Videohinweise am Samstag
Hier finden Sie in der Regel am Mittwoch und am Samstag einen Überblick über interessante Videobeiträge aus anderen Medien und Veröffentlichungen. Wenn Sie auf “weiterlesen” klicken, öffnet sich das Angebot und Sie können sich aussuchen, was Sie anschauen wollen. Die Videohinweise sind auch auf unserer YouTube-Seite als spezielle Playlist verfügbar. (CG: Christian Goldbrunner)
Hier die Übersicht; Sie können mit einem Klick aufrufen, was Sie interessiert:
- Chatkontrolle – Sommer-Edition: JETZT WIRD’S DRECKIG!
- „AfD ist außenpolitisch links“ – Punkt.PRERADOVIC mit Oskar Lafontaine
- BPK: „Der Rechtsstaat nimmt seinen Lauf…“
- Die Aussage von #Wadephul er sehe keine US-Blockade gegen Kuba sorgt int. für Kritik.
- Jeffrey Sachs: Katastrophaler NATO-Gipfel – Auf dem Weg zum Atomkrieg mit Russland
- Deutschlands Aufstiegslüge: Warum Menschen trotz harter Arbeit arm bleiben – MONITOR
- Ziviler Tod: Wie ein Journalist in Deutschland ausgeschaltet wird
- Trump lässt die Maske fallen – USA bombardieren Iran
- Friedenskonferenz Heidelberg 13 06 2026 Teil 1 – Begrüßung und Vortrag von Joachim Guilliard
- Kriegsverbrechen gegen Kinder im besetzten Palästina | Chris Sidoti
- So verarscht uns das ZDF – sagt Ex-Redakteurin Katrin Seibold
- Neue Perspektiven auf Covid-19: mRNA, Impfstoffe & Folgen – Ein kritisches Gespräch
- Kabarett, (Real-)Satire, Comedy und Co.
Vorbemerkung: Wir kommentieren, wenn wir das für nötig halten. Selbstverständlich bedeutet die Aufnahme in unsere Übersicht nicht automatisch, dass wir mit den Aussagen der jeweils zitierten Beiträge anderer Medien einverstanden sind. Verantwortlich für die Richtigkeit der zitierten Aussagen sind die jeweiligen Quellen und nicht die NachDenkSeiten. Sie können uns bei der Zusammenstellung der Videohinweise unterstützen, indem Sie interessante Fundstücke mit Quellenangabe an die Adresse [email protected] schicken. Bitte senden Sie keine Videos an uns, sondern nur Links, da wir in dieser Zusammenstellung ausschließlich zitieren und keine Videos veröffentlichen. Wenn Sie diese Übersicht für hilfreich halten, dann weisen Sie doch bitte Ihre Bekannten auf diese Möglichkeit der schnellen Information hin.
- Chatkontrolle – Sommer-Edition: JETZT WIRD’S DRECKIG!
Europäischer Rat, Kommission und auch die Parlamentspräsidentin lassen uns einfach so lange abstimmen, bis den amerikanischen Tech-Feudalisten das Ergebnis passt.
Unter dem Deckmantel des Kinderschutzes wird die Kommunikation aller EU-Bürger an US-Konzerne weitergeleitet..
Quelle: Sibylle Berg MEP, 07.07.2026
Externer Inhalt
Beim Laden des Videos werden Daten an Youtube übertragen.
RTL WEST Kommentar: Jörg Zajonc zur möglichen Wiedereinführung der Chatkontrolle | RTL WEST
Messenger-Dienste wie WhatsApp, aber auch Konzerne wie Google und Microsoft, sollen wieder private Nachrichten durchleuchten dürfen. Das war per Ausnahmeregelung bereits von 2021 bis zum Frühjahr diesen Jahres möglich. Das EU-Parlament stimmte anschließend zweimal gegen eine Verlängerung. Ganz konkret sollen die Messenger-Dienste die Accounts von Nutzern auf Darstellungen sexuellen Kindesmissbrauchs durchsuchen. Es ist ein umstrittenes Thema: Befürworter halten das Überprüfen von privaten Nachrichten durch Ermittler im Kampf gegen Kinderpornografie für unverzichtbar. Gegner sehen in der anlasslosen Kontrolle unbescholtener Bürger einen massiven Eingriff in die Privatsphäre. Selbst der Deutsche Kinderschutzbund lehnt die Chatkontrolle ab. Dennoch ist das Thema erneut im EU-Parlament. Am Donnerstag (09.07.) soll dort zum dritten Mal über eine Verlängerung abgestimmt werden. Dazu ein Kommentar von RTL WEST Chef Jörg Zajonc.
Quelle: RTL WEST – das Nachrichtenmagazin für ganz NRW, 08.07.2026
Externer Inhalt
Beim Laden des Videos werden Daten an Youtube übertragen.
Chatkontrolle – Mikro abgestellt statt Demokratie
Ich habe heute versucht, die Chatkontrolle zu stoppen.
Am Wochenende mussten Sibylle Berg und ich Parlamentspräsidentin Metsola schriftlich mitteilen, dass das Durchprügeln der Chatkontrolle im Eilverfahren leider gegen die Geschäftsordnung des EU-Parlaments verstößt. Während Metsola der interessierten Presse daraufhin (fälschlicherweise) mitteilte, dass das schon alles seine Richtigkeit habe, warten wir immer noch auf ihre Antwort.
Deshalb wollte ich es ihr heute bei der Eröffnungssitzung in Straßburg noch einmal erklären. Und musste erstaunt feststellen, dass die Präsidentin doch Regeln kennt: Exakt nach 60 Sekunden hat sie mir das Mikrophon abgestellt. (regelkonform, wird aber selten gemacht)
Dabei hätte ich noch einiges zu sagen gehabt: “Frau Präsidentin, Sie wachen nach Artikel 22 über dieses Regelwerk (mit der ausgedruckten Geschäftsordnung wedelnd) – erklären Sie den Eilantrag für unzulässig. Wir sind hier schließlich nicht auf Malta! Die aktuelle Fassung der Geschäftsordnung überreiche ich Ihnen gerne persönlich. In der MEP-Bar.”
Wie es nun weitergeht? Morgen wird über das Eilverfahren abgestimmt, obwohl diese Abstimmung gar nicht stattfinden dürfte. Wenn der Antrag erfolgreich ist, kommt die Chatkontrolle Donnerstagmittag zur Abstimmung ins Plenum. Um sie noch zu stoppen, müssten 361 Abgeordnete – eine qualifizierte Mehrheit – DAGEGEN stimmen.
Die schlechte Nachricht: Donnerstag ist der letzte Tag vor der Sommerpause und viele MEPs dürften bereits auf dem Weg in den Urlaub sein. Ein Schelm, wer Böses denkt bei dieser Terminierung… Smiley!
Wenn die Chatkontrolle durchgeht, dürfen die Plattformen (also die US-Tech-Bros) wieder & weiterhin fröhlich & ganz legal Ihre Nachrichten scannen. Schreiben Sie also gefälligst etwas unterhaltsamer in den kommenden Wochen… ZwinkerSmiley!
Mehr dazu auf unserer (neuen) Homepage [LINK]
Quelle: Martin Sonneborn, 06.07.2026
Externer Inhalt
Beim Laden des Videos werden Daten an Youtube übertragen.
Hierzu auch Fabio De Masi via X am 9.7. Die Chatkontrolle ist beschlossen, trotz Mehrheit dagegen! [LINK]
Externer Inhalt
Beim Laden des Tweets werden Daten an X (ehemals Twitter) übertragen.
Die Chatkontrolle ist beschlossen, trotz Mehrheit dagegen!
314 Abgeordnete stimmten gegen die Chatkontrolle, nur 276 dafür. Trotzdem geht sie durch. Warum? Weil durch einen umstrittenen Verfahrenstrick 360 Nein-Stimmen nötig gewesen wären, um den Dringlichkeitsantrag zu… pic.twitter.com/E7LoqP4Buf
— Fabio De Masi 🦩 (@FabioDeMasi) July 9, 2026
- „AfD ist außenpolitisch links“ – Punkt.PRERADOVIC mit Oskar Lafontaine
Politlegende Oskar Lafontaine plädiert für einen Politik-Wechsel in Deutschland. „Angesichts der Eskalation der Regierung gegen Russland ist Außenpolitik das Wichtigste. Und außenpolitisch ist die AfD links“. Die Brandmauer müsse weg, sie blockiere das Land, so der ehemalige Kanzlerkandidat der SPD.
Ein Gespräch auch über eine Rentenreform, „die nur Blackrock nützt“, den wirtschaftszerstörenden Verzicht auf günstige Energie, Sahra Wagenknechts BSW-Brief an die AfD und die These, dass deutsche Migrationspolitik „in Wirklichkeit rechts ist.“
Quelle: Punkt.PRERADOVIC, 03.07.2026
Externer Inhalt
Beim Laden des Videos werden Daten an Youtube übertragen.
- BPK: „Der Rechtsstaat nimmt seinen Lauf…“
Bundesanwaltschaft wertet #Nordstream-Sprenung jetzt als Kriegsverbrechen einer 🇺🇦Kommandoeinheit gegen zivile deutsche Infrastruktur unter Befehl aktiver Militärs. Ich wollte von @RegSprecher wissen, welche Konsequenzen Berlin daraus zieht.
Was denkt Ihr, wie die Antwort ausfällt?
Quelle: Florian Warweg via X, 8.7.2026
Externer Inhalt
Beim Laden des Tweets werden Daten an X (ehemals Twitter) übertragen.
„Der Rechtsstaat nimmt seinen Lauf…“
Bundesanwaltschaft wertet #Nordstream-Sprenung jetzt als Kriegsverbrechen einer 🇺🇦Kommandoeinheit gegen zivile 🇩🇪Infrastruktur unter Befehl aktiver Militärs. Ich wollte von @RegSprecher wissen, welche Konsequenzen Berlin daraus zieht.
Was… pic.twitter.com/9FXa6OUvWf
— Florian Warweg (@FWarweg) July 8, 2026
- Die Aussage von #Wadephul er sehe keine US-Blockade gegen Kuba sorgt int. für Kritik.
Ich wollte @AuswaertigesAmt wissen, wie der Widerspruch aufgelöst wird, dass @AussenMinDE keine Blockade sieht, die Aufhebung dieser aber aktuell in der UN-Vollversammlung diskutiert wird und Deutschland seit 1992 jedes Jahr für eine Resolution stimmt – die folgenden Titel trägt:
“Notwendigkeit, die von den USA gegen Kuba verhängte Wirtschafts-, Handels- und Finanzblockade zu beenden”
Fragen über Fragen. Und die “Antworten” darauf, nun ja, seht selbst:
Quelle: Florian Warweg via X, 7.7.2026
Externer Inhalt
Beim Laden des Tweets werden Daten an X (ehemals Twitter) übertragen.
Die Aussage von #Wadephul er sehe keine US-Blockade gegen Kuba sorgt int. für Kritik.
Ich wollte @AuswaertigesAmt wissen, wie der Widerspruch aufgelöst wird, dass @AussenMinDE keine Blockade sieht, die Aufhebung dieser aber aktuell in der UN-Vollversammlung diskutiert wird und… pic.twitter.com/xpViP0NN18
— Florian Warweg (@FWarweg) July 7, 2026
- Jeffrey Sachs: Katastrophaler NATO-Gipfel – Auf dem Weg zum Atomkrieg mit Russland
Prof. Jeffrey Sachs spricht über den katastrophalen NATO-Gipfel, da das Militärbündnis ohne Strategie ist und auf einen Atomkrieg mit Russland zusteuert.
Prof. Glenn Diesen auf X [LINK]
Original Video [LINK]
Disclaimer: Read by A.I. Voices. Auto-translated.
Quelle: Glenn Diesen Deutsch, 10.07.2026
Externer Inhalt
Beim Laden des Videos werden Daten an Youtube übertragen.
- Deutschlands Aufstiegslüge: Warum Menschen trotz harter Arbeit arm bleiben – MONITOR
Kann man sich in Deutschland aus eigener Kraft hocharbeiten? Jahrzehntelang haben Politiker:innen wie Angela Merkel, Helmut Kohl oder Lars Klingbeil betont, dass das Aufstiegsversprechen gilt: Wer sich anstrengt, kann ein besseres Leben erreichen.
Doch die Realität sieht oft anders aus. In kaum einem anderen Industrieland ist sozialer Aufstieg so schwierig wie in Deutschland. Chancen hängen noch immer stark von der Herkunft ab – mit Folgen für den gesellschaftlichen Zusammenhalt.
Für diesen MONITOR-Film begleiten wir Regina Brieler aus Münster. Sie hat ihr Leben lang gearbeitet, Angehörige gepflegt und Kinder großgezogen. Weil sie dadurch nur wenig in die Rentenkasse einzahlen konnte, lebt sie jetzt in Altersarmut. Bis heute kümmert sie sich um andere – und fragt sich, warum ihre Lebensleistung so wenig Anerkennung findet. Ihre Hoffnung: Dass ihre Enkel einmal bessere Chancen haben als sie selbst.
In diesem Video erfahrt ihr: Warum sind in Deutschland so viele ältere Menschen armutsgefährdet? Weshalb entscheiden sich Menschen aus finanziellen Gründen für anonyme Bestattungen? Fühlen sich arme Menschen der Gesellschaft zugehörig oder nicht?
Stand der Recherche: 18.06.2026
Quelle: Monitor (138.000 Abonnenten), 29.06.2026
Externer Inhalt
Beim Laden des Videos werden Daten an Youtube übertragen.
Die gesamte Doku in der ARD-Mediathek: Arm sollst du bleiben? Das Los der Herkunft [LINK]
- Ziviler Tod: Wie ein Journalist in Deutschland ausgeschaltet wird
In diesem Video spricht der Pulitzer-Preisträger Chris Hedges mit dem deutschen Journalisten Hüseyin Doğru über einen Fall, der weit über seine Person hinausreicht: die EU-Sanktionen gegen ihn und sein Nachrichtenportal Red Media.
Doğru berichtet, wie die Sanktionen nach seiner Berichterstattung über Gaza und die palästinensische Bewegung sein Leben verändert haben — von eingefrorenen Konten über massive Einschränkungen seiner Arbeit bis hin zu den Folgen für seine Familie. Er beschreibt, wie er juristisch dagegen vorgeht und warum dieser Fall aus seiner Sicht ein Warnsignal für Pressefreiheit, unabhängigen Journalismus und die wachsende Selbstzensur in Europa ist.
Dieses Video wurde von The Christ Hedges Report produziert und am 2. Juli 2026 auf deren YouTube-Kanal veröffentlicht. Wir haben es ins Deutsche übersetzt und veröffentlichen es heute erneut, um in Deutschland und darüber hinaus eine Meinungsbildung zu diesem Thema zu fördern.
Besuchen Sie unsere Website www.acTVism.org, um das Transkript zu lesen.
ÜBER HÜSEYIN DOĞRU: Hüseyin Doğru ist ein deutscher Journalist und Gründer von Red Media, einem 2023 gegründeten unabhängigen Nachrichtenportal, das sich auf internationale Angelegenheiten, antiimperialistische Politik und die Berichterstattung über das Thema Gaza konzentrierte. Im Mittelpunkt seiner Arbeit stehen der Nahe Osten, soziale Bewegungen und Weltpolitik. Im Jahr 2025 war er der erste deutsche Journalist, gegen den Sanktionen der Europäischen Union verhängt wurden – eine Maßnahme, gegen die er vor den europäischen Gerichten klagt.
ENG: To view the English version [LINK]
Quelle: acTVism Munich, 09.07.2026
Externer Inhalt
Beim Laden des Videos werden Daten an Youtube übertragen.
Das englischsprachige Originalvideo von Chris Hedged ist hier unter Punkt 4 zu finden [LINK]
- Trump lässt die Maske fallen – USA bombardieren Iran
In diesem Video verbindet Dimitri Lascaris zwei Berichte aus dem Iran: Zunächst aus Teheran, wo er mit weiteren ausländischen Journalisten den Sprecher des iranischen Außenministeriums, Dr. Esmail Baghaei, trifft und der Frage nachgeht, wie Ali Khamenei im Iran selbst eingeordnet wird. Danach meldet er sich aus Mashhad, vom Imam-Reza-Schrein, und berichtet über die jüngsten Entwicklungen zwischen den USA und dem Iran — darunter die Krise um das Memorandum of Understanding, neue Militärschläge, Sanktionen und die Frage, wohin diese Eskalation führen könnte.
Ein Bericht mit Bildern und Stimmen aus Iran, die in den Medien kaum vorkommen.
Dieses Video wurde von Reason2Resist produziert und am 8. Juli 2026 auf ihrem YouTube-Kanal veröffentlicht. Wir haben es ins Deutsche übersetzt und veröffentlichen es heute erneut, um in Deutschland und darüber hinaus eine Meinungsbildung zu diesem Thema zu fördern.
Besuchen Sie unsere Website www.acTVism.org, um das Transkript zu lesen.
ÜBER DIMITRI LASCARIS: Dimitri Lascaris ist Journalist und Rechtsanwalt. Als Anwalt ist er auf Sammelklagen, internationales Recht und Menschenrechte spezialisiert. Er war Mitglied der Schattenkabinette der Grünen Parteien Kanadas und Quebecs. Im Jahr 2020 kandidierte er für den Vorsitz der Grünen Partei Kanadas und belegte den zweiten Platz. Er ist außerdem Gründer und Herausgeber des YouTube-Kanals „Reasons 2 Resist with Dimitri Lascaris: @reason2resist
Über unser Importprogramm: In diesem Programm veröffentlichen wir Inhalte von externen Autoren und Journalisten. Dazu gehören sowohl internationale als auch lokale Inhalte, die nach unserer redaktionellen Meinung in der Medienlandschaft nicht ausreichend berücksichtigt werden. Die Inhalte spiegeln nicht unbedingt die eigene redaktionelle Haltung von acTVism Munich wider.
Quelle: acTVism Munich, 10.07.2026
Externer Inhalt
Beim Laden des Videos werden Daten an Youtube übertragen.
Weitere auf Deutsch übersetzte Berichte von Dimitri Lascaris sind auf acTVismMunich zu finden [LINK]
- Friedenskonferenz Heidelberg 13 06 2026 Teil 1 – Begrüßung und Vortrag von Joachim Guilliard
PAX CHRISTI Friedenskonferenz in Heidelberg 13.06.2026 Teil 1, Begrüßung und Vortrag von Joachim Guilliard, Publizist Friedensbündnis Heidelberg und 2 Songs der Musikgruppe Krakehlchen aus Heidelberg.
Quelle: AV-Digital Video und Multimeda, 15.06.2026
Externer Inhalt
Beim Laden des Videos werden Daten an Youtube übertragen.
Friedenskonferenz Heidelberg 13 06 2026 Teil 2 – Vortrag von Michael von der Schulenburg
Quelle: AV-Digital Video und Multimeda, 20.06.2026
Externer Inhalt
Beim Laden des Videos werden Daten an Youtube übertragen.
Friedenskonferenz Heidelberg 13 06 2026 Teil 3 – Vortrag von Arno Gottschalk
Erhard-Eppler-Kreis, Bremische Bürgerschaft
Quelle: AV-Digital Video und Multimeda, 09.07.2026
Externer Inhalt
Beim Laden des Videos werden Daten an Youtube übertragen.
Friedenskonferenz Heidelberg 13 06 2026 Teil 4 – Rede von Anja Tietze
3 Lieder der Krakehlchen und Rede von Anja Tietze [Anm. CG: ab Minute 13]
Quelle: AV-Digital Video und Multimeda, 29.06.2026
Externer Inhalt
Beim Laden des Videos werden Daten an Youtube übertragen.
Friedenskonferenz Heidelberg 13 06 2026 Teil 5 – Vortrag Dr. Theodor Ziegler
Vortrag Dr. Theodor Ziegler, Baiersbronn, Rleigionspädagoge, Sicherheit-neu-denken. letztes Lied der Krakehlchen.
Quelle: AV-Digital Video und Multimeda, 02.07.2026
Externer Inhalt
Beim Laden des Videos werden Daten an Youtube übertragen.
- Kriegsverbrechen gegen Kinder im besetzten Palästina | Chris Sidoti
In dieser Stellungnahme reflektiert Chris Sidoti von der Unabhängigen Internationalen Untersuchungskommission der Vereinten Nationen zu den besetzten palästinensischen Gebieten, einschließlich Ostjerusalem, und in Israel über den jüngsten Bericht der Kommission zum Thema Kinder und bezeichnet ihn als „den schwierigsten der 17 Berichte, die die Kommission bisher erstellt hat“. Aus persönlicher Sicht beschreibt er die Fälle, die ihn am tiefsten bewegt haben, darunter israelische Kinder, die im Oktober 2023 getötet wurden, sowie palästinensische Kinder, die im Gazastreifen und im Westjordanland getötet, verletzt, ausgehungert oder der medizinischen Versorgung beraubt wurden.
Sidoti sagt, es bestehe „keinerlei Zweifel“, dass „durch das Vorgehen der israelischen Behörden gegenüber palästinensischen Kindern jede völkerrechtliche Norm verletzt wurde“. Er berichtet vom Tod eines 12-jährigen Mädchens, das, wie er sagt, „nicht an Zöliakie starb“, sondern „verhungerte“, sowie von der Tötung eines 14-jährigen Jungen, der 45 Minuten lang verbluten musste.
[Maschinelle Übersetzung der Videobeschreibung]
[Automatisch synchronisiert: Audiotracks für einige Sprachen wurden automatisch erstellt. Audiospur – abhängig vom Standort – auswählbar über den Internet-Browser durch Klick auf das “Zahnrad” oder bei mobilen Endgeräten über die Youtube-App]
Quelle: UN Palestine Committee, 08.07.2026
Externer Inhalt
Beim Laden des Videos werden Daten an Youtube übertragen.
- So verarscht uns das ZDF – sagt Ex-Redakteurin Katrin Seibold
Katrin Seibold spricht ehrlich und schonungslos in „Sachlich richtig“ über den aktuellen KI-Fake im ZDF, den Intendanten Nobert Himmler und seine geplante Wiederwahl, den Studioleiter Washington Elmar Theveßen und die Moderatorin des heute Journals Dunja Hayali sowie die Chefredakteurin Bettina Schausten. Es geht um alternative Medien, Geheimdienste, Betriebsversammlungen, den Geist im ZDF und den sozialen Preis, den man nach einem Ausstieg aus dem ÖRR zahlen muss.
Katrin Seibold hat Publizistik, Literatur- und Musikwissenschaften in Münster und München studiert, auf der Berliner Journalistenschule ihr Redakteursdiplom gemacht. Sie schrieb für SZ und taz, war Radioreporterin beim Bayerischen Rundfunk. 18 Jahre lang arbeitete sie als Redakteurin, Reporterin, Autorin und zeitweise Moderatorin bei ZDF/3sat.
Nach ihrem Ausstieg Ende 2021 veröffentlichte sie Interna bei #allesaufdentisch, BILD.TV und FairTalk. Seither war sie als Dozentin an der Hochschule Rhein-Main im Fach “Medienmanagement” tätig, als freie Moderatorin und ist seit 2025 beim Westend Verlag beschäftigt. Interviews mit Jonas Tögel, Gerald Hüther, Ulrike Guérot, Gordon Smith, Alberto Villoldo, Lynne McTaggart.
Sie ist zertifizierte Tao-Yoga-Lehrerin nach Mantak Chia, gab Kurse und Shiatsu-Sessions. Auf dem Cosmic-Cine-Filmfestival 2026 in München präsentierte die Film „Cancer Soul“ mit Birgit Fischer, Dietrich Klinghardt et al. und sprach dort erstmals öffentlich über ihre Krebserkrankung.
Quelle: SACHLICH RICHTIG – der Medien-Podcast, 09.03.2026
Externer Inhalt
Beim Laden des Videos werden Daten an Youtube übertragen.
- Neue Perspektiven auf Covid-19: mRNA, Impfstoffe & Folgen – Ein kritisches Gespräch
Wie sind die Corona-Jahre einzuordnen – medizinisch, toxikologisch und gesellschaftlich?
In diesem Gespräch diskutieren Prof. Dr. Jörg Spitz, Dr. Helmut Sterz und Prof. Dr. Stefan Hockertz ihre Sicht auf Covid-19, mRNA-Technologien, mögliche gesundheitliche Folgen sowie die Frage, welche Lehren aus dieser Zeit gezogen werden sollten.
Im Mittelpunkt stehen dabei toxikologische und immunologische Perspektiven auf die Pandemie, die öffentliche Debatte um sogenannte Impfstoffe, mögliche Mechanismen von Impfnebenwirkungen sowie die Bedeutung von Aufklärung, Diagnostik und Eigenverantwortung.
Das Video zeigt ein kontroverses Fachgespräch über ein Thema, das bis heute viele Menschen bewegt – und lädt dazu ein, sich mit den vertretenen Positionen kritisch auseinanderzusetzen.
Timestamps:
00:00 Einleitung & Rückblick auf den Pandemiebeginn
02:22 Vorstellung der Experten & Hintergrund
04:12 Immuntoxikologie und Rolle des Immunsystems
07:27 Diskussion: Was ist eine „Impfung“?
17:53 Mögliche Wirkmechanismen im Körper
24:15 Zukunftsperspektiven & neue Technologien
32:09 Gesellschaftliche Aufarbeitung & Kritik
47:15 Diagnostik & mögliche Therapieansätze
57:59 Bedeutung von Messungen & Differenzierung
01:04:07 Aufklärung, Verantwortung & Ausblick
Quelle: AMM Akademie für menschliche Medizin und Prof. Dr. med. Jörg Spitz,
Externer Inhalt
Beim Laden des Videos werden Daten an Youtube übertragen.
- Kabarett, (Real-)Satire, Comedy und Co.
-
“Schnellschuss” – “Total von der Rolle” Wahnsinn, Krisen & Satire
Alles wird umgestellt auf ‘Kriegsproduktion’. Und natürlich als erstes der Bundeshaushalt “unserer wehrhaften Demokratie”. Gesundheit ist unwichtig, die Bildung ist eh schon im Ar***, öffentliche Strukturen werden nur ausgebaut, damit Panzer drüber fahren können und Soziales? Och nö. Es gibt einfach Wichtigeres: aufrüsten, bis Deutschland bis an die Zähne bewaffnet ist. Der Russe ist blöd, der wartet, bis wir soweit sind. Die Bevölkerung ist noch nicht überzeugt. Trotz intensivster Propaganda. Und immer mehr (zB Schüler) stemmen sich gegen die ‘Kriegstüchtigkeit’. Was können wir tun? Bettelbriefe an Politiker? Petitionen? Im Video sind einige alternative Vorschläge zu sehen.
Quelle: Bengt Kiene, 09.07.2026
Externer Inhalt
Beim Laden des Videos werden Daten an Youtube übertragen.
-
Trump bekommt Applaus, Bürger bekommen Kürzungen – Küppersbusch TV
2,8 Billionen Dollar für Rüstung und gleichzeitig wird bei Rente, Elterngeld, Gesundheit, Minijobs und Informationsfreiheit geschraubt? Willkommen im „Sommer der Reformen“: Heute schauen wir auf den NATO-Gipfel, Donald Trump, Friedrich Merz, Mark Rutte und die Frage, warum politische Härte immer genau dort beginnt, wo Bürgerinnen und Bürger die Rechnung zahlen.
Es geht um die NATO, Rüstungsausgaben, Rentenreform, Sozialstaat, Elterngeld, Vermögenssteuer, Krankenversicherung, Gasumlage, Informationsfreiheitsgesetz und die große politische Philosophie hinter dem Wort „Reform“: Wer definiert eigentlich, was notwendig ist und für wen wird es teuer?
Viel Spaß und gute Unterhaltung!
0:00 2,8 BILLIONEN?!
1:49 Sommer der Reformen oder Sommer der Zumutungen?
5:56 Küppis musikalisches Quiz
Die gezeigten Quellen findet ihr hier [LINK]
Quelle: Küppersbusch TV, 09.07.2026
Externer Inhalt
Beim Laden des Videos werden Daten an Youtube übertragen.
-
B&B #160 Burchardt & Böttcher. Alles Nazis außer deine Mutter: Deutschland im Blockadefieber.
Mehr Viren für alle: Neue Ideen von Kranken für Kranke ** Uncool: Omas gegen rechte Klimaanlagen ** Hitzschlaganfall – ganz Deutschland von Shitbürgern ins Irrenhaus blockiert ** FDGO: Ein Sommermärchen ** Aus dem Hintergrund müsste Putin schießen: Wie Deutschland um Oreschniks bettelt ** Bürgerschutz vor Information: IFG wird abgeschafft ** Neues aus der Geschlossenen: Landesmedienanstalt greift weiter über ** Kompetenzskandal in Sachsen-Anhalt: Schattenregierung mit Fachleuten besetzt statt mit Putzfrauen und Kinderbuchautoren ** Alles inklusiv: SPD-NGO-Schwiegermutter als Fluchtwagenfahrerin des Sechsfachmörders ***** Deine Mutter: Fußball ist nur ein Spiel für die ganze Familie
Quelle: B&B – Burchardt & Böttcher – Wir müssen reden, 05.07.2026
Externer Inhalt
Beim Laden des Videos werden Daten an Youtube übertragen.
- “Schnellschuss” – “Total von der Rolle” Wahnsinn, Krisen & Satire