Videohinweise am Mittwoch

Bodo Ramelow [Ausschnitte transkribiert, CG]: Wenn [man] über [das] Infektionsschutzgesetz Eingriffe in die Grundrechte [vornimmt], dann muss diese Eingriffe derjenige begründen, der die Eingriffe vornimmt. Also wer in die Gewerbefreiheit eingreift und damit Betrieben verbietet, dass sie geöffnet sind, […] der muss begründen woher er die Sorge hat, dass das gefährlich ist, und diese Begründungspflicht liegt bei uns. […] Wir wollen eine Empfehlung abgeben und sagen, achtet darauf, dass ihr euch nicht zu nahe kommt […] wir wollen aber in das Privatleben nicht durch staatliche Reglementierung hineinregieren. […] Wir brauchen die Akzeptanz aller Menschen. […] In einer Stadt, in der Fußgängerzone, in der es seit Wochen keinerlei Infektionen mehr gegeben hat, kann ich keinen Raum mehr dafür sehen, dass die Polizei fragt, ob man zusammengehört oder nicht, Hauptsache man geht ordentlich durch die Stadt und kommt sich nicht zu nahe. Die Regel für 1,5 Meter Abstand werden wir noch eine Zeit durchhalten müssen und es gibt auch die Hygieneregeln, Mundnasenschutz an Stellen, an denen man zu eng aufeinander angewiesen ist ohne den anderen zu kennen. […] Ich höre immer wieder, dass Menschen Angst haben, sich behandeln zu lassen, ich halte das für einen schweren Fehler. […] Ich kann nicht verstehen, dass herzchirurgische Eingriffe derart drastisch zurückgegangen sind. Und dass Herzinfarkte auf einmal nicht da sein sollen. […] Wenn man raus will aus dem Krisenmodus und rein will in den Regelbetrieb, […] dann muss man gleichzeitig die Sonderbestimmungen als Allgemeinverfügung überwinden und muss sie zu Spezialverfügungen dorthin packen, wo sie hingehören, nämlich in die Arbeitsstättenverordnung oder in die ‘Dinge’, die alle notwendig sind für die jeweilige Branche. […] Wir reden bei den Verordnungen, über die wir als Allgemeinverordnungen reden, über Notverordnungen. Das sind Noteingriffe, und diese Noteingriffe sind nur berechtigt, wenn es ein Infektionsgeschehen gibt, das auch noch halbwegs glaubwürdig einer verfassungsrechtlichen Betrachtung stand hält. […] Nach wie vor ist Corona eine Herausforderung […] ein gefährliches Virus […] nach wie vor ist es notwendig, vorsichtig zu sein, aber nach wie vor müssen wir den Eltern erklären, warum ihre Kinder nicht in den Kindergärten komplett betreut werden. […] Wer die Angst bekämpfen will, muss die Sicherheit geben, und wer die Sicherheit gibt, darf nicht ständig mit angstmachenden Verordnungen wieder um die Ecke kommen.

Ab Minute 29 spricht Ramelow über den Beraterstab, der einen Gesamtblick entwickeln soll und welcher aus unterschiedlichen Professionen besteht und nicht nur aus Virologen. Über Missverständnisse, aus dem Zusammenhang gerissene Zitate und Falschbehauptungen klärt Ramelow ab Minute 35 auf. Ab Minute 49 fordert er eine dauerhafte Tariferhöhung für Krankenhaus- und Pflegepersonal.