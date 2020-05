Videohinweise am Samstag

Rolf Hochhuth [transkribiert]: Ich bin überzeugt, steigt Deutschland nicht aus der Umklammerung durch die USA-Militärmacht NATO aus, führt das zu finis Germaniae, nichts weiter. Ein kleiner Witz dazu, Sie sind natürlich, weil Sie vom russischen Fernsehen sind, die einzigen Vertreter des Fernsehens, die dieses Buch erwähnen. Sie dürfen nicht denken, ein deutsches Fernsehen würde dieses Buch erwähnen. Ich bin das rote Tuch hier in diesem Lande. Ich will das gar nicht ändern, aber es liegt ja auf der Hand, dass eine deutsche Truppenparade 100 Meter, nicht Kilometer, 100 Meter vor der russischen Grenze in Estland eine Provokation ist, als würde die NATO von Hitler regiert. Wir sind verrückt geworden, wir Wessis! Wir haben vergessen, dass der große Gorbatschow Osteuropa und speziell uns Deutschen die Freiheit geschenkt hat. […] Jeder Mensch weiß, dass Stalin 1951 den Österreichern den Abzug der russischen Truppen gewährte und die Freiheit von jeder Besatzungsmacht, wenn Österreich sich verpflichte, keinem Militärpakt beizutreten. Das will nun eine deutsche Mutter von sieben Kindern, Frau Dr. med., ohne Verstand rückgängig machen. […]

Heiner Flassbeck: Der Maastricht Vertrag muss so angepasst werden, dass dieser Artikel über das Verbot der Finanzierung von Staaten gestrichen wird. Die EZB finanziert ja jetzt schon die Staaten indirekt über den Kapitalmarkt. Aber die Bank of England hat beispielsweise klar gesagt, sie finanziert den Staat in dieser Krise direkt. Die amerikanische Zentralbank (FED) macht es auch indirekt über die Kapitalmärkte. Alle Zentralbanken finanzieren die Staaten in dieser Notlage. Und da ist es völlig lächerlich, dass in Europa solche Verrenkungen gemacht werden. Es muss in Europa auch klar sein, dass die europäische Zentralbank für jeden einzelnen Staat da ist und nicht ein darüber schwebendes Gebilde, das mit den einzelnen Staaten nichts zu tun hat.

[Übersetzung CG]: Der Historiker Rutger Bregman sagte vor einem Saal voller Milliardäre beim Weltwirtschaftsforum 2019 in Davos, dass diese antreten und ihren gerechten Anteil an den Steuern zahlen müssen.

RUTGER BREGMAN: “Ich bin zum ersten Mal in Davos, und ich finde es, ehrlich gesagt, eine ziemlich verwirrende Erfahrung. Ich meine, 1.500 Privatjets sind hierher geflogen, um Sir David Attenborough zu hören, wie er darüber spricht, Sie wissen schon, wie wir den Planeten zerstören. Ich meine, ich höre Leute über die Begriffe Partizipation und Gerechtigkeit und Gleichheit und Transparenz sprechen, aber dann, ich meine, fast niemand spricht die eigentliche Kernfrage der Steuervermeidung an, richtig? Und dass die Reichen einfach nicht ihren gerechten Anteil zahlen. Ich meine, es fühlt sich an, als wäre ich auf einer Feuerwehrkonferenz und niemand darf über Wasser sprechen, stimmt’s?

RUTGER: Nun, warten Sie einen Moment, es gab nur eine Diskussionsrunde außer dieser, eine im Medienzentrum versteckte Diskussionsrunde, in der es eigentlich um Steuerumgehung ging. Ich war einer der 15 Teilnehmer. Hier muss sich etwas ändern. Ich meine, vor 10 Jahren stellte das Weltwirtschaftsforum die Frage: Was muss die Industrie tun, um einen abrupten sozialen Rückschlag zu verhindern? Die Antwort ist sehr einfach: Hören Sie einfach auf, über Philanthropie zu sprechen, und fangen Sie an, über Steuern zu sprechen. Steuern, Steuern. Wir müssen – noch vor zwei Tagen war ein Milliardär hier drin, wie hiess er noch? Wie hieß er? Michael Dell. Und er stellte eine Frage wie: Nennen Sie mir ein Land, in dem ein Spitzensteuersatz von 70% tatsächlich funktioniert hat? Und, wissen Sie, ich bin Historiker – die Vereinigten Staaten, da hat es tatsächlich funktioniert, in den 1950er Jahren unter dem republikanischen Präsidenten Eisenhower, Sie wissen schon, dem Kriegsveteranen. Der höchste Spitzensteuersatz in den USA betrug 91% für Leute wie Michael Dell. Die höchste Erbschaftssteuer für Leute wie Michael Dell betrug mehr als 70%. Ich denke, das ist keine Raketenwissenschaft. Ich meine, wir können noch sehr lange über all diese dummen philanthropischen Pläne reden. Wir können Bono noch einmal einladen. Aber, kommen Sie, wir müssen über Steuern reden. Das ist alles. Steuern, Steuern, Steuern, Steuern. Der ganze Rest ist meiner Meinung nach Blödsinn.

