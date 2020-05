Lernen wir wirklich etwas aus der gegenwärtigen Krise? Vermutlich nicht viel. Beispiel Luftverkehr und Globalisierung. Und dann auch zur Mail eines Lufthansa-Piloten an die NachDenkSeiten

Eigentlich, so wurde allenthalben verlautbart, bringt die Corona-Krise auch eine Chance: radikal, also an die Wurzel gehend umzudenken. Konkret zum Beispiel: weniger zu fliegen, weniger und nicht so weit in den Urlaub zu fliegen, und weniger geschäftlich unterwegs zu sein, damit verbunden weniger global tätig zu sein, auf Regionalisierung bei Produktion und Warenaustausch zu setzen. Also Luft, Klima und die Meere schützen. Das wäre eine riesige Konversionsaufgabe. Stattdessen wird nun zum Beispiel die Lufthansa mit 9 Milliarden € gerettet. Über 100 € kostet das jeden einzelnen Deutschen, vom Baby bis zum Greis. Albrecht Müller.



Das zahlen wir dafür, dass es auch nach der Corona-Krise mit dem Luftverkehr weitergehen kann wie bisher.

Ich muss zur Beschreibung der gespaltenen Wahrnehmung dieser Problematik zwei Geschichten erzählen:

Erste Geschichte: Wie viele andere Zeitgenossen auch habe auch ich nach dem Lockdown Ende März bis in den Mai hinein erlebt, dass der Himmel wieder blau ist. Als Frühaufsteher genoss ich den Himmel manchmal schon morgens um 5:00 Uhr. Vor einer Woche war es vorbei mit dem Genuss. Zwanzig Minuten vor 5 zeigte sich der Himmel in der Morgendämmerung schön blau. 10 Minuten später war ein dünnes Band von West nach Ost erkennbar – das 1. Flugzeug am morgendlichen Himmel, der Streifen noch ganz schmal. 10 Minuten später war er schon breiter. Nach weiteren 10 Minuten waren 2 weitere Streifen zu sehen. Sie wurden langsam breiter und beherrschten schon die untere Hälfte des Bildes, das das Fenster umrahmten. Nach einer weiteren halben Stunde waren nur noch ein paar kleine dünne blaue Streifen erkennbar. Alles andere war milchig grau.

Diese Beobachtung schildere ich nicht wegen romantischer Gefühle, obwohl ich zugeben muss, dass ein blauer Himmel und auch ein natürlicher weiß-blauer Himmel etwas sehr Schönes ist. Aber um diesen romantischen Teil geht es nicht. Das Wiederauftauchen der Kondensstreifen ist ein Zeichen dafür, dass die Belastung unserer Umwelt weitergeht, dass wir wirklich nicht viel lernen aus der gegenwärtigen Krise. Wir lernen leider nicht, dass eine fundamentale Änderung nötig, sinnvoll und produktiv wäre. Ich will (wie schon häufig) die Elemente dieser fundamentalen Änderung nennen:

Verkehrsvermeidung. Viel weniger Geschäftsreisen. Stattdessen Videokonferenzen, Telefonate. Schluss mit den Tages-Flugzeug-Trips nach London, Paris, Wien oder Barcelona usw. Radikale Verringerung der Urlaubsflugreisen, auch der Fernreisen.

Viel weniger Geschäftsreisen. Stattdessen Videokonferenzen, Telefonate. Schluss mit den Tages-Flugzeug-Trips nach London, Paris, Wien oder Barcelona usw. Radikale Verringerung der Urlaubsflugreisen, auch der Fernreisen. Verkehrsverlagerung auf die Bahn. Das würde den massiven Ausbau des Warenverkehrs verlangen.

Das würde den massiven Ausbau des Warenverkehrs verlangen. Gezielter Aufbau regionaler Wirtschaftsbereiche, weniger Globalisierung.

Schluss mit der Subvention des Verkehrs, vor allem des Flugverkehrs. Auf jeden Fall endlich die Erhebung einer Kerosinsteuer. Hat die Bundesregierung auch nur ansatzweise an diese selbstverständlichen Möglichkeiten und Schritte gedacht?

vor allem des Flugverkehrs. Auf jeden Fall endlich die Erhebung einer Kerosinsteuer. Hat die Bundesregierung auch nur ansatzweise an diese selbstverständlichen Möglichkeiten und Schritte gedacht? Vollkostenprinzip auch bei der Anlastung der Infrastrukturkosten, also der Kosten für Flughäfen, Lotsen usw.

Eine Halbierung des Flugverkehrs als Ziel. Das würde ein gewaltiges Konversionsprogramm verlangen. Denn es stehen die Existenzen von sehr vielen Menschen auf dem Spiel. Bei den Fluggesellschaften. Bei den Flughäfen. Bei den Reisebüros. Leicht wäre das alles nicht. Aber es wäre auf jeden Fall besser, jetzt mit der Konversion anzufangen, statt so weiter zu wurschteln wie bisher.

Die notwendige Änderung stößt auf massiven Widerstand. Damit bin ich bei der 2. Geschichte.

Die Redaktion der NachDenkSeiten erhielt gestern eine Mail von einem Menschen, der bisher die NachDenkSeiten nicht kannte, aber jetzt auf Jens Bergers Artikel vom 26. Mai “Die Corona-Schock-Strategie – Klatschen für Krankenschwestern, Milliardengeschenke für Aktionäre” aufmerksam gemacht worden war. Die Mail enthielt massive Angriffe auf den Autor und auf die NachDenkSeiten. Wegen der Aggressivität dieser Mail haben wir recherchiert und herausgefunden, dass der Mailschreiber Pilot bei der Deutschen Lufthansa ist und sich offensichtlich persönlich getroffen fühlt. Jens Berger hat sachlich geantwortet. Weil nicht nur der Autor sondern auch die NachDenkSeiten massiv angegriffen wurden, habe ich mich ebenfalls an den Mailschreiber gewendet und angekündigt, dass wir seine Mail und die Antwort von Jens Berger auf den NachDenkSeiten wiedergeben würden. In meiner Mail war die Möglichkeit angeboten, dass wir nicht seinen vollen Namen, sondern nur die Initialen nennen. Daraufhin hat uns in der in seiner ersten Mail noch ausgesprochen forsche und von sich überzeugte Mailschreiber untersagt, seinen Text wiederzugeben. Andernfalls drohten juristische Schritte. Das fanden wir nicht sehr konstruktiv.

Weil die Mail jedoch zeigt, mit welchem massiven Widerstand jene rechnen müssen, die das Gerede vom Umdenken infolge Corona-Krise ernst nehmen, und weil daran auch sichtbar wird, dass wir Steuerzahler für die Rettung eines Unternehmens wie der Lufthansa kein Dankeschön sondern stattdessen Aggression ernten, beschreiben wir in (1) den Inhalt dieses Schreibens einschließlich einiger typischer Verbalinjurien. Und dann (2) folgt die Antwort von Jens Berger.