Videohinweise am Samstag

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Anmerkung CG: Ein sehr interessantes Gespräch von vorne bis hinten, auch wenn man nicht mit allen Aussagen übereinstimmt. Interessant ist besonders der Teil, als Friedrich unreflektiert nach dem von Rechten so genannten “Schuldkult” fragt, wird Somuncu stark in der Argumentation. Mit dieser Vokabel wird in rechten und revanchistischen Kreisen nämlich gerne die besondere Verantwortung der deutschen Bevölkerung nach Hitlers Vernichtungskrieg und Genozid verharmlost. Da wird Somuncu plötzlich sehr ernst und deutlich und das ist sehr nachvollziehbar.

Geschenkt ist der Teil, in dem er hilflos emotional und unlogisch wirkend, Oskar Lafontaine kritisiert, denn jeder, der unvoreingenommen darüber nachdenkt, sieht dass auch Serdar Somuncu hier offensichtlich auf Propaganda-Erzählungen hereingefallen ist. Jeder, der den Werdegang von Lafontaine genau beobachtet hat, der weiß, dass nicht Lafontaine es war, der sich in seinen Positionen verändert hat, sondern dass die jeweiligen Parteien, insbesondere ihre friedenspolitischen Positionen eklatant verraten hatten. Für die SPD war 1989 die Forderung nach der Auflösung beider Militärblöcke – also auch der NATO – sogar mal Teil des Grundsatzprogramms*. Die Linkspartei kuschelt jetzt mit der CDU, angeblich um das “Vierte Reich” durch die “Nazi”-AfD zu verhindern. Doch durch schlechte Politik und die undemokratische Brandmauer wird vermutlich der transatlantisch und zionistisch geprägte Teil der AfD immer noch stärker werden.

* Berliner Programm (Grundsatzprogramm der SPD), beschlossen am 20. Dezember 1989 auf dem SPD-Parteitag in Berlin: „Der Umbruch in Osteuropa verringert die militärische und erhöht die politische Bedeutung der Bündnisse und weist ihnen eine neue Funktion zu: Sie müssen, bei Wahrung der Stabilität, ihre Auflösung und den Übergang zu einer europäischen Friedensordnung organisieren. Dies eröffnet auch die Perspektive für das Ende der Stationierung amerikanischer und sowjetischer Streitkräfte außerhalb ihrer Territorien in Europa.“ Daneben enthält das Programm weitere Aussagen, die den politischen Kontext verdeutlichen: „Das Ziel von Friedenspolitik ist es, Streitkräfte überflüssig zu machen.“ Die SPD fordert eine „europäische Friedensordnung“ auf Grundlage gemeinsamer Sicherheit und umfassender Abrüstung.

Einordnung: Die Formulierung bezog sich auf beide Militärblöcke. Gemeint war, dass NATO und Warschauer Pakt im Zuge des Endes des Kalten Krieges ihre eigene Auflösung organisieren und durch eine gesamteuropäische Sicherheitsordnung ersetzt werden sollten. Der Warschauer Pakt wurde 1991 tatsächlich aufgelöst, die NATO hingegen nicht. Seit der Verabschiedung des Berliner Programms der SPD im Dezember 1989 wurde die NATO von 16 auf 32 Mitgliedstaaten erweitert.