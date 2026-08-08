Videohinweise am Samstag
Hier finden Sie in der Regel am Mittwoch und am Samstag einen Überblick über interessante Videobeiträge aus anderen Medien und Veröffentlichungen. Wenn Sie auf “weiterlesen” klicken, öffnet sich das Angebot und Sie können sich aussuchen, was Sie anschauen wollen. Die Videohinweise sind auch auf unserer YouTube-Seite als spezielle Playlist verfügbar. (CG: Christian Goldbrunner)
Hier die Übersicht; Sie können mit einem Klick aufrufen, was Sie interessiert:
- Russland schließt Kiewer Truppen ein; Selenskyjs verzweifelter Waffenstillstandsaufruf
- Larry Johnson: Verzweiflung, weil Amerikas Waffenbestände im Iran schwinden
- „Sahra trifft“ Jonas Schreiber (Realschullehrer): Die Wahrheit über unsere Schulen
- Das Ende der Rechtssicherheit? Professor Dietrich Murswiek warnt vor EU-Willkür
- Ex-General Erich Vad fordert Frieden statt Eskalation mit Russland
- BSW: Wenn der Bundestag sich selbst prüft – Ulrich Vosgerau zur Justiz-Krise
- Bürgergeld & Mieten: Wer kassiert die Milliarden vom Staat? – MONITOR
- Macht uns KI frei oder zu Ameisen?
- Enthüllt: Ex-OSZE-Beobachter ZERSTÖRT Lügen über den Ukraine-Krieg | Benoit Pare
- Max Blumenthal erklärt den hybriden Angriff auf Ceuta und Trumps jüngsten Iran-Kriegs-TACO
- Warum Gaddafi sterben musste: Die Rolle von Merkel, Erdogan & Trump | KEIN KOMMENTAR
- Seit der Impfung: Immer weniger Kinder – IDA-Sprechstunde: G. Frank, K. Klapproth & H.P. Dietz
- Wie das Epstein-Netzwerk den Staat privatisiert und den Überwachungsstaat aufbaut (mit Whitney Webb) | TCHR
- Israels Gefängnisse entlarvt
- CNN-Moderator von RFK wegen Lügen über COVID und Impfstoffe VOLLSTÄNDIG ‚ZERSTÖRT’!
- Kabarett, (Real-)Satire, Comedy und Co.
Vorbemerkung: Wir kommentieren, wenn wir das für nötig halten. Selbstverständlich bedeutet die Aufnahme in unsere Übersicht nicht automatisch, dass wir mit den Aussagen der jeweils zitierten Beiträge anderer Medien einverstanden sind. Verantwortlich für die Richtigkeit der zitierten Aussagen sind die jeweiligen Quellen und nicht die NachDenkSeiten. Sie können uns bei der Zusammenstellung der Videohinweise unterstützen, indem Sie interessante Fundstücke mit Quellenangabe an die Adresse [email protected] schicken. Bitte senden Sie keine Videos an uns, sondern nur Links, da wir in dieser Zusammenstellung ausschließlich zitieren und keine Videos veröffentlichen. Wenn Sie diese Übersicht für hilfreich halten, dann weisen Sie doch bitte Ihre Bekannten auf diese Möglichkeit der schnellen Information hin.
- Russland schließt Kiewer Truppen ein; Selenskyjs verzweifelter Waffenstillstandsaufruf
#AlexanderMercouris #TheDuran
Original Video [LINK]
Produced by: The Duran
Disclaimer: Read by A.I. Voices. Auto-translated.
Quelle: The Duran Deutsch, 05.08.2026
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- Larry Johnson: Verzweiflung, weil Amerikas Waffenbestände im Iran schwinden
Larry Johnson erörtert die Verzweiflung in Washington, während Amerikas Waffenvorräte im Iran schwinden. Johnson ist ein ehemaliger CIA-Geheimdienstanalyst, der zudem im Büro für Terrorismusbekämpfung des US-Außenministeriums tätig war.
Lesen Sie Larry Johnsons Sonar21 [LINK]
Prof. Glenn Diesen auf X [LINK]
Original Video [LINK]
Disclaimer: Read by A.I. Voices. Auto-translated.
Quelle: Glenn Diesen Deutsch, 06.08.2026
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- „Sahra trifft“ Jonas Schreiber (Realschullehrer): Die Wahrheit über unsere Schulen
Jonas Schreiber ist Realschullehrer in Bayern. In der neuen Ausgabe von „Sahra trifft“ spreche ich mit ihm über Handyverbote, Anwaltsbesuche und „Rasenmäher-Eltern“.
Wie sinnvoll sind Tablets für die Entwicklung der Kinder und Jugendlichen? Welche Folgen hat die unkontrollierte Migration auf unser Bildungssystem? Was sagt der Zustand unserer Schulen über unsere Gesellschaft aus und wie ist es um die Leistungsbereitschaft und das Lernniveau der Schüler bestellt?
Ein Blick hinter die Kulissen unserer Schulen, der zeigt, dass sich dringend etwas ändern muss.
Website von Jonas Schreiber [LINK]
Quelle: Sahra Wagenknecht, 15.07.2026
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- Das Ende der Rechtssicherheit? Professor Dietrich Murswiek warnt vor EU-Willkür
Der Staats- und Völkerrechtler Professor Dietrich Murswiek analysiert in diesem Gespräch die neue Sanktionspraxis der Europäischen Union gegen Einzelpersonen. Während die EU diese Maßnahmen als notwendiges Instrument gegen „russische Desinformation“ und „hybride Kriegsführung“ darstellt, warnt Murswiek vor einer schleichenden Aushöhlung rechtsstaatlicher Grundpfeiler und einem direkten Angriff auf die Meinungsfreiheit.
Im Gespräch mit Dietrich Murswiek geht es um: Sanktionen als Existenzbedrohung: Warum das Einfrieren von Konten und das faktische Berufsverbot für Journalisten eine neue, drakonische Stufe der politischen Disziplinierung darstellen. Prävention oder Strafe? Die juristische Grauzone der EU-Verordnungen, die Betroffene ohne vorherige Anhörung oder gerichtliche Prüfung ihrer Lebensgrundlage berauben. Die Rolle der Nationalstaaten: Warum deutsche Ministerien durch ihre Zustimmung in Brüssel Gefahr laufen, den Eid auf das Grundgesetz und die darin garantierte Meinungsfreiheit zu verletzen. Digital Services Act (DSA) und „Trusted Flagger“: Wie die EU über private Internetplattformen Druck ausübt, um unerwünschte Narrative unterhalb der Strafbarkeitsgrenze zu löschen. Der weite Begriff der Desinformation: Warum die Bekämpfung von „Fehlinformationen“ oft zur Zensur von Regierungskritik wird und den demokratischen Diskurs im Kern erstickt. Gefahr für den Journalismus: Wie die Erzeugung von Angst zu vorauseilendem Gehorsam führt und warum das Schicksal einzelner sanktionierter Journalisten ein Warnsignal für die gesamte Branche ist.
„Gerade das ist der Kern der Meinungsfreiheit, dass auch Meinungen unter dem Grundrechtsschutz stehen, mit denen kaum jemand übereinstimmt – und vor allen Dingen, mit denen die Regierung nicht übereinstimmt.“
Professor Dietrich Murswiek blickt auf eine beeindruckende akademische Laufbahn als Staats-, Verwaltungs- und Völkerrechtler zurück. Er plädiert leidenschaftlich für die Einhaltung rechtsstaatlicher Standards und zeigt auf, warum eine Demokratie ohne den freien Austausch auch kontroverser Meinungen ihre eigene Basis zerstört.
Ein Gespräch über die Bedeutung der Mündigkeit, die Grenzen staatlicher Macht und den dringenden Appell: Die Grundrechte auch in Krisenzeiten verteidigen.
Kapitel: 00:00 – Einleitung: Meinungsfreiheit als Kern der Demokratie 01:30 – Die neue EU-Sanktionsverordnung 2024 03:15 – Was Individualsanktionen in der Praxis bedeuten 06:30 – Premiere: Sanktionen gegen EU-Staatsangehörige 09:00 – Faktisches Berufsverbot und soziale Isolation 11:30 – „Sippenhaft“? Wenn Familienmitglieder mitgetroffen werden 14:45 – Präventivmaßnahme oder versteckte Strafe? 19:15 – Der Mangel an rechtlichem Gehör 22:20 – Unbestimmte Rechtsbegriffe als Instrument der Willkür 26:45 – Angriff auf EU-Gegennarrative 28:30 – Der Fall Jacques Baud und die Warnung an Journalisten 33:50 – Konstruierte Beweise für „Zusammenarbeit mit Russland“ 37:30 – Die Verantwortung der nationalen Minister 41:15 – Gewaltenteilung in der EU: Ein durchbrochenes Prinzip 43:10 – Digital Services Act: Zensur durch die Hintertür? 49:15 – Die Rolle der NGOs und „Trusted Flagger“ 53:50 – RT-Verbot und der Kampf um die Informationshoheit 56:30 – Mündige Bürger vs. staatliche Bevormundung 01:00:10 – Fazit: Wie retten wir die Demokratie?
Hinweis: Dieses Interview dient der politischen Meinungsbildung und freien Meinungsäußerung gemäß Art. 5 GG.
Website Patrik Baab [LINK]
Quelle: Patrik Baab, 02.08.2026
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- Ex-General Erich Vad fordert Frieden statt Eskalation mit Russland
Erich Vad war Brigadegeneral der Bundeswehr, sieben Jahre im Bundeskanzleramt Gruppenleiter, Sekretär des Bundessicherheitsrates und militärischer Berater von Kanzlerin Angela Merkel. Seit 2013 ist er Unternehmensberater, Publizist und Universitätsdozent.
Seit 2022 vertritt er im Ukraine-Krieg eine abweichende Position zum Mainstream. Er wirbt vehement für Friedensgespräche mit Russland. Er glaubt, dass ohne Russland ein Frieden in Europa nicht möglich ist. Er ist gegen eine Aufnahme der Ukraine in EU und NATO.
Gemeinsam mit dem Klaus von Dohnanyi, dem ehemaligen Ersten Bürgermeister Hamburgs und Urgestein der Sozialdemokratie hat er gerade im Westend-Verlag das Buch “Frieden – wie geht das?” veröffentlicht. Deshalb habe ich Erich Vad eingeladen.
Wir haben auch über die Sprengung der Pipeline Nordstream gesprochen, über Merz als möglichen Gesprächspartner in Moskau, die tendenziöse Berichterstattung in den Medien, die schwache Friedensbewegung und einseitig besetzte Talkshows.
Warum die USA und Präsident Volodymyr Zelensky kein Interesse an der Beendigung des Krieges haben, erfahrt ihr ebenfalls im Gespräch. Ich beginne aber mit der Frage nach der aktuellen Kriegssituation, dem Drohnenkrieg und den Verlusten beider Seiten.
Quelle: Alexander Teske, 05.08.2026
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- BSW: Wenn der Bundestag sich selbst prüft – Ulrich Vosgerau zur Justiz-Krise
Der Rechtsstaat erodiert vor unseren Augen. Das Bundesverfassungsgericht gibt seine Rolle als Hüter der Freiheit auf und beugt sich dem politischen Elitenkonsens sowie dem Druck aus Brüssel. Anstatt die Bürger vor den Übergriffen der Exekutive zu schützen, legitimiert Karlsruhe die Entmachtung der eigenen Grundpfeiler.
Die Folgen dieser Entwicklung sind massiv und betreffen uns alle. Mit der geplanten Chatkontrolle droht ein beispielloser Vorstoß zur Totalüberwachung unseres Privatlebens, gegen den das Gericht bisher keine klare Kante zeigt. Gleichzeitig verkommt die Wahlprüfung zum Debakel, wenn Fehler einer Bundestagswahl erst dann korrigiert werden, wenn die Legislaturperiode bereits fast vorüber ist. Besonders alarmierend ist das System der EU-Sanktionen, das Bürger ohne jede gerichtliche Handhabe faktisch vogelfrei stellt und den Rechtsschutz aushebelt.
Dazu spricht Maximilian Tichy mit dem Staatsrechtler Dr. Ulrich Vosgerau: „Dass man Leute faktisch rechtlos stellt, ohne dass sie sich überhaupt dagegen wehren können vor einem deutschen Gericht – das ist eben das, was ich als Kapitulation des Bundesverfassungsgerichts bezeichne.“
Karlsruhe vernachlässigt seine Pflicht zur Wahrung der eigenen Kompetenzen. Das Ergebnis ist ein Bürger, der schutzlos gegenüber einem Staat steht, der immer tiefer in die Privatsphäre eingreift und die Gewaltenteilung schleichend aushebelt. Es ist Zeit, über die Kapitulation des höchsten deutschen Gerichts zu sprechen.
Kapitel: 00:00 – Das Ende der Gewaltenteilung: Warum der Widerstand fehlt 02:12 – Kompetenzverlust: Die unterlassene Pflicht zur Wehr 03:34 – Das Wahlprüfungs-Debakel: Konsequenzlose Fehler 07:21 – Rechtlosigkeit per EU-Dekret: Bürger im Fadenkreuz 09:50 – Chatkontrolle: Der finale Angriff auf die Privatsphäre
Quelle: Tichys Einblick (352.000 Abonnenten), 07.08.2026
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- Bürgergeld & Mieten: Wer kassiert die Milliarden vom Staat? – MONITOR
Steigende Mieten, Wohnungsmangel und Milliardenkosten für den Staat: Jedes Jahr werden in Deutschland Milliarden Euro für die sogenannten Kosten der Unterkunft gezahlt – also für die Miete von Menschen, die Grundsicherung beziehen. Und diese Ausgaben steigen immer weiter.
In der politischen Diskussion heißt es dann oft: Leistungsempfänger:innen würden auf Kosten der Steuerzahler:innen über ihre Verhältnisse leben. Doch stimmt das wirklich?
Tatsächlich gibt es klare Regeln dafür, wie hoch die Mieten seien dürfen, die die Jobcenter übernehmen. Die Obergrenzen orientieren sich am jeweiligen Mietspiegel. Aber wer hat darauf besonders Einfluss? Und wie kann es sein, dass die Mieten zwar generell in ganz Deutschland steigen, besonderes aber bei den Wohnungen, wo der Staat die Miete bezahlt?
Darum geht es in diesem Video: Warum steigen die Mieten besonders, wenn der Staat unterstützt? Welche Rolle spielen große Wohnungskonzerne dabei? Warum müssen viele Betroffene vielleicht bald aus ihrer Wohnung ausziehen?
Stand der Recherche: 13.07.2026
Quelle: WDR MONITOR, 27.07.2026
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- Macht uns KI frei oder zu Ameisen?
Sabine Kebir befragt Moshe Zuckermann und Florian Rötzer zu ihrem neuen Buch ‘In der Wüste der Gegenwart’. Es geht um den Zustand der demokratischen Kultur, des kritischen Diskurses, das Erstarken der Rechten, den Wandel durch neue Medien und KI
00:00 Begrüßung und Vorstellung der Gäste 03:55 Verliert die westliche Kultur ihr Selbstvertrauen? 05:21 Intellektuelle, Macht und unabhängiges Denken 11:22 Warum bietet das alternative Denken der Weimarer Republik heute kaum noch Orientierung? 13:27 Die 68er-Bewegung, RAF, Computer und das Ende des Fortschrittsglaubens 16:58 Der Paradigmenwechsel der Postmoderne 26:59 Vernunft, Gemeinwohl und die Grenzen der Moderne 34:10 Minderheiten, große Erzählungen und rationale Gesellschaftskritik 40:09 Digitale Medien und der Aufstieg der politischen Rechten 48:55 Rassismus, Digitalisierung und Künstliche Intelligenz 53:46 Marx, Maschinen und die Zukunft der Arbeit 55:20 Welche Abhängigkeiten entstehen durch digitale Medien und KI? 57:24 Privatbesitz der Produktionsmittel als Grundproblem 58:15 Auslagerung menschlicher Denkleistung an KI 01:01:12 Chancen der KI – Medizin und Diagnostik 01:02:09 Vereinfachung der Sprache und der Verlust reflektierten Denkens 01:05:23 KI als scheinbar objektive Instanz 01:09:15 Wie müsste Bildung im KI-Zeitalter aussehen? 01:15:39 Distinktionsmittel, Technikabhängigkeit und Bildung 01:20:21 Musik, Kreativität und die Grenzen künstlicher Intelligenz 01:26:xx Schlusswort und Verabschiedung
Quelle: weltnetzTV, 31.07.2026
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- Enthüllt: Ex-OSZE-Beobachter ZERSTÖRT Lügen über den Ukraine-Krieg | Benoit Pare
Der ehemalige OSZE-Beobachter Benoît Paré ist zurück, um über sein zweites Buch „Ukraine: The Great Manipulation“ zu sprechen. Er erklärt, warum die Berichterstattung westlicher Mainstream-Medien über Mariupol, Bucha, Kramatorsk, Nord Stream und die Istanbuler Gespräche von 2022 wichtige Fakten ausließ. Benoit und Pascal sprechen über Kriegspropaganda, Forderungen nach unabhängigen Untersuchungen und die Risiken von Mediennarrativen, die eine weitere Eskalation vorantreiben.
Links:
[Buch] What I Saw in Ukraine: 2015–2022 – Diary of an International Observer
[Buch] Ukraine: The Great Manipulation
Neutrality Studies Substack [LINK]
Zeitstempel:
00:00 Einführung und Benoît Parés neues Buch
00:01:12 Warum Paré ein zweites Buch schrieb
00:07:53 US-Strategie und die Rolle der Ukraine
00:15:39 Das Entbindungskrankenhaus in Mariupol
00:20:04 Fragen rund um das Theater in Mariupol
00:33:37 Die Bucha-Chronologie und widersprüchliche Behauptungen
01:03:05 Kramatorsk und die Istanbuler Gespräche
01:08:51 Unabhängige Untersuchungen und Kriegsnarrative
01:11:49 Wie Propaganda den Konflikt prägt
01:18:50 Wo Benoît Paré zu finden ist
Original Video [LINK]
Disclaimer: Read by A.I. Voices. Auto-translated.
Quelle: Neutrality Studies Deutsch, 28.07.2026
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- Max Blumenthal erklärt den hybriden Angriff auf Ceuta und Trumps jüngsten Iran-Kriegs-TACO
Max Blumenthal von The Grayzone spricht mit Kei Pritsker über die staatlich koordinierte Einschleusung von Migranten in das von Spanien kontrollierte Ceuta in Nordafrika und geht auf die Debatte über die israelische und US-amerikanische Verantwortung für einen eindeutigen Versuch ein, die Regierung des spanischen Ministerpräsidenten Pedro Sanchez zu destabilisieren.
Anschließend spricht Blumenthal über Trumps Rückzug von der Drohung, den bislang schwersten Angriff auf Iran zu entfesseln, und holt den Analysten für internationale Angelegenheiten Hekmat Aboukhater hinzu, um über dessen neuen Artikel für Responsible Statecraft über die rasche Erschöpfung der strategischen Erdölreserve der USA zu sprechen.
Website The Grayzone [LINK]
Original Video [LINK]
Disclaimer: Read by A.I. Voices. Auto-translated.
Quelle: The Grayzone Deutsch, 07.08.2026
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Schmutziger KRIEG gegen Europa beginnt: Neue globalistische Migrantenkrise | Fethi
Die Eliten, die Ihnen einen Krieg mit Russland und einen Völkermord in Westasien beschert haben, arbeiten an ihrem nächsten Projekt: der Zerschlagung Europas. Und sie beginnen mit einem indirekten Angriff auf eine weitere maritime Lebensader, die Straße von Gibraltar.
Fethi von Jazair Hope spricht mit mir über die Migrationskrise in Ceuta und argumentiert, dass Marokkos Rolle im Kontext der Spannungen Spaniens mit Israel, den USA, Algerien und der Westsahara gesehen werden sollte. Er erörtert Migration, die Kontrolle über die Straße von Gibraltar, Energierouten, Marokkos Beziehungen zu Israel, öffentlichen Druck im Inland und einen möglichen Machtkampf vor den marokkanischen Wahlen.
Zeitstempel: 00:00:00 Einführung und die Überquerung nach Ceuta 00:04:30 Ceuta, Melilla und Migrationsgerüchte 00:08:01 War der Schritt an der Grenze organisiert? 00:10:06 Israel, die USA und Druck auf Spanien 00:18:52 Gibraltar und das Risiko eines geteilten Europas 00:24:04 Spanien, Algerien und Gasrouten 00:31:28 Warum Marokko Israel nahesteht 00:41:36 Das riskante Spiel des marokkanischen Regimes 00:46:27 Fethi und Jazair Hope folgen
Neutrality Studies Substack [LINK]
Original Video [LINK]
Disclaimer: Read by A.I. Voices. Auto-translated.
Quelle: Neutrality Studies Deutsch, 07.08.2026
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- Warum Gaddafi sterben musste: Die Rolle von Merkel, Erdogan & Trump | KEIN KOMMENTAR
Quelle: Grenzgänger Studios (167.000 Abonnenten), 03.08.2026
- Seit der Impfung: Immer weniger Kinder – IDA-Sprechstunde: G. Frank, K. Klapproth & H.P. Dietz
Seit 2022 sinken die Geburtenraten weltweit. Ist die Angst vor Krisen, Klimawandel und Krieg die Ursache? Ein plötzlicher Stimmungsumschwung, der alle betroffenen Länder gleichzeitig erfasst? Oder gibt es andere Erklärungsansätze?
Es gibt medizinisch und biologisch plausible Mechanismen, die das Phänomen der reduzierten Fertilität erklären könnten. Dabei spielt die weltweit durchgeführte COVID-Impfkampagne mit neuartigen und experimentellen Impfstoffen eine wesentliche Rolle. Wurden im größten medizinischen Experiment aller Zeiten Menschen unfreiwillig unfruchtbar gemacht?
Diese Fragen diskutieren der Mediziner Dr. Gunter Frank und der Immunologe Dr. Kay Klapproth heute mit einem ganz besonderen Gast: Professor Hans Peter Dietz ist ein weltweit angesehener Gynäkologe, der viele Jahre an der Universität Sydney geforscht hat und zu den renommiertesten Fachleuten auf seinem Gebiet zählt.
Professor Dietz berichtet über seine Erkenntnisse zum beispiellosen Geburtenrückgang der letzten Jahre und fordert, endlich mit der notwendigen Forschung zu beginnen, um der Ursache auf den Grund zu gehen.
[Umfangreiche Quellenangaben in der Youtube-Videobeschreibung]
Quelle: Initiative für Demokratie und Aufklärung e.V., 22.07.2026
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- Wie das Epstein-Netzwerk den Staat privatisiert und den Überwachungsstaat aufbaut (mit Whitney Webb) | TCHR
Whitney Webb erklärt, wie Leslie Wexner die Landesregierung von Ohio privatisiert hat und seine Position zwischen den Märkten und dem Staat nutzt, um das „Silicon Heartland“ aufzubauen
The Chris Hedges Report on social media [LINK]
[Maschinelle Übersetzung der Videobeschreibung]
[Automatisch synchronisiert: Audiotracks für einige Sprachen wurden automatisch erstellt. Audiospur – abhängig vom Standort – auswählbar über den Internet-Browser durch Klick auf das “Zahnrad” oder bei mobilen Endgeräten über die Youtube-App]
Quelle: The Chris Hedges YouTube Channel (427.000 Abonnenten), 06.08.2026
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- Israels Gefängnisse entlarvt
In diesem Video spricht der Menschenrechtsanwalt und Journalist Dimitri Lascaris mit der palästinensischen Künstlerin und Wissenschaftlerin Rehab Nazzal über eine Geschichte aus Israels Gefängnissystem, die international kaum Beachtung findet. Im Mittelpunkt steht Ghassan Zawahreh aus dem Flüchtlingslager Dheisheh, dessen Familie seit Jahrzehnten mit Inhaftierung, Razzien und Verlust konfrontiert ist.
Was geschah mit Ghassan nach seiner erneuten Festnahme – und weshalb betrachtet Rehab Nazzal seinen Fall nicht als Ausnahme, sondern als Teil eines viel größeren Systems? Das Gespräch wirft zugleich einen Blick auf Verwaltungshaft, das Leiden der Familien und die Frage, warum das Schicksal palästinensischer Gefangener in Politik und Medien weitgehend unsichtbar bleibt.
Dieses Video wurde von Reason2Resist produziert und am 15. Juli 2026 auf deren YouTube-Kanal veröffentlicht. Wir haben es ins Deutsche übersetzt und veröffentlichen es heute erneut, um in Deutschland und darüber hinaus zur Meinungsbildung zu diesem Thema beizutragen [LINK]
ÜBER DIMITRI LASCARIS: Dimitri Lascaris ist Journalist und Rechtsanwalt. Als Anwalt ist er auf Sammelklagen, internationales Recht und Menschenrechte spezialisiert. Er war Mitglied der Schattenkabinette der Grünen Parteien Kanadas und Quebecs. Im Jahr 2020 kandidierte er für den Vorsitz der Grünen Partei Kanadas und belegte den zweiten Platz. Er ist außerdem Gründer und Herausgeber des YouTube-Kanals „Reasons 2 Resist with Dimitri LascarisÜBER REHAB NAZZAL: Rehab Nazzal ist eine palästinensisch-kanadische interdisziplinäre Künstlerin, Filmemacherin und Wissenschaftlerin. In ihren Arbeiten untersucht sie die Folgen von Siedlerkolonialismus, Besatzung und politischer Gewalt auf die palästinensische Bevölkerung, das Land und das gesellschaftliche Leben. Dabei arbeitet sie unter anderem mit Film, Fotografie, Klang, Installation und dokumentarischen Formen.
Nazzal promovierte in Kunst und visueller Kultur an der Western University in Kanada. Darüber hinaus verfügt sie über einen Master of Fine Arts sowie weitere Abschlüsse in bildender Kunst und Wirtschaftswissenschaften. Sie lebt und arbeitet zwischen Kanada und Palästina.
Über unser Importprogramm: In diesem Programm veröffentlichen wir Inhalte von externen Autoren und Journalisten. Dazu gehören sowohl internationale als auch lokale Inhalte, die nach unserer redaktionellen Meinung in der Medienlandschaft nicht ausreichend berücksichtigt werden. Die Inhalte spiegeln nicht unbedingt die eigene redaktionelle Haltung von acTVism Munich wider.
Quelle: acTVism Munich, 29.07.2026
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- CNN-Moderator von RFK wegen Lügen über COVID und Impfstoffe VOLLSTÄNDIG ‚ZERSTÖRT’!
In diesem Video übt Jimmy scharfe Kritik an Dana Bash von CNN und ihren Kollegen in den etablierten Medien wegen ihrer Berichterstattung über COVID-19 und wirft ihnen vor, eher bezahlte Sprachrohre der Pharmaunternehmen als skeptische Journalisten zu sein. Er argumentiert, dass Anthony Fauci systematisch über Masken, Abstandsregeln, natürliche Immunität und den Ursprung des Virus gelogen habe, während CNN und andere Sender abweichende Wissenschaftler wie Dr. Robert Malone und Dr. Peter McCullough zensierten.
Jimmy verweist auf dokumentierte finanzielle Verbindungen zwischen Pfizer und CNN sowie auf Aussagen ehemaliger Herausgeber medizinischer Fachzeitschriften, die eine weit verbreitete Korruption in der Branche bestätigen, um seine Behauptung zu untermauern, dass die Pandemiebekämpfung aus Profitgründen inszeniert wurde. Der Beitrag verteidigt RFK Jr.s Hinterfragung der Impfstoffwissenschaft und der Darstellungen zum Thema Masern und kommt zu dem Schluss, dass Mainstream-Medienjournalisten, die diejenigen verspotten, die die Wahrheit sagen, feige Komplizen eines tödlichen medizinischen Betrugs sind.
[Maschinelle Übersetzung der Videobeschreibung]
Quelle: The Jimmy Dore Show, 04.08.2026
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Lesen Sie hierzu auch auf den NachDenkSeiten von Tobias Riegel “Der Fall Fauci bringt die Corona-Debatte zurück” [LINK]
- Kabarett, (Real-)Satire, Comedy und Co.
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Die Wahrheit über Ceuta: Das ist alles schon einmal passiert – Küppersbusch TV
Die Bilder aus Ceuta scheinen eine einfache Geschichte zu erzählen: Menschen überwinden eine Grenze, Europa gerät unter Druck und die deutsche Politik fordert noch härtere Kontrollen. Doch diese Geschichte ist nicht neu und sie handelt nicht nur von Migration. Bereits 1975 setzte das marokkanische Königshaus beim sogenannten Grünen Marsch gezielt große Menschenmengen ein, um politische Tatsachen in der Westsahara zu schaffen. 2021 öffnete Marokko im Konflikt mit Spanien erneut faktisch die Grenze nach Ceuta. Trotzdem folgen Politiker, Medien und große Teile der öffentlichen Debatte wieder dem gleichen verkürzten Narrativ: Illegale Migration, Kontrollverlust, Abschiebung. Warum hätte schon eine kurze Recherche gereicht, um die aktuelle Debatte völlig anders zu führen? Viel Spaß und gute Unterhaltung!
0:00 Ceuta: Alle empören sich, aber niemand recherchiert
7:29 Küppis musikalisches Quiz
Die gezeigten Quellen findet ihr hier [LINK]
Quelle: Küppersbusch TV, 06.08.2026
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Merkel und die Impfpflicht – Eine Chronologie
Quelle: _horizont_, 01.08.2026
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Tilman Birr – Versuch mal, das selbst herauszufinden
In diesem Pamphlet gegen die momentane Über-Erklärungskultur fordert Tilman Birr – aka Major Obvious – eigenständiges Denken. War das Satire oder nicht? Was will uns der Künstler sagen? Meint er das ernst? “Fick die Eindeutigkeit, denk halt selber nach Stumpfkopf!”
Quelle: Kampf der Künste TV (207.000 Abonnenten), 13.02.2017
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