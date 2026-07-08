Videohinweise am Mittwoch
Hier finden Sie in der Regel am Mittwoch und am Samstag einen Überblick über interessante Videobeiträge aus anderen Medien und Veröffentlichungen. Wenn Sie auf “weiterlesen” klicken, öffnet sich das Angebot und Sie können sich aussuchen, was Sie anschauen wollen. Die Videohinweise sind auch auf unserer YouTube-Seite als spezielle Playlist verfügbar. (CG: Christian Goldbrunner)
Hier die Übersicht; Sie können mit einem Klick aufrufen, was Sie interessiert:
- Frieden braucht Mut – nicht Eskalation | Klaus von Dohnanyi & Erich Vad
- Durchgesickerte Aufnahmen vom 7. Oktober: Anordnung der „Hannibal-Direktive“
- Was passiert, „wenn die Welt schläft“ (mit Francesca Albanese) | Der Chris-Hedges-Bericht
- Große Sorge um palästinensischen Arzt in israelischer Haft nach Foltervorwürfen | ABC NEWS
- Johnson: Russland sprengt Raketenlager in Kiew, Iran trifft fünf Tanker
- Konfliktforscher Leo Ensel: Freundschaft macht mehr Spaß, als sich gegenseitig tot zu schießen.
- Deutscher besuchte von ukrainischen Drohnen zerstörtes Schülerwohnheim in Starobelsk (Interview)
- Kriegsministerium nutzt Venezuelas Erdbeben zur Vertiefung seiner Infiltration
- Die neue Lust am Militarismus: Hans-Eckardt Wenzel über unsere Sprachlosigkeit
- Hitze, Trockenheit und Windräder | Grenzen des Wissens
- Kriegstauglich? Arztpraxen werden auf Kriegstauglichkeit untersucht!
- Ägyptens Trainer Hassam Hassan
- Kabarett, (Real-)Satire, Comedy und Co.
Vorbemerkung: Wir kommentieren, wenn wir das für nötig halten. Selbstverständlich bedeutet die Aufnahme in unsere Übersicht nicht automatisch, dass wir mit den Aussagen der jeweils zitierten Beiträge anderer Medien einverstanden sind. Verantwortlich für die Richtigkeit der zitierten Aussagen sind die jeweiligen Quellen und nicht die NachDenkSeiten. Sie können uns bei der Zusammenstellung der Videohinweise unterstützen, indem Sie interessante Fundstücke mit Quellenangabe an die Adresse [email protected] schicken. Bitte senden Sie keine Videos an uns, sondern nur Links, da wir in dieser Zusammenstellung ausschließlich zitieren und keine Videos veröffentlichen. Wenn Sie diese Übersicht für hilfreich halten, dann weisen Sie doch bitte Ihre Bekannten auf diese Möglichkeit der schnellen Information hin.
- Frieden braucht Mut – nicht Eskalation | Klaus von Dohnanyi & Erich Vad
Immer mehr Waffen, immer schärfere Rhetorik – aber führt das wirklich zu mehr Sicherheit? Klaus von Dohnanyi und Erich Vad widersprechen im Gespräch mit Renata Schmidtkunz dem Zeitgeist. Sie erklären, warum Frieden nur entstehen kann, wenn politische Vernunft ideologische Reflexe ersetzt, warum jeder Krieg den Frieden bereits mitdenken muss und weshalb der Gegner von heute der Verhandlungspartner von morgen sein kann. Ein Gespräch über Machtpolitik, Diplomatie und den schwierigen Weg zurück zum Frieden.
Quelle: Westend Verlag, 05.07.2026
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- Durchgesickerte Aufnahmen vom 7. Oktober: Anordnung der „Hannibal-Direktive“
Ryan und Emily diskutieren über durchgesickerte Aufnahmen vom 7. Oktober, in denen israelische Amtsträger den Einsatz der „Hannibal-Direktive“ anordnen.
LEAKED Oct 7 Tapes ORDERING HANNIBAL DIRECTIVE
Ryan and Emily discuss leaked Oct 7 tapes of Israeli officials ordering the use of the Hannibal Directive.
[Maschinelle Übersetzung der Videobeschreibung]
[Automatisch synchronisiert: Audiotracks für einige Sprachen wurden automatisch erstellt. Audiospur – abhängig vom Standort – auswählbar über den Internet-Browser durch Klick auf das “Zahnrad” oder bei mobilen Endgeräten über die Youtube-App]
Quelle: Breaking Points (2,06 Mio. Abonnenten), 01.07.2026
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- Was passiert, „wenn die Welt schläft“ (mit Francesca Albanese) | Der Chris-Hedges-Bericht
Die Sonderberichterstatterin der Vereinten Nationen, Francesca Albanese, schildert in ihrem Buch „When the World Sleeps“ das immense Leid in Palästina und beklagt die Aushöhlung des Völkerrechts.
[Maschinelle Übersetzung der Videobeschreibung]
[Automatisch synchronisiert: Audiotracks für einige Sprachen wurden automatisch erstellt. Audiospur – abhängig vom Standort – auswählbar über den Internet-Browser durch Klick auf das “Zahnrad” oder bei mobilen Endgeräten über die Youtube-App]
Quelle: The Chris Hedges YouTube Channel (417.000 Abonnenten), 08.07.2026
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- Große Sorge um palästinensischen Arzt in israelischer Haft nach Foltervorwürfen | ABC NEWS
Der palästinensische Kinderarzt Hussam Abu Safiya wurde im Dezember 2024 in Gaza festgenommen, weil ihm Verbindungen zur Hamas vorgeworfen wurden – was seine Unterstützer vehement bestreiten. Er wird seit 18 Monaten ohne Anklage festgehalten.
Zuletzt wurde er letzten Monat vor Gericht gesehen, doch laut Hussam Abu Safiyas Anwalt hat sich sein Gesundheitszustand seitdem erheblich verschlechtert, was Befürchtungen aufkommen lässt, er könnte im Gefängnis sterben.
Die israelische Strafvollzugsbehörde bezeichnet die Vorwürfe der Misshandlung, Folter und Missbrauch als falsch und erklärt, dass alle Personen in israelischen Gefängnissen im Einklang mit dem Gesetz festgehalten werden.
[Maschinelle Übersetzung der Videobeschreibung]
ABC ist Teil des australischen öffentlich-rechtlichen Rundfunks
Quelle: ABC News (Australia), 06.07.2026
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- Johnson: Russland sprengt Raketenlager in Kiew, Iran trifft fünf Tanker
Der ehemalige CIA-Analyst Larry Johnson erörtert, wie Russlands Angriff auf Kiew weiterhin Schockwellen durch das ukrainische Regime und dessen US-NATO-Lenker sendet, während die Kriegsspannungen in der Straße von Hormus zunehmen, nachdem der Iran einen Tanker getroffen hat, infolge von Trumps erneuerten Drohungen.
Substack [LINK]
Original Video [LINK]
Disclaimer: Read by A.I. Voices. Auto-translated.
Quelle: Danny Haiphong Deutsch, 08.07.2026
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- Konfliktforscher Leo Ensel: Freundschaft macht mehr Spaß, als sich gegenseitig tot zu schießen.
Sergey Filbert im Gespräch mit Dr. Leo Ensel („Look at the other side!“). Insel ist Konfliktforscher und interkultureller Trainer mit Schwerpunkt „Postsowjetischer Raum und Mittel-/Ost-Europa“.
Quelle: BERLIN247 und Druschba FM, 03.07.2026
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Die Artikel von Leo Ensel auf den NachDenkSeiten sind hier zu finden [LINK]
Das aktuelle Buch von Leo Ensel “Das Wörterbuch der Kriegstüchtigkeit” ist bei Promedia erschienen [LINK]
- Deutscher besuchte von ukrainischen Drohnen zerstörtes Schülerwohnheim in Starobelsk (Interview)
Der deutsche Aktivist Marco Leo Samm aus Freiburg im Breisgau besuchte Anfang Juni das Wohnheim und das College von Starobelsk, wo am 22. Mai 21 Schüler durch ukrainische Drohnen getötet wurden.
In den vergangenen vier Wochen wurden das russische Kernland und die von Russland eroberten Regionen fast täglich von ukrainischen Drohnenattacken gegen zivile Ziele, Schulen, Autobusse und Privathäuser überzogen. Diese Massivität erinnert an die Jahre 2014 bis 2021, als die ukrainische Armee und rechtsradikale Bataillone Wohngebiete in den 2014 auf Basis des von der UNO garantierten Selbstbestimmungsrechts der Völker gegründeten Volksrepubliken Donezk und Lugansk mit Artillerie, Raketen und Suchoi-Kampfflugzeugen beschossen.
Inhalt:
00:00 Einführung
01:27 Was war das Ziel der Reise?
02:49 Wie wurde die Reise organisiert?
03:29 Wo liegt der Ort Starobelsk?
04:30 Reisen unter Kriegsbedingungen
06:55 Besuch in Polovikino, einem Folterlager des rechtsradikalen Aidar-Bataillons
07:50 Was zerstörten die ukrainischen Drohnen in Starobelsk?
12:14 Wie konnte man sich als Besucher am Ort der Zerstörungen bewegen?
13:28 Gespräche mit Jugendlichen
24:34 “Ich schäme mich in diesem Moment ein Deutscher zu sein”
26:02 Ukrainische Drohnen mit Bauteilen aus Italien?
27:44 Zu der Behauptung, im Schülerwohnheim habe es russisches Militär gegeben.
30:03 War der Beschuss “ein Fehler der Ukraine”, wie “Der Spiegel” schrieb?
35:01 Starkes Interesse an der AfD
36:56 Wer könnte Vermittler sein?, fragten Studenten in Lugansk
37:53 Wie ist die Gesamtstimmung in Lugansk?
39:17 Auf dem Rückweg: Luftalarm in Sotschi
Quelle: Ulrich Heyden, 07.07.2026
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Die Artikel von Ulrich Heyden auf den NachDenkSeiten sind hier zu finden [LINK]
- Kriegsministerium nutzt Venezuelas Erdbeben zur Vertiefung seiner Infiltration
Anya Parampil von The Grayzone spricht mit Max Blumenthal über die tödlichen doppelten Erdbeben, die Venezuela erschütterten, und über die Pläne des Trump-Kriegsministeriums, die Krise auszunutzen.
Website The Grayzone [LINK]
Original Video [LINK]
Disclaimer: Read by A.I. Voices. Auto-translated.
Quelle: The Grayzone Deutsch, 02.07.2026
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- Die neue Lust am Militarismus: Hans-Eckardt Wenzel über unsere Sprachlosigkeit
Der Poet, Musiker und Denker Hans-Eckardt Wenzel analysiert in diesem intensiven Dialog mit Patrik Baab den geistigen und politischen Zustand eines Landes, das sich – oft unbewusst – am Tor zur Vorhölle eingerichtet hat. Während die offizielle Politik von „Kriegstüchtigkeit“ spricht, seziert Wenzel die Sprachlosigkeit und den Realitätsverlust einer Gesellschaft, die in ihren eigenen Gewissheiten gefangen scheint.
Im Gespräch mit Hans-Eckardt Wenzel geht es um: Das Tor zur Vorhölle: Warum wir die wachsenden Bedrohungen unserer Zeit im Alltag ausblenden und uns stattdessen in einer trügerischen Scheinwelt einrichten. Die Theatralisierung der Politik: Warum heutige Politiker oft wie Schauspieler eines Provinztheaters agieren und Inszenierung wichtiger geworden ist als echte Analyse. Der Verlust des Dialogs: Wie das monologische Prinzip und das Errichten von „Brandmauern“ das demokratische Fundament und die Fähigkeit zum Erkenntnisgewinn untergraben. Die Rolle der Kunst: Warum realistische und kritische Kunst systematisch an den Rand gedrängt wird und einer Wellness-Industrie des Entertainments weichen musste. Krieg als Management der Aufmerksamkeit: Über die Mechanismen der Aggressionsverschiebung und warum politische Unsicherheit oft in aggressivem Militarismus mündet. Die Falle der Hoffnung: Warum Hoffnung manchmal den Blick auf die Realität verstellt und warum die Klarsicht auf die Katastrophe der erste Schritt zu ihrer Abwendung sein könnte.
„Wir befinden uns wieder in einer Phase der Verblödung, wo die Schrecken der Vergangenheit vergessen werden.“
Hans-Eckardt Wenzel, dessen Denken tief in den Erfahrungen zweier deutscher Systeme verwurzelt ist, blickt ohne Illusionen auf den Niedergang des Westens. Er zeigt auf, wie durch Zensur, Denkverbote und die Erosion der Sprache die intellektuelle Basis schwindet, die notwendig wäre, um den Weg aus der Krise zu finden.
Ein Gespräch über die Sehnsucht nach dem Humanum, die Arroganz der Macht und die Notwendigkeit, der Wahrheit wieder eine Sprache zu geben, bevor das Schweigen endgültig wird.
Kapitel: 00:00 – Einleitung: Am Tor zur Vorhölle – Warum wir die Gefahr ignorieren. 02:00 – „Lasst alle Hoffnung fahren“: Über die Falle des Optimismus und die Realität des Buches. 04:15 – Die Scheinwelt der Zivilisation: Walter Benjamins Passagenwerk und unser Realitätsverlust. 08:50 – Lyrik & Krieg: „In den Ländern schläft der Krieg“ – Wenzels Gedicht über die Menschenopfer. 10:15 – Kapitalismus vs. Demokratie: Warum Eigentumsverhältnisse und Machtstrukturen nicht mehr analysiert werden. 15:10 – Der Zerfall der Eliten: Von bürokratischen Gravitationskräften und dem Mangel an Qualifikation. 18:00 – Kriegstüchtigkeit als Ablenkung: Warum schwache Politiker äußere Feinde brauchen. 22:10 – Theatralisierung der Politik: Wenn Politiker zu Schauspielern eines Provinztheaters werden. 26:10 – Medien & Korruption: Das Schweigen der Mitte und die Macht der Oligarchen. 29:00 – Rückkehr zum Humanum: Die schmerzhafte Suche nach dem, was uns als Gattung definiert. 32:20 – Das Ende der westlichen Hybris: Befinden wir uns im kulturellen Endpunkt einer Zivilisation? 35:30 – Vom Dialog zum Monolog: Warum das Verschwinden des Gesprächs der Anfang vom Ende ist. 38:10 – Staatsstreich 2.0: Über Sanktionspolitik, Meinungsfreiheit und Sonderverfügungen. 42:15 – Sprachlosigkeit & Macht: Wie Denkverbote und Gendersprache unsere intellektuelle Basis rauben. 45:30 – Die Rolle der Kunst: Warum echte Kritik durch eine Wellness-Industrie des Entertainments ersetzt wurde. 48:00 – Erinnerung & Erfahrung: Was die junge Generation von den Erfahrungen der Älteren lernen müsste. 52:45 – Die kleine Chance: Klarsicht als einziger Weg, der Apokalypse zu entkommen.
Hinweis: Dieses Interview dient der politischen Meinungsbildung und freien Meinungsäußerung gemäß Art. 5 GG.
Website Patrik Baab [LINK]
Quelle: Patrik Baab, 02.07.2026
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- Hitze, Trockenheit und Windräder | Grenzen des Wissens
Eigentlich sollte es mit der Klimaerwärmung feuchter werden – sagt der Weltklimarat. Aber die Niederschläge in Deutschland haben anders als in den Nachbarländern seit der Jahrtausendwende leicht nachgelassen. Seit der Jahrtausendwende werden in Deutschland jede Menge Windräder aufgestellt. Gibt es da einen Zusammenhang?
HOMEPAGE [LINK]
Quelle: Gerd Ganteför – Grenzen des Wissens, 07.07.2026
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- Kriegstauglich? Arztpraxen werden auf Kriegstauglichkeit untersucht!
In wie weit sind Arztpraxen auf einen Kriegsfall an der Nato-Ostflanke vorbereitet? welche Aufgaben können sie übernehmen und wieviele Verletzte können versorgt werden. Diese Fragen stellt derzeit das Zentralinstitut der kassenärztlichen Versorgung den niedergelassenen Ärzten.
Quellen-Links:
SSOAR [LINK]
NATO [LINK]
0:00 Einführung
0:45 Fragenkatalog
10:22 Bereit für Atomkrieg?
10:50 Akute Kriegsszenarien
11:10 Verteidigung Ukraine
12:00 Nato-Ostflanke
19:45 Schweiz macht dicht!
Quelle: Will Vance, 05.07.2026
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- Ägyptens Trainer Hassam Hassan
Der ägyptische Nationaltrainer Hossam Hassan unterbrach seine Ausführungen zum bevorstehenden Achtelfinalspiel seiner Mannschaft gegen Argentinien bei der Weltmeisterschaft, um einen leidenschaftlichen Monolog über die Notlage des palästinensischen Volkes zu halten.
Hassan, der nach dem Sieg Ägyptens über Australien in der letzten Runde eine palästinensische Flagge geschwenkt hatte, sprach am Montag mehr als vier Minuten lang zu diesem Thema und wurde von vielen der anwesenden Medienvertreter mit Applaus bedacht.
„Wenn es irgendjemanden auf der Welt gibt, der kein Mitgefühl für das palästinensische Volk empfindet, dann ist dieser Mensch kein Mensch – egal, ob er Araber, Europäer oder Amerikaner ist“, sagte Hassan auf einer Pressekonferenz im Vorfeld des Spiels Ägyptens gegen Titelverteidiger Argentinien am Dienstag.
„Überall auf der Welt, auch in Europa oder Amerika, werden Tierrechte verteidigt und die ganze Welt reagiert, wenn jemand einem Tier Schaden zufügt“, sagte Hassan. „Es ist mittlerweile normal geworden, zu hören, dass an einem einzigen Tag zwei- oder dreitausend Menschen durch eine Rakete ums Leben kommen.“
„Unabhängig von meiner Religion bin ich in erster Linie ein Mensch, bevor ich Araber oder irgendetwas anderes bin. Meine Botschaft durch den Fußball lautet: Bitte, so wie der Slogan der FIFA zu gegenseitigem Respekt aufruft, hoffe ich, dass auch das Recht der Menschen auf Leben respektiert wird“, sagte Hassan.
Quelle: TRT World
- Kabarett, (Real-)Satire, Comedy und Co.
- Merz ist arbeitsunfähig.
Mit KI erstellt. Audioinhalte oder visuelle Inhalte wurden verändert oder vollständig mithilfe von KI generiert.
Quelle: Snicklink, 06.07.2026
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- Fußball als politische Ablenkung – Küppersbusch TV
Während über Nagelsmann, den DFB und die deutsche Nationalmannschaft diskutiert wurde, brachte die Politik weitreichende Entscheidungen auf den Weg. Zufall oder perfektes Timing?
Heute werfen wir einen Blick auf Fußball, Politik und öffentliche Aufmerksamkeit. Es geht um den DFB, Julian Nagelsmann, Boris Pistorius, Bundesregierung, Bundeswehr, Medienlogik, Symbolpolitik und die Frage, warum große Sportereignisse oft mehr sind als nur Sport.
Viel Spaß und gute Unterhaltung!
0:00 Deutschlands Niederlage
6:00 Küppis musikalisches Quiz
Die gezeigten Quellen findet ihr hier [LINK]
Quelle: Küppersbusch TV, 02.07.2026
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- Merz ist arbeitsunfähig.