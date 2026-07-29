Videohinweise am Mittwoch
Hier finden Sie in der Regel am Mittwoch und am Samstag einen Überblick über interessante Videobeiträge aus anderen Medien und Veröffentlichungen. Wenn Sie auf “weiterlesen” klicken, öffnet sich das Angebot und Sie können sich aussuchen, was Sie anschauen wollen. Die Videohinweise sind auch auf unserer YouTube-Seite als spezielle Playlist verfügbar. (CG: Christian Goldbrunner)
Hier die Übersicht; Sie können mit einem Klick aufrufen, was Sie interessiert:
- Geheimdienste bestätigen: Die russische Bedrohung ist eine Lüge!
- „USA wollen Deutschland kannibalisieren“ – Punkt.PRERADOVIC mit Moritz Enders u . Erik Andersson
- Stardirigent rechnet mit Merz ab: „Woher will er das wissen? Er war ja nie hier” – Justus Frantz
- Larry Johnson: Russlands Seeblockade von Odessa & Ukraines Angriff auf iranisches Schiff
- Rheinmetall im Roten Wedding – Nachbarn wehren sich
- Führt uns die Energiekrise zurück nach Moskau?
- Florian Warweg: Bundeskanzler erneut beim Lügen erwischt?
- Danger Dan und das Elend des Antifaschismus – Ep. 363
- Flassbeck spricht: Das Märchen von der privaten Altersvorsorge| Folge 12
- Kommentar zur Bundesregierung: Die Reichen werden entlastet, die Armen kontrolliert | Christoph Butterwegge
- Israel wendet sich gegen sich selbst | Dr. Shir Hever
- Ist Frau Guérot Teil des Kulturkampfes, Herr Gebauer?
- Iranische Raketen brechen die Militärmacht der USA
- Alles außer gewöhnlich (Trailer)
- Kabarett, (Real-)Satire, Comedy und Co.
- Musik und Lyrik trifft Politik
Vorbemerkung: Wir kommentieren, wenn wir das für nötig halten. Selbstverständlich bedeutet die Aufnahme in unsere Übersicht nicht automatisch, dass wir mit den Aussagen der jeweils zitierten Beiträge anderer Medien einverstanden sind. Verantwortlich für die Richtigkeit der zitierten Aussagen sind die jeweiligen Quellen und nicht die NachDenkSeiten. Sie können uns bei der Zusammenstellung der Videohinweise unterstützen, indem Sie interessante Fundstücke mit Quellenangabe an die Adresse [email protected] schicken. Bitte senden Sie keine Videos an uns, sondern nur Links, da wir in dieser Zusammenstellung ausschließlich zitieren und keine Videos veröffentlichen. Wenn Sie diese Übersicht für hilfreich halten, dann weisen Sie doch bitte Ihre Bekannten auf diese Möglichkeit der schnellen Information hin.
- Geheimdienste bestätigen: Die russische Bedrohung ist eine Lüge!
Im Gespräch mit General a. D. Harald Kujat sprechen wir über die neuesten Entwicklungen im Russland-Ukraine-Krieg und ordnen die aktuelle militärische sowie geopolitische Lage ein. Dabei erläutert er seine Einschätzung zu den Erkenntnissen westlicher Geheimdienste, wonach Russland gegenwärtig keine Ambitionen oder Pläne für einen großflächigen Angriff auf den Westen verfolgt. Außerdem diskutieren wir, welche Chancen die Ukraine aus seiner Sicht noch hat, den Krieg als funktionierender Staat zu überstehen, und welche politischen Entscheidungen dafür entscheidend sein könnten.
Quelle: HKCM (818.000 Abonnenten), 26.07.2026
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- „USA wollen Deutschland kannibalisieren“ – Punkt.PRERADOVIC mit Moritz Enders u . Erik Andersson
Wer hat die Nordstream-Pipelines zerstört und damit die Energie-sicherheit und Industrie Deutschlands? Waren es ukrainische Amateurtaucher auf einem kleinen Segelboot?
Unwahrscheinlich, sagt Moritz Enders, Regisseur des neuen Films „Nordstream – die Sprengung“. „Die Andromeda-Geschichte ist nur eine Cover-Story.“ Seine Spur führt deutlich in die USA.
Auch Ingenieur Erik Andersson, der auf eigene Faust den Tatort der Sprengung in der Ostsee mit Forschungsschiff und Drohnen untersuchte, fragt sich, warum der Tatort gereinigt wurde und die Beweise nicht öffentlich gemacht werden? „Aber im Grunde ist es egal, wer getaucht ist. Wichtig ist, wer und was dahintersteckt.“
Ein Gespräch auch über zwei deutsche Kanzler, die ganz klar nicht die Interessen ihres Landes vertreten, sondern die der USA, die Deutschland kannibalisieren wollten…
Quelle: Punkt.PRERADOVIC, 26.06.2026
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Lesen Sie hierzu auch auf den NachDenkSeiten das Interview “Doku-Film zur Nord-Stream-Sprengung: Beweismaterial wird unter Verschluss gehalten” [LINK]
Hierzu auch: HINTERGRUND – DAS NACHRICHTENMAGAZIN PRÄSENTIERT: NORDSTREAM – DIE SPRENGUNG [LINK]
Anmerkung CG: Es gibt einen zusätzlichen Vorstellungs-Termin im Babylon Berlin am 5. August [LINK]
Zum Thema auch von Florian Warweg/OAZ: Exklusiv: Kanzleramt ordnet totale Geheimhaltung über Vorwarnungen zur Nordstream-Sprengung an. Ein exklusives Dokument aus dem Kanzleramt offenbart, wie systematisch die Aufklärung der Nordstream-Affäre blockiert wird. Was hat die Bundesregierung zu verbergen? (Artikel hinter der Paywall) [LINK]
- Stardirigent rechnet mit Merz ab: „Woher will er das wissen? Er war ja nie hier” – Justus Frantz
Der weltberühmte Dirigent und Pianist Justus Frantz, Gründer des Schleswig-Holstein Musikfestivals und ein leidenschaftlicher Brückenbauer zwischen den Kulturen, spricht in diesem bewegenden Gespräch über die heilende Kraft der Musik in einer Zeit der tiefen politischen Gräben. Während ideologische Barrieren wachsen, warnt Justus Frantz vor einer zunehmenden Provinzialität und Geschichtsvergessenheit in Deutschland, die den Dialog mit Russland und anderen Kulturen zu ersticken droht.
Im Gespräch mit Justus Frantz geht es um:
Musik als Friedensbotschaft: Warum Kunst niemals eine Waffe, sondern immer eine Brücke sein muss, die Menschen über alle Konflikte hinweg verbindet.
Die Erosion des Respekts: Seine Erfahrungen als neuberufener Professor am Moskauer Konservatorium und der Kontrast zwischen der dortigen Wertschätzung und der aktuellen Stimmung im Westen.
Erbe und Verantwortung: Erinnerungen an seine Mentoren Herbert von Karajan und Leonard Bernstein sowie seine enge Freundschaft mit Helmut Schmidt und dessen unerschütterlichem Pazifismus.
Kritik an der Ausgrenzung: Warum der Ausschluss russischer Künstler und die Untersagung von Reisen nach Russland ein fataler Weg in den kulturellen und moralischen Niedergang sind.
Zwischen Flucht und Hoffnung: Persönliche Einblicke in seine Kindheitserfahrungen von Krieg und Vertreibung und wie diese seinen Blick auf die heutige Weltlage prägen.
Die Zukunft Europas: Ein Appell für Vernunft, Empathie und die Rückkehr zu einem gemeinsamen europäischen Haus, in dem Harmonie statt Konfrontation herrscht.
„Musik ist nie Bewaffnung, Musik ist immer Brücke. Wenn wir Musik machen, dann tun wir das aus Liebe zu den Menschen – es ist eine große Inspiration und etwas Herrliches.“
Justus Frantz blickt auf ein Leben im Dienst der klassischen Musik und der Völkerverständigung zurück. Er zeigt auf, wie der Mangel an kulturellem Realismus und die Verweigerung des Austauschs in eine Sackgasse führen, die das Erbe der Aufklärung gefährdet.
Ein Gespräch über die bittere Notwendigkeit von Harmonie, das Primat des Geistes über das Spaltende und den dringenden Weg zurück zur diplomatischen und kulturellen Stabilität. […]
Quelle: Patrik Baab, 12.07.2026
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- Larry Johnson: Russlands Seeblockade von Odessa & Ukraines Angriff auf iranisches Schiff
Larry Johnson erörtert Russlands Seeblockade von Odessa und den Angriff der Ukraine auf den Iran. Johnson ist ein ehemaliger CIA-Geheimdienstanalyst, der auch im Büro für Terrorismusbekämpfung des US-Außenministeriums tätig war.
Lesen Sie Larry Johnsons Sonar21 [LINK]
Prof. Glenn Diesen auf X [LINK]
Original Video [LINK]
Disclaimer: Read by A.I. Voices. Auto-translated.
Quelle: Glenn Diesen Deutsch, 29.07.2026
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- Rheinmetall im Roten Wedding – Nachbarn wehren sich
Im Berliner Norden, im einst „Roten Wedding“, wird protestiert. Gegen die Firma Rheinmetall. Im Humboldthain diskutiert zwei Tage lang das Berliner Bündnis gegen Waffenproduktion über weitere Schritte. Anfang 2025 wurde bekannt, dass der Waffenkonzern Rheinmetall den Weddinger Autoteile-Hersteller Pierburg gekauft hatte, um dort Artilleriemunition zu fabrizieren. Die deutsche Automobilindustrie hat die Elektromobilität verschlafen und macht Verluste, Werke schließen. Wirtschaftsführern wie Politikern fällt als „Ausweg“ nichts besseres ein – als auf Rüstung umzusatteln. Und die mächtige IG Metall spielt dabei mit. Schließlich fließt seit der Zeitenwende Geld an die Bundeswehr ohne Ende.
Im Film kommen die – meist jungen – Aktivisten zu Wort, die gegen die Militarisierung auf die Barrikaden gehen. Sie organisieren Schulstreiks und beraten junge Männer, wie sie sich angesichts der drohenden Wehrpflicht verhalten können. „Die Regierung rüstet sich für den nächsten großen Krieg“, meint ein 18-Jähriger, der gerade den Fragebogen der Bundeswehr erhalten hat.
Zu Wort kommen auch eine Lehrerin aus Neukölln, die über die zunehmenden Auftritte von Offizieren im Unterricht spricht, sowie ein Sprecher von Verdi; diese beiden Gewerkschaften unterstützen, im Gegensatz zur IG Metall, die Friedensaktivitäten und haben zu ihrer Demonstration aufgerufen. Es ging während der Aktionstage auch um die Auseinandersetzung mit den Argumenten der Kriegsbefürworter, die sagen, man müsse kriegstüchtig werden, sonst komme der Russe. Darüber sprach der Youtuber Fabian Lehr. Und es ging auch um die deutsch-israelische Zusammenarbeit bei der Rüstung: „Deutschland ist der 2. größte Waffenlieferant an Israel und macht sich an den Verbrechen in Gaza mitschuldig“, hieß es vom Podium herab.
Quelle: Gaby Weber, 26.07.2026
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Anmerkung CG: Von wegen, „die Jugend“ sei nicht friedenspolitisch engagiert… Wieder mal eine sehenswerte Reportage von Gaby Weber.
- Führt uns die Energiekrise zurück nach Moskau? // GEGENPOL
Droht Deutschland eine Energiekrise von unvorstellbaren Ausmaßen? Die Gasspeicher sind nicht ausreichend gefüllt, die Treibstoff-Preise explodieren. Die Zeit der Normalität ist vorbei. Während die Lage in der Straße von Hormus aussichtslos erscheint, fragen sich immer mehr Bürger: Wann reden wir endlich wieder mit Russland? Kann russisches Gas uns vor einem katastrophalen Energiemangel retten?
Quelle: Gegenpol, 24.07.2026
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- Florian Warweg: Bundeskanzler erneut beim Lügen erwischt?
#Merz wird von @DeutscheWelle gefragt, ob er ein deutsch-russisches Treffen in Baku bestätigen kann. Er dementiert kategorisch: „Ich weiß nichts von einem solchen Treffen.“ Daraufhin stellt ihn der aserbaidschanische Präsident Alijew bloß [LINK] [Originalquelle: phoenix]
Alijew widersprach Merz mit detaillierten Angaben und erklärte, dass auch Aserbaidschan selbst erst durch den Times-Bericht von dem Treffen erfahren habe. Anschließend habe der den Grenzschutz beauftragt, die Flugdaten zu überprüfen – und dieser habe die Namen bestätigt:
„Am 12. Juli kamen mit einem Flug von Berlin nach Baku zwei bekannte Personen an – der ehemalige Chef des Kanzleramts, Herr [Ronald] Pofalla, und Herr [Matthias] Platzeck. Von Moskau nach Baku kamen der ehemalige russische Ministerpräsident, Herr [Viktor] Subkow, sowie der Leiter des Rates für Zivilgesellschaft, Herr [Waleri] Fadejew. Unser Staatsgebiet wurde ohne unser Wissen für ihr Treffen genutzt.“
Diese Flugdaten ermöglichen es mir zu sagen, dass in Baku ein geheimes Treffen stattgefunden hat.“
Quelle: Florian Warweg via X, 22.07.2026
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.@bundeskanzler erneut beim Lügen erwischt? #Merz wird von @DeutscheWelle gefragt, ob er ein 🇩🇪-🇷🇺Treffen in Baku bestätigen kann. Er dementiert kategorisch: „Ich weiß nichts von einem solchen Treffen.“ Daraufhin stellt ihn der🇦🇿Präsident Alijew bloß:pic.twitter.com/SXTyIajquI…
— Florian Warweg (@FWarweg) July 22, 2026
“Ich verweise Sie auf die Äußerungen in der Pressekonferenz des Bundeskanzlers mit dem aserbaidschanischen Präsidenten sowie auf die gestrigen Aussagen in der Regierungspressekonferenz dazu” – Das ist die Antwort auf meine Presseanfrage @RegSprecher zu den Merz-Aussagen er wüsste nichts von einem deutsch-russischen Treffen in Baku. Pointe: Merz hat nichts mehr zu den Alijew-Aussagen gesagt, in der BPK wird dann auf die Aussagen von Merz verwiesen, der aber dazu gar nichts gesagt hat und das Bundespresseamt verweist dann wiederum auf diese Nicht-Aussagen als “Antwort”. Viva Berliner Regierungskommunikation!
Quelle: Florian Warweg via X, 23.07.2026
- Danger Dan und das Elend des Antifaschismus – Ep. 363
Die Musiker Danger Dan und Igor Levit wollten in der Jubiläumsshow der ZDF-Satire-Sendung „Die Anstalt“ auftreten, um dort das Lied „Keine Angst“ zu Gehör zu bringen. Daraus wurde nichts, weil der Sender entschied, dass dieses Lied nicht aufgeführt werden soll.
Die Kunstfreiheit ist dadurch nicht gleich bedroht, schließlich macht das ZDF lediglich von seinem Hausrecht Gebrauch. Seit Tagen wird über das Lied und seine Botschaft diskutiert. Auffallend ist, dass in dem siebenminütigen Song ökonomische Fragen keine Rolle spielen. Die Strategien gegen AfD und den Faschismus lesen sich wie aus einem linksaktivistischen Handbuch der 90er-Jahre, mit den realen Machtverhältnissen und einer klugen Strategie hat dies alles nichts zu tun.
Das Lied steht sinnbildlich für eine starke Tendenz: Man spricht nicht über ökonomische und politische Zusammenhänge, sondern genießt seine eigene Ohnmacht, die durch halbgaren Aktivismus kaschiert wird. Mehr dazu von Ole Nymoen und Wolfgang M. Schmitt in der neuen Folge von „Wohlstand für Alle“!
Quelle: Wohlstand für Alle, 22.07.2026
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Anmerkung CG: Sehr gut geführte Argumentation mit linker bzw. marxistischer Sichtweise.
Lesen Sie hierzu auch auf den NachDenkSeiten von Jens Berger “Danger Dan und das ZDF – die Cancel Culture frisst ihre Kinder” [LINK]
- Flassbeck spricht: Das Märchen von der privaten Altersvorsorge| Folge 12
Flassbeck spricht über die Rente und die Frage, warum keiner der vielen „Experten“, die eine Kapitaldeckung empfehlen, also ein Ansparen für die spätere Rente, die Frage stellen, wie man es erreichen will, dass tatsächlich zusätzlich gespart wird. Die Idee, man könne die Masse der Arbeitnehmer verpflichten, zwei Prozent mehr zu sparen, ist vollkommen lächerlich, weil sich die Arbeitnehmer sagen, ich muss jetzt zwei Prozent im Auftrag des Staates sparen, also kann ich meine normale Ersparnis um zwei Prozent senken. Dann hat man genau nichts erreicht. So war es vor 20 Jahren bei der Riester-Rente: Der Staat hat viele Milliarden ausgegeben, um eine vier Prozent höhere Ersparnis zu erreichen, aber passiert ist genau nichts. Es war aber gut, dass nichts passiert ist, denn wenn wirklich mehr gespart worden wäre, wäre alles noch viel schlimmer gekommen.
Im neuen Format auf dem Kanal des Westend Verlags analysiert Flassbeck wöchentlich die entscheidenden Entwicklungen der Weltwirtschaft – ruhig, präzise und jenseits gängiger Narrative.
Heiner Flassbeck studierte Volkswirtschaft in Saarbrücken und wurde 1987 an der FU Berlin promoviert. Er arbeitete im Stab des Sachverständigenrates zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung und danach im Bundesministerium für Wirtschaft. Im Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung in Berlin war er von 1988 bis 1998 Leiter der Abteilung Konjunktur. Im Jahr 1998 wurde Heiner Flassbeck zum beamteten Staatssekretär im Bundesministerium der Finanzen ernannt. Von August 2003 bis Dezember 2012 war er bei UNCTAD in Genf Direktor der Abteilung für Globalisierung und Entwicklungsstrategien. Mit Friederike Spiecker zusammen hat er in den Jahren 2020 und 2022 einen “Atlas der Weltwirtschaft” herausgebracht, der bei Westend erschienen ist.
Die Bücher von Heiner Flassbeck erhalten Sie bei Ihrem Buchhändler vor Ort oder beispielsweise via Buchkomplizen [LINK].
Quelle: Westend Verlag, 09.07.2026
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- Kommentar zur Bundesregierung: Die Reichen werden entlastet, die Armen kontrolliert | Christoph Butterwegge
Politisches Feuilleton
Die Reformen der Regierung in den Bereichen Arbeit, Steuern und Gesundheit sind Wirtschaftsliberalismus pur: Deregulierung für eine reiche Minderheit, mehr Bürokratie und Kontrolle für die große Mehrheit. „Fair“ und „sozial ausgewogen“ ist das nicht.
Von Christoph Butterwegge
Die Koalition von CDU/CSU und SPD nennt ihr Reformpaket „fair“ und „sozial ausgewogen“. Doch wer die 34 Punkte des Papiers analysiert, erkennt ein fragwürdiges Muster: Entlastung und Vertrauen für Unternehmen und Besserverdienende, Verschärfung und Kontrolle für die große Mehrheit der Beschäftigten. Zusätzlich bedrohen die Pflege-, ebenso wie die bereits verabschiedete Gesundheitsreform den Wohlfahrtsstaat, weil die Versicherten oder deren Angehörige stark belastet werden und die Rentenreform höchstwahrscheinlich zu noch mehr Altersarmut führt. […]
Quelle 1: Deutschlandfunk Kultur, 21.07.2026
Quelle 2: Deutschlandfunk Kultur / Audio-Datei
Anmerkung CG: Müsste man diese Vorgänge nicht inzwischen eher mit dem Begriff Neofeudalismus beschreiben?
- Israel wendet sich gegen sich selbst | Dr. Shir Hever
In diesem Interview spricht unser leitender Redakteur Zain Raza mit dem Autor, Wirtschaftsforscher und Journalisten Dr. Shir Hever über die tiefgreifenden Widersprüche, von denen die israelische Gesellschaft und Politik geprägt sind – darunter die öffentliche Unterstützung für den Krieg, der Kampf um Netanjahus Zukunft, die Krise um die Wehrpflicht der Ultraorthodoxen, die blockierte Untersuchung zu den Ereignissen vom 7. Oktober sowie der wachsende wirtschaftliche Druck.
Anschließend sprechen sie über die Spionagesoftware „Pegasus“, die Ausweitung der Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Israel im Bereich der Cybersicherheit sowie die Gefahr von Überwachungstechnologien, die ein gewöhnliches Mobiltelefon in eine Waffe gegen seinen Besitzer verwandeln können. Was verraten diese Entwicklungen über die interne Krise Israels – und welche Folgen haben sie weit über die Landesgrenzen hinaus?
Besuchen Sie unsere Website www.acTVism.org, um das Transkript zu lesen.
ÜBER DR. SHIR HEVER: Dr. Shir Hever ist unabhängiger Wirtschaftsforscher und Journalist. Er verfasst Artikel und Forschungsarbeiten für verschiedene Publikationen und hält Vorträge in politischen und akademischen Kreisen. Er ist Autor der Bücher The Privatization of Israeli Security (Pluto Press, 2017) und The Political Economy of Israel’s Occupation (Pluto Press, 2010).
Quelle: acTVism Munich, 27.07.2026
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- Ist Frau Guérot Teil des Kulturkampfes, Herr Gebauer?
Die Kündigung der Politikwissenschaftlerin Ulrike Guérot hat weit über die Wissenschaft hinaus für Diskussionen gesorgt. Das unterstellte wissenschaftliche Fehlverhalten zeigt sich mehr und mehr als Farce – und es streift deutlich die Felder der Meinungsfreiheit, Wissenschaftsfreiheit und des Zustandes des Rechtsstaats. Darüber sprechen Carlos A. Gebauer und Ulrike Guérot mit Roberto De Lapuente.
War die Kündigung ausschließlich eine arbeitsrechtliche Entscheidung?
Wo endet Wissenschaftsfreiheit – und wo beginnt wissenschaftliche Verantwortung?
Warum maßen sich Gerichte Sachverstand über Dinge an, die sie nicht wissen können?
Ist der Fall Guérot ein Einzelfall oder Symptom eines größeren gesellschaftlichen Konflikts?
Im Gespräch werden die juristischen Entscheidungen ebenso beleuchtet wie die politische und gesellschaftliche Debatte, die der Fall ausgelöst hat. Dabei geht es um die Grenzen wissenschaftlicher Freiheit, den Umgang mit kontroversen Stimmen und die Frage, wie belastbar der Rechtsstaat in aufgeheizten öffentlichen Auseinandersetzungen ist.
Ulrike Guérot ist Politikwissenschaftlerin und Publizistin. Sie beschäftigt sich seit vielen Jahren mit Europa, Demokratie und der Entwicklung der Europäischen Union und steht mit ihren politischen Positionen regelmäßig im Mittelpunkt öffentlicher Debatten.
Carlos A. Gebauer ist Rechtsanwalt, Autor und Publizist. Er befasst sich schwerpunktmäßig mit Grundrechten, Rechtsstaatlichkeit und verfassungsrechtlichen Fragen.
Quelle: Overton Magazin, 28.07.2026
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- Iranische Raketen brechen die Militärmacht der USA
Der Menschenrechtsanwalt Dimitri Lascaris analysiert neue Satellitenbilder und Berichte über iranische Raketen- und Drohnenangriffe auf US-Militärstützpunkte in Westasien. Noch vor wenigen Monaten erklärte Washington das iranische Raketenprogramm für „funktional zerstört“ – doch die jüngsten Entwicklungen zeichnen ein völlig anderes Bild.
Mehrere bedeutende US-Stützpunkte sollen inzwischen weitgehend oder vollständig geräumt worden sein. Lascaris untersucht, was hinter diesem Rückzug steckt, wie stark Irans militärische Fähigkeiten tatsächlich sind und weshalb eine Verlagerung der US-Streitkräfte Richtung Israel den Krieg in eine noch gefährlichere Phase führen könnte.
Dieses Video wurde von Reason2Resist produziert und am 22. Juli 2026 auf deren YouTube-Kanal veröffentlicht. Wir haben es ins Deutsche übersetzt und veröffentlichen es heute erneut, um in Deutschland und darüber hinaus zur Meinungsbildung zu diesem Thema beizutragen.
Besuchen Sie unsere Website www.acTVism.org, um das Transkript zu lesen.
ÜBER DIMITRI LASCARIS: Dimitri Lascaris ist Journalist und Rechtsanwalt. Als Anwalt ist er auf Sammelklagen, internationales Recht und Menschenrechte spezialisiert. Er war Mitglied der Schattenkabinette der Grünen Parteien Kanadas und Quebecs. Im Jahr 2020 kandidierte er für den Vorsitz der Grünen Partei Kanadas und belegte den zweiten Platz. Er ist außerdem Gründer und Herausgeber des YouTube-Kanals „Reasons 2 Resist with Dimitri Lascaris: / @reason2resist
Über unser Importprogramm: In diesem Programm veröffentlichen wir Inhalte von externen Autoren und Journalisten. Dazu gehören sowohl internationale als auch lokale Inhalte, die nach unserer redaktionellen Meinung in der Medienlandschaft nicht ausreichend berücksichtigt werden. Die Inhalte spiegeln nicht unbedingt die eigene redaktionelle Haltung von acTVism Munich wider.
Quelle: acTVism Munich, 28.07.2026
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- Alles außer gewöhnlich (Trailer)
TV-Ausstrahlung am Montag, 3. August um 14:00
Bruno und Malik kümmern sich im Großraum Paris mit unkonventionellen Methoden um schwer autistische Kinder und Jugendliche, für die das System keine Lösung hat, sogenannte Systemsprenger. Als sie junge Betreuer aus Problemvierteln ausbilden, wächst der Druck der Behörden. Tragikomödie von Éric Toledano und Olivier Nakache nach wahren Vorbildern.
Seit 20 Jahren arbeiten Bruno und Malik im Großraum Paris mit Menschen, die durch das gesellschaftliche Raster fallen. Bruno leitet eine private Einrichtung für schwer autistische Kinder und Jugendliche, die von staatlichen Heimen oft abgewiesen werden. Malik bildet junge Männer aus schwierigen sozialen Verhältnissen zu Betreuern aus und bindet sie in die tägliche Arbeit mit den Schützlingen ein. Gemeinsam schaffen die beiden ein ungewöhnliches Netzwerk, das dort einspringt, wo das System nicht mehr weiterweiß. Dabei geraten vor allem zwei Jugendliche in den Blick: Joseph, der Fortschritte gemacht hat, aber in der Métro immer wieder die Notbremse zieht, und Valentin, dessen heftige Selbstverletzungen jede Betreuung zur Herausforderung machen. Zugleich wächst die Verantwortung für die jungen Betreuer, die bei Malik eine neue Perspektive finden sollen. Doch je erfolgreicher und bekannter Brunos und Maliks Institution wird, desto stärker geraten ihre Methoden unter Druck. Die Gesundheitsbehörde prüft die Arbeit der Einrichtung kritisch; Vorschriften und Kontrollinstanzen drohen das innovative System zu kippen.
Nach ihren Erfolgen “Ziemlich beste Freunde” und “Heute bin ich Samba” überzeugen die Regisseure Eric Toledano und Olivier Nakache auch hier durch ihre Nähe zu den Figuren und den feinen Humor. Viele Rollen sind mit Laien und jungen Menschen mit Autismus besetzt. So verbindet der Film soziale Dringlichkeit mit dokumentarischer Genauigkeit und großer Menschlichkeit.
Quelle: ARTE
- Kabarett, (Real-)Satire, Comedy und Co.
- Deutschland investiert nicht mehr – Industriestandort auf Null? #störfaktor
Quelle: Der Störfaktor, 03.07.2026
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- AfD Wähler: Alle Lack gesoffen!
Der Typ neben mir macht gerade Wahlkampf. Ratet doch mal, für welche Partei. Zum Schluss des Videos verrät der Wahlkämpfer selbst, für welche Partei er steht.
Quelle: wohlstandsneurotiker – der podcast, 27.07.2026
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- Deutschland investiert nicht mehr – Industriestandort auf Null? #störfaktor
- Musik und Lyrik trifft Politik
- Erich Mühsam – GRINSEND GLOTZT DER DICKE MOND MICH AN
Grinsend glotzt der dicke Mond mich an. –
Fort! – Ich will dich nicht! – Schert dich mein Wahn? –
Laß mich mit der blinden Nacht allein! –
Mein Weg soll dunkel sein! –
Keiner – hörst du? – keiner soll es sehn,
wie die letzten Wünsche mir verwehn. –
Meine Leiden weinen himmelan. –
Grinsend glotzt der dicke Mond mich an.
Vor 92 Jahren, wurde der großartige deutsche Schriftsteller Erich Mühsam im KZ Oranienburg von den Faschisten zuerst bestialisch gefoltert und dann ermordet. Dieses Video basiert auf einem Gedicht von Erich Mühsam. Unpolitisch kommt es daher, hat es aber doch in sich. Wen plagen in diesen Zeiten nicht ab und an schlaflose Nächte? Dass Mühsam sozusagen auf Mond losgeht, ist vielleicht eine Antwort auf die Verklärung dieses Himmelskörpers in der deutschen Romantik. Mühsam überlässt es jedem, sich seinen Teil zu denken. Text: Erich Mühsam, Musik: Christof Herzog, Gesang: Christa Weber, Viola: Peter Bock, Gitarre: Peter Just, Kontrabaß: Denis Jabusch, Bilder: Privat
Quelle: GEGENSTIMMEN – HERZOG-WEBER-MUSIKTHEATER, 26.07.2026
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Anmerkung: In dieser Rubrik wollen wir Ihnen Songs mit politischen und gesellschaftskritischen Texten vorstellen, die vielleicht noch nicht jeder Leser kennt oder die nicht in Vergessenheit geraten sollten. Wenn auch Sie Musiktipps für uns haben, mailen Sie uns Ihre Empfehlungen bitte an unsere Mailadresse für die Videohinweise videohinweise(at)nachdenkseiten.de mit dem Betreff: Musik.
- Erich Mühsam – GRINSEND GLOTZT DER DICKE MOND MICH AN