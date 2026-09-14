„Für viele Linke gilt der Einsatz für Frieden inzwischen als rechts“ – Dr. Alexander King (BSW) im Interview zur Berlin-Wahl

„Für viele Linke gilt der Einsatz für Frieden inzwischen als rechts“ – Dr. Alexander King (BSW) im Interview zur Berlin-Wahl

„Für viele Linke gilt der Einsatz für Frieden inzwischen als rechts“ – Dr. Alexander King (BSW) im Interview zur Berlin-Wahl

Maike Gosch
14. September 2026 um 11:00 Ein Artikel von: Maike Gosch

Vor der anstehenden Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus haben wir mit dem Spitzenkandidaten des BSW, Dr. Alexander King, gesprochen. Im Interview geht es um den Wahlkampf in Berlin und die Auswirkungen der Wahl in Sachsen-Anhalt auf die deutsche Parteienlandschaft, aber auch um die Brandmauer und die Frage, warum sie für King Geschichte ist – und darum, ob die AfD tatsächlich eine Friedenspartei ist. Das Gespräch führte Maike Gosch.

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Ausführlich sprechen wir außerdem über die Entwicklung der ehemals linken Parteien Die Linke, Grüne und SPD – und darüber, warum das Engagement für Frieden dort neuerdings als „rechts“ gilt.

King erläutert außerdem, was das BSW in Berlin politisch vorhat, wie die Partei die Corona-Zeit aufarbeiten will und warum sie sich für den Erhalt des „Russischen Hauses“ engagiert. Zur Sprache kommt auch die Rolle der Gewerkschaften sowie die Frage, was „links Sein“ heute eigentlich noch bedeutet und wer die Interessen der Arbeiterschaft vertritt. Und schließlich geht es um Wahlumfragen: Wie verlässlich sind sie – und warum sollte man sich bei der Wahlentscheidung nicht zu sehr nach ihnen richten.

Titelbild: NachDenkSeiten

Rubriken:

BSW Demoskopie/Umfragen Interviews Wahlen

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