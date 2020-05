Hinweise des Tages II

dazu: Wie die EU-Kommission 310 Milliarden Euro für den nationalen Wiederaufbau verteilen will

Die Regierungen können die EU-Mittel ab Oktober beantragen. Das Geld soll es nur unter strikten Bedingungen geben – es könnte ein Hebel sein für verschlafene Reformen.

Quelle: Handelsblatt

Anmerkung JK: So, so Italien hat also eine “verfehlte Wirtschaftspolitik” betrieben. Aber der schlechte Zustand der italienischen Volkswirtschaft hat mit dem Austeritätsdiktat aus Brüssel und Berlin natürlich nicht das Geringste zu tun. Mit dem deutschen Merkantilismus auch nicht. Es kommt leider wie befürchtet, die Neoliberalen sehen die Corona-Krise als große Chance die neoliberale Agenda noch weiter durchzusetzen. Dabei hat gerade die “Sparpolitik” in Italien auch das Gesundheitssystem ruiniert und letztendlich dazu geführt, dass die Corona-Epidemie in Italien so ein katastrophales Ausmaß angenommen hat.