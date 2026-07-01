Videohinweise am Mittwoch
Hier finden Sie in der Regel am Mittwoch und am Samstag einen Überblick über interessante Videobeiträge aus anderen Medien und Veröffentlichungen. Wenn Sie auf “weiterlesen” klicken, öffnet sich das Angebot und Sie können sich aussuchen, was Sie anschauen wollen. Die Videohinweise sind auch auf unserer YouTube-Seite als spezielle Playlist verfügbar. (CG: Christian Goldbrunner)
Hier die Übersicht; Sie können mit einem Klick aufrufen, was Sie interessiert:
- Stopp Airbase Ramstein – Vom Soldaten zum Friedensaktivisten
- Ökonom Flassbeck: „DANN kommt die AfD an die Macht“
- Milliardäre wollen Ihre Altersvorsorge stehlen, bevor die KI-Blase platzt
- Alexander Mercouris: Ein neuer Putin? Von Diplomatie zum Krieg
- Der Befehl, oder warum zog mein Vater gegen Russland in den Krieg?
- Schwarz auf Weiß: Insider-Einblicke in die Tagesschau mit Beweisen, die Sie nicht ignorieren können!
- Jared Kushners Küstenprojekt in Albanien stößt weiterhin auf Widerstand – es gibt immer mehr Proteste
- „Sie wollen alle zerstören, die etwas anderes sagen“ – Prof. Dr. Sucharit Bhakdi
- Ole gibt auf und wir sind raus bei der OAZ
- Kabarett, (Real-)Satire, Comedy und Co.
Vorbemerkung: Wir kommentieren, wenn wir das für nötig halten. Selbstverständlich bedeutet die Aufnahme in unsere Übersicht nicht automatisch, dass wir mit den Aussagen der jeweils zitierten Beiträge anderer Medien einverstanden sind. Verantwortlich für die Richtigkeit der zitierten Aussagen sind die jeweiligen Quellen und nicht die NachDenkSeiten. Sie können uns bei der Zusammenstellung der Videohinweise unterstützen, indem Sie interessante Fundstücke mit Quellenangabe an die Adresse [email protected] schicken. Bitte senden Sie keine Videos an uns, sondern nur Links, da wir in dieser Zusammenstellung ausschließlich zitieren und keine Videos veröffentlichen. Wenn Sie diese Übersicht für hilfreich halten, dann weisen Sie doch bitte Ihre Bekannten auf diese Möglichkeit der schnellen Information hin.
- Teil 1: Rede von Ex-Soldat Jay Drieß auf Stopp Airbase Ramstein
Gekürzte bewegende Rede Teil 1 eines ex. Bundeswehrsoldaten.
Original in voller länge YT @DauerwelleDemoReport
Quelle: mrx, 27.06.2026
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Teil 2: Rede von Ex-Soldat Jay Drieß auf Stopp Airbase Ramstein
Quelle: mrx, 27.06.2026
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Hier die komplette Veranstaltung:
Stopp Airbase Ramstein – Vom Soldaten zum Friedensaktivisten
27.06.2026 Ramstein
Quelle: DauerwelleDemoReport, Live übertragen am 27.06.2026
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Sehen Sie auch erneut auf den NachDenkSeiten das 40. Pleisweiler Gespräch mit Jay Drieß „Vom Jetpiloten zum Pazifisten“ [LINK]
- Ökonom Flassbeck: „DANN kommt die AfD an die Macht“
Ökonom Heiner Flassbeck im Interview über die Wirtschaftskrise, die Wirtschaftsweisen, das wahre Rentenproblem, die AfD und Maßnahmen für mehr Wachstum!
Zum Blog von Heiner Flassbeck [LINK]
Inhalt: (00:00:00) Intro (00:01:28) Haben wir aktuell eine Inflation? (Irankrieg) (00:07:05) Alle ohne Plan: EZB & Ökonomen (00:19:35) Flassbeck zu gesetzlicher Rente (00:24:39) Klingbeil & Reiche: Kein Plan von Nix (00:26:17) Ökonomischer Verstand der SPD (Schulden & Entlastungen) (00:39:07) Flassbeck zum Tankrabatt (00:42:38) Entlastungen von Flassbeck (00:44:52) Outro
Quelle: Geld für die Welt — Maurice Höfgen (313.000 Abonnenten), 31.05.2026
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- Milliardäre wollen Ihre Altersvorsorge stehlen, bevor die KI-Blase platzt
Die KI-Blase hat zum konzentriertesten und am stärksten überbewerteten Aktienmarkt in der Geschichte der USA geführt. Die milliardenschweren CEOs der Big-Tech-Konzerne befürchten, dass sie bald platzen könnte, und haben daher die Regeln an der Wall Street geändert, sodass SpaceX, OpenAI und Anthropic bereits wenige Tage nach ihrem Börsengang im „Fast-Track“-Verfahren in wichtige Indexfonds aufgenommen werden – obwohl sie Unmengen an Geld verlieren.
Diese Unternehmensoligarchen wollen durchschnittliche Kleinanleger als Ausstiegsliquidität nutzen und dabei Renten, 401(k)-Pläne und andere Altersvorsorgegelder plündern – alles nur, damit Elon Musk der erste Trillionär der Welt werden kann. Ben Norton erklärt den Skandal.
Themen:
0:00 US-Aktienmarktblase
1:08 (CLIP) Ray Dalio über die KI-Blase
1:37 Vergleiche mit vergangenen Blasen
3:38 Marktkapitalisierung im Verhältnis zum BIP
4:50 Konzentration am Aktienmarkt
6:52 Die „Magnificent 7“-Aktien
7:28 Monopole fressen die Wirtschaft auf
8:37 Unternehmensgewinne brechen Rekorde
9:35 USA senken die Unternehmenssteuern drastisch
10:40 Plan zur Plünderung von Altersvorsorgefonds
11:38 SpaceX ist absurd überbewertet
12:32 SpaceX macht Verluste
13:51 Der Börsengang von SpaceX ist eine Falle
17:00 Elon Musk, der erste Trillionär
18:08 OpenAIs zwielichtiger Börsengang-Plan
19:32 Viele Börsengänge auf dem Höhepunkt von Blasen
21:51 Gefälschte Gewinnberichte der Big-Tech-Unternehmen
24:09 Kreislauf der KI-Finanzierung
25:09 „Animal Spirits“
25:49 Unregulierte finanzielle Plünderung
26:54 Outro
Geopolitical Economy Report auf X [LINK]
Ben Norton auf X [LINK]
[Automatisierte Youtube-Übersetzung der Videobeschreibung]
[Automatisch synchronisiert: Audiotracks für einige Sprachen wurden automatisch erstellt. Audiospur – abhängig vom Standort – auswählbar über den Internet-Browser durch Klick auf das “Zahnrad” oder bei mobilen Endgeräten über die Youtube-App]
Quelle: Geopolitical Economy Report (Ben Norton), 04.06.2026
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Lesen Sie hierzu auch auf den NachDenkSeiten von Jens Berger „Elon Musk ist nun Billionär – auch dank Ihnen!“ [LINK]
- Alexander Mercouris: Ein neuer Putin? Von Diplomatie zum Krieg
Alexander Mercouris spricht über Veränderungen im Kreml, während die NATO den Krieg gegen Russland weiter eskaliert.
Prof. Glenn Diesen auf X [LINK]
Original Video [LINK]
Disclaimer: Read by A.I. Voices. Auto-translated.
Quelle: Glenn Diesen Deutsch, 01.07.2026
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- Der Befehl, oder warum zog mein Vater gegen Russland in den Krieg?
Dieses Gedicht entstand nach einem Konzert welches aus Anlass des 85. Jahrestages des deutschen Überfalls auf die Sowjetunion am 22. Juni 2026 um vier Uhr morgens vor dem Grabmal des Unbekannten Soldaten in Moskau an der Kreml-Mauer stattfand. Ein Orchester von überwiegend jungen Musikern spielte die 6. Sinfonie von Tschaikowski, in der es um Leben und Tod geht.
Das Schwarz-weiß-Foto zeigt meinen Vater im besetzten Polen, wo er ab Oktober 1943, nachdem er beim Rückzug aus Russland schwer verletzt wurde, in der Kavallerieschule von Bydgoszcz (Bromberg) im Einsatz war.
Quelle: Ulrich Heyden, 26.06.2026
- Schwarz auf Weiß: Insider-Einblicke in die Tagesschau mit Beweisen, die Sie nicht ignorieren können!
Alexander Teske arbeitete mehr als 20 Jahre als Redakteur für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Viele Jahre war er für die Tagesschau tätig, zuletzt im Planungsstab der Redaktion. Dort wird täglich entschieden, welche Themen und Beiträge es in die Hauptausgabe der Tagesschau schaffen. Gelegentlich stand Teske auch selbst vor der Kamera.
Im Jahr 2024 entschloss sich Alexander Teske, den öffentlich-rechtlichen Rundfunk zu verlassen – und damit einen angesehenen und hervorragend bezahlten Arbeitsplatz aufzugeben. Dieser Schritt wirft unweigerlich die Frage auf: Was bewegt jemanden dazu, eine solche Position freiwillig aufzugeben?
Kurz nach seinem Ausscheiden veröffentlichte er das Buch „Inside Tagesschau“, in dem er seine Erfahrungen schildert und die Gründe für seinen Abschied erläutert. Das Buch hat eine breite öffentliche Debatte über die Arbeitsweise und die Strukturen der Tagesschau ausgelöst.
In diesem Vortrag beim Gesprächskreis Südholstein der NachDenkSeiten gibt Alexander Teske einen ausführlichen Einblick in die Inhalte seines Buches. Anhand einer PowerPoint-Präsentation untermauert er seine Ausführungen mit zahlreichen Zahlen, Daten und Fakten und erläutert, wie Entscheidungen innerhalb der Tagesschau-Redaktion getroffen werden.
Wenn Sie wissen möchten, wie Deutschlands wichtigste Nachrichtensendung aus der Sicht eines langjährigen Insiders funktioniert, welche Erfahrungen Alexander Teske gemacht hat und weshalb er sich schließlich zum Ausstieg entschloss, dann bietet dieser Vortrag spannende Einblicke hinter die Kulissen.
00:00:00 Einleitung
00:02:15 Vortrag zur Tagesschau
01:08:05 Fragen aus dem Publikum
Quelle: Harald Kaufmann, 27.06.2026
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- Jared Kushners Küstenprojekt in Albanien stößt weiterhin auf Widerstand – es gibt immer mehr Proteste
ASSOCIATED PRESS
Tirana, Albanien – 20. Juni 2026 […]
Ein Küstenentwicklungsprojekt in Albanien, das mit Donald Trumps Schwiegersohn Jared Kushner in Verbindung steht, stößt auf wachsenden Widerstand von Umweltschützern und hat in der Hauptstadt Tirana zu täglichen Protesten geführt.
Begleitet vom ohrenbetäubenden Lärm von Trommeln, Hupen und Trillerpfeifen skandierten Tausende Demonstranten am späten Samstagabend „Rama, geh weg!“ – in Anspielung auf den langjährigen sozialistischen Ministerpräsidenten Edi Rama.
An der Kundgebung beteiligten sich auch albanische Migrantengemeinschaften im Ausland, während die als „Flamingo-Revolution“ bezeichneten Proteste weiter an Dynamik gewinnen.
Die Regierung erklärt, das Bauprojekt an der Adriaküste werde für das ehemalige kommunistische Land einen Wandel bedeuten, da es den Einstieg in den Markt für Luxustourismus anstrebt und auf einen Beitritt zur Europäischen Union drängt.
Doch das Projekt, das sich über eine verlassene Insel und einen nahegelegenen Küstenabschnitt an Albaniens Südküste erstreckt, stößt auf Widerstand von Umweltschützern und Kritikern der Regierung Rama.
Tausende Demonstranten sind in den letzten Wochen auf die Straße gegangen, haben Trillerpfeifen geblasen und Pappfiguren von Flamingos hochgehalten – einer der geschützten Zugvogelarten, deren Lebensräume durch das geplante Luxusresort bedroht sein könnten.
[Maschinelle Übersetzung der Videobeschreibung]
Quelle: AP Archive (5,99 Mio. Abonnenten), 26.06.2026
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- „Sie wollen alle zerstören, die etwas anderes sagen“ – Prof. Dr. Sucharit Bhakdi
Was geschieht, wenn eine Warnung nicht gehört wird – und Jahre später neue Fragen auftauchen? Prof. Dr. Sucharit Bhakdi spricht mit Marc Friedrich über Macht, Verantwortung und die Schatten der Corona-Zeit. Über ein Buch, das verschwand. Über neue Erkenntnisse, die vieles in ein anderes Licht rücken. Und über die Frage, ob jene, die damals entschieden haben, heute noch sagen können: „Wir haben es nicht gewusst“. Ein Gespräch über Aufarbeitung, Gewissen und eine mögliche Spießumkehr.
00:00 Intro
00:54 Standing Ovations und freie Gedanken
02:38 Corona, Impfung und juristische Verantwortung
03:58 Warnungen, Zensur und Impfmafia
07:20 Pandemie-Vertrag und Aufarbeitung
08:20 FlexGold
09:38 Pflichtverletzung der Behörden?
12:09 EU-Verträge und Haftung der Hersteller
13:49 RKI-Files, Betrug und Biontech
16:10 Kommt die politische Kehrtwende?
18:10 mRNA, DNA und veränderte Herstellungsverfahren
23:04 Verunreinigungen und neue Entdeckungen
25:02 Turbokrebs, Beweislast und Autoimmunreaktionen
27:57 Robert Kennedy als Hoffnung?
29:58 Epstein, Gates und dunkle Netzwerke
32:07 Kann die Menschheit daraus lernen?
33:30 Buch, Wahrheit und Schlusswort
Quelle: Marc Friedrich (720.000 Abonnenten), 28.06.2026
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- Ole gibt auf und wir sind raus bei der OAZ
Unsere Kooperation mit der Ostdeutschen Allgemeinen Zeitung bzw. dem Berliner Verlag hat kaum begonnen, da ist sie auch schon wieder zu Ende. Warum? Das erzählen wir euch in dieser Folge. Und Ole Skambraks erklärt auch, warum er aufgibt und unseren Medien-Podcast nach fünf Monaten leider schon wieder verlassen muss. Danach entwickelt sich ein munterer Austausch über Laber-Podcasts und die inflationären Podcasts im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Dies ist Teil 4 unserer letzten Folge zu viert. Viel Freude beim Hören!
Quelle: SACHLICH RICHTIG – der Medien-Podcast, 22.06.2026
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- Kabarett, (Real-)Satire, Comedy und Co.
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Dieter Hallervorden – Kanzleramt bei Nacht
Mit KI erstellt. Audioinhalte oder visuelle Inhalte wurden verändert oder vollständig mithilfe von KI generiert.
Quelle: Dieter Hallervorden (Offiziell), 26.05.2026
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German-o-tron 4000
Automatisch synchronisiert. Audiotracks für einige Sprachen wurden automatisch erstellt.
Quelle: Snicklink, 01.07.2026
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Dieter Hallervorden – Fußballprofi
Dieter Hallervorden schlüpft in die Rolle eines Fußballprofis, der einem Journalisten Rede und Antwort steht. Dabei reflektieren sie skurril über fragwürdige Spielszenen, Eigentore und die taktischen Leistungen der Mannschaft.
Mit “Hallervordens Spott-Light” kehrte der beliebte Schauspieler und Komiker 1994 zu seinen Wurzeln, dem politisch-satirischen Kabarett, zurück. Auf der Bühne des eigenen Theaters “Die Wühlmäuse” in Berlin und mit einem handverlesenen Ensemble, darunter Harald Effenberg, Wilfried Herbst, Eberhard Prüter und Franziska Troegner, thematisierte er das politische und gesellschaftliche Zeitgeschehen. Er hielt den Entscheidern den Zerrspiegel vor und legte immer wieder den Finger in die Wunden der Servicewüste Deutschland.Hallervorden und sein Dreamteam kümmern sich um Brüsseler Spitzenbeamte, EU-Standard-Eier, BSE und Schweinepest, Billigfluglinien, den Vatikan, Genmanipulation, Ärztepfusch und Kunstfehler, die Gesundheitsreform, Kreditberater, die doppelte Staatsbürgerschaft, Organspende, die neuen Bahntarife und vieles mehr.
Quelle: Dieter Hallervorden (Offiziell) (201.000 Abonnenten), 08.03.2024
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- Dieter Hallervorden – Kanzleramt bei Nacht