Videohinweise am Mittwoch

Hier finden Sie in der Regel am Mittwoch und am Samstag einen Überblick über interessante Videobeiträge aus anderen Medien und Veröffentlichungen. Wenn Sie auf “weiterlesen” klicken, öffnet sich das Angebot und Sie können sich aussuchen, was Sie anschauen wollen. Die Videohinweise sind auch auf unserer YouTube-Seite als spezielle Playlist verfügbar. (CG: Christian Goldbrunner)



Hier die Übersicht; Sie können mit einem Klick aufrufen, was Sie interessiert:

Vorbemerkung: Wir kommentieren, wenn wir das für nötig halten. Selbstverständlich bedeutet die Aufnahme in unsere Übersicht nicht automatisch, dass wir mit den Aussagen der jeweils zitierten Beiträge anderer Medien einverstanden sind. Verantwortlich für die Richtigkeit der zitierten Aussagen sind die jeweiligen Quellen und nicht die NachDenkSeiten. Sie können uns bei der Zusammenstellung der Videohinweise unterstützen, indem Sie interessante Fundstücke mit Quellenangabe an die Adresse [email protected] schicken. Bitte senden Sie keine Videos an uns, sondern nur Links, da wir in dieser Zusammenstellung ausschließlich zitieren und keine Videos veröffentlichen. Wenn Sie diese Übersicht für hilfreich halten, dann weisen Sie doch bitte Ihre Bekannten auf diese Möglichkeit der schnellen Information hin.

BSW nach den Wahlen in Sachsen-Anhalt: Pressekonferenz der neu gewählten Fraktionsspitze | 08.09.26

Pressekonferenz des BSW am Dienstag, dem 8. September 2026, mit dem neu gewählten Fraktionsvorsitzenden Thomas Schulze, der stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden Claudia Wittig und dem parlamentarischen Geschäftsführer John Lucas Dittrich zu den Entwicklungen nach der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt.

Quelle: phoenix, Live übertragen am 08.09.2026

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Chrupalla und Wagenknecht bei Lanz: AfD mit BSW an die Macht? | Markus Lanz vom 07. September 2026

Die AfD gewinnt die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt mit 43,8 Prozent deutlich, verfehlt die absolute Mehrheit im Landtag aber knapp. Das BSW schafft mit 5,3 Prozent den Einzug und wird damit zum möglichen Zünglein an der Waage. Wagenknechts Partei will weder eine CDU-Regierung noch AfD-Spitzenkandidat Ulrich Siegmund zum Ministerpräsidenten wählen und fordert stattdessen einen überparteilichen Regierungschef, der mit wechselnden Mehrheiten regiert.

AfD-Chef Tino Chrupalla sieht dagegen einen klaren Auftrag für Siegmund und schließt auch Gespräche mit Teilen der CDU nicht aus. Markus Lanz diskutiert mit seinen Gästen: Wer regiert Sachsen-Anhalt in den kommenden fünf Jahren?

Den gesamten Talk findet ihr hier [LINK]

Weitere Gäste in der Sendung: Melanie Amann, Journalistin // Peter Neumann, Politologe

Quelle: ZDFheute Nachrichten (1,86 Mio. Abonnenten), 08.09.2026

Externer Inhalt Beim Laden des Videos werden Daten an Youtube übertragen. Inhalt von Youtube zulassen Inhalte von Youtube nicht mehr zulassen Anmerkung CG: Lanz unfaire Methoden sind zu durchsichtig – erst hanebüchene Anwürfe und dann ständig ins Wort fallen. Wagenknecht und auch Chrupalla möchten immer wieder sachlich über Inhalte sprechen, stattdessen geht es der Gesprächsführung ständig um Unterstellungen und Nebenschauplätze. Wagenknecht bzw. dem BSW wird unterstellt, man sei “Steigbügelhalter” der AfD. Dabei sind die etablierten Parteien der AfD politisch in vielen Punkten eigentlich viel näher als das BSW: Sozialabbau, Militarismus, wenig Kritik gegenüber Trumps Angriffskrieg gegen den Iran, Waffenlieferungen an Israel, das laut UNO einen Genozid in Gaza verübt. Man spürt förmlich die eigentliche Panik vor Veränderung eines etablierten Politikmodells, das die Bundesrepublik leider in ein wirtschaftliches und außenpolitisches Desaster geführt hat.

Hitzige Debatte nach der Wahl in Sachsen-Anhalt bei Hart aber fair

Nach der Wahl: Wie verändert Sachsen-Anhalt Deutschland? Die AfD liegt seit Wochen in allen Umfragen weit vor allen anderen Parteien. Zum ersten Mal könnte sie sogar einen Ministerpräsidenten stellen. Wie ist in Magdeburg eine Regierungsbildung möglich? Wofür entscheiden sich CDU und Linke? Welche Auswirkungen hat die Wahlentscheidung für die Bundesregierung, Kanzler Merz und für die Stimmung im Land?

Darüber diskutiert Louis Klamroth bei Hart aber fair mit Philipp Amthor (CDU), Markus Frohnmaier (AfD), Ines Schwerdtner (Die Linke), Fabio De Masi (BSW), Anne Hähnig, Hannes Kreschel und Aras Badr.

Quelle: tagesschau (2,22 Mio. Abonnenten), 07.09.2026

Externer Inhalt Beim Laden des Videos werden Daten an Youtube übertragen. Inhalt von Youtube zulassen Inhalte von Youtube nicht mehr zulassen Anmerkung CG: Auch hier merkt man die große Aufgeregtheit wegen der nicht mehr zu leugnenden Tatsache, dass die unmenschliche Politik der Merkel-/Scholz-/Merz-Regierungen und der desaströs-ruinöse Sanktions-, Kriegs- und Aufrüstungskurs und die Brandmauerei, die AfD immer noch stärker gemacht haben. Fabio De Masi kommt ab Minute 12:32 zu Wort [LINK]

BPK: Bundesregierung räumt ein, dass Munitionstransporte über zivile Flughäfen in der Haupturlaubszeit abgewickelt werden

“Staatswohl” – Auf eine parlamentarische Anfrage räumt #Bundesregierung ein, dass Munitionstransporte über zivile Flughäfen in der Haupturlaubszeit abgewickelt werden. Je weitere Information wird mit Verweis auf “Staatswohl” verweigert.

Ich wollte auf der #BPK wissen, wieso diese Munitionstransporte nicht über Militärflughafen abgewickelt werden können. Nach einer ersten Verweigerung (“Herr Warweg, es hat einen Grund, dass wir uns dazu nicht äußern. Denn natürlich ist das sensitiv”) kam dann doch noch eine Teilerklärung, die es durchaus in sich hat…

“Die Bundesregierung ist nach sorgfältiger Abwägung zu der Auffassung gelangt, dass eine Beantwortung aus Gründen des Staatswohls ausnahmsweise nicht erfolgen kann“

Quelle: Florian Warweg via X, 4.9.2026 Externer Inhalt Beim Laden des Tweets werden Daten an X (ehemals Twitter) übertragen. Inhalt von X (Twitter) zulassen Inhalte von X (Twitter) nicht mehr zulassen

BPK: “Wir sind der Überzeugung, auf dem richtigen Weg zu sein…”

Ich wollte vom @RegSprecher wissen, ob @bundeskanzler #Merz das Wahlergebnis in #SachsenAnhalt tatsächlich als Bestätigung seines eingeschlagenen politisch-wirtschaftlichen Weges versteht.

Einblicke in ein Paralleluniversum…

Weil der Vize-Regierungssprecher im Video behauptet, er hätte das so nicht gesagt, anbei noch das Wortprotokoll der gestrigen #BPK:

Vize-Regierungssprecher Hille: Wir machen Angebote, weil wir der Überzeugung sind, auf dem richtigen Weg zu sein, zu dem Ziel, Deutschland als erfolgreichen Wirtschaftsstandort zu erhalten, Deutschland so sicher wie möglich zu machen, Deutschland die Transformation in die Zeit der KI zu ermöglichen und das bestmöglich zu gestalten. Das ist unser Weg, das ist unser Angebot an die Menschen. (…)

Frage Warweg: Herr Hille, Sie hatten jetzt noch einmal ausgeführt, der Kanzler sieht Deutschland auf einem guten Weg. Betrachtet er denn auch das Wahlergebnis in Sachsen-Anhalt als eine Bestätigung dieses von ihm eingeschlagenen politisch-wirtschaftlichen Weges?

SRS Hille: Herr Warweg, als erstes: Auch wenn Sie sich Mühe geben ‑ ich gehe davon aus ‑, meine Äußerungen richtig zusammenzufassen, habe ich nicht gesagt, dass der Kanzler Deutschland auf einem guten Weg sieht. Ich habe gesagt, was unsere Ziele sind, dass wir uns auf diesen Weg gemacht haben. Das ist unser Angebot an die Menschen, weil wir der Überzeugung sind, dass das der richtige Weg ist, um wieder auf einen guten Weg zu kommen.

Zusatzfrage Warweg: Gut, dann vielleicht anders gefragt: Sieht denn der Bundeskanzler die Ergebnisse der aktuellen Landtagswahl in Sachsen-Anhalt als Bestätigung des eben von Ihnen skizzierten Weges?

SRS Hille: Auch das fällt nach meinem Eindruck in die Kategorie Wahlanalyse: Was ist da passiert? Warum ist das passiert? Was sind die Schlussfolgerungen, die wir daraus ziehen? ‑ Dafür sind die Gremien in den Parteien als erstes Mal die Adressaten oder die richtigen Orte, in denen das besprochen wird, weil bei den Wahlen ja Parteien gewählt werden. Ich werde das jetzt nicht zu diesem Zeitpunkt von dieser Position in irgendeiner Form vorwegnehmen.

Frage Plasencia (Deutsche Welle): Herr Hille, mit Verlaub, Sie haben schon gesagt ‑ ich habe es aufgeschrieben ‑, „wir sind auf dem richtigen Weg“, auch wenn es vielleicht bei diesem Reformkurs ist. Inwiefern kann man bei Zustimmungswerten von 16 Prozent auf nationaler Ebene und von 9 Prozent, glaube ich, in Sachsen-Anhalt sagen, dass man auf dem richtigen Weg ist? Beschäftigt man sich damit? Macht man sich Gedanken darüber? Wie ist es dazu gekommen?

Quelle: Florian Warweg via X, 8.9.2026 Externer Inhalt Beim Laden des Tweets werden Daten an X (ehemals Twitter) übertragen. Inhalt von X (Twitter) zulassen Inhalte von X (Twitter) nicht mehr zulassen

Prof. Mearsheimer: Warum die Ukraine verloren ist

In diesem Video stellt der weltbekannte Politikwissenschaftler und Experte für internationale Beziehungen Prof. John Mearsheimer die verbreitete westliche Darstellung des Ukraine-Krieges grundlegend infrage. Während Berichte über hohe russische Verluste, erfolgreiche ukrainische Drohnenangriffe und langsame russische Geländegewinne den Eindruck vermitteln, Moskau gerate zunehmend unter Druck, kommt Mearsheimer zu einer völlig anderen Einschätzung.

Warum bewertet er die militärische Lage der Ukraine so pessimistisch? Mearsheimer untersucht das Kräfteverhältnis auf dem Schlachtfeld, den Luftkrieg, die westliche Unterstützung und die politischen Entwicklungen innerhalb der Ukraine – und erklärt, warum er glaubt, dass sich die langfristigen Aussichten Kiews weiter verschlechtern.

Dieses Video wurde von John Mearsheimer produziert und am 2. September 2026 auf seinem YouTube-Kanal veröffentlicht. Wir haben es ins Deutsche übersetzt und veröffentlichen es heute erneut, um in Deutschland und darüber hinaus zur Meinungsbildung zu diesem Thema beizutragen.

Original: Episode 6: Why Ukraine Is Doomed [LINK] https://www.youtube.com/watch?v=JzSq74Xwrqk

Besuchen Sie unsere Website www.acTVism.org, um das Transkript zu lesen.

ÜBER JOHN MEARSHEIMER: John J. Mearsheimer ist R. Wendell Harrison Distinguished Service Professor für Politikwissenschaft an der University of Chicago und ein führender Vertreter des Realismus in internationalen Beziehungen. Als Absolvent der Militärakademie West Point und ehemaliger Offizier der US-Luftwaffe ist er Autor zahlreicher einflussreicher Werke zur US-Außenpolitik und zur Machtpolitik.

Über unser Importprogramm: In diesem Programm veröffentlichen wir Inhalte von externen Autoren und Journalisten. Dazu gehören sowohl internationale als auch lokale Inhalte, die nach unserer redaktionellen Meinung in der Medienlandschaft nicht ausreichend berücksichtigt werden. Die Inhalte spiegeln nicht unbedingt die eigene redaktionelle Haltung von acTVism Munich wider.

Kapitel: 0:00 Intro 0:34 Inhalt dieser Folge 0:50 Die Geschichte, die die westlichen Medien erzählen 3:25 Das Kriegsgebiet: Ein Zermürbungskrieg 4:20 Das Verhältnis der Truppenstärken 6:41 Verhältnis von Truppenstärke zu Raum: Lücken in der Linie 8:13 Das Verhältnis der Feuerkraft: Artillerie 10:51 Drohnen: Was die Ukraine im Kampf hält 12:02 Russische Verluste: Die Zahlen stimmen nicht überein 15:01 Ukrainische Verluste: 30.000 pro Monat 18:18 Warum Russland so langsam Gebiete erobert 20:11 Der Luftkrieg: Russlands Bestände 28:45 Warum Strafexpeditionen nicht funktionieren 29:35 Russland ändert seine Strategie 33:49 Lagerhäuser und das Stromnetz 36:11 Die Drohnenkampagne der Ukraine kann den Krieg nicht gewinnen 37:40 Unterstützung für die Ukraine von außen 38:12 Trump und sich verändernde Verantwortlichkeiten 42:29 In der Ukraine: Kriegsmüdigkeit 43:51 Selenskyjs politische Probleme 45:31 Der aktuelle Stand des Krieges 47:48 Die Kosten des Wiederaufbaus 49:16 Das Beste, worauf die Ukraine hoffen kann 50:34 Fazit

Quelle: acTVism Munich (175.000 Abonnenten), 09.09.2026

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Kanzler Merz leiht sich George W. Bushs Argument

„sie hassen uns wegen unserer Freiheit“ aus, während er behauptet, dass Russland nicht die Ausdehnung der NATO fürchtete – vielmehr fürchtet Russland die Demokratie.

Übersetzt von Grok KI (Originalsprache Englisch)

Quelle: Glenn Diesen via X. 9.9.2026 Externer Inhalt Beim Laden des Tweets werden Daten an X (ehemals Twitter) übertragen. Inhalt von X (Twitter) zulassen Inhalte von X (Twitter) nicht mehr zulassen Lesen Sie auch auf den NachDenkSeiten von Marcus Klöckner »Merz: „Ziel der russischen Staatsführung ist die Destabilisierung der Werteordnung“ – Da gibt es nichts mehr zu destabilisieren« [LINK]

Irans Raketen erschüttern die US-Militärpräsenz

In diesem Video berichtet der investigative Journalist und Menschenrechtsanwalt Dimitri Lascaris über die jüngste Eskalation im Krieg zwischen den USA und dem Iran. Nach einem US-Angriff auf die iranische Hafenstadt Sirik reagiert Teheran mit einer neuen Welle von Raketen- und Drohnenangriffen auf amerikanische Militärstützpunkte in der Region – während sich zugleich die Lage in der Straße von Hormus weiter zuspitzt.

Wie stark geraten die militärische Infrastruktur und die Logistik der USA inzwischen unter Druck? Lascaris beleuchtet außerdem die Folgen für die US-Marine, den internationalen Schiffsverkehr und die Ölpreise sowie weitere Entwicklungen in Israel und die Frage, wie belastbar die jüngsten Behauptungen der Trump-Regierung über die Lage im Iran tatsächlich sind.

Dieses Video wurde von Reason2Resist produziert und am 3. September 2026 auf ihrem YouTube-Kanal veröffentlicht. Wir haben es ins Deutsche übersetzt und veröffentlichen es heute erneut, um in Deutschland und darüber hinaus zur Meinungsbildung zu diesem Thema beizutragen.

Original- Video [LINK]

Besuchen Sie unsere Website www.acTVism.org, um das Transkript zu lesen.

ÜBER DIMITRI LASCARIS: Dimitri Lascaris ist Journalist und Rechtsanwalt. Als Anwalt ist er auf Sammelklagen, internationales Recht und Menschenrechte spezialisiert. Er war Mitglied der Schattenkabinette der Grünen Parteien Kanadas und Quebecs. Im Jahr 2020 kandidierte er für den Vorsitz der Grünen Partei Kanadas und belegte den zweiten Platz. Er ist außerdem Gründer und Herausgeber des YouTube-Kanals „Reasons 2 Resist with Dimitri Lascaris: / @reason2resist

Über unser Importprogramm: In diesem Programm veröffentlichen wir Inhalte von externen Autoren und Journalisten. Dazu gehören sowohl internationale als auch lokale Inhalte, die nach unserer redaktionellen Meinung in der Medienlandschaft nicht ausreichend berücksichtigt werden. Die Inhalte spiegeln nicht unbedingt die eigene redaktionelle Haltung von acTVism Munich wider.

Quelle: acTVism Munich, 05.09.2026

Externer Inhalt Beim Laden des Videos werden Daten an Youtube übertragen. Inhalt von Youtube zulassen Inhalte von Youtube nicht mehr zulassen Israel in existenzieller Krise – Iran geht in die Offensive

In diesem Video berichtet der Menschenrechtsanwalt und Journalist Dimitri Lascaris über eine sich zuspitzende Wasserkrise in Israel, nachdem zeitweise fast alle Meerwasserentsalzungsanlagen des Landes stillgelegt werden mussten. Welche Rolle spielen dabei die Folgen der Zerstörung der Wasser- und Abwasserinfrastruktur im Gazastreifen – und warum könnte diese Entwicklung für Israel weitreichender sein, als bislang öffentlich eingeräumt wird?

Darüber hinaus untersucht Lascaris Irans neue offensivere Militärstrategie, die ungewöhnlich zurückhaltende Reaktion der USA sowie die Eskalation im Jemen, wo Kämpfe um eine strategisch wichtige Hafenregion die Lage an einer der bedeutendsten Schifffahrtsrouten der Welt weiter verschärfen könnten.

Dieses Video wurde von Reason2Resist produziert und am 5. September 2026 auf deren YouTube-Kanal veröffentlicht. Wir haben es ins Deutsche übersetzt und veröffentlichen es heute erneut, um in Deutschland und darüber hinaus zur Meinungsbildung zu diesem Thema beizutragen.

Original-Video [LINK]

Redaktioneller Hinweis (13:05): Dimitri Lascaris verspricht sich hier und sagt „Israel“ statt „Iran“. Gemeint sind iranische Angriffe auf US-Stützpunkte in Jordanien und offenbar Kuwait.

Besuchen Sie unsere Website www.acTVism.org, um das Transkript zu lesen.

Quelle: acTVism Munich, 08.09.2026

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Brian Berletic: Iran trifft US-Marine HART, Trump bereitet MASSIVEN Gegenschlag vor!

Brian Berletic von The New Atlas erörtert, wie Irans erfolgreiche Vergeltung zu Verzweiflung bei Trump und dem US-Imperium geführt hat und wie China und Russland sich auf einen unvorstellbaren Krieg vorbereiten, der bereits im Gange ist, über den jedoch niemand spricht.

The New Atlas [LINK]

Substack [LINK]

Original Video [LINK]

Disclaimer: Read by A.I. Voices. Auto-translated.

Quelle: Danny Haiphong Deutsch, 07.09.2026

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diese verfluchten Kriege …

Das Bremer Friedensforum im Bündnis mit vielen weiteren Initiativen und Organisationen hatte am 1. September zum zum traditionellen Antikriegstag auf dem Bremer Marktplatz aufgerufen.

Es sprachen: Ulrike Eifler (IG-Metall Würzburg)

Linus und Henry (Internationaler Jugendverband Bremen)

Ebubekir Kilinc (Palästinensische Gemeinde Bremen)

Wilfried Meyer (GEW Bremen)

Es moderierten: Barbara Heller und Conny Barth (Bremer Friedensforum)

Es spielte: das Rote Krokodil

Video: Marlies und Sönke Hundt

Quelle: weltnetzTV, 03.09.2026

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Stefan Roth: Campact – Cash für Grüne und SPD | 03.09.2026

Wie Campact und ein US-Milliardär Wahlen im Osten beeinflussen – Cash für Grüne und SPD!

Schon bei unserer Landtagswahl in Brandenburg im September 2024 flossen Spenden der Organisation Campact direkt an Parteien oder Kandidaten.

In Kürze finden in Ostdeutschland wegweisende Wahlen statt. Und dafür zeigt sich Campact äußerst großzügig. 620.000 Euro spendiert die Organisation für SPD und Grüne in Sachsen-Anhalt.

Doch ist es überhaupt rechtens und aus demokratischer Sicht legitim? Campact bekommt auf der einen Seite massive finanzielle Unterstützung durch mindestens eine US-Stiftung. Auf der anderen Seite erhält eine Tochtergesellschaft von Campact siebenstellige Beträge aus Steuermitteln.

Die BSW-Fraktion im Landtag Brandenburg setzt sich konsequent für Transparenz, echte Meinungsvielfalt und chancengleiche Wahlen ein und wird dies auch im Landtag zum Thema machen!

Quellen:

Link zur Rede von Gunnar Lehmann [LINK]

„EU-Demokratieschild“ – Sanktionen, Wahlen, Zivilgesellschaft, Redeausschnitt vom 18.06.2026 (Veröffentlicht am 22.06.2026):

WELT: Sebastian Beug, „AfD verhindern Verein unterstützt SPD und Grüne in Sachsen-Anhalt mit 620.000-Euro-Kampagne“, 15.08.2026 [LINK]

Mediathek Landtag Brandenburg: Rede von Abg. Melanie Balzer, TOP 18 Totalitäre Tendenzen wehren, 35. Sitzung vom 18.06.2026 [LINK]

Campact e.V.: Auszug aus dem Newsletter, 19.08.2026

Campact e.V.: Transparenzbericht 2022 [LINK]

Wikipedia: „Open Society Foundations“ [LINK]

Florian Warweg (Ostdeutsche Allgemeine Zeitung / Bundespressekonferenz), „HateAid, Campact und Millionen vom Bund: Was die Bundesregierung nicht erklären will“, 19.08.2026 (Gefilmt von Schillers) [LINK]

Märkische Allgemeine Zeitung: Ulrich Wangemann, „Landtagswahl in Brandenburg: Campact spendet 186.000 Euro für Wahlkampf und unterstützt Grüne …“, 13.09.2024 [LINK]

Nordkurier: Benjamin Lassiwe, „Höchst problematisch: Grünen-Kandidatin lässt sich von Campact unterstützen“, 10.09.2024 [LINK]

Campact e.V.: Transparenzbericht 2024 [LINK]

Nordkurier: Benjamin Lassiwe, „Landtagswahl Brandenburg: Deshalb rufen Initiativen zu taktischem Wählen auf“, 16.09.2024 [LINK]

BR24, Redaktion: „AfD-Parteitag in Halle: Live-Schalte mit US-Milliardär Musk“, 25.01.2025 [LINK]

WELT: dpa/jho, „Bericht: AfD-nahe Influencerin Naomi Seibt will mit Geldern der US-Regierung Netzwerk aufbauen“, 12.08.2026 [LINK]

Quelle: BSW-Fraktion im Landtag Brandenburg, 03.09.2026

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BlackRock & Co: Wer uns in Zukunft wirklich besitzt – Hermann Ploppa

Der renommierte Politikwissenschaftler und Autor Hermann Ploppa analysiert in diesem tiefgründigen Gespräch die schleichende Transformation unserer Gesellschaft in einen „neuen Feudalismus“. Im Fokus steht die Frage, wie eine kleine Schicht von Superreichen und globalen Finanzakteuren wie BlackRock und Vanguard die demokratischen Strukturen aushöhlt, um eine Herrschaftsform zu etablieren, die frappierende Ähnlichkeiten mit dem mittelalterlichen Lehnswesen aufweist – jedoch mit den Mitteln modernster Überwachung und technologischer Kontrolle.

Im Gespräch mit Hermann Ploppa geht es um:

– Der neue Feudalismus: Warum der moderne Kapitalismus in eine Phase der Refeudalisierung kippt, in der leistungsloses Einkommen der Eliten und eine neue Form der Leibeigenschaft für die breite Masse zum Alltag werden.

– Die Macht der Schattenbanken: Wie Institutionen wie BlackRock ganze Staaten in die Schuldknechtschaft treiben und die Infrastruktur der Daseinsvorsorge nach reiner Profitlogik „ausweiden“.

– Privatisierung des Krieges: Eine Analyse darüber, warum Kriege heute oft als reine Geschäftsmodelle geführt werden und wie die Rüstungsindustrie von der Zerstörung und dem anschließenden Wiederaufbau profitiert.

– Überwachungsstaat und Palantir: Die Rolle von Peter Thiels Überwachungssoftware und warum die Verschmelzung von zivilen und militärischen Daten das Fundament der Freiheit zersetzt.

– Angst als Herrschaftsinstrument: Wie durch die Mobilisierung von Ängsten – sei es vor Viren oder äußeren Feinden – ein „Einschüchterungsstaat“ geschaffen wird, der die Rechtsstaatlichkeit schrittweise außer Kraft setzt.

– Zerstörung der Vernunft: Warum das Bildungssystem und die digitale Medienwelt in einen „unhierarchischen Brei“ aus Desinformation steuern und wie die künstliche Intelligenz die geistige Spaltung der Gesellschaft vorantreibt.

„Freiheit und Demokratie sind für die neuen Eliten nicht mehr mit ihrem Profitstreben vereinbar.“

Hermann Ploppa plädiert für eine Rückbesinnung auf genossenschaftliche und öffentlich-rechtliche Strukturen. Er sieht in der „Instandbesetzung“ demokratischer Institutionen und der informationellen Selbstbestimmung den einzigen Weg, um der Übergriffigkeit der globalen Oligarchie wirksam entgegenzutreten.

Ein Gespräch über die Anatomie der modernen Macht, den Verlust der staatlichen Souveränität und die Vision einer Wirtschaft, die wieder den Bedürfnissen der Menschen dient statt der Rendite der Superreichen.

Das Buch “Der Neue Feudalismus” kann auch beim Autor direkt bestellt werden – Auf Wunsch mit persönlicher Signatur [LINK]

Kapitel: 00:00 – Einstieg: Die globale Enteignung 01:21 – Überwachung & Palantir 02:08 – Was ist Neofeudalismus? 04:29 – Bill Gates & Kontrolle 06:55 – Die neue Feudalklasse 09:12 – BlackRock & Renditegier 11:05 – Neue Leibeigenschaft? 13:41 – Politik als Wettbörse 15:14 – Die neue Kriegerkaste 18:10 – Ressourcenkriege (Ukraine/Gaza) 21:29 – Privateigentum vs. Lehen 23:24 – Refeudalisierung der Medien 24:40 – Schattenbanken & Staatsmacht 27:19 – Privatisierung des Staates 31:46 – BlackRock in der Ukraine 33:57 – Eugenik & Optimierung 37:16 – Zugriff auf den Körper 40:12 – Zeitalter der Unvernunft 45:18 – KI & geistige Spaltung 48:02 – Biofaschistische Technokratie? 50:30 – Interregnum & neue Wege 52:10 – Krieg gegen die Bevölkerung 54:42 – Strategien zum Widerstand

Hinweis: Dieses Interview dient der politischen Meinungsbildung und freien Meinungsäußerung gemäß Art. 5 GG.

Website Patrik Baab [LINK]

Quelle: Patrik Baab, 06.09.2026

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Gaza – Kinderschuhe mahnen

Die Palästinensische Gemeinde Bremen und Umgebung e.V. hatte am 5. September in einem großen Kreis auf dem Bremer Marktplatz über 2000 Paar Schuhe mit Bildern und erklärenden Texten aufgestellt. Jedes Paar Schuhe ein Symbol für ihre ermordeten, verletzten, gequälten und gedemütigten Brüder und Schwestern in Palästina. Die Aktion dauerte einen ganzen Nachmittag bis in den frühen Abend hinein. Viele Menschen, darunter auch viele Touristen, gingen nachdenklich durch die Reihen und lasen die auf Schrifttafeln beschriebenen Schicksale der Opfer. Zwischen durch ertönten aus den Lautsprechern ohrenbetäubende Kriegsgeräusch von Bomben, Jets, Drohnen und Panzergranaten.

Es sprachen: Vanessa Hachem, Ebubekir Kilinc und Sönke Hundt

Quelle: weltnetzTV, 07.09.2026

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Wahlmanipulation leicht gemacht? Die erschreckende Realität der Briefwahl

Erst der Zwang, öffentlich nachzuweisen, dass man geheim wählt, ermöglicht institutionell die Freiheit, tatsächlich das zu wählen, was man will.

Bei der Diskussion um die Briefwahl wird zwar viel über die Manipulationsanfälligkeit gesprochen, aber nur wenig über einen anderen Aspekt: Briefwahl hat keine Pflicht zur geheimen Wahl. Das aber ist strategisch gleichbedeutend mit einer offenen (nicht geheimen) Wahl. Die Briefwahl hat die positive Seite, Wählern die Wahl zu ermöglichen, die andernfalls ausgeschlossen wären. Aber sie führt zu neuen Problemen, wenn sie auf nicht auf bedürftige Personengruppen erweitert wird.

Quelle: Prof. Dr. Christian Rieck (567.000 Abonnenten), 05.09.2026

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„Cholesterin-Pillen erhöhen Demenz-Risiko“ – Punkt.PRERADOVIC mit Dr. Michael Spitzbart

Arzt und Autor Michael Spitzbart ist sicher: Cholesterin-Pillen, also Statine, erhöhen das Demenzrisiko enorm und widerspricht damit der Pharma-Werbung. Er rät: Sofort wegwerfen. Spitzbart verfolgt Heilungswege abseits der Pharmaindustrie. Einmal jährlich ketogene Diät zur Krebsprävention, denn „Krebszellen brauchen Zucker“. Außerdem schwört er auf essentielle Medizin. „Wenn eine unserer 47 lebensnotwendigen Körpersubstanzen in Schieflage ist, dann ist es das ganze System. Ein Gespräch auch über gefährliche Schwermetalle in Kinderimpfungen und den einfachsten und natürlichsten Weg, negative und depressive Gedanken in positive umzukehren. Stichwort Serotoninspiegel…

Quelle: Punkt.PRERADOVIC, 24.07.2026

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