Dazu: Bundesregierung versagt bei der Krisenbewältigung am Arbeitsmarkt „Die Bundesregierung hat zu wenig getan, um Arbeitsplätze und Beschäftigung zu sichern. Das zeigt der Rückgang der Erwerbstätigenzahl deutlich auf. Während Großkonzernen das Geld hinterhergeschmissen wird, die trotzdem Personal abbauen, müssen sich viele kleinere Unternehmen und Soloselbständige mit nichts oder nicht ausreichender Unterstützung begnügen. Insbesondere Solo-Selbständigen verwehrt die Bundesregierung eine Unterstützung zum Bestreiten ihres Lebensunterhalts. Viele Beschäftigte und Selbständige sind in dieser Krise in existenzielle Schwierigkeiten geraten oder bereits zum Sozialfall geworden. Hier hat die Bundesregierung versagt“, erklärt Sabine Zimmermann, arbeitsmarktpolitische Sprecherin der Fraktion DIE LINKE, zur vierteljährlichen Arbeitsmarktstatistik des Statistischen Bundesamtes. Zimmermann weiter: „Die Hilfen an Großunternehmen müssen an Jobgarantien gekoppelt werden. Selbständigen müssen nicht nur Hilfen zu ihren Betriebsausgaben gewährt werden, sondern auch zum Lebensunterhalt. Das Kurzarbeitergeld muss sofort auf 90 Prozent des Nettoentgelts erhöht werden, für Beschäftigte, die nur den gesetzlichen Mindestlohn bekommen, auf 100 Prozent. Auch die Arbeitslosenversicherung muss gestärkt und krisenfest gemacht werden. Das Arbeitslosengeld muss auf 68 Prozent des Nettoentgelts erhöht werden. Es geht aber auch darum, dass wieder mehr Menschen überhaupt Zugang erhalten.“ Quelle: DIE LINKE

Anmerkung Jens Berger: Die Aussagekraft dieser Studie ist sehr beschränkt. Man gibt den Probanden Geld, simuliert aber nicht die Auswirkungen eines bedingungslosen Einkommens auf die Preise und den Arbeitsmarkt. Was will man so herausfinden? Ob die Probanden in Teilzeit gehen? Die Frage würde sich für die Menschen aber gar nicht stellen, wenn sie das volle Gehalt zusätzlich zum Grundeinkommen schlicht benötigen, um die Kosten zu tragen, die zur Refinanzierung des Grundeinkommens nun einmal anfallen würden. Mit diesem Studiendesign kann man auch die zu erwartende Senkung der Löhne simulieren. Man packt also die Vorteile des BGE in das Studiendesign und lässt die Nachteile raus. Das ist teurer Quatsch. Nur gut, dass das Experiment nicht vom Staat, sondern von privaten Spendern finanziert wird.

Dazu: Belarus: Eine schwierige Wahl

(…) Während die exzessive Polizeigewalt zweifellos zu verurteilen ist, muss darüber hinaus über die politische Perspektive nachgedacht werden. Was ist der Inhalt dieser Proteste? Was passiert, wenn das „Volk“ den „Diktator“ besiegt? Diese Fragen müssen gestellt werden, insbesondere nach den Erfahrungen mit der von westlichen Ländern maßgeblich unterstützten „Maidan-Revolution“ in der benachbarten Ukraine von 2013/2014. Sie hat einen Block von Neoliberalen und Ultrarechten an die Schalthebel der Macht gebracht, der das Land sukzessive deindustrialisiert und durchprivatisiert, durch Sozialabbau verarmen lässt und jegliche linken Positionen massiv verfolgt.

Was ist Belarus?

Belarus unterscheidet sich politisch und sozial von den Ländern in seiner östlichen und südlichen Nachbarschaft − Russland, Ukraine und Moldawien − dadurch, dass der im Jahr 1994 an die Macht gelangte ständige Präsident Alexander Lukaschenko keine Massenprivatisierung und Zerstörung der sozialen Infrastruktur durchgeführt hat. Die meisten Großunternehmen blieben in Staatsbesitz. Die Landwirtschaft ist staatlich gefördert und bietet einem bedeutenden Teil der Bevölkerung Beschäftigung und Einkommen.

Der Preis für die wirtschaftliche und soziale Stabilität war die brutale Unterdrückung der Opposition, was Lukaschenko in den westlichen Medien den Spitznamen „Europas letzter Diktator“ einbrachte…

Swetlana Tichanowskaja – Hauptkandidatin der Opposition

(…) Entgegen der Aussagen führender westlicher Medien, denen gemäß Tichanowskaja nur Demokratie und freie Wahlen befürworte, haben sie und die hinter ihr stehenden Kräfte ein klares politisches Wahlprogramm vorgelegt, das als prowestlich und neoliberal bezeichnet werden kann. Weitreichende Privatisierungen werden darin vorgesehen. Ein wesentlicher Programmpunkt beinhaltet Kürzungen im Gesundheitswesen, was angesichts der COVID-19-Pandemie besonders schwer wiegt. Ein weiterer Bestandteil ist die Schleifung des Arbeitsrechts, welches Arbeitgebern die Möglichkeit eröffnen soll, den Arbeitnehmer jederzeit zu entlassen.

Nach der Bekanntgabe der Wahlergebnisse verließ Swetlana Tichanowskaja das Land und befindet sich nun in Litauen.

Folgt ein belarussischer Maidan?

Die Gegner der gegenwärtigen Protestbewegung ziehen Parallelen zu den Maidan-Ereignissen in der Ukraine von 2013/2014, die eine prowestliche und von Ultrarechten unterstützte Regierung an die Macht brachte. Die Demonstrierenden verneinen dies.

Teile der ukrainischen Linken, die in den Maidan-Ereignissen Erfahrung gesammelt haben, zeigen sich besorgt. In der Erklärung der ukrainischen Gruppe „Chervoni“ („Rote“) ist zu lesen: „Die Programme der Präsidentschaftskandidaten – Gegner von Lukaschenko – und die Zusammensetzung der Protestveranstalter bezeugen [, dass sie] darauf abzielen, Belarus wie auch die Ukraine in ein Drittweltland zu verwandeln. Das Land ist ein Rohstoffanhängsel und ein Markt mit billigen Arbeitskräften.“ Weiter heißt es: „Wir wissen genau, wie die Machtübernahme auf der Protestwelle der national-liberalen Kompradorenbourgeoisie zu einer noch größeren Zerstörung der bürgerlichen Freiheiten zugunsten des transnationalen Kapitals geführt hat.“…

Quelle: justice now

Anmerkung Marco Wenzel: Es dürfte ziemlich unumstritten sein, dass Lukaschenko die Wahlen gewonnen hat, die meisten Belarussen unterstützen ihn weiterhin. Die tatsächlichen Wahlergebnisse spielen aber für die Opposition keine Rolle, sie hatten schon vor den Wahlen angekündigt, dass sie das Wahlergebnis nicht anerkennen würden, wohl wissend, dass sie diese auch nicht gewinnen könnten. Aber dieses Mal hat es mehr Proteste gegen Lukaschenkos Wiederwahl gegeben als sonst, nicht nur in der Hauptstadt Minsk, sondern im ganzen Land. Lukaschenko hält sich durch einen gut ausgebauten Repressionsapparat an der Macht. Als „letzter Diktator Europas“ ist mit ihm von keiner Seite ein Blumentopf zu gewinnen, auch nicht von Russland. Und die Beziehungen zwischen Lukaschenko und dem Kreml sind denn auch angespannt, Lukaschenko ist auch für Russland zum Problem geworden.

Belarus liegt an einem strategisch wichtigen geographischen Ort, es hat gemeinsame Grenzen mit Litauen, Lettland, Polen und der Ukraine sowie eine lange Grenze mit Russland. Bis nach Moskau sind es von der weißrussischen Grenze aus keine 500 km mehr. Russland und Weißrussland sind militärische Verbündete, russische Soldaten sind in Weißrussland stationiert. Die Flugabwehr gegen die NATO in Belarus ist in die russische Flugabwehr mit eingebunden. Sollte es der NATO gelingen sich in Belarus festzusetzen und dort eine ihr genehme Regierung zu installieren, dann wäre das eine weitere Bedrohung für die russische Sicherheit und würde die militärische Einkreisung Russlands vervollständigen. Die USA sind auf jeden Fall an einer Farbenrevolution à la Ukraine interessiert.

Hinzu kommt noch, dass alles Land und die Produktionsmittel noch wie in alten Sowjetzeiten in Staatsbesitz sind. Lukaschenko hat sich stets gegen jede Privatisierungsversucche gewehrt. Es gäbe also für westliche Kapitalisten hier noch viel zu ergattern. Das Programm der weissrussischen Opposition geht dann auch ganz klar in diese Richtung: Privatisierungen und Loslösung von Russland. Siehe hier: „Unsere Werte“ – Das Programm der „weissrussischen Opposition“.

Belarus ist Mitglied der Europäisch-Asiatischen Wirtschaftsunion und damit weitgehend in die russische Wirtschaft integriert. Seine Energie, vorwiegend Erdgas und Erdöl, bezieht Belarus aus Russland.