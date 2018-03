Anmerkung unseres Lesers S.N.: Der Artikel führt als Gründe für diese Betriebsrentenkürzungen an, dass die Rentenbezugsdauer steige und dass die Kapitalmarktzinsen zu niedrig seien. Beide Probleme sind nicht neu. In der umlagefinanzierten GRV gibt es zumindest kein Kapitalmarktrisiko. Und obwohl unsere GroKo das wusste, hat sie die Betriebsrente weiter “gestärkt”, indem ein neuer Durchführungsweg geschaffen wurde, bei dem der Arbeitgeber nicht mal mehr für die eingezahlten Beiträge haftet.

Anmerkung Lutz Hausstein: Eine Bestätigung dessen, was schon Per Molander in seinem Buch “Die Anatomie der Ungleichheit” (Rezension hier, Interview mit Per Molander hier) analysiert, dargelegt und begründet hat. Ungleichheit, also Reichtum und Armut, entsteht nicht, weil ein paar Menschen ganz besonders intelligent oder unglaublich fleißig sind, sondern aufgrund ganz trivialer Sachverhalte: Zufall und Erbschaft.