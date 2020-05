Anmerkung JK: Bisher hat es die Linke (nicht nur die Partei) nicht geschafft, eine klare Position zu den Grundrechtseinschränkungen und der Verschärfung des Infektionsschutzgesetzes (dazu findet aktuell keinerlei öffentliche Debatte statt) zu entwickeln bzw. tritt wie Kipping sogar für einen noch härteren Lockdown ein, unter völliger Ignoranz der sozialen und ökonomischen Folgen. Viele Linke möchten also unter eingeschränkter Versammlungsfreiheit im Lockdown verharren, während Neoliberale wie Friedrich Merz die Gelegenheit wittern, in der Corona-Krise den Rest des Sozialstaates zu erledigen. Wie im Ausnahmezustand mit stark eingeschränkter Versammlungsfreiheit (wie die aktuellen Demos zeigen geht die Polizei inzwischen massiv gegen die Verletzung der teils willkürlichen Auflagen vor) dagegen Widerstand geleistet werden soll, kann uns Kipping dann bei Gelegenheit einmal erklären.

Anmerkung JK: Seltsamer Weise hat die Tatsache, dass, wie oben erwähnt, jedes Jahr 33.000 Menschen in Europa an multiresistenten Keimen sterben bisher niemanden so recht interessiert und ebenso wenig haben die mörderischen Arbeitsbedingungen in den Schlachthöfen bisher irgendjemanden interessiert insbesondere jene nicht, die jetzt plötzlich den Schutz der menschlichen Gesundheit als höchstes Gut entdeckt haben wollen.

Anmerkung unseres Lesers J.A.: Ein Wunder, ein Wunder: die FAZ befürwortet die Regulierung dieser schlimmen Zustände in der Schlachtindustrie! Man kann zwar meinen, nur wegen der hohen Gesundheitsgefahr für die Restbevölkerung, aber immerhin zeigt sich hier ein Schimmer von sozialem Verantwortungsbewußtsein. Anders bei der Union: die hat noch immer “Gesprächsbedarf” – worüber eigentlich? Ob die Zustände nun “katastrophal” oder “pervers” sind? Angeblich lehnt die Union “ein Verbot von Werkverträgen in der Branche” ab, man kann nicht glauben, wie sehr die geschmiert sein müssen.

Dazu: Die Wirtschaft braucht ein sozial-ökologisches Konjunkturprogramm

„Der Wirtschaftseinbruch war zu erwarten, und er wird sich im 2. Quartal noch deutlich verschärfen. Nach den sofort wirkenden Hilfsprogrammen brauchen wir jetzt ein ambitioniertes sozial und ökologisch ausgerichtetes Konjunkturprogramm“, kommentiert Klaus Ernst, wirtschaftspolitischer Sprecher der Fraktion DIE LINKE und Vorsitzender des Ausschusses für Wirtschaft und Energie im Deutschen Bundestag, die vom Statistischen Bundesamt bekanntgegebenen Quartalsdaten zur Wirtschaftsleistung der Bundesrepublik. Ernst weiter:

„Das Konjunkturprogramm muss die Nachfrageseite genauso im Blick haben wie die Angebotsseite, also die gezielte Förderung von Investitionen. Eine deutliche Anhebung insbesondere des Mindestlohns, die Erleichterung von flächendeckenden Tarifverträgen, die Einführung einer Grundrente, ein Verbot von Leiharbeit sowie die Verhinderung unakzeptabler Arbeitsbedingungen und Löhne durch schärfere Kontrollen seitens der Behörden sind zur Stabilisierung der Nachfrage unumgänglich.

Durch gezielte Förderung von Investitionen in die Energiegewinnung der Zukunft, in moderne Mobilität und in den Ausbau nachhaltiger Verkehrssysteme kann die Krise als Motor für eine Industriepolitik dienen, die auch den Pariser Klimazielen gerecht wird. Eine aktive Beteiligung des Staates an Unternehmen kann die Durchsetzung einer solchen Politik erleichtern. Zur Finanzierung des Konjunkturprogramms ist eine Vermögensabgabe und mittelfristig eine höhere Besteuerung hoher Einkommen notwendig, damit niedrige Einkommen nicht durch – ökonomisch kontraproduktive – zusätzliche Abgaben belastet werden.“

Quelle: Die Linke. im Bundestag