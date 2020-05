Videohinweise am Samstag

Jimmy Dore [transkribiert, übersetzt CG]: Haben Sie diese Schlagzeile schon einmal gelesen? [Eingeblendet, The New York Times: “Joe Biden’s Paid Speech Buoyed the G.O.P. in Midwest Battleground” ] “Die bezahlte Rede von Joe Biden gab dem G.O.P. auf dem Schlachtfeld im Mittleren Westen Auftrieb.” Wussten Sie, dass Joe Biden bei seiner Wiederwahl den republikanischen Kongressabgeordneten Fred Upton unterstützt hat? […] Das war nicht in der weit zurückliegenden Vergangenheit, das war nicht in einem sicheren blauen oder roten Bundesstaat, das war 2018 im Swing-State Michigan, während der Zwischenwahlen – während Trump bereits Präsident war – dieser Staat, in dem Hillary Clinton gegen Trump verlor. Joe Biden war dort und arbeitete gegen die Demokraten. […] Der Republikaner nutzte die Unterstützung Joe Bidens in seiner Kampagne gegen die Demokraten, die in jenem Jahr lief. Biden unterstützte den Republikaner, der den Gesetzentwurf zur Aufhebung des ‘Affordable Care Act’ schrieb. Dieser Republikaner setzte sich in jenem Jahr knapp gegen den Demokraten durch. […] Warum sollte Joe Biden das tun? Ich werde Ihnen sagen warum. Warum sollte Joe Biden einen Republikaner unterstützen, der den Gesetzentwurf zur Aufhebung des ACA geschrieben hat? Weil er bezahlt wurde. Biden ging nach Michigan, um den Republikanern zu helfen, an der Macht zu bleiben, und er tat es für Geld. Man kann Joe Biden für 200 Riesen kaufen.

Reiner Kröhnert: CORONA – Der Schwede ist schuld

REINER KRÖHNERT als Winfried Kretschmann:

Laut dem einzigen grünen Ministerpräsidenten sind die Schweden mit ihrem Sonderweg nicht nur auf dem Holzweg, sondern steuern geradewegs ins Corona Desaster. Stehen die Schweden etwa erneut vor einem finsteren Wikinger Zeitalter?

Quelle: weltnetzTV, 01.05.2020

Corona Aktuell: Die Ausgangssperren fallen! Hat uns die Politik verarscht? (Raphael Bonelli)

Corona Aktuell: Die Ausgangssperren fallen mit Freitag. Sollten wir nicht zuvor noch alle jemanden kennen der am Virus gestorben ist? War es doch nur eine Angstmache der Politik?

Quelle: RPP Institut, 28.04.2020

Raphael Bonelli [transkribiert]: Da bin ich wieder, der Corona-Panik-Jäger. […] Ich bin ein Sherlock Holmes und ich habe die ganze Zeit schon überlegt, wo kommt die Panik her, und da bin ich fündig geworden. Jetzt schauen Sie sich einmal diese ORF-Meldung an: ‘Aufregung um kolportierte Angststrategie’ https://orf.at/stories/3163480/ – da setzt sich der Bundeskanzler und die Top-Politiker dieses Landes mit den Medien zusammen und der Kanzler spricht mit den Medien davon, die Bevölkerung soll Angst vor Infektionen bzw. dem Tod eines Angehörigen haben. […] Da sagt Herr Sherlock Holmes selbst alles ja ja also das hat wirklich super funktioniert muss ich sagen. […] Das ist toll, was der ORF hier schreibt. Sie sprachen davon, dass eine drastische Wortwahl nötig ist. Und die mutige Opposition, die jetzt sechs Wochen lang den Mund gehalten hat und die keine Panik-Jäger waren, sind jetzt plötzlich völlig empört. Das ist natürlich waahnsinnig mutig, super, bravo… die zweite Oppositionspartei auch, die dritte Oppositionspartei natürlich auch, wow. Aber mir geht es um das, ja wir wissen und jeder Österreicher hat das noch im Kopf, dass der Herr Kanzler uns mitgeteilt hat, jeder in Österreich wird bald irgend jemanden kennen, der an Corona verstorben ist. Also dieses Zitat, mein lieber Kanzler, dieses Zitat ist eine Katastrophe, natürlich für Sie, weil die manipulative Absicht offensichtlich wird. Sie spielen hier mit den Ängsten der Bevölkerung und das ist das, was weltweit passiert ist, das hat ja nicht ein Herr Kurz erfunden, sondern das ist weltweit mit uns passiert. Da sehen wir die Ursache der Panik und das finde ich extrem spannend. Weil natürlich um eine Panik, um eine Angst zu therapieren, müssen wir wissen, wo kommt sie her und was macht diese Angst mit uns. Jetzt wissen wir immerhin das ist die Strategie dahinter gewesen scheinbar. Also es macht für mich als Psychiater zumindest ganz viel Sinn. Selbstverständlich hat die Regierung das sofort zurückgewiesen.

Entspannungs-Meditation gegen die Corona-Panik

In besorgniserregenden Zeiten wie diesen ist es wichtig, die Ruhe zu bewahren. Mit diesem Video könnt ihr garantiert entspannen, versprochen!

Quelle: Bohemian Browser Ballett, 27.03.2020

Wir feiern die Regierung! | Weltkriegsgedenken: Der Russe muss draußen bleiben! | 451 Grad

Kurz vor dem 8. Mai, dem Tag der Befreiung, kommt hier eine frisch gebackene Sendung eures Lieblingsformats! Auch wir nehmen uns diesen 75. Jahrestag zu Herzen und berichten heute mal ein wenig anders – quasi zum Gedenken an unsere eigenen Gräueltaten!

Diesmal also gleiches Thema – neuer Ansatz! Wir sagen jetzt nämlich “Ja!” zu allem, was uns die Gates-Stiftung … äh … Regierung so vorschreibt! Ob Lockdown oder Immunitätsnachweis

– wir sind bereit für die Maßnahmen! Immerhin hat der ARD-Faktenfinder auch diesmal wieder alle Corona-Verschwörungstheorien zerlegt – oder? Die Überlastung der Krankenhäuser in Italien kann doch nicht an deren marodem Gesundheitssystem liegen! Das #Coronavirus muss so gefährlich sein!

Und wir haben uns auch das am heißesten gehandelte Medikament Remdesivir angesehen – das ist jetzt nämlich die Lösung! Gut, dass Gilead – die Firma, die es produziert – “Top Corporate Philanthropist” ist! Übersetzt heißt dies so viel wie: Jesus, das kann man ja nicht kritisieren!

Und was sagen die Reproduktionszahlen? Egal, ob die Johns-Hopkins-Universität oder das Robert Koch-Institut – aktuelle Zahlen lassen den Vergleich mit einer Grippe einfach nicht zu! Nicht einmal mit der Spanischen Grippe? Nun gut …

Doch es gibt in der Tat auch andere Themen, denen wir uns einmal widmen wollen! So ging das Myfest 2020 in Berlin eigentlich ganz ruhig über die Bühne – wenn da nicht der Angriff auf die heute-show gewesen wäre! Dabei wissen wir doch: Gewalt kann keine Lösung sein! Das wollen wir uns auch für den Feiertag am 8. Mai merken, wenn wir uns in die digitalen #Gedenkveranstaltungen begeben. Die Corona-Krise hat nämlich auch hier sämtliche Pläne der Regierung durchkreuzt – aber wie hatten die noch einmal ausgesehen? Hauptsache ohne #Putin? Dabei war Russland doch schon wichtig, am 8. Mai 1945 – oder?

Schaltet ein, wenn wir wieder die wichtigsten Fragen stellen! Denn auch mit der neuen Attitüde versprechen wir euch: Es gibt nichts zu lachen!

Quelle: 451 Grad, 07.05.2020

Supermärkte in Zeiten von Corona

Im Zuge der Corona-Krise verhalten sich viele Menschen asozial im Supermarkt. Damit ist jetzt Schluss.

Quelle: Bohemian Browser Ballett, 27.03.2020