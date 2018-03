Anmerkung Jens Berger: Damit wird der Fall noch mysteriöser als er ohnehin schon ist. Nach der bislang veröffentlichten Zeitlinie waren die Skripals mindestens dreieinhalb Stunden vor ihrem Zusammenbruch nicht mehr zu Hause. In der Zwischenzeiten waren sie u.a. Essen und in einem Pub, ohne dass die Überwachungskameras etwas von gesundheitlichen Problemen bemerkten. Eine derart hoch toxische Substanz bleibt dreieinhalb Stunden unbemerkt, um dann innerhalb weniger Minuten die Opfer derart zu schädigen, dass sie ins Koma fallen? Da müssen sich die Spin Doctors von May aber einiges einfallen lassen, um diese Wiedersprüche aufzulösen … obgleich das ja eigentlich gar nicht nötig ist, da Politik und Medien sich um solche Details ohnehin nicht kümmern und ja schon wissen, dass es „der Russe“ war.

Die Auslieferung des früheren katalanischen Ministerpräsidenten Carles Puigdemont von Deutschland nach Spanien gerät zum polit-juristischen Krimi: Der deutsche Anwalt von Puigdemont hat die Bundesregierung aufgefordert, “unverzüglich” zu erklären, dass Deutschland eine Auslieferung politisch keinesfalls bewilligen werde. Eine solche politische Bewilligung des spanischen “Rechtshilfeersuchens” ist nach den Regeln des Gesetzes über die Internationale Rechtshilfe notwendig – unabhängig von der juristischen Entscheidung des Gerichts. Bewilligungsbehörde sei angesichts der Bedeutung des Falles die Bundesregierung in Gestalt von Justizministerin Katarina Barley, sagt Puigdemonts Anwalt. Dieser ist nicht ein Irgendjemand: Es handelt sich um Wolfgang Schomburg, einen der weltweit führenden Experten des internationalen Strafrechts. Schomburg war Bundesrichter in Karlsruhe; sodann wurde er von der UN-Vollversammlung als erster deutscher Strafrichter an ein internationales Strafgericht gewählt; er war Richter am Internationalen Strafgerichtshof für das ehemalige Jugoslawien in Den Haag und dann für Ruanda in Arusha. Der Süddeutschen Zeitung sagte er, dem Auslieferungsverfahren müsse “so oder so” ein Ende bereitet werden – “um nicht spanische Interessenskonflikte auf deutschem Boden austragen zu lassen”. Mit “so oder so” meint Schomburg, das Verfahren müsse juristisch oder politisch, am besten “juristisch und politisch” beendet werden. Schomburg vertritt Puigdemont zusammen mit seinem Sohn, dem Wirtschaftsstrafrechtler Sören Schomburg. Quelle: Süddeutsche Zeitung

Anmerkung unseres Lesers J.A.: Psychosen dieser Art am lebenden Objekt zu studieren, ist faszinierend. Die Autorin meint das Geschwafel von der Vollbeschäftigung wirklich ernst – bei regierungsoffiziell 3,5 und real mindestens 4 Millionen Arbeitslosen, also etwa 8 Prozent Arbeitslosigkeit, zuzüglich Unterbezahlung, Unterbeschäftigung, prekärer und befristeter Beschäftigung und weiteren Problemen, unter denen Millionen Arbeitnehmer leiden müssen. “Damit haben viele Regionen Vollbeschäftigung, auch Deutschland als ganzes hat den Zustand fast erreicht” – faszinierend. Daß es zu wenige Erzieherinnen in der Kita gibt, liegt einzig am miserablen Lohn (beim letzten Streik gab es lächerliche zwei Prozent mehr, und die FAZ hat mit den Arbeitgebern von “Erpressung” geschrieben). Dito bei den Ärzten, von denen Deutschland aus Kostengründen zu wenige ausbildet und sie dann zu schlecht bezahlt; und Baufachkräfte gibt es nach einem jahrelangem Darben und massiven Preisdruck auf dem Bau wirklich zu wenige. “Dann müssen die Unternehmen eben die Löhne erhöhen, sagen viele – doch das hilft immer nur dem einen Unternehmen, der neue Unternehmer des einen Unternehmens reißt dann eine Lücke bei einem anderen.” – Faszinierend. Abwerben nicht möglich. Genauso hat aber die Wirtschaft in den 1960er Jahren – sehr gut – funktioniert. Um im Übrigen verbreitet die FAZ doch immer – zu Recht! – die Message, daß die Menge an Arbeit in einer Volkswirtschaft nicht konstant ist und sich eine Wirtschaft dynamisch entwickeln muß. Nur bloß nicht bei den Löhnen, obwohl Preise doch “Marktsignale” senden: werden Fachkräfte am Bau besser bezahlt, dann werden mehr Menschen eine solche Ausbildung anstreben.

Dabei sind es längst nicht nur die hochqualifizierten Berufe, an denen es in Deutschland mangelt. Mancherorts finden sich nicht mal mehr Putzkräfte. Nun handelt es sich um eine besondere Berufsgruppe: Oft laufen die Geschäfte unter der Hand ab, die Zahlen der Bundesagentur für Arbeit sind wenig aussagekräftig. Putzkräfte haben ungeregelte Arbeitsbedingungen und machen nicht die beliebteste Arbeit. Die Nachfrage ist aber groß, und momentan scheint der Markt leergefegt. Tatjana Zens ist Lehrerin in Wiesbaden und sucht seit zwei Monaten nach einer Putzhilfe für sich und ihre Familie. „Ich habe überall im Bekanntenkreis gefragt, es findet sich kaum jemand. Und wenn man jemanden findet, stellen sie sehr hohe Anforderungen“, erzählt Zens, „Sie wollen mittlerweile 15 Euro die Stunde – das ist zu teuer, so viel verdiene ich ja netto nicht.“ Ihre letzte Kandidatin habe für dieses Gehalt zudem zu schlecht und zu langsam gearbeitet. Doch die Haushaltshilfen sind einfach nicht mehr auf Aufträge angewiesen.

Mancherorts finden sich nicht mal mehr Putzkräfte. […] „[Putzkräfte] wollen mittlerweile 15 Euro die Stunde – das ist zu teuer, so viel verdiene ich ja netto nicht.“ – Wenn diese Einstellung typisch ist für die deutsche Mittelklasse, und empirisch spricht viel dafür, dann ist die Mittelklasse genauso verroht und verrückt wie die Unternehmerklasse. Denn warum sollen 15 Euro (brutto) “zu viel” für eine Putzhilfe sein, zumal in Wiesbaden, einer der teuersten Städte Deutschlands? Verstehen selbst Arbeitnehmer nicht mehr, was ein Arbeitsmarkt und höhere Löhne bedeuten? Warum vergleicht die zitierte Frau Zens Brutto- mit Nettolöhnen? Sie hat Familie (also Kinder); warum beschwert sie sich nicht bei ihrem Arbeitgeber über den auch meiner Meinung nach mickrigen Bruttolohn von ca. 22 Euro brutto für eine Lehrerin (15 Euro netto in Steuerklasse III)? Davon abgesehen: was sagen solche Anekdoten wirklich über den Arbeitsmarkt aus?

Anmerkung JK: Kann man als “Qualitätsjournalistin” bei derart zusammengeschusterten Blödsinn eigentlich noch in den Spiegel schauen? Das einleitende Beispiel der fehlenden Erzieherinnen kann dämlicher nicht sein. Es hat sich sicher bereits herumgesprochen, dass dieser Beruf nicht gerade üppig entlohnt wird. Hier, wie in anderen Bereichen in welchen es angeblich “Fachkräftemangel” gibt, gilt das von der FAZ doch so gerne hochgehaltene marktwirtschaftliche Prinzip von Angebot und Nachfrage. Wer ordentliche Löhne zahlt und faire und attraktive Arbeitsbedingungen anbietet wird keine Probleme haben Arbeitskräfte zu finden. Auch das Beispiel angeblich fehlender Ärzte ist manipulativ. Auch hier ist bekannt, dass die Arbeitsbedingungen an deutschen Krankenhäusern teilweise katastrophal sind und junge Ärzte lieber in der Schweiz oder anderen EU-Ländern arbeiten, da sie dort wesentlich bessere Konditionen vorfinden. Zudem widerspricht sich der Beitrag selbst. Wenn der “Fachkräftemangel” so groß ist, dann müsste man als Studierender doch keine 40 Bewerbungen für einen Praktikumsplatz losschicken, dann müssten die Unternehmen doch daran interessiert sein entsprechende Fachkräfte bereits frühzeitig an das Unternehmen zu binden und auf die Situation von Arbeitssuchenden mit 50+ möchte man eigentlich schon gar nicht mehr eingehen ohne das Publikum zu langweilen.