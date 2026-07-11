Videohinweise am Samstag

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RTL WEST Kommentar: Jörg Zajonc zur möglichen Wiedereinführung der Chatkontrolle | RTL WEST

Messenger-Dienste wie WhatsApp, aber auch Konzerne wie Google und Microsoft, sollen wieder private Nachrichten durchleuchten dürfen. Das war per Ausnahmeregelung bereits von 2021 bis zum Frühjahr diesen Jahres möglich. Das EU-Parlament stimmte anschließend zweimal gegen eine Verlängerung. Ganz konkret sollen die Messenger-Dienste die Accounts von Nutzern auf Darstellungen sexuellen Kindesmissbrauchs durchsuchen. Es ist ein umstrittenes Thema: Befürworter halten das Überprüfen von privaten Nachrichten durch Ermittler im Kampf gegen Kinderpornografie für unverzichtbar. Gegner sehen in der anlasslosen Kontrolle unbescholtener Bürger einen massiven Eingriff in die Privatsphäre. Selbst der Deutsche Kinderschutzbund lehnt die Chatkontrolle ab. Dennoch ist das Thema erneut im EU-Parlament. Am Donnerstag (09.07.) soll dort zum dritten Mal über eine Verlängerung abgestimmt werden. Dazu ein Kommentar von RTL WEST Chef Jörg Zajonc.

Quelle: RTL WEST – das Nachrichtenmagazin für ganz NRW, 08.07.2026

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Chatkontrolle – Mikro abgestellt statt Demokratie

Ich habe heute versucht, die Chatkontrolle zu stoppen.

Am Wochenende mussten Sibylle Berg und ich Parlamentspräsidentin Metsola schriftlich mitteilen, dass das Durchprügeln der Chatkontrolle im Eilverfahren leider gegen die Geschäftsordnung des EU-Parlaments verstößt. Während Metsola der interessierten Presse daraufhin (fälschlicherweise) mitteilte, dass das schon alles seine Richtigkeit habe, warten wir immer noch auf ihre Antwort.

Deshalb wollte ich es ihr heute bei der Eröffnungssitzung in Straßburg noch einmal erklären. Und musste erstaunt feststellen, dass die Präsidentin doch Regeln kennt: Exakt nach 60 Sekunden hat sie mir das Mikrophon abgestellt. (regelkonform, wird aber selten gemacht)

Dabei hätte ich noch einiges zu sagen gehabt: “Frau Präsidentin, Sie wachen nach Artikel 22 über dieses Regelwerk (mit der ausgedruckten Geschäftsordnung wedelnd) – erklären Sie den Eilantrag für unzulässig. Wir sind hier schließlich nicht auf Malta! Die aktuelle Fassung der Geschäftsordnung überreiche ich Ihnen gerne persönlich. In der MEP-Bar.”

Wie es nun weitergeht? Morgen wird über das Eilverfahren abgestimmt, obwohl diese Abstimmung gar nicht stattfinden dürfte. Wenn der Antrag erfolgreich ist, kommt die Chatkontrolle Donnerstagmittag zur Abstimmung ins Plenum. Um sie noch zu stoppen, müssten 361 Abgeordnete – eine qualifizierte Mehrheit – DAGEGEN stimmen.

Die schlechte Nachricht: Donnerstag ist der letzte Tag vor der Sommerpause und viele MEPs dürften bereits auf dem Weg in den Urlaub sein. Ein Schelm, wer Böses denkt bei dieser Terminierung… Smiley!

Wenn die Chatkontrolle durchgeht, dürfen die Plattformen (also die US-Tech-Bros) wieder & weiterhin fröhlich & ganz legal Ihre Nachrichten scannen. Schreiben Sie also gefälligst etwas unterhaltsamer in den kommenden Wochen… ZwinkerSmiley!

Mehr dazu auf unserer (neuen) Homepage [LINK]

Quelle: Martin Sonneborn, 06.07.2026

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Hierzu auch Fabio De Masi via X am 9.7. Die Chatkontrolle ist beschlossen, trotz Mehrheit dagegen! [LINK]