Hinweise des Tages II

dazu: Coronavirus: WHO erklärt Epidemie zu gesundheitlicher Notlage von internationaler Tragweite

Die WHO sei nicht für ein Reise- oder Handelsverbot gegenüber China und lehne dies sogar ab, betonte WHO-Generalsekretär Dr.Tedros Adhanom Ghebreyesus. Er lobte ferner die entschlossenen und tatkräftigen Maßnahmen der chinesischen Regierung und drückte seine Überzeugung aus, dass China die Epidemie überwältigen könne.

Die Sprecherin des chinesischen Außenministeriums, Hua Chunying, sagte dazu am Freitag, seit dem Ausbruch der Epidemie seien umfassende und strenge Kontrollmaßnahmen in China ergriffen worden. Ein Großteil davon habe die in den „Internationalen Gesundheitsregeln” festgehaltenen Anforderungen weit übertroffen. Die Volksrepublik sei absolut zuversichtlich und in der Lage, den Kampf gegen die Epidemie zu gewinnen.

China habe außerdem auf transparente und verantwortungsvolle Weise rechtzeitig über die Epidemie informiert und die DNS des Virus geteilt, so Hua weiter. China pflege engen Kontakt mit der WHO und arbeite gut mit ihr zusammen. China sei bereit, sich zusammen mit der WHO und allen anderen Ländern der Welt für die öffentliche Gesundheitssicherheit einzusetzen.

Quelle: CRI online

Anmerkung Christian Reimann: China und seine Behörden bekommen internationale Anerkennung und Lob für die ergriffenen Maßnahmen gegen das neue Virus. Aber die Macher der Nachrichtensendungen im Ersten suggerieren einen anderen Eindruck: So zielte Frau Atalay in den “tagesthemen” vom 30. Januar 2020 mit der Befragung von Herrn Lindmeier von der WHO (ab ca. 03.45 min) darauf ab, China die Schuld für die neue Bewertung der Krankheit geben zu wollen. Sie fragte mehrfach nach, offenbar in der Erwartung, ein “Ja” als Antwort bekommen zu können. Stattdessen gab es jedoch ein eindeutiges, China entlastendes “Nein” von Herrn Lindmeier, der außerdem ausdrücklich betonte, dass Chinas Maßnahmen vorbildlich seien. Bereits wenige Tage zuvor war u.a. in der “tagesschau” von Wut und anonyme Kritik die Rede. Das trägt wohl eher zur Verunsicherung, ja geradezu zur Panik bei und dient kaum der Aufklärung.

dazu auch: Corona-Virus: Übertriebener Hype?

Seit Wochen beherrscht das sogenannte „Corona-Virus“ die Schlagzeilen. Die Angst geht um vor einer weltweiten Pandemie. Doch wie gefährlich ist das Virus tatsächlich – und warum schaffen es andere tödliche Epidemien so selten in die Schlagzeilen, obwohl weit mehr Menschen daran sterben?

Quelle: Monitor