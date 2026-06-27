Videohinweise am Samstag
Hier finden Sie in der Regel am Mittwoch und am Samstag einen Überblick über interessante Videobeiträge aus anderen Medien und Veröffentlichungen. Wenn Sie auf “weiterlesen” klicken, öffnet sich das Angebot und Sie können sich aussuchen, was Sie anschauen wollen. Die Videohinweise sind auch auf unserer YouTube-Seite als spezielle Playlist verfügbar. (CG: Christian Goldbrunner)
Hier die Übersicht; Sie können mit einem Klick aufrufen, was Sie interessiert:
- Lanz + Precht über Aufrüstung: die “größte Steuergeldverschwendung ever“?
- Nach dem Krieg ist vor dem Krieg: Wie geht es weiter im Nahen Osten?
- Die unbequeme Wahrheit: Karin Leukefeld über den Machtwechsel in Nahost
- Neuer Gesetzentwurf fordert Zusammenlegung der US- und israelischen Streitkräfte
- “Wehret den Anfängen!” nicht gestattet! Prof. Dr. Rudolph Bauer in zweiter Instanz verurteilt.
- Die Realität des Völkermords: Eine Botschaft aus Gaza | Mohammad AlTurk
- AUSSER KONTROLLE | Das 3. Jahrtausend #131
- Die Wegzugsteuer: Enteignung durch die Hintertür? – Ep. 359
- Manfred Weber über die Idee des “humanitären Tötens”
- E-EVIDENCE-VERORDNUNG 2026 – Direkter EU-Datenzugriff ohne deutschen Richtervorbehalt
- Kabarett, (Real-)Satire, Comedy und Co.
Vorbemerkung: Wir kommentieren, wenn wir das für nötig halten. Selbstverständlich bedeutet die Aufnahme in unsere Übersicht nicht automatisch, dass wir mit den Aussagen der jeweils zitierten Beiträge anderer Medien einverstanden sind. Verantwortlich für die Richtigkeit der zitierten Aussagen sind die jeweiligen Quellen und nicht die NachDenkSeiten. Sie können uns bei der Zusammenstellung der Videohinweise unterstützen, indem Sie interessante Fundstücke mit Quellenangabe an die Adresse [email protected] schicken. Bitte senden Sie keine Videos an uns, sondern nur Links, da wir in dieser Zusammenstellung ausschließlich zitieren und keine Videos veröffentlichen. Wenn Sie diese Übersicht für hilfreich halten, dann weisen Sie doch bitte Ihre Bekannten auf diese Möglichkeit der schnellen Information hin.
- Lanz + Precht über Aufrüstung: die “größte Steuergeldverschwendung ever“? | #shorts #lanz #precht
Geht es bei der Aufrüstung der Bundeswehr um die größte Steuerverschwendung in der Geschichte der Bundesrepublik? Richard David Precht und Markus Lanz diskutieren über die “gigantische Dimension” der aktuellen Aufrüstung.
Quelle: ZDFheute Nachrichten (1,82 Mio. Abonnenten), 21.06.2026
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Die komplette Sendung “Video-Podcast: Der große Boom der Rüstungsindustrie | Lanz + Precht, Folge 250” ist hier zu finden [LINK]
- Nach dem Krieg ist vor dem Krieg: Wie geht es weiter im Nahen Osten?
00:00:20 Trump unterschreibt seine Kapitulation
00:03:20 Iran-Krieg – Wie fing er an?
00:06:00 Inhalte der Vertrages USA-Iran
00:09:40 Waffenstillstand auch im Libanon?
00:12:10 Iran behält ballistische Raketen
00:16:05 Hohe Todeszellen im Libanon
00:20.00 USA akzeptieren ihre Niederlage nicht
00:23:50 Was geschieht innenpolitisch im Iran?
00:25:20 „Fanatische Mullahs“
00:27:20 Menschen im Iran verraten?
00:30:10 Arabische Golfstaaten sortieren sich neu
00:34:00 Neue Akteure in Teheran
00:37:39 Dezentralisierung im Iran
00:42:00 Deutschland entsendet Kriegsschiffe
00:46:00 Iran verabschiedet sich vom Dollar
00:48:00 Schneller Wiederaufbau
00:52:50 Staat und Gesellschaft nähern sich an
00:56:00 Ein britisches Stachelschwein
01:00:00 Der Islam auf dem Rückzug
01:03:00 USA und Israel ratlos
Michael Lüders auf Instagram [LINK]
Quelle: Michael Lüders, 25.06.2026
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- Die unbequeme Wahrheit: Karin Leukefeld über den Machtwechsel in Nahost
Die Nahost-Expertin und Journalistin Karin Leukefeld analysiert in diesem tiefgründigen Gespräch mit Patrik Baab die radikalen Verschiebungen in einer der explosivsten Regionen der Welt. Während westliche Schlagzeilen oft ein einseitiges Bild zeichnen, berichtet Leukefeld von einer neuen Realität: Einem Iran, der militärisch und diplomatisch gestärkt aus dem jüngsten Konflikt hervorgeht, und einem US-Hegemon, dessen Einfluss in der arabischen Welt unaufhaltsam schwindet.
Im Gespräch mit Karin Leukefeld geht es um: Das „Memorandum of Understanding“: Ist das Abkommen zwischen Washington und Teheran ein echter Wendepunkt oder nur ein taktisches Manöver von Donald Trump? Sieg des Völkerrechts?: Wie der Iran trotz massiver Angriffe durch zwei Atommächte seine Souveränität behauptete und dabei – so Leukefeld – das internationale Recht verteidigte. Der Niedergang des Westens: Warum die arabischen Golfstaaten das Vertrauen in den US-Schutzschirm verloren haben und sich verstärkt Richtung BRICS, China und Russland orientieren. Israel in der Sackgasse: Die gefährliche Überkalkulation von Premierminister Netanjahu und das Scheitern des Projekts „Greater Israel“. Energiefalle Europa: Wie die EU durch ihre bedingungslose Gefolgschaft gegenüber den USA ihre eigene wirtschaftliche Basis und diplomatische Bedeutung im Nahen Osten verspielt. Syrien am Abgrund: Die schleichende Zerstückelung des Landes durch die Türkei, Israel und die USA sowie die zweifelhafte Rolle neuer „Staatschefs“ mit terroristischer Vergangenheit.
„Der Iran hat durch seinen Sieg im Konflikt mit den Angreifern Israel und den Vereinigten Staaten das Völkerrecht verteidigt.“
Karin Leukefeld lebt teilweise im Libanon und ist nah an den Akteuren vor Ort. Sie zeigt auf, wie der Nahe Osten sich neu ordnet. Weg von der US-Dominanz hin zu einer multipolaren Regionalordnung, in der Teheran zur bestimmenden Kraft geworden ist.
Ein Gespräch über die bittere Wahrheit hinter den Kriegshysterien, die Erosion westlicher Macht und die Rückkehr der Diplomatie in einer Region, die lange nur als Schlachtfeld galt.
Kapitel: 00:00 – Einleitung: Iran unterschätzt? 01:03 – Begrüßung: Karin Leukefeld 02:05 – Das MoU: Chance oder Täuschung? 05:30 – Waffenruhe: Israels Ignoranz 06:53 – Trump & Netanjahu: USA machtlos? 09:25 – US-Innenpolitik & Midterms 12:15 – Iran als neue geostrategische Kraft 15:30 – Kontrolle der Straße von Hormus 18:25 – Warum der US-Schutzschirm versagt 21:22 – Abschied des Hegemons aus Nahost 23:14 – Scheitern der EU-Nachbarschaftspolitik 26:40 – Iran als wirtschaftlicher Gewinner 28:15 – Teheran und die Atomfrage
32:10 – Achse des Widerstands im Wandel 34:55 – China & die Seidenstraße 37:30 – Europas falsche Abhängigkeiten 40:05 – Fehlkalkulation in Washington 44:10 – Regime Change: Gescheiterte Strategien 46:50 – Das Projekt „Greater Israel“ 50:50 – Gasfelder vor Gaza: Die Rolle der Gier 55:30 – Vertreibung: Warum der Plan nicht aufgeht 58:05 – Rolle der Bundesregierung 1:02:00 – Syrien: Die geplante Zerstückelung 1:05:50 – Jolani: Ein Mörder als Staatsgast? 1:08:45 – Fazit: Verteidigung des Völkerrechts
Hinweis: Dieses Interview dient der politischen Meinungsbildung und freien Meinungsäußerung gemäß Art. 5 GG.
Quelle: Patrik Baab, 25.06.2026
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Die Gastartikel von Karin Leukefeld auf den NachDenkSeiten sind hin zu finden [LINK].
- Neuer Gesetzentwurf fordert Zusammenlegung der US- und israelischen Streitkräfte
Max Blumenthal und Aaron Mate von The Grayzone über Abschnitt 224 im NDAA 2027, der die US-amerikanischen und israelischen Streitkräfte integrieren wird, und darüber, wie dies einen größeren Vorteil für die Israel-Lobby darstellt als all die Unterstützung, die Amerika seit 1948 an Tel Aviv geleistet hat.
Website The Grayzone [LINK]
Original Video [LINK]
Disclaimer: Read by A.I. Voices. Auto-translated.
Quelle: The Grayzone Deutsch, 20.06.2026
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- “Wehret den Anfängen!” nicht gestattet! Prof. Dr. Rudolph Bauer in zweiter Instanz verurteilt.
Wird die Kunstfreiheit heute am 22.06.2026 vor dem LG Bremen den ihr gebührenden Schutz erfahren oder wird einmal mehr der Staat vor dem Bürger geschützt, auch wenn der Künstler Prof. Dr. Rudolph Bauer vor totalitären Strukturen warnt. Ihm wird wegen 4 Bildmontagen die Verharmlosung des Holocaust vorgeworfen.
Wenn Gerichte anfangen über Kunst zu verhandeln, ist bereits ein kritischer Zustand im Land der Meinungsfreiheit erreicht.
Am 18. Juni 2026 begleitete ich vor dem LG Bremen das Berufungsverfahren gegen den renommierten Gelehrten und Bildenden Künstler Rudolph Bauer. Seine politischen Bildmontagen, die schon immer eine antimilitaristische und antifaschistische Handschrift trugen, werden nicht in Galerien innerhalb der Zivilgesellschaft diskutiert, sondern lösten eine rechtswidrige Hausdurchsuchung aus und sind Gegenstand einer Justiz geworden, die von regierungsseitig installierten Denunziationsstellen instrumentalisiert wird. Der Verteidiger und Strafrechtswissenschaftler Prof. Dr. Helmut Pollähne zieht folgendes Fazit:
“Hier wiederholt sich was, wo man eigentlich gehofft hätte, dass man gerade in Deutschland aus der Geschichte gelernt hat, dass die Gefahren ausgehen von der Bürokratie und Polizei und Justiz.”
Quelle: Die Jaworskis, 22.06.2026
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- Die Realität des Völkermords: Eine Botschaft aus Gaza | Mohammad AlTurk
Mohammad AlTurk, ein frischgebackener Universitätsabsolvent aus Gaza und freiberuflicher Übersetzer, erzählt uns alles über das Leben in Gaza nach fast drei Jahren Völkermord an seinen Freunden und seiner Familie. Er beschreibt seine bombardierte Universität, verlorene Freunde, den täglichen Überlebenskampf, die Rückkehr zu einem falschen Waffenstillstand und warum er glaubt, dass Zionismus und äußere Unterstützung die Wurzeln der Gewalt sind. Außerdem spricht er über den Wiederaufbau Gazas, den Mediendruck und warum er denkt, dass sich die Welt langsam verändert.
Neutrality Studies Substack [LINK]
Timestamps:
00:00:00 Einführung und Hintergrund zu Gaza
00:01:41 Universität bombardiert und Studium online fortgesetzt
00:04:26 Leben in Gaza, Verlust und tägliches Überleben
00:11:44 Zahl der Toten, Waffenstillstand und sich wandelnde Politik
00:17:31 Was der Waffenstillstand wirklich bedeutet
00:20:42 Zerstörung von Häusern und israelisches Verhalten
00:22:32 Gazas Zukunft und wer die Schuld trägt
00:25:33 Iran, Widerstand und die sunnitisch-schiitische Spaltung
00:27:52 Zwei-Staaten-Lösung, Israel und Geschichte
00:31:49 Kolonialismus, Palästina und die Weltordnung
00:36:17 Wiederaufbau Gazas und das Durchbrechen von Propaganda
00:40:11 Boykotte, Druck und Medienmacht
00:41:59 Weitere Geschichten aus Gaza und Zionismus vs. Judentum
00:49:20 Letzte Hoffnungen und wie man Mohamad folgen kann
Original Video [LINK]
Disclaimer: Read by A.I. Voices. Auto-translated.
Quelle: Neutrality Studies Deutsch, 25.06.2026
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- AUSSER KONTROLLE | Das 3. Jahrtausend #131
Eine weitere Verschwörungstheorie entpuppt sich als Tatsache. Gerade hat die Geheimdienstchefin der USA Dokumente enthüllt. Danach haben die USA gefährliche Virenexperimente nach Wuhan in China verlagert und alles dafür getan, um zu vertuschen, dass das Coronavirus aus diesem Labor stammt. Der Ursprung einer weltweiten Katastrophe ist geklärt, aber kaum ein Medium berichtet. Außerdem: Die Kriegsverbrechen von Israel bringen US-Präsident Trump immer mehr in Bedrängnis. Und: Volksaufstand in Albanien gegen den Ausverkauf ihrer größten Insel an US-Oligarchen.
Die komplette Sendung und alle Links dazu gibt es ab sofort auf unserer Webseite [LINK]
Quelle: ExoMagazinTV, 25.06.2026
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- Die Wegzugsteuer: Enteignung durch die Hintertür? – Ep. 359
Geht es um Steuererhöhungen für Unternehmen und Reiche, wird von konservativer und liberaler Seite gern betont, dass das Kapital ein scheues Reh sei. Der Spielraum für höhere Steuern sei gering, da das Kapital jederzeit das Land verlassen kann. Übersehen wird dabei jedoch die Wegzugsteuer, die Vermögende zahlen müssen, wenn sie das Land dauerhaft verlassen.
Dadurch vergrößern sich die Möglichkeiten für effektive Steuererhöhungen, dennoch gibt es Grenzen, wie sich zeigen wird. Zunächst einmal muss geklärt werden, wann diese Besteuerung von Steuerflüchtlingen eigentlich in Deutschland aufkam und zu welchem Zweck. Und wie ist der Satz aus dem Grundgesetz, wonach Eigentum verpflichtet, zu deuten?
In der neuen Folge von „Wohlstand für Alle“ sprechen Ole Nymoen und Wolfgang M. Schmitt über die Wegzugsteuer.
[Umfangreiche Quellenangaben in der Youtube-Videobeschreibung]
Quelle: Wohlstand für Alle, 24.06.2026
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- Manfred Weber über die Idee des “humanitären Tötens”
Der folgende Zusammenschnitt ist nicht etwa aus dem Zusammenhang gerissen, sondern nur mit recht schnellen Schnitten erstellt.
Alles, was Weber hier sagt, ist in genau diesem Kontext gesagt worden.
Ich kann gar nicht sagen, wie sehr mich diese Politik anwidert.
Quelle: wohlstandsneurotiker – der podcast, 24.06.2026
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- E-EVIDENCE-VERORDNUNG 2026 – Direkter EU-Datenzugriff ohne deutschen Richtervorbehalt
Die neue E-Evidence-Verordnung der EU tritt am 18. August 2026 in Kraft und bedeutet einen tiefgreifenden Strukturwandel in der Strafverfolgung. Ausländische Ermittlungsbehörden aus der EU können künftig direkt auf Ihre Daten – wie E-Mails, WhatsApp-Nachrichten oder Kundendaten – bei Providern zugreifen. Der klassische Rechtshilfeweg und die vorherige Prüfung durch einen deutschen Richter werden faktisch umgangen. Provider müssen Daten innerhalb von zehn Tagen, in Notfällen sogar in nur acht Stunden herausgeben. In diesem Video analysiere ich die juristischen Konsequenzen dieser “Teilprivatisierung der Rechtshilfe”. Ich zeige auf, warum der Deutsche Anwaltverein und die Bundesrechtsanwaltskammer vor einer massiven Beeinträchtigung der Verteidigungsrechte warnen und dass selbst der Schutz von Berufsgeheimnisträgern erhebliche Lücken aufweist. Erfahren Sie, warum Datensparsamkeit und echte Ende-zu-Ende-Verschlüsselung jetzt entscheidend sind und warum Sie bei staatlichen Ermittlungen frühzeitig anwaltlichen Rat einholen müssen.
Quelle: hans theisen | rechtsanwalt, 12.06.2026
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- Kabarett, (Real-)Satire, Comedy und Co.
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Die neue Rentenreform: Mehr arbeiten, weniger bekommen? – Küppersbusch TV
Die Bundesregierung verspricht stabile Renten. Die Expertenkommission empfiehlt Reformen. Und plötzlich stellen sich Millionen Menschen dieselbe Frage: Bedeutet die Rettung des Rentensystems am Ende längeres Arbeiten, höhere Beiträge oder sogar weniger Rente?
Heute schauen wir auf die Vorschläge der Altersicherungskommission, die Zukunft der gesetzlichen Rentenversicherung, die Debatte um die Rente mit 63, den Nachhaltigkeitsfaktor und das sogenannte schwedische Modell. Was steckt wirklich hinter den Plänen von Friedrich Merz, Bärbel Bas und der Bundesregierung?
Die Rentenpolitik gehört zu den größten politischen Konflikten unserer Zeit. Immer weniger Beitragszahler finanzieren immer mehr Rentner. Doch welche Lösungen sind gerecht, realistisch und politisch durchsetzbar? Zwischen Kapitaldeckung, Rentenniveau, Beitragssätzen und Generationengerechtigkeit geht es um die Frage, wie Deutschland künftig altern will. Viel Spaß und gute Unterhaltung!
0:00 RENTEN
2:48 BLEIBEN
2:58 STABIL!
6:38 …durch…
6:50 …Kürzungen???
7:27 Küppis musikalisches Quiz
Die gezeigten Quellen findet ihr hier [LINK]
Quelle: Küppersbusch TV, 25.06.2026
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WM-Anpfiff & Weltkrieg: Patrik Baab, Ronaldo und die Leitmedien verschweigen | Wahrheits-Schau #16
Fußball-Euphorie oder Ablenkungsmanöver? Während die Welt auf den WM-Anpfiff blickt, analysieren Diether Dehm und Investigativ-Journalist Patrik Baab die gefährliche geopolitische Lage im Schatten des Sports. In dieser Ausgabe der „Wahrheits-Schau“ sprechen wir über das, was die Leitmedien gerne verschweigen.
In dieser Folge:
Patrik Baab im Gespräch: Spiegel-Bestseller-Autor, ehemaliger ARD-Journalist und erfahrener Kriegsberichterstatter – was läuft wirklich hinter den Kulissen der WM und der Weltpolitik?
Ronaldo unter Beschuss: Warum der Superstar seit seiner Gaza-Spende in den Leitmedien systematisch schlechtgeredet wird – und was Thomas Müller dazu sagt.
„We are ready to fight Russia tonight”: Während der deutsche WM-Sieg alles überstrahlt, macht Luftwaffeninspekteur Neumann Ernst und bei Rheinmetall knallen die Sektkorken.
KI oder Mensch – wer lügt ehrlicher? Wie die Wahrheits-Schau funktioniert und warum Justizministerin Hubig am liebsten beides verbieten will.
Einstein ein Terrorist? Eine handschriftliche Notiz von 1952 bringt Kulturminister Weimer auf die Palme – jetzt sollen sogar Straßenschilder weichen.
Angriff aufs Existenzminimum: Ministerin Warken will die 100.000-Euro-Grenze kippen, während Dobrindt die Grundsicherung kürzt. Das Weiße Haus jubelt.
Spahn & Thiel: Ein Datenleck enthüllt jahrelange Geheimtreffen zwischen dem CDU-Mann und dem US-Milliardär während Spahns Zeit als Gesundheitsminister.
Trump & der Friedensnobelpreis: Nach dem Iran-Deal meldet sich der US-Präsident für die
Wadephul im Rucksack: Ein Zwischenfall bei der Präsentation neuer Bundeswehr-Ausrüstung.
Quelle: Diether Dehm, 16.06.2026
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Neue Rentenreform – wer zahlt am Ende? #störfaktor
Quelle: Der Störfaktor, 25.06.2026
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Infantino, Trump & die FIFA-Zensur: Was wirklich passiert | Wahrheits-Schau #15
Willkommen zu einer neuen Ausgabe der «Wahrheits-Schau» – dem Nachrichtenmagazin, das genauer hinschaut, wenn andere längst nur noch kommentieren. Heute mit einer geballten Ladung politischer Satire, zugespitzter Analysen und unbequemer Fragen – präsentiert von Diether Dehm.
In dieser Folge:
FIFA verbietet Trikots: Warum die FIFA der Mannschaft aus Haiti verbietet, an den Aufstand gegen die Sklaverei zu erinnern – und was Gianni Infantino mit Donald Trump und „unpolitischem“ Fußball wirklich plant.
Zensur auf argentinisch: Warum Maradona- und Che-Guevara-Aufdrucke plötzlich als „Befreiungsterrorismus“ gelten und Fans aus den Stadien „ausgesäubert“ werden.
Teure Schokolade aus Brüssel: Wie die EU unter dem Deckmantel der Gesundheit die Preise treibt und warum Milka-Tafeln bei gleicher Verpackung plötzlich schrumpfen.
Justiz-Wahnsinn & Verjährung: Justizministerin Hubig will das Sexualstrafrecht verschärfen. Doch was bedeutet es, wenn Entscheidungen über eine „leidenschaftliche Nacht“ erst nach 20 Jahren getroffen werden?
Frauenrecht auf Mallorca: Schauspielerin Colleen Fernandez scheitert erneut vor Gericht – und wirft die Frage auf, ob die Glaubwürdigkeit einer Aussage vom Geschlecht abhängen darf.
Kästner zum Abschluss: Uwe Steimle (Aktuelle Kamera) liest Erich Kästner – ein Gedicht über das „Transgendern“, das heute aktueller denn je scheint.
Quelle: Diether Dehm, 16.06.2026
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Außenminister kaputt. Wenn Außenpolitik zur TikTok-Nummer wird.
Quelle: Langemann Medien (221.000 Abonnenten), 22.06.2026
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- Die neue Rentenreform: Mehr arbeiten, weniger bekommen? – Küppersbusch TV