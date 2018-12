Anmerkung unseres Lesers J.A.: Will Schröder eigentlich seine Partei bis in den endgültigen Untergang piesacken, sieht er in der Zerstörung der SPD seine historische Mission? Auch AKK steht im besten Fall für die Fortsetzung der asozialen Merkelpolitik, aber einen Ultraneoliberalen wie Friedrich Merz als “Chance zu mehr Mut und Herausforderung” – auf Deutsch: noch niedrigere Löhne, noch mehr Privatisierung der Reste der Sozialversicherung – zu loben, finde ich unfaßbar. Und wenn Schröder möchte, “dass sich die beiden Volksparteien wieder stärker voneinander abheben”, dann könnte er die SPD zu einer Re-Sozialdemokratisierung auffordern, anstatt sie bei der geringsten Abkehr vom Agenda-Wahnsinn zu kritisieren. Die SPD muss sich hart von Schröder lossagen oder wird durch ihn untergehen.

Dazu: CDU: Sie merkelt weiter Es ist gut, dass der Lobbyist der Finanzhaie, Friedrich Merz, nicht gewählt wurde. Seine „Agenda für die Fleißigen“ war kein Programm für die Vielen, die im Niedriglohnsektor schuften, am Bau, im Fleischerhandwerk, beim Spargelstechen, bei der Gebäudereinigung, als Paketzusteller, bei Amazon, usw. Wer, wie Merz, gegen einen auskömmlichen Mindestlohn ist, Hartz IV befürwortet und Niedriglöhnern rät, ihre Altersvorsorge über Aktien sicherzustellen, kennt die Sorgen und Nöte dieser wirklich Fleißigen nicht. Annegret Kramp-Karrenbauer steht für die Fortsetzung der Politik Angela Merkels, sie kann sich noch so sehr um Abgrenzung bemühen. Merkels Politik wird im journalistischen Mainstream als „Sozialdemokratisierung der CDU“ bewertet. Man sieht: Die Kommentatoren sind Opfer ihrer eigenen Propaganda, sonst würden sie nicht einen solchen Unsinn schreiben. In Wahrheit sind außer der LINKEN alle Parteien in den letzten Jahren neoliberalisiert worden. Die CDU hat ihren Sozialflügel verloren und die SPD geht daran zugrunde. Sozialdemokratische Politik hieß einmal: Aufbau statt Abbau des Sozialstaates Als Schröder seinen Kotau vor den Arbeitgeberverbänden machte und den „größten Sozialabbau nach dem Kriege“ (FAZ) durchsetzte, verschärfte die Merkel-CDU noch seine „Reform-Gesetze“. Sozialdemokratische Politik hieß einmal: Gute Nachbarschaft in Europa Der in allen Parteien verbreitete Export-Nationalismus verbunden mit dem heiligen Gral der Schwarzen Null spaltet Europa und führt dazu, dass nach dem Brexit jetzt auch der Austritt Italiens aus der Europäischen Union droht. Sozialdemokratische Politik setzte auf Frieden und Abrüstung. Ihr Glanzstück war die Ostpolitik Willy Brandts. Merkel ließ zu, dass auch deutsche Truppen wieder an der russischen Grenze stehen. Sie ist die treue Vasallin des US-Imperialismus, der Russland und China einkreist, den ABM-Vertrag gekündigt hat, den INF-Vertrag einseitig außer Kraft setzen will und mit Handelskriegen, verdeckten Operationen seiner Spezialkräfte und Bomben-Kriegen die Welt destabilisiert. Der von Merkel – „marktkonforme Demokratie“ – praktizierte Neoliberalismus zerstört den Zusammenhalt der Gesellschaft, führt zum Erstarken der AfD und untergräbt letztendlich die Demokratie. Quelle: Oskar Lafontaine via Facebook

Anmerkung unseres Lesers J.A.: Jetzt fehlt wirklich nur noch die endgültige Apotheose . Unter allen lobhudelnden Artikeln zu Merkel ist das der schlimmste zumindest in einer angeblich seriösen Zeitung, den ich gefunden habe. Und das Allerschlimmste: Kiyak meint jedes Wort der Verehrung für Merkel ernst. Natürlich, weil unsere Bundesmutti auch die Mutter der Flüchtlinge geworden ist. Kein Wort zu den anschließenden radikalen Verschärfungen im Asylrecht – durch Merkel: z. B. hier und auch im eigenen Land (Türkei-Abkommen und Begrenzung der Familienzusammenführung). Unter Merkel hat sich die Anzahl armer Kinder in Deutschland mal eben auf 2,5 Millionen verdoppelt und hat sich die Gesellschaft wie nie in den letzten 60 Jahren in Habenichtse und Superreiche gespalten. Krasser bundesweiter Anstieg der Mieten, Privatisierung von Luftsicherung (geplant), von Autobahnen und Schulen, krasse Unterfinanzierung der Schulen und der Universitäten. Merkel ist verantwortlich für deutsches Lohndumping aller Orten und für die Zerstörung der griechischen Volkswirtschaft, mit millionenfachem Elend. Der Merkelsche Merkantilismus zerstört die EU. Aber hier bekommt sie noch einmal, unverdient, eine peinlich rührselige Homestory vom CDU-Parteitag. Sicher, der deutsche Journalismus ist durchgehend unterirdisch, aber so etwas Kritikloses und Schlimmes hätte nicht einmal ich erwartet.

Anmerkung Christian Reimann: Das ist an Peinlichkeit kaum noch zu überbieten und entlarvt die angebliche „Klima-Kanzlerin“ Merkel: In ihrer „marktkonformen Demokratie“ macht sie Politik für die großen Konzerne, die kein Interesse an der Erfüllung von Klimazielen haben.

Anmerkung Jens Berger: Noch einmal zur Verdeutlichung – Der CO2-Ausstoß korreliert direkt mit dem Kraftstoffverbrauch. Neuwagen verbrauchen also schlicht zu viel Kraftstoff. Das ist aber auch kein Wunder, wenn man sich einmal die Neuerscheinungen anschaut: SUVs und tonnenweise Blech statt kleiner oder kompakter Wagen. Man könnte glauben, Deutschland sei ein Volk der Farmer, die alle in abgelegenen, schwer zugänglichen Gebieten leben.

Anmerkung unseres Lesers J.A.: “[D]er Architekt des Abkommens” bestätigt die völlig Weltfremdheit oder Interessengeleitetheit (oder beides) seiner Agenda. “Migration […] ist […] wichtig dafür, den europäischen Arbeitsmarkt mit qualifiziertem Personal zu versorgen, von außerhalb der EU.” – Die Frage kann Lykketoft sicher gerne mal mit den (offiziell) 20 Millionen Arbeitslosen in der EU diskutieren, z. B. den 30 Prozent arbeitslosen jugendlichen Italienern, oder den vielen zig Millionen, die unter Niedriglöhnen leiden. Anscheinend sind die sämtlich unqualifiziert, und haben sie noch so gute Ausbildungen und noch so viele Diplome. In der Realität fehlen doch nicht Arbeitskräfte, sondern viele Millionen Arbeitsplätze Aber die erklärte Absicht ist klar: “den europäischen Arbeitsmarkt mit qualifiziertem Personal zu versorgen” – mit Personal, das zu billigsten Löhnen arbeitet, nicht aufmuckt und die Arbeitslosigkeit noch verschärfen hilft; ein Unternehmereldorado schlechthin. “[V]iele arme Länder hängen sehr stark vom Geld ab, das Migranten schicken” – das ist aber keine Win-Win-Win-, sondern eine Win-Lose-Lose-Situation (die einzigen kurzfristigen Gewinner sind die Arbeitgeber), aber Lykketoft spricht nicht einmal die – anscheinend undenkbare – Idee an, daß Menschen, ohne migrieren zu müssen, in ihrem eigenen Land genügend Geld verdienen könnten. Daß der SPIEGEL weder die unhaltbare Behauptung eines Arbeitskräftemangels in Europa noch den Sinn von Migration aus wirtschaftlicher Not in Frage stellt, ist bei einem neoliberalen Magazin allerdings nicht zu erwarten.

Anmerkung unseres Lesers J.A.: Die vollkommen undemokratische Vorgehensweise bei den angeblichen Freihandelsabkommen geht also unvermindert weiter. Das sind also die vielbeschworenen demokratischen Werte der EU, in der Unternehmensvertreter fast alles und die (Vertreter der) Bürger fast nichts zu sagen haben.

Dazu: CDU will Umwelthilfe Mittel streichen

Die CDU nimmt die Deutsche Umwelthilfe ins Visier und stellt auf dem Parteitag die Gemeinnützigkeit der Organisation in Frage. Diese hatte in vielen Städten Fahrverbote für Dieselautos erstritten.

Die CDU will sich dafür einsetzen, dass die vielerorts mit Klagen auf Dieselfahrverbote erfolgreiche Deutsche Umwelthilfe (DUH) keine Mittel mehr aus dem Bundeshaushalt erhält. Die CDU in der Bundesregierung und die Unions-Fraktion sollten „darauf hinwirken, dass bereits etatisierte Mittel, die noch nicht verbindlich zugesagt wurden, mit einem Sperrvermerk versehen werden und in künftigen Haushalten keine Mittel mehr für die DUH etatisiert werden“, heißt es im Beschluss des Parteitages vom Samstag. Die CDU fordert zudem eine Prüfung, ob die DUH „noch die Kriterien für die Gemeinnützigkeit erfüllt“.

Quelle: Frankfurter Allgemeine

Anmerkung unseres Lesers U.D.: Die Finanzbehörde des entsprechenden Landes ist für die objektive Beurteilung einer Organisation zur Gemeinnützigkeit verantwortlich. Der CDU-Antrag kommt aus einen Kreisverband mit sehr vielen Unternehmen der Automobilindustrie und die CDU diese Kreisverbandes hält sich über mögliche Spenden bedeckt – welches leider legal möglich ist.

Auch will die CDU der Umwelthilfe das Verbandsklagerecht nehmen und den DUH finanziell austrocknen, damit gesetzmäßige Klagen und Aktion in Sachen Dieselbetrügereien in Zukunft ausgeschlossen werden.

Was ist dieses für eine CDU im „Aufbruch“, die demokratische Rechte einschränkt und sich wie eine Winkeladvokat benimmt?