Anmerkung JK: Bodo Ramelow ist also nur „das kleinere Übel“ im Vergleich zu Höcke. Im Grunde sind also Höcke und Ramelow so weit nicht von einander entfernt – zumindest für die stellvertretende CDU-Vorsitzende in Schleswig-Holstein. Der CDU ist nicht mehr zu helfen oder andersherum: Jeder sollte sich endlich im klaren sein, wo die CDU politisch steht und wo sie eigentlich schon immer stand.