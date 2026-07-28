Wieder da: Benachrichtigung bei neuen Artikeln

Viele von Ihnen kennen es noch: Über ein Plugin eines Drittanbieters konnten Sie sich benachrichtigen lassen, sobald auf den NachDenkSeiten ein neuer Artikel erschien. Diese Funktion war bei vielen Leserinnen und Lesern sehr beliebt – leider stellte der Anbieter irgendwann die Weiterentwicklung ein und das Plugin funktionierte zuletzt nicht mehr zuverlässig.



Als Ersatz haben wir daraufhin unseren Newsletter eingeführt, den Sie täglich oder wöchentlich erhalten können. Für alle, die aber genau diesen Moment der Veröffentlichung nicht verpassen wollten, war das kein vollständiger Ersatz.

Deshalb freuen wir uns, Ihnen mitteilen zu können: Wir haben die Funktion „Blog abonnieren” selbst neu programmiert. Sie können nun für jeden neuen Artikel wieder eine Benachrichtigung erhalten.

Die Anmeldung finden Sie hier, dauerhaft in der rechten Spalte unserer Website sowie im Menü unter „Blog abonnieren”.

Wichtiger Hinweis für ehemalige Abonnenten: Da wir die Daten der früheren Abonnentinnen und Abonnenten übernehmen konnten, erhalten Sie diese Benachrichtigung möglicherweise automatisch wieder – auch wenn Sie sich seit dem Ausfall des alten Plugins nicht neu angemeldet haben. Falls Sie das nicht mehr wünschen, können Sie sich jederzeit über den Abmeldelink in der Benachrichtigungsmail wieder austragen.

Wir hoffen, mit dieser Wiederbelebung vielen von Ihnen eine Freude zu machen – und bitten gleichzeitig um Verständnis, falls die Benachrichtigung für den einen oder anderen überraschend kommt.