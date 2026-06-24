Videohinweise am Mittwoch
Hier finden Sie in der Regel am Mittwoch und am Samstag einen Überblick über interessante Videobeiträge aus anderen Medien und Veröffentlichungen. Wenn Sie auf “weiterlesen” klicken, öffnet sich das Angebot und Sie können sich aussuchen, was Sie anschauen wollen. Die Videohinweise sind auch auf unserer YouTube-Seite als spezielle Playlist verfügbar. (CG: Christian Goldbrunner)
Hier die Übersicht; Sie können mit einem Klick aufrufen, was Sie interessiert:
- Liegen die USA und Israel wirklich im Streit? Oder spielt sich hier etwas Größeres ab?
- Iran-Verhandlungsdesaster & Russland im vollen Kriegsmodus | Larry C. Johnson
- Andrej Hunko: Das Thema Corona ist nicht vorbei – es ist verdrängt!
- #Bundespressekonferenz: Korruptionsskandal @giz_gmbh in zweistelliger Millionenhöhe
- BPK: #Merz und die Krebspatientin vom “Bürgerdialog” in Salzwedel:
- Krieg im Nahen Osten & Aufrüstung: Debatte mit Michael Lüders & Danilo Della Valle
- Wer ist unser Feind | Ulrikes Panoptikum #15
- Dr. Daniele Ganser: Der Abschuss von IRAN AIR 655
- Der 250-jährige Plan zur Zerstörung Russlands | Alexander Mercouris
- Israel spioniert US-Beamte aus – Gesetz fordert Geheimdienstkooperation mit Tel Aviv
- Rudolphs Runder Tisch #2: Digitalisierungszwang & Bargeldabschaffung | mit N. Häring & H. Stützle
- Musk und der Messermann – die Berichterstattung über Belfast bei ARD und ZDF
- Kabarett, (Real-)Satire, Comedy und Co.
Vorbemerkung: Wir kommentieren, wenn wir das für nötig halten. Selbstverständlich bedeutet die Aufnahme in unsere Übersicht nicht automatisch, dass wir mit den Aussagen der jeweils zitierten Beiträge anderer Medien einverstanden sind. Verantwortlich für die Richtigkeit der zitierten Aussagen sind die jeweiligen Quellen und nicht die NachDenkSeiten. Sie können uns bei der Zusammenstellung der Videohinweise unterstützen, indem Sie interessante Fundstücke mit Quellenangabe an die Adresse [email protected] schicken. Bitte senden Sie keine Videos an uns, sondern nur Links, da wir in dieser Zusammenstellung ausschließlich zitieren und keine Videos veröffentlichen. Wenn Sie diese Übersicht für hilfreich halten, dann weisen Sie doch bitte Ihre Bekannten auf diese Möglichkeit der schnellen Information hin.
- Liegen die USA und Israel wirklich im Streit? Oder spielt sich hier etwas Größeres ab?
Die USA und der Iran führen Verhandlungen, um den Krieg zu beenden, doch Teheran warf Washington vor, gegen das Abkommen zu verstoßen, da Israel weiterhin den Libanon angreift. US-Vizepräsident JD Vance schien Israel zu kritisieren, doch Ben Norton erläutert die tiefgreifende Heuchelei der Vereinigten Staaten, die Netanjahu nach wie vor Waffen und Militärhilfe im Wert von Milliarden Dollar zur Verfügung stellen.
Themen
0:00 Gespräche zwischen den USA und dem Iran
0:35 Iran wirft den USA Vertragsbruch vor
1:50 Wird Israel das Abkommen mit dem Iran sabotieren?
2:58 Israel braucht militärische Unterstützung der USA
4:12 JD Vance: Die USA sind Israels einziger Verbündeter
5:04 (CLIP) JD Vance: Militärhilfe der USA
5:47 (CLIP) JD Vance über Israel
7:57 Entweder mitmachen oder den Mund halten
8:40 Milliarden an US-Hilfe für Israel
9:42 Militärisch-industrieller Komplex
11:03 Unsinkbarer Flugzeugträger
11:48 Der Schwanz wedelt nicht mit dem Hund
12:36 Trump warnt vor Ölknappheit
13:25 (CLIP) Trump: Reserven für 4 Wochen
14:07 Trump droht dem Iran erneut
14:33 (CLIP) Fox News über Trumps Drohungen
15:14 Der Iran hat mehr Einfluss
16:08 Israels Ziele im Libanon
17:28 Israel übernimmt den Gazastreifen
18:40 Die USA schicken weitere Waffen nach Israel
19:14 Heuchelei
19:45 Outro
Geopolitical Economy Report auf X [LINK]
Ben Norton auf X [LINK]
[Automatisierte Youtube-Übersetzung der Videobeschreibung]
[Automatisch synchronisiert: Audiotracks für einige Sprachen wurden automatisch erstellt. Audiospur – abhängig vom Standort – auswählbar über den Internet-Browser durch Klick auf das “Zahnrad” oder bei mobilen Endgeräten über die Youtube-App]
Quelle: Geopolitical Economy Report (Ben Norton),, 22.06.2026
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Brian Berletic: Iran entlarvt Trumps MoU-Täuschung – Neue Kriegsfront explodiert!
Brian Berletic von The New Atlas hat gerade den Zusammenbruch des MoU-Abkommens zwischen den USA und dem Iran vorhergesagt. Er erklärte, dass Irans Trotz angesichts von Täuschung die Gefahren aufgezeigt habe, dem von Trump geführten US-Imperium zu vertrauen, während sich hinter den Kulissen die Vorbereitungen für einen Krieg gegen China intensivieren.
Substack [LINK]
Original Video [LINK]
Disclaimer: Read by A.I. Voices. Auto-translated.
Quelle: Danny Haiphong Deutsch, 23.06.2026
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- Iran-Verhandlungsdesaster & Russland im vollen Kriegsmodus | Larry C. Johnson
Gerade wenn man denkt, die USA könnten sich kein noch tieferes Grab mehr schaufeln, überraschen die Leute in Washington einen mit einer noch größeren Schaufel. Der Iran-Krieg entwickelt sich von einem Krieg der Wahl zu einer Eventualität, zu einer Krise, zu einem ausgewachsenen nationalen Wirtschaftsnotstand – und es gibt NICHTS, was das US-Militär tun könnte, um die Lage zu verbessern. Oh Junge, oh Junge.
Larry C. Johnson ist heute bei mir, um ein Update zu Iran, der Ölkrise und dem möglichen Druck der Golfstaaten auf Washington zu geben, sich zurückzuhalten. Außerdem analysiert er Israel, Russland, die Ukraine und den Aufstieg eines neuen, von China geführten Zahlungssystems – mit Pepe Escobars Transition Protocol und Sonar21 im Gespräch.
Zeitmarken:
00:00:00 Intro und Transition Protocol
00:01:44 Irans nukleare Bedrohung und die Ölkrise
00:15:08 Straße von Hormus, Schifffahrt und Versicherungen
00:17:20 Druck auf Israel und der Waffenstillstand
00:21:01 Golfstaaten, Pakistan und der US-Rückzug
00:32:51 Israels Unterstützerbasis schrumpft
00:35:13 Russland, Ukraine und die Eskalation der NATO
00:50:50 China, SWIFT und die neue Finanzordnung
Neutrality Studies Substack [LINK]
Original Video [LINK]
Disclaimer: Read by A.I. Voices. Auto-translated.
Quelle: Neutrality Studies Deutsch, 23.06.2026
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- Andrej Hunko: Das Thema Corona ist nicht vorbei – es ist verdrängt!
Als ehemaliger Bundestagsabgeordneter (BSW) und Mitglied des Gesundheitsausschusses des Europarates hat Andrej Hunko die Corona-Politik parlamentarisch begleitet – und ihre Widersprüche früh benannt. Gemeinsam mit Prof. Matthias Schrappe arbeitet er heute an einer unabhängigen Aufarbeitung der Corona-Jahre.
Viele sagen: „Corona? Das ist doch erledigt.“
Doch erledigt ist hier gar nichts.
Die politische Verantwortung für Grundrechtseingriffe historischen Ausmaßes wurde nie ernsthaft untersucht.
Der Antrag auf einen echten Untersuchungsausschuss wurde blockiert.
Sanktionen gegen Ärzte und Pflegekräfte wirken bis heute nach.
Ungerechtfertigte Bußgelder sind nicht zurückgezahlt.
Impfgeschädigte kämpfen weiterhin um Anerkennung und Unterstützung.
Neue Verträge und Gesetze deuten auf ähnlich gelagerte Reaktionen in der Zukunft hin.
Zentrale Dokumente werfen mehr Fragen auf, als sie beantworten.
Andrej Hunko steht für eine sachliche, parlamentarisch fundierte und demokratisch notwendige Aufarbeitung. Nicht aus parteitaktischen Gründen – sondern weil ein Rechtsstaat ohne Aufklärung seine Glaubwürdigkeit verliert.
Frankfurt ist ein Ort der Debatte.
BERLIN24/7 Nachrichten aus Berlin – ist ein unabhängiges Nachrichten- und Informationsportal
Im Zentrum unserer Berichterstattung stehen Nachrichten, Meinungsbeiträge, Analysen und Interviews zum aktuellen Zeitgeschehen in Berlin, Deutschland, Europa und der Welt.
Wer sich für differenzierte Sichtweisen aus verschiedenen Perspektiven interessiert ist bei uns richtig.
Quelle: BERLIN247, 05.06.2026
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- #Bundespressekonferenz: Korruptionsskandal @giz_gmbh in zweistelliger Millionenhöhe
im Jemen und die Widersprüche von #Bundesregierung (insbesondere @BMZ_Bund) auf meine #BPK-Fragen was Aufklärung des Falles sowie Transparenz gegenüber #Bundestag und GIZ-Aufsichtsrat angeht.
Quelle: Florian Warweg via X, 23.6.2026
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#Bundespressekonferenz: Korruptionsskandal @giz_gmbh in zweistelliger Millionenhöhe im Jemen und die Widersprüche von #Bundesregierung (insbesondere @BMZ_Bund) auf meine #BPK-Fragen was Aufklärung des Falles sowie Transparenz gegenüber #Bundestag und GIZ-Aufsichtsrat angeht.🫣 pic.twitter.com/GHbyFIx4l0
— Florian Warweg (@FWarweg) June 23, 2026
Warwegs Hintergrund-Artikel in der OAZ [LINK] sitzt leider hinter der Bezahlschranke.
- BPK: #Merz und die Krebspatientin vom “Bürgerdialog” in Salzwedel:
Warum eine Autogrammkarte für den @bundeskanzler zum politischen Problem wird – und wie unverholen der Vize-@RegSprecher den Souverän verachtet:
Quelle: Florian Warweg via X, 16.6.2026
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#Merz und die Krebspatientin vom "Bürgerdialog" in Salzwedel: Warum eine Autogrammkarte für den @bundeskanzler zum politischen Problem wird – und wie unverholen der Vize-@RegSprecher den Souverän verachtet: pic.twitter.com/9v0P1l8hso
— Florian Warweg (@FWarweg) June 16, 2026
- Krieg im Nahen Osten & Aufrüstung: Debatte mit Michael Lüders & Danilo Della Valle
Die EU hat sich in eine geopolitische und ökonomische Sackgasse manövriert. Wir erleben den Tod einer alten Weltordnung und den Übergang in eine multipolare Welt. Doch ausgerechnet in dieser Zeit opfert die EU die Friedensdividende und die Entspannungspolitik einer fatalen Abhängigkeit von den USA. Mit Ausnahme des spanischen Premiers Pedro Sanchez hat die Führung der EU den völkerrechtswidrigen Angriffen der USA und Israels auf den Iran zunächst nicht widersprochen. Der deutsche Bundeskanzler Merz sprach einst gar von „Drecksarbeit“, die von den USA und Israel für uns verrichtet würde. Dabei bedrohen die Auswirkungen des Energiepreis-Schocks und das Risiko einer neuen Flüchtlingskrise Europas sicherheitspolitische und wirtschaftliche Interessen. Hinzu treten der Druck auf das europäische Industriemodell durch hohe Energiepreise, unzureichende Investitionen in die Infrastruktur und überzogene Hochrüstung.
ENGLISH VIDEO [LINK]
Was kann die EU tun, um zur Friedensdividende zurückzukehren?
Welche wirtschaftlichen Konsequenzen hat die Krise im Mittleren Osten und der Abschied von der Entspannungspolitik?
Wir diskutierten diese Fragen mit dem Nahostexperten Michael Lüders sowie den Europaabgeordneten Fabio De Masi (Fraktionsloses Mitglied des Europäischen Parlaments, BSW) und Danilo Della Valle (The Left, 5 Sterne-Bewegung).
Michael Lüders ist Publizist, Autor und Nahostexperte. Seit Jahren analysiert er die politischen Entwicklungen im Nahen und Mittleren Osten sowie die Rolle westlicher Staaten in der Region.
Er war langjähriger Nahost-Korrespondent der Wochenzeitung Die Zeit und bereiste zahlreiche Länder der Region. In seinen Arbeiten befasst er sich insbesondere mit den historischen Ursachen von Konflikten, geopolitischen Interessen sowie der westlichen Interventionspolitik. Von 2015 bis 2022 war Lüders Präsident der Deutsch-Arabischen Gesellschaft.
Lüders ist Autor mehrerer Bücher zu internationalen Beziehungen und zur Politik im Nahen Osten. In diesen setzt er sich mit der Außenpolitik Europas und der USA auseinander. Er tritt regelmäßig als Kommentator in deutschen und internationalen Medien auf. In seinem letzten Buch „Drecksarbeit? Israel, Amerika und der imperiale Größenwahn im Nahen Osten“ analysiert er die komplexen Hintergründe und Interessen im Nahostkonflikt und warnt vor den gefährlichen Folgen einer kurzsichtigen westlichen Außenpolitik.
Quelle: Fabio De Masi, 15.06.2026
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Anmerkung CG: Fabio De Masi leitet ein und spricht ab Min. 20:42; Danilo Della Valle ist zu hören ab 9:43 und Michael Lüders Vortrag beginnt bei 23:58.
- Wer ist unser Feind | Ulrikes Panoptikum #15
Der Militarismus in Europa ist auf einem Höhepunkt. Die Aufrüstungsstrategie der NATO gegen Russland ist in vollem Gange, denn wir Europäer sollen vor dem „imperialistischen Russland” des 21. Jahrhunderts geschützt werden. Doch wer ist eigentlich wirklich unser Feind? Oder sind es vielleicht doch die Amerikaner, dessen Einfluss wir schutzlos ausgeliefert sind?
Quelle: Ulrike Guérot, 13.06.2026
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- Dr. Daniele Ganser: Der Abschuss von IRAN AIR 655
Am 3. Juli 1988 wurde der Iran-Air-Flug 655, ein ziviler Airbus A300 auf dem Weg von Bandar Abbas nach Dubai, über dem Persischen Golf von der USS Vincennes der US Navy abgeschossen. Alle 290 Menschen an Bord kamen ums Leben. In diesem Video erklärt Daniele Ganser die recherchierten Zusammenhänge.
Quelle: Daniele Ganser, 13.05.2026
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- Der 250-jährige Plan zur Zerstörung Russlands | Alexander Mercouris
Alexander Mercouris von The Duran spricht über Russophobie als eine lang andauernde politische und kulturelle Geschichte. Mercouris erklärt, wie antirussische Bilder in Großbritannien und Frankreich aufgebaut wurden, wie sich Angst und Hass miteinander vermischen und warum der Westen weiterhin schwache und böse Stereotype über Russland wiederholt. Er spricht außerdem über Gorbatschow, die NATO, russische Eigenverantwortung sowie darüber, wie Kultur, Reisen und offene Debatten helfen könnten, diese falschen Vorstellungen zu überwinden.
Neutrality Studies Substack [LINK]
Zeitmarken:
00:00:00 Einführung und Ursprünge der Russophobie
00:07:16 Politik hinter der Erzählung
00:13:50 Russland als schwach, aber gefährlich
00:18:29 Russland, Kultur und der „gute Russe“
00:24:59 Gorbatschow, Reformen und westliche Voreingenommenheit
00:33:25 NATO, Macht und warum Russland ausgeschlossen wurde
00:38:16 Was Russland tun kann, um sich zu wehren
00:45:37 Beispiele aus Film, Musik und Kultur
Original Video [LINK]
Disclaimer: Read by A.I. Voices. Auto-translated.
Quelle: Neutrality Studies Deutsch, 20.06.2026
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Britischer Professor enthüllt schockierende Wurzeln der Russophobie | Richard Sakwa
Prof. Richard Sakwa spricht mit Pascal über Russophobie, den „politischen Westen“ nach 1945 und darüber, warum Russland nie vollständig in diesen aufgenommen wurde. Er verbindet die heutigen Spannungen mit der alten Geschichte, Machtpolitik und der Spaltung zwischen Atlantismus und Kontinentaleuropa und erklärt anschließend, wie der Ukrainekrieg, Sanktionen und schwache westliche Staaten die Welt zu größerer Spaltung getrieben haben.
Richard Sakwa – University of Kent [LINK]
Neutrality Studies Substack [LINK]
Timestamps: 00:00:00 Intro und Russophobie 00:04:08 Warum Russland ausgeschlossen wurde 00:08:51 Macht, Zivilisation und Mearsheimer 00:11:45 NATO, EU und westliche Feindseligkeit 00:17:04 Westen in der Krise: Staat, Wirtschaft, Gesellschaft 00:22:44 Militarisierung und neuer Kalter Krieg 00:30:28 Russland, China und der Westen 00:43:39 Falscher Universalismus und Niedergang 00:51:59 Ratschläge für Russland und China
Original Video [LINK]
Disclaimer: Read by A.I. Voices. Auto-translated.
Quelle: Neutrality Studies Deutsch, 18.06.2026
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- Israel spioniert US-Beamte aus – Gesetz fordert Geheimdienstkooperation mit Tel Aviv
Max Blumenthal und Aaron Mate von The Grayzone befassen sich mit neuen Geheimdienstberichten, die vor „kritischer“ israelischer Spionage gegen US-Beamte und amerikanische Truppen warnen, während der Kongress über ein neues Gesetz debattiert, das Israel beispiellose Mengen an US-Geheimdienstinformationen und Daten bereitstellen soll.
Website The Grayzone [LINK]
Original Video [LINK]
Disclaimer: Read by A.I. Voices. Auto-translated.
Quelle: The Grayzone Deutsch, 20.06.2026
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- Rudolphs Runder Tisch #2: Digitalisierungszwang & Bargeldabschaffung | mit N. Häring & H. Stützle
Die zweite Folge von Rudolphs Runder Tisch widmet sich der Frage, ob unser Alltag wirklich immer digitaler werden muss und ob das Bargeld dabei still aus dem Verkehr gezogen wird.
Nico Rudolph hat sich wieder zwei profunde Kenner der Materie eingeladen: Norbert Häring, promovierter Volkswirt, Wirtschaftsjournalist und Autor, sowie Hansjörg Stützle, Autor und langjähriger Bargeld-Aktivist.
Im Mittelpunkt der Diskussion stehen der wachsende Druck zur Digitalisierung, die schleichende Zurückdrängung des Bargeldes und die Frage, was beides für Freiheit, Privatsphäre und Teilhabe bedeutet. Wer profitiert von der Entwicklung, wer bleibt zurück – und welche Rolle spielen Banken, Tech-Konzerne und Politik? Es geht um Überwachung, Wahlfreiheit beim Bezahlen und die Frage, wie viel analoge Alternative eine freie Gesellschaft braucht.
Kapitel: 00:00 Intro und Vorstellung der Gäste 6:45 Positive Aspekte und Ausgrenzung durch Digitalisierung 11:00 Das Fehlen analoger Optionen in Alltag und Politik 20:50 Was steckt dahinter? EuGH und die Macht der Tech-Konzerne 28:00 Unverhältnismäßigkeit: die Münzgeldprüfverordnung 33:00 Banken unter Druck: der ausgefragte Kunde 37:00 Der gläserne Bürger und der Verlust von Grundrechten 43:50 Keine Alternativen mehr: 1,8 Mio. Bankabfragen 50:30 Die Kostenlüge: Wer zahlt für digitales Bezahlen? 55:00 Der 500-Euro-Schein und das Verschwinden großer Scheine 1:03:30 Die Zukunfts-Szenarien: Positiv vs. Negativ 1:13:00 Schulsystem, Politik und das Recht auf ein analoges Leben
Gäste: Norbert Häring, promovierter Volkswirt, Wirtschaftsjournalist und Autor, BSW-Grundwertekommission [LINK] und Hansjörg Stützle, Autor und Betreiber der Plattform Bargeldverbot.info [LINK]
Quelle: Nico Rudolph, MdL BSW Sachsen, 20.06.2026
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- Musk und der Messermann – die Berichterstattung über Belfast bei ARD und ZDF
Elon Musk verklagt das ZDF. Warum? Es ist unsere letzte Folge zu viert. Wir haben uns zwei Stunden über aktuelle Ereignisse ausgetauscht und erzählen dann, warum wir bei der OAZ aufgehört haben und wieso Ole aussteigen wird. Wir werden die Folge in mehreren Teilen veröffentlichen. Den Anfang macht die “Messeattacke” in Belfast durch einen “Geflüchteten”, die in rechter Hetze und einer Jagd auf Ausländer durch den Mob endete, woran Elon Musk Schuld sei. So ähnlich könnte man zumindest denken, wenn man nur das ZDF und die ARD verfolgt hat. Aber hört selbst.
Quelle: SACHLICH RICHTIG – der Medien-Podcast, 15.06.2026
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Hierzu auch auf den NachDenkSeiten von Tobias Riegel: ZDF, Schönbohm, Musk: „Die Anmoderation wurde aus rechtlichen Gründen gekürzt“ [LINK]
- Kabarett, (Real-)Satire, Comedy und Co.
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Der absurdeste G7-Gipfel seit Jahren – Küppersbusch TV
Trump ist zurück auf der G7-Bühne und plötzlich dreht sich wieder alles um ihn. Während die Staats- und Regierungschefs in Frankreich über Ukraine, Iran, Sicherheit und Weltwirtschaft sprechen, entsteht der Eindruck: Der eigentliche Gipfel findet in den Köpfen der Teilnehmer statt.
Wir schauen wir auf die absurdesten Szenen des G7-Gipfels, die Rolle von Donald Trump, die Auftritte von Friedrich Merz, Emmanuel Macron und Co. Warum entsteht zwischen politischer Inszenierung und geopolitischer Realität eine immer größere Lücke?
Viel Spaß und gute Unterhaltung!
0:00 Ist G7 überhaupt noch relevant?
5:22 Bald 300!
5:32 Küppis musikalisches Quiz
Die gezeigten Quellen findet ihr hier [LINK]
Quelle: Küppersbusch TV, 18.06.2026
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Hirschhausen: “Mehr Hassmails bei Hitze!” | Der Wegscheider
Im neuen Wochenkommentar geht es heute unter anderem um die nächste bedrohliche Hitzewelle und ihre Auswirkungen auf die Fußball-WM und auf die Weltpolitik!
Quelle: ServusTV On, 20.06.2026
- Der absurdeste G7-Gipfel seit Jahren – Küppersbusch TV