der palästinensische Schriftsteller Muhammad Shehada, der in Gaza geboren wurde und heute in Dänemark lebt. Shehada spricht über den andauernden Prozess der Nakba, einschließlich seiner jüngsten Verschärfung nach dem 7. Oktober 2023. „Nun ist diese Fassade der Höflichkeit gefallen. Die Maske wurde abgenommen. Und jetzt ist es in Israel eine Frage des Nationalstolzes, damit zu prahlen, die Palästinenser vernichtet zu haben.“
[Maschinelle Übersetzung der Videobeschreibung]
Quelle: Democracy Now!, 15.05.2026
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„Israel: Was ist schiefgelaufen?“: Der Holocaust-Forscher Omer Bartov und Gideon Levy von Haaretz debattieren über den Zionismus
Wir sprechen mit zwei prominenten israelischen Denkern, dem Historiker Omer Bartov und dem Journalisten Gideon Levy, über die Gründungsüberzeugungen des Zionismus. Bartov, Professor für Holocaust- und Genozidforschung an der Brown University, ist Autor des neuen Buches „Israel: Was ist schiefgelaufen?“, während Gideon Levys jüngster Artikel in Haaretz den Titel „Der Zionismus ist nicht schiefgelaufen, er war schon immer so aufgebaut“ trägt.
[Maschinelle Übersetzung der Videobeschreibung]
Quelle: Democracy Now!, 15.05.2026
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- Leo Ensels “Wörterbuch der Kriegstüchtigkeit – Krieg heißt Töten”
An der Sprache könnt Ihr sie erkennen! Die Kriegstreiber und Propagandisten verwenden heute die gleichen Methoden wie vor dem Ersten und dem Zweiten Weltkrieg. Allerdings in aufgepepptem Gewand: Der neue Militarismus kommt nicht selten smart, gendergerecht und TikTok-kompatibel daher. „Woke & wehrhaft” hat die postmoderne Truppe zu sein – sämtliche Minderheiten der bunt-diversen Gesellschaft all inclusive.
Leo Ensel hat ein Buch geschrieben, das die Propaganda entlarvt.
Tom J. Wellbrock im Gespräch mit Leo Ensel.
Inhalt:
01:00 Vorstellung Leo Ensel
05:00 „Wörterbuch der Kriegstüchtigkeit – Krieg heißt Töten“
19:00 Über die Angst (vor dem roten Knopf)
37:00 Über die Sprache
43:00 Mord als Wert
50:00 Buntes Sterben
56:00 Die immer gleiche Propaganda … funktioniert
01:04:00 „Queerfeldein in den Krieg“
01:07:00 Hoffnungen in die Jugend
01:09:00 Biedermann und die Brandstifter
01:13:00 Verluste
01:16:00 Abschließende Worte
Der große Wunsch Leo Ensels, den er mir nachträglich mitteilte, ist folgender Satz: Dieses Büchlein verschenken jetzt die Großeltern ihren bald musterungspflichtigen Enkeln!
Leo Ensels „Wörterbuch der Kriegstüchtigkeit – Krieg heißt Töten“, erschienen bei Promedia [LINK]
Texte und Audios auf den NachDenkSeiten: Das Wörterbuch der Kriegstüchtigkeit [LINK]
Quelle: wohlstandsneurotiker – der podcast, 17.05.2026
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- Ein unterirdischer Beitrag: Der Sender RTL diffamiert mich als “Verschwörungstheoretiker”, weil ich mich für Frieden einsetze und über die “Kognitive Kriegsführung” der NATO aufkläre.
Die tägliche Manipulation durch Militärs oder Regierungen ist jedoch keine “Verschwörungstheorie”, sondern gut belegt – wie ich im Vortrag im Detail aufzeige.
Das Team hat heimlich einen meiner Vorträge gefilmt und behauptet, ich würde “Ängste schüren”, da ich vor “KI-Kraken” warne, “die uns bis ins Detail” ausspionieren können.
Damit diese Lüge funktioniert, hat der Sender meine Folie im Hintergrund, mit der ich diese Aussage belege, verschwommen gemacht, so dass man sie nicht erkennen kann – ein ziemlich billiger Trick.
Ich werde den RTL-Beitrag in Kürze ausführlich auf Propaganda hin analysieren.
Bezug/Quellenangabe: RTL
Quelle: Jonas Tögel via X, 18.05.2026
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Ein unterirdischer Beitrag: Der Sender RTL diffamiert mich als "Verschwörungstheoretiker", weil ich mich für Frieden einsetze und über die "Kognitive Kriegsführung" der NATO aufkläre.
Die tägliche Manipulation durch Militärs oder Regierungen ist jedoch keine… pic.twitter.com/0BA5l3PaCP
— Dr. Jonas Toegel (@JonasToegel) May 18, 2026
- BPK: 6 Wochen Quarantäne für asymptomatische Kontaktpersonen beim #HantaVirus und kein Freitesten möglich.
Ich fragte @BMG_Bund nach Begründung und Evidenz für diese durchaus massiv in Grundrechte eingreifende Maßnahme. Die “Antwort”:
Quelle: Florian Warweg, 19.5.2026
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#BPK: 6 Wochen Quarantäne für asymptomatische Kontaktpersonen beim #HantaVirus und kein Freitesten möglich. Ich fragte @BMG_Bund nach Begründung und Evidenz für diese durchaus massiv in Grundrechte eingreifende Maßnahme. Die "Antwort": 🫣 pic.twitter.com/fWNjqJdDoC
— Florian Warweg (@FWarweg) May 19, 2026
Warweg [LINK]: Da werden Erinnerungen wach… Aktuelle #Hantavirus-Anweisung @rki_de an alle deutschen Gesundheitsämter: „Kontaktpersonen sollen für 6 Wochen nach letzter möglicher Exposition in Quarantäne bleiben. (…) Negatives Testergebnis bei asymptomatischen Personen hebt Quarantäne nicht auf.“
Von Corona bis Hanta – von Nicolas Riedl
Sie tun es wieder … sie schüren Angst vor einem (!) Virus. Es gibt Millionen davon, aber es gibt eben genau dieses eine, das jetzt dran ist, für das ein Impfstoff in der Pipeline ist, das ausgesucht wurde, um zu investieren. Hanta! Aiaiai, welch Verschwörungstheorie schon wieder. Aber eine ernst zu nehmende Theorie, die auf Erfahrung von Verschwörungen fußt. Ob sich diese Theorie erhärtet, erfahren wir nur, wenn Journalisten überall genau hin schauen. Mein Kollege Nicolas Riedl hat sich zum Austragungsort der ersten Behandlungsszenen aufgemacht, zum Schwabinger Krankenhaus, das in Deutschland bereits die Corona-Erzählung zünden ließ. Hören Sie „Von Corona bis Hanta – Patient Null im Schwabinger Krankenhaus“. Nicolas Riedls Text ließt Karsten Troyke.
Quelle: Radio München, 18.05.2026
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Ewiger Notstand? | Prof. Homburg
Ebola, Hanta, Klima: Derzeit jagt ein Notstand den nächsten. Die Sendung analysiert die Gründe und zeigt, dass es nicht um Gesundheit geht, sondern um Geld.
[Umfangreiche Quellenangaben in der Youtube-Videobeschreibung]
Quelle: Prof. Stefan Homburg, 19.05.2026
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- Was man Ihnen über Venezuela verschweigt
Die einen geben dem Sozialismus die Schuld, die anderen den Vereinigten Staaten. In diesem Video untersuchen wir, was in Venezuela tatsächlich passiert ist.
Sehen Sie sich hier mein Gespräch mit dem venezolanischen Journalisten Simón Rodríguez Porras an [LINK]
Quellen [LINK]
Groundnews / Bianca [LINK]
[Maschinelle Übersetzung der Videobeschreibung]
[Automatisch synchronisiert: Audiotracks für einige Sprachen wurden automatisch erstellt. Audiospur – abhängig vom Standort – auswählbar über den Internet-Browser durch Klick auf das “Zahnrad” oder bei mobilen Endgeräten über die Youtube-App]
Quelle: Bianca Graulau (264.000 Abonnenten),
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- Lass mal quatschen #48– Patrik Baab: Wie uns die Transatlantiker in den Krieg gegen Russland treiben
In der neuesten Ausgabe der Sendung quatscht Mia mit dem Journalisten und Publizisten Patrik Baab über Berichterstattung in Kriegsgebieten, mediale Narrative und die Rolle von Propaganda auf allen Seiten. Baab berichtet aus eigener Erfahrung, wie Wirklichkeit und Darstellung oft auseinandergehen. Über Jahrzehnte arbeitete er für den öffentlichen Rundfunk, bis er 2023 wegen seines Buches zum Ukraine-Krieg “Auf beiden Seiten der Front” gecancelt wurde.
Wer und warum will Baab mundtot machen? Wer bestimmt, was wir sehen – und was nicht? Wer steht hinter der Zensur? Warum handelt die Bundesregierung verfassungswidrig? Wie werden wir in einen Krieg gegen Russland getrieben und was lässt sich dagegen tun? Und wie konsumiert man Medien, ohne komplett irre zu werden?
Antworten auf diese und weitere Fragen gibt es in der neuen Ausgabe von Lass mal quatschen.
Quelle 1: Mias Wochenschau und Patrik Baab, 17.05.2026
Quelle 2: Lass mal quatschen, 17.05.2026
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- Chemiker vs. Pandemiemodellierer: Sächsischer Untersuchungsausschuss
Die 10. Sitzung des sächsischen Corona-Untersuchungsausschusses vom 23. April 2026 war eine derart schwere Kost, dass wir mit dem Verdauen des Materials jetzt erst fertig geworden sind. Die von uns geleakten und von der CDU verdrängten Pläne, Quarantäneverweigerer in einer Psychiatrie zu internieren, waren nur ein Nebenschauplatz dieser aufschlussreichen Einvernahmen. Es folgt nämlich nun ein weiteres aufwendig produziertes Zeitzeugnis, dass der Öffentlichkeit die mehrstündigen Einvernahmen des Chemikers Prof. Dr. Jörg Matysik und des Pandemiemodellierers Prof. Dr. Dirk Brockmann konsumgerecht nach Hause transportiert. Stichworte: Impfplicht, No-Covid-Strategie und Prüfungspflichten des PEI.
Gerade weil beide Experten in einem Untersuchungsausschuss als Zeugen nur einzeln einvernommen werden, war diese vorgegebene Konstellation aus modellierenden Annahmen und chemischem Sachverstand äußerst aufschlussreich. Hätte man nämlich den Ausführungen des analytischen Chemikers Prof. Matysik und seinen Kollegen zu der Qualität der Impfstoffe und den sogenannten „Qualitätsprüfungen“ durch das PEI zu Beginn von Corona nur ein ganz klein wenig mehr Aufmerksamkeit geschenkt, wäre es unmöglich geworden, an eine auf die Impfung fokussierte No-Covid-Strategie, wie der Pandemiemodellierer Prof. Brockmann sie einforderte, auch nur einen einzigen Gedanken zu verschwenden. Während der Modellierer sich nämlich blind auf die mit Klauen und Zähnen verteidigte vorgebliche Impfwirksamkeit als Basisparameter verließ, ging der analytische Chemiker buchstäblich an die Substanz der mRNA-Präparate:
„Jeder mit einem gesunden Menschenverstand weiß, dass kein Gericht funktionieren kann, wo man alle vier oder fünf Zutaten entweder einfach oder doppelt verwenden kann. Aber hier ist es nicht irgendeine Suppe, die man kocht, sondern ein Produkt, das so empfindlich ist, dass man es nicht einmal schütteln darf, weil es eben eine so einzigartige ‚gelungene‘ Kombination ist, dass nur das geht. Das passt einfach nicht zusammen.“
Quelle: Die Jaworskis, 19.05.2026
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- Kabarett, (Real-)Satire, Comedy und Co.
- Gerhard Schröder und die SPD-Luschen | Reiner Kröhnert live
Politisches Kabarett & Parodie – Live aus dem Düsseldorfer Kom(m)ödchen (April 2026).
Reiner Kröhnert schlüpft in die Rolle von Gerhard Schröder und kommentiert satirisch den Umgang der SPD mit ihrem Altkanzler, Debatten um Parteiausschluss und die Frage diplomatischer Vermittlung im Ukraine-Konflikt.
Termine, Tickets & Infos [LINK]
Quelle: Reiner Kröhnert, 14.05.2026
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- Auf ein Wort zu Hanta, Taiwan und Starmer mit Michael Sailer | MANOVA
In der neuen Folge von „Auf ein Wort“ kommentiert Michael Sailer die neuesten Pandemie-Trends und Geschlechterkrieg-Stilblüten, die Spannungen um Taiwan, den Tod des Wals Timmy und das Interesse der katholischen Kirche an Rapperin Ikkimel.
Inhaltsverzeichnis:
00:00 Intro
00:38 Thema 1: Hanta/Ebola-Alarm und der 79. „World Health Assembly“
05:17 Thema 2: Taiwan drängt auf US-Waffenlieferungen
07:16 Thema 3: Tod des Wals „Timmy“ nach 1,5 Mio. Euro teuren Rettungsaktion
08:18 Thema 4: Proteste gegen Keir Starmer
09:53 Thema 5: „Männer gegen Gewalt“ demonstrieren am Herrentag gegen Gewalt an Frauen
15:23 Thema 6: „Bund der Deutschen Katholischen Jugend“ wünscht sich Ikkimel-Auftritt beim Katholikentag
Quelle: Radio München, 18.05.2026
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- 220 Punkte für Israel?! Der ESC-Skandal, über den keiner reden will | Wahrheits-Schau
Willkommen zu einer neuen Ausgabe der «Wahrheits-Schau» – dem Nachrichtenmagazin, das tiefer blickt, wo andere nur abstimmen. Heute mit einem internationalen Skandal rund um den Eurovision Song Contest und weiteren Schlagzeilen, die man so vielleicht lieber nicht hören würde – präsentiert von unseren preisgekrönten (und absolut lebensechten) KI-Nachrichten-Sprecher*innen KaiGPT und Wicki Media.
In dieser Folge beleuchten wir unter anderem:
– ESC-Skandal: Wie Israels Song plötzlich 220 Publikumspunkte erhält – und warum am Ende doch alles ganz anders ausgeht.
– NATO & Eurovision: Zufall oder kulturelle Softpower? Was angeblich nichts miteinander zu tun hat.
– Buckelwal Timmi: Zwei Volkstrauerstunden und stille Fischbrötchen – Deutschland trauert.
– Russengas-Rekord: Warum selbst „Eisheilige“ die Energiepolitik nicht abkühlen.
– Milka vor Gericht: Weniger Schokolade, mehr Wahrheit? Oder einfach nur Regierungspraxis.
– Kiesewetter global: Kapitulationen, Befreiungen und neue Weltordnungen im Schnelldurchlauf.
– Gewerkschaften im Wandel: Pfeifen statt streiken – Druck abbauen im geschlossenen Raum.
– Steinmeiers Vision: Wenn Jesus persönlich in die Innenpolitik eingreift.
– Atomfantasien: Warum die Bombe auf Moskau angeblich schon „Tradition“ hat.
Quelle: Diehter Dehm, 19.05.2026
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- Ach Fidi…
#DeepFakeSatire
Veränderte oder synthetische Inhalte. Audio- oder visuelle Inhalte wurden stark bearbeitet oder digital generiert.
Quelle: Snicklink, 19.05.2026
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- B&B #156 Burchardt & Böttcher: Hanta? Heuschnupfen?! Hauptsache: Lockdown!
ModRNA-Fabriken im Warpspeed-Overdrive: Noch 100 Tage 1G-Hanta-Lockdown, dann sind wir alle geimpft und sicher ** Für nichts zu Schaade: Long-Covid-Folge Alzheimer? ** Klimakterium: Menschgemachter Geburtenrückgang auf niedrigstes Niveau seit 1946 ** Machtworte des Jammerkanzlers: Mehr Respekt fürs Versagen, bitte! ** Haltet die Presse: Die beste Regierungsmeinungsfreiheit aller Zeiten ** Dieser Schnitt entscheidet über Deutschlands Schicksal: Merkels 2 Millionen p. a. für repräsentative Renovierungen ** Fallbeil plant systemische Kontrollvermeidung beim Bundesrechnungshof ** Warum ist Saskia Esken nicht verboten? ** Wie geht Beamter? (Spoiler: So nicht) ** Timmi, Potti und die Fischbrötchen: Von der Unfähigkeit der Deutschen, mit dem Tod zu leben ** „Windräder! Regimesturz! Ausländer raus!“ Und dann? Innig verbunden planlos in den Untergang. *** Norwegens 2-Billionen-Spardose auf der Suche sicheren Häfen vor dem globalen Crash.
Quelle: B&B – Burchardt & Böttcher – Wir müssen reden, 10.05.2026
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- Gerhard Schröder und die SPD-Luschen | Reiner Kröhnert live