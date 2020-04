Die Restlinke in der SPD verliert den kritischen Verstand und hetzt gegen Verschwörungstheoretiker im Netz

Hallo Albrecht,

das Problem existierte schon lang vor Corona, allerdings hat es gerade Hochkonjunktur: Verschwörungstheorien. Es gibt zahllose dieser wirren Theorien, die meist Einzelpersonen, Minderheiten, religiöse Gruppen, etc. für Katastrophen verantwortlich machen und ein kleingeistiges und völlig realitätsfernes Weltbild offenbaren.

Meist sind diese Verschwörungstheorien so durchgeknallt, dass man nicht annehmen würde, dass irgendjemand daran glauben könnte. Leider sieht die Wirklichkeit anders aus. Besonders in den Sozialen Netzwerken verbreiten sich diese alternativen Realitäten ebenso schnell wie Hass und Hetze und entwickeln so eine gefährliche Dynamik.

Oftmals glauben die Verfasser*innen und Verbreiter*innen dieser Fake News, dass sie einen mutigen Kampf für ihre Grundrechte ausfechten. Dabei schränkt ihr krudes Weltbild die Grundrechte vieler anderer Menschen maßgeblich ein oder spricht sie ihnen im Extremfall gleich ganz ab.

Wir möchten unsere DL21-Community heute dazu aufrufen, sich dem entgegenzustellen. Wir dürfen nicht zulassen, dass Fake News, Hass und sogar Morddrohungen im Netz in unseren Alltag übergehen und wir das alles irgendwann als „normal“ ansehen.

Daher bitten wir Dich:

Wenn Du in Zukunft in den von dir genutzten Sozialen Netzwerken Hass, Fake News oder sogar Morddrohungen in Beiträgen oder Kommentaren entdeckst, nimm dir die Zeit und melde den betreffenden Account dem Betreiber. Eine empörte Antwort reicht nicht aus (Don´t feed the Troll!), außerdem bleibt der Account so bestehen und bekommt im ungünstigsten Fall noch mehr Reichweite.

Wir wissen, es existieren unzählige dieser Fakes, die Hass verbreiten. Aber mit jedem einzelnen, den wir gemeinsam zum erliegen bringen, können wir das Netz besser und solidarischer machen.

Mach Dich stark gegen Aluhut-Träger*innen in deinen Sozialen Netzwerken!

ACHTUNG! Bitte achte darauf, dass die Accounts, die Du meldest ganz klar gegen die Grundrechte verstoßen. Unbegründete Meldungen verstoßen ebenfalls gegen die Richtlinien der meisten Sozialen Medien.

Mit solidarischen Grüßen,

Dein DL21-Team

Forum Demokratische Linke 21 e.V. · Germany