Hinweise des Tages II

Anmerkung André Tautenhahn: Das waren ja wieder einmal 90 „informative“ Minuten. SPIEGEL-ONLINE-Korrespondent Florian Gathmann fragt Merkel, wie erschöpft sie sei. Selbiger twittert dann auch „50 Minuten sind rum, rund 20 Fragen wurden gestellt, wird langsam warm im Saal“. Sehr viele Fragen gab es zu den Befindlichkeiten in der Großen Koalition nach dem Streit zwischen Merkel und Seehofer. Das Verhältnis zu Trump war auch von Interesse. Dagegen interessierten sich die Hauptstadtjournalisten weniger für die Themen Pflege (nur eine Frage zum Schluss), steigende Mieten oder wachsende Armut. Dem Protokoll ist jedenfalls nichts zu entnehmen, außer das Merkel eingangs selbst etwas scheinheilig auf das Thema Pflege zu sprechen kam, nachdem sie ja kürzlich einen öffentlichen Termin in einer Einrichtung absolviert hatte. Folgerichtig stellten die Journalisten dann auch hauptsächlich Fragen zur Asylpolitik.

Der Deutsche Bundestag hat weitgehend unbemerkt die Geldleistungen an die Fraktionen deutlich erhöht – sie steigen schlagartig um mehr als 30 Prozent. In den vergangenen fünf Jahren waren sie insgesamt nur um knapp neun Prozent angehoben worden. Für das Haushaltsjahr 2018 sollen die Fraktionen jetzt insgesamt 115,253 Millionen Euro erhalten, im vergangenen Jahr waren es noch 88,097 Millionen Euro. Zusätzlich bekommen die Fraktionen Sachleistungen. Dazu zählen etwa die Bereitstellung von Büroräumen oder die Nutzung von Bibliothek, Wissenschaftlichem Dienst und Fahrdienst. Im vergangenen Monat hatte bereits eine Ausweitung der staatlichen Parteienfinanzierung für erheblichen Unmut gesorgt. Union und SPD setzten Mitte Juni im parlamentarischen Schnelldurchgang – und gegen den Widerstand der Opposition – deutlich höhere Zuschüsse an die Parteien durch. Künftig bekommen sie insgesamt 190 statt 165 Millionen Euro jährlich, üblich ist eigentlich nur ein Inflationsausgleich. Die Fraktionen von FDP, Grünen und Linken haben deshalb eine gemeinsame Normenkontrollklage vor dem Bundesverfassungsgericht gegen die Erhöhung angekündigt. Die AfD-Fraktion will in Karlsruhe eine Organklage erheben. Die FDP sprach damals von einem Verstoß gegen “die politische Hygiene” – die Linke klagte, das Vorgehen der großen Koalition sei “ein Konjunkturprogramm für Politikverdruss”. Die noch stärkere Anhebung der staatlichen Leistungen für die Fraktionen hat dagegen noch zu keinem Protest der Opposition geführt. Aber wie kam es zu dem enormen Anstieg um 30 Prozent? Quelle: Süddeutsche

dazu: Aktion gegen Bordellwerbung und Bezahlsex

Bordell-Plakate, die für käuflichen Sex werben, sorgen in Fürth einmal mehr für Unmut. Eine Gruppe Frauen hält dagegen: mit Slogans, die provozieren, und bundesweiter Unterstützung.

Immer wieder nutzen Betreiber sogenannter Sauna- oder FKK-Clubs aus unterschiedlichen Ecken Deutschlands auch in Fürth Werbeflächen, um auf sich aufmerksam zu machen. (…)

Inzwischen prangt an derselben Stelle ein Plakat mit zwei ganz anderen Botschaften.

„Dein Spaß ist mein Horrortrip“ steht da in neonroten Lettern. Und: „Zu verschenken: Körper, Freiheit, Würde“. Angebracht wurde es im Auftrag der Unabhängigen Frauen Fürth (UFF).

Dem Verein gehören unter anderem Fürths Sozial-, Jugend- und Kulturreferentin Elisabeth Reichert und Barbara Fuchs an, stellvertretende Fraktionsvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen im Stadtrat. Vorsitzende ist Sirka Schwartz-Uppendieck. Die Unabhängigen Frauen Fürth setzen sich für die Gleichstellung von Frauen und Männern ein und gegen Prostitution, die einhergehe mit dem Verlust der persönlichen Würde und Selbstbestimmung, mit psychischen und physischen Verletzungen.

Quelle: nordbayern

Anmerkung Christian Reimann: Hier können Sie sich über weitere lobenswerte Aktionen in Städten https://rotlichtaus.de/aktionen-in-staedten/ informieren.

Diese sind – leider – notwendig, u.a. weil das rot-grüne Prostitutionsgesetz aus dem Jahr 2002 offensichtlich an Interessen von Arbeitgebern (potentielle Zuhälter wie Bordellbetreiber und Clubbesitzer) orientiert war. Bis heute möchte der Gesetzgeber wohl im Wesentlichen nichts daran ändern – zulasten von vielen Frauen (und Mädchen?) aus Afrika sowie Süd- und Südosteuropa. Offenbar sind auch dieser SPD-Spitze die BIP-Zahlen wichtiger als die Lebenssituation vieler Menschen. Wäre eine Orientierung am Nordischen Modell („Es gibt keine gute Prostitution“) oder an den Gesetzen in Frankreich nicht viel lohnender?