Anmerkung Jens Berger: Der Begriff „Standardprodukt“ lässt aufhorchen. Mit dieser Bezeichnung wird nämlich das sogenannte PEPP-Modell auf europäischer Ebene beworben. PEPP ist eine Idee von BlackRock und ist vergleichbar mit einem passiven Aktienindexfonds, der zwar in der Tat deutliche Gebührenvorteile gegenüber Riester und Co. hat, aber dafür keine Garantie für die Rückzahlung der Beiträge bietet, wenn die Kapitalmärkte sich negativ entwickeln sollten. Für ein staatlich gefördertes Altersvorsorgemodell ist es daher nicht geeignet, wenn man nicht das Risiko in Kauf nehmen will, dass die zweite Säule der Altersvorsorge auch wegbrechen kann.

dazu: Höchste Zeit, die Mittelschicht zu entlasten Die Koalition lässt zu, dass die Mittelschicht zu stark mit Steuern und Abgaben belastet wird. Fast zwei Millionen Beschäftigte zahlen den Spitzensteuersatz auf Teile ihres Gehalts, obwohl das bei nur 5000 bis 7000 Euro liegt – brutto. Früher war dieser Top-Tarif für jene reserviert, die top verdienten. Insgesamt achtet die Politik nicht genug auf die Mitte. Die weniger verdienenden 70 Prozent der Bevölkerung müssen mehr an den Staat abgeben als vor 20 Jahren, während Reiche massiv entlastet wurden. Kompass für die Mitte geht verloren Nötig wäre ein Kraftakt: weniger Steuern für die Mittelschicht, weniger Sozialabgaben für Geringverdiener. Doch Union und SPD scheuen einen derartigen Kraftakt. Ausgerechnet so gegensätzliche Parteien wie FDP und Linke fordern nun gemeinsam, die Mittelschicht besserzustellen. Dieses erstaunliche Bündnis zeigt, dass die angeschlagenen Volksparteien der Regierung ihren Kompass für die Mitte verlieren. Das könnte der AfD in die Hände spielen. Quelle: SZ

Anmerkung Christian Reimann: Das sind die Folgen einer verfehlten Renten- und Sozialpolitik der SPD während der Schröder-Kanzlerschaft, die bis heute nicht korrigiert worden sind. Insbesondere der federführende Bundesminister Heil könnte/sollte sich mal überlegen, ob sein mit den Unionsparteien beschlossenes Konzept der Grundrente tatsächlich ausreicht – offensichtlich nämlich nicht. Stattdessen könnten er und andere Spitzenpersonen in der SPD-Bundestagsfraktion sich für die Stärkung der gesetzlichen Rente einsetzen. Also volle Konzentration, alle öffentlichen Gelder in die gesetzliche Rente – gleichzeitiges Ende der Privatisierungen im Rentensystem.

dazu: Krisengespräch im Kanzleramt Kleinbauern gegen Handelsriesen

Nein, seinen Namen will der Obstbauer hier nicht lesen. Denn er sei zornig, erklärt er im Gespräch mit tagesschau.de. Zornig – und hilflos.

Die großen Handelsketten hätten eine gigantische Einkaufsmacht und brächten damit Lieferanten wie ihn gezielt in die Abhängigkeit. Und “das Perverse sind die Rückvergütungen”, klagt er. Gemeint sind jährliche Boni- und Konditionsvereinbarungen, also vertraglich fixierte Anteile seines Jahresumsatzes, die er als Lieferant zusätzlich der jeweiligen Handelskette zahlen müsse. Gängige Praxis sei das. Wer nicht spurt, dem drohe die Auslistung. “Wir sind manipulierbar in jede Richtung”, sagt der Obstbauer. “Das Geschäft ist gnadenlos.”

Auch sein Kollege aus dem Gemüseanbau möchte lieber anonym bleiben. Die Landwirte seien zum “Bittsteller am Telefon” verkommen. Ob REWE, Edeka, Lidl oder Aldi – der Landwirt erlebt sie als anonyme Einkäufer oder Vermittlungsgesellschaften. “Was juckt es einen Einkäufer in Hamburg oder München, wenn es bei uns in der Region gehagelt hat?”, fragt der Gemüsebauer erbost. Man ahnt die Antwort: Er muss liefern – oder hat ein Problem. Denn der Gemüsebauer ist so austauschbar wie seine Ware. Kartoffeln haben eben kein Markenzeichen.

Quelle: tagesschau

Anmerkung unseres Lesers H.M.: Dass die Großen Vier (Aldi, Lidl mit Kaufland, Rewe mit Penny, Edeka mit Netto) die Lebensmittelproduzenten weltweit ausquetschen wie Zitronen, ist kaum von der Hand zu weisen. Das sei “nicht anständig”, mokiert sich Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) nach massiven Bauernprotesten. Klöckner und ihre Chefin Angela Merkel wollen sich heute im Kanzleramt die vier großen Handelsketten vorknöpfen.

Das Treffen dürfte interessant werden, steht doch die freie Preisbildung im Focus der Gespräche, und da wollen sich die Handelsketten nicht reinreden lassen. Dumm nur, dass gerade die Christdemokraten die freie Preisbildung in einer Marktwirtschaft wie ein Mantra vor sich hertragen. Dumm ebenfalls, dass die freie Preisbildung, wie sie sich der Ökonom Adam Smith einmal vorgestellt hat – viele Anbieter und viele Nachfrager feilschen frei um den Preis -in der Praxis mit wenigen Oligopolen schon lange nicht mehr funktioniert. Das ist in anderen Indusstriezweigen nicht anders, auch die Autobauer üben starken Druck auf die Zulieferer aus. Heute sind überall Leute wie José Ignacio López (berüchtigter Ex-Einkäufer von Opel, General Motors, Volkswagen) unterwegs.

Doch jetzt haben die Christdemokraten die Bauern am Hacken, die zu ihren treuesten Wählen gehören, gleichzeitig unter der Marktmacht der Oligopole leiden. Gleichzeitig schiebt die Politik auch den Verbrauchern den “Schwarzen Peter” zu. Diese seien nicht bereit, mehr Geld für bessere Lebensmittel (z. B. Bio) auszugeben. Dazu gäbe es viel zu sagen, doch hierzu nur eins: Der Vorwurf ist “nicht anständig”, um es mit Julia Klöckner zu sagen. Die “Geiz ist geil”-Mentalität ist keine Erfindung von Verbrauchern, sondern von Werbefristen im Auftrag großer Handelsketten. Und diese Mentalität wird den Verbrauchern seit Jahren immer wieder eingehämmert.

Anmerkung JK.: Man muss hier die entsprechenden Kausalitäten noch erweitern. Sieht man sich die Lohnentwicklung der letzten 20 Jahre an sind billige Lebensmittel für viele Mitbürger nicht die Frage einer „Geiz ist geil“-Mentalität sondern schlichte Notwendigkeit um, gerade auch angesichts exorbitant steigender Mieten in den Städten, über die Runden zu kommen.