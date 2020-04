Warum sind eigentlich die Börsen nicht geschlossen worden?

‘Wes Brot ich ess, des Lied ich sing’ bekommt in einer Krise nochmals eine besondere Bedeutung. Eine Zumutung, was sich bei meinem ehemaligen Hauptnachrichtensender ARD abspielt!

Ein beispielhafter Beitrag in Sachen neoliberal aufgeblasener Behauptungen, teilweise Fake ab min. 1:39 ( Alitalia wurde schon 2008 privatisiert, brauchte aber trotzdem immer wieder staatliche Hilfen) und irrwitzigen Schuldherleitungen ab min. 3:09 (eine besondere Verantwortung den Aktionären der Lufthansa gegenüber, aber auch ihren Gläubigern…) Hätte ‘der Staat’ also weniger verantwortungsvoll handeln sollen, indem er seine Bevölkerung einer Gesundheitskatastrophe von unabsehbarem Ausmaß überlässt, Hauptsache die Wirtschaft läuft? Ab min. 3:55 wird dann die zentrale neoliberale Botschaft klar und dreist aufgestellt; Steuergeld her, Klappe halten und Casino laufen lassen.

„Dass jeder dritte deutsche Betrieb sein Personal in Kurzarbeit schickt, ist deutliches Krisensymptom. Andererseits haben viele deutsche Firmen auch in der Corona-Krise noch genug Geld, ihren Aktienkurs über Käufe eigener Wertpapiere aufzupäppeln. Gut fünf Milliarden Euro haben sie nach unseren Berechnungen dafür bisher in diesem Jahr ausgegeben – im Gesamtjahr 2019 waren es 8,8 Milliarden. Zu den größten Käufern in eigener Sache gehören Wirecard, Fresenius Medical Care, Aurubis, Hochtief und vor allem Siemens. Die Münchener spendierten für eigene Siemens-Papiere im März und April immerhin 1,2 Milliarden, gleichzeitig sind rund 3000 von 116.000 Siemensianern hierzulande in Kurzarbeit gewesen. Moral ist hier eine Zahl mit vielen Nullen.“

Anmerkung: Den Aktienkurs aufpäppeln heißt auch, dass Spekulanten/“Anleger“, die zu hohen Kursen eingestiegen sind, vor Verlusten geschützt werden, und anderen ihre hohen Aktienkurs-Gewinne abgesichert werden, und das zulasten der Finanzvermögen der Unternehmen und auch zulasten der finanziellen Basis möglicherweise notwendiger Umstrukturierungen der Unternehmen. Wenn die hohen finanziellen Reserven weg sind, wird man auf den Staat und uns Steuerzahler zurückgreifen wollen. Das kann man sicher leichter begründen, wenn man keine finanziellen Reserven großen Ausmaßes mehr hat.