Videohinweise am Samstag

“Yet Another Declaration of War on Palestinians”: Rashid Khalidi on Trump’s Middle East “Peace” Plan

Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu has announced plans to annex about 30% of the occupied West Bank, after Israel was given the green light to do so by the United States. On Tuesday, President Trump — with Netanyahu by his side — unveiled a so-called Middle East peace plan that was drafted by Trump’s son-in-law Jared Kushner without any input from Palestinians. Under the plan, Israel will gain sovereignty over large areas of the occupied West Bank, Jerusalem would be under total Israeli control, and all Jewish settlers in the occupied territory will be allowed to remain in their homes. The plan also calls for a four-year settlement freeze and the possible creation of a truncated Palestinian state, but only if a number of conditions are met. Palestinians responded to the U.S. plan with protests in the West Bank and Gaza. Palestinian President Mahmoud Abbas rejected the deal. Only hours before the plan was announced, Netanyahu was indicted for corruption, marking the first time in Israel’s history that a sitting prime minister will face criminal charges. We speak with Mehdi Hasan, senior columnist at The Intercept, and Rashid Khalidi, the Edward Said professor of modern Arab studies at Columbia University. Khalidi’s latest book is titled “The Hundred Years’ War on Palestine.”

[Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu hat Pläne zur Annexion von etwa 30 % des besetzten Westjordanlandes angekündigt, nachdem Israel von den Vereinigten Staaten grünes Licht dafür erhalten hat. Am Dienstag hat Präsident Trump – mit Netanjahu an seiner Seite – einen so genannten Nahost-Friedensplan vorgestellt, der von Trumps Schwiegersohn Jared Kushner ohne jegliche Beteiligung der Palästinenser entworfen wurde. Der Plan sieht vor, dass Israel die Souveränität über weite Teile des besetzten Westjordanlandes erlangt, Jerusalem unter vollständiger israelischer Kontrolle steht und alle jüdischen Siedler im besetzten Gebiet in ihren Häusern bleiben dürfen. Der Plan sieht auch einen vierjährigen Siedlungsstopp und die mögliche Schaffung eines palästinensischen Rumpfstaates vor, allerdings nur, wenn eine Reihe von Bedingungen erfüllt sind. Die Palästinenser reagierten auf den US-Plan mit Protesten im Westjordanland und im Gazastreifen. Der palästinensische Präsident Mahmoud Abbas lehnte das Geschäft ab. Nur wenige Stunden vor der Bekanntgabe des Plans wurde Netanjahu wegen Korruption angeklagt. Damit wird zum ersten Mal in der Geschichte Israels ein amtierender Ministerpräsident angeklagt. Wir sprechen mit Mehdi Hasan, Senior-Kolumnist bei The Intercept, und Rashid Khalidi, dem Edward-Said-Professor für moderne arabische Studien an der Columbia University. Khalidis neuestes Buch trägt den Titel “Der Hundertjährige Krieg gegen Palästina”. Übersetzung CG]

Quelle: Democracy Now!, 29.01.2020

Trump’s Middle East “peace plan” is a plan for apartheid. Journalists need to recognize that.

Trump’s long-awaited Middle East “peace plan” gives Israel sovereignty over large areas of the occupied West Bank, control over all of Jerusalem and all illegal settlements. Many media outlets have referred to Trump’s agenda — which was drafted by Trump’s son-in-law Jared Kushner without any consultation of Palestinians — as a “peace plan,” but Intercept columnist Mehdi Hasan says journalists need to scrap the terms they’ve long been using to describe the Israel-Palestine conflict and directly ask Democratic presidential candidates not if they are in favor of a two-state solution in the region, but “if they support apartheid or not.” Trump’s foreign policy has “forced people to basically take off the blinkers and recognize this for what it is. The conflict is no longer Israel versus Palestine, but it is apartheid.”

[Trumps lang erwarteter “Friedensplan” für den Nahen Osten gibt Israel die Souveränität über große Gebiete des besetzten Westjordanlandes, die Kontrolle über ganz Jerusalem und alle illegalen Siedlungen. Viele Medien haben Trumps Agenda – die von Trumps Schwiegersohn Jared Kushner ohne jegliche Konsultation der Palästinenser entworfen wurde – als “Friedensplan” bezeichnet, aber der Intercept-Kolumnist Mehdi Hasan sagt, dass die Journalisten die Begriffe, die sie seit langem zur Beschreibung des israelisch-palästinensischen Konflikts verwenden, streichen müssen und die demokratischen Präsidentschaftskandidaten nicht direkt fragen, ob sie für eine Zwei-Staaten-Lösung in der Region sind, sondern “ob sie die Apartheid unterstützen oder nicht”. Die Außenpolitik von Trump hat “die Menschen gezwungen, die Scheuklappen abzunehmen und dies als das zu erkennen, was es ist”. Der Konflikt heißt nicht mehr Israel gegen Palästina, sondern Apartheid.” Übersetzung CG]

Quelle: Democracy Now!, 29.01.2020

