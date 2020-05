Die Hinweise des Tages werden noch kommen. Wir wissen aber noch nicht wann.

Hier angehängt die offizielle Meldung der für Jens Berger zuständigen Stromversorgung. Jens Berger hatte für heute die Zusammenstellung der Hinweise übernommen und ist jetzt leider lahmgelegt. Schauen Sie bitte immer mal wieder bei uns rein. Auch wegen der anderen Artikel. – Wir können übrigens versichern, dass hinter diesem Stromausfall keine Verschwörung und auch nicht Bill Gates steht. Damit bei Facebook nicht wieder ein Sturm der Entrüstung wie bei der Abbildung zur Gehirnwäsche losbricht, merke ich ausdrücklich an, dass der letzte Satz ironisch gemeint ist, zusätzlich aber auch wirklich stimmt. Albrecht Müller.



Hier die Meldung aus Goslar:

Mittelspannungsleitung beschädigt

Stromausfall in Langelsheim

Seit heute Morgen gegen 7.50 Uhr sind Haushalte in Wolfshagen und Langelsheim ohne Strom. Das bestätigt Avacon-Sprecher Ralph Montag auf GZ- Nachfrage. Grund dafür scheint die Beschädigung einer 20.000 Volt-Mittelspannungsleitung in Langelsheim zu sein. Der Schaden ist nach Angaben des Pressesprechers ersten Erkenntnissen zufolge bei Bauarbeiten durch eine Fremdfirma entstanden. Betroffen sei “ganz Wolfshagen” sowie Haushalte in Langelsheim. Gegenwärtig seien Mitarbieiter der Avacon unterwegs, um durch “Umschaltmaßnahmen den Teil der betroffenen Haushalte zu reduzieren”, sagt Montag, …